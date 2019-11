Místopředseda ČSSD k akcím „chvilkařů“: Protesty jsou na místě, když stojí samozvanci proti většině, ne když za někým stojí velká masa lidí

30 LET OD LISTOPADU 89 „Lidé byli plní strachu a vzteku. Nebylo možné sehnat zboží běžné potřeby, jejich zajišťování často provázely úplatky a spousta lidí byla nucena dělat věci, které jim byly proti srsti,“ říká k situaci před rokem 1989 místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Vyjádřil se i k nynější rozdělené společnosti s tím, že se podle něj nedaří najít osobnost, která by nás spojovala. Nevynechal ani Milion chvilek či Václava Havla. „Nikdy jsem nepatřil k jeho skalním příznivcům, ale zásadně odmítám kydání špíny, které na jeho adresu od některých zoufalců a zneuznanců občas vidíme,“ vysvětluje Ondřej Veselý.

Připomínáme si třicet let od sametové revoluce. Jak těch třicet let hodnotíte? Naplnily vaše očekávání, nebo přišlo třeba určité zklamání?

Před rokem 1990 jsem žil v Ostravě. A i když mi 17.11.1989 bylo 13 let, sám jsem cítil, jak je situace neudržitelná. Lidé byli plní strachu a vzteku. Nebylo možné sehnat zboží běžné potřeby, jejich zajišťování často provázely úplatky a spousta lidí byla nucena dělat věci, které jim byly proti srsti. Je jasné, že se nepovedlo všechno, co si lidé v roce 1989 představovali. Ale převaha změn je jednoznačně pozitivní.

Mluví se o tom, že nálada ve společnosti je vyhrocená, společnost nebývale rozdělená. Když si vzpomeneme na listopad a vůbec celkově rok 2009, kdy jsme slavili dvacet let od převratu, bylo to tehdy jiné? A pokud ano, čím si to vysvětlujete?

Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 15918 lidí

Oponenti Zemana a Babiše obviňují prezidenta a premiéra z ohrožení svobody a demokracie. Příznivci Zemana a Babiše obviňují ty druhé, že chtějí uchvátit moc v Česku třeba pomocí chystané demonstrace Milionu chvilek na Letné 16. listopadu. Jak to vidíte vy?

Jak jsem již říkal, nedaří se najít osobnost, která by českou společnost spojovala, přesvědčila ji, ať jde za společným cílem. Oba jmenovaní pánové ostatně na dělení společnosti staví politickou kariéru. Ale ani protesty samy o sobě nepomáhají, a naopak názorové příkopy mezi lidmi prohlubují. Protesty jsou namístě hlavně ve chvíli, kdy samozvanec/samozvanci stojí proti většině společnosti (jako například v roce 1989), nikoliv ve chvíli, kdy za někým stojí velká masa lidí. V takových případech je daleko důležitější dialog, což při jakékoliv komunikaci se zástupci Milionu chvilek zdůrazňuji.

A mají pravdu ti, kteří tvrdí, že si oslavy 17. listopadu si uzurpuje pro sebe jen určitá skupina lidí, konkrétně právě spolek Milion chvilek nebo třeba takzvaná „pražská kavárna“?

Anketa Uvažujete o účasti na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 17662 lidí

Dramatik, scenárista a herec Zdeněk Svěrák se vyjádřil, že před třiceti lety netušil, že na nás padne pohroma, jakou dnes prožíváme. Demokratické instituce dle Svěráka nefungují a technologie se zneužívají k matení myslí milionů lidí. „Je to především Putinova úspěšná kybernetická válka,“ uvedl v rozhovoru pro Deník N. Naději vkládá do studentů a mladých lidí. Padla na nás po třiceti letech od „sametu“ opravdu pohroma? A jsou naší naději skutečně mladí lidé, studenti?

Mladí jsou vždy nadějí každého státu, protože to jsou oni, kterým jej jednou předáme. A ani necítím takovou skepsi. Ještě pořád jsme moderní demokratická země a nesměřujeme cestou Polska nebo Maďarska. Ale za to, aby to tak zůstalo, je třeba bojovat každý den.

Psali jsme: Okamura (SPD): Tento vládní návrh nemá logiku Most: Kontejnery s klokánkem už vynesly přes milion korun Premiér Babiš si přeje větší váhu účetního dvora EU STEM: Vztah mediální gramotnosti, důvěry v média a náchylnosti k dezinformacím

38 procent Čechů starších 40 let dle průzkumu tvrdí, že za socialismu bylo lépe. Čím to je? Je to tím, že zde stále působí komunistická propaganda, jak také k tématu padlo? Nebo je to prostě tak, že některým lidem se dnes opravdu dobře nežije?

To je klasický psychologický moment. Když žijete v krásném prostředí a po letech na něj vzpomínáte, vyvstanou Vám spíše mimořádné události, to znamená ty, které byly špatné. A naopak, když žijete v příšerných podmínkách, vzpomínáte po letech hlavně na ty výjimečné chvíle, které byly hezké. Lidé tedy často vzpomínají na těch několik málo dobrých věcích, které za minulého režimu byly a zcela logicky vytlačují z paměti veškerou hrůzu, která se jinak děla. Oživit si vzpomínky na celý systém by dnes bylo možné například v Severní Koreji, nebo Venezuele.

A kdo podle vás může za to, že čeští zaměstnanci mají i třicet let po převratu zhruba třetinové mzdy oproti německým?

To je jedna z věcí, která se opravdu nepovedla. Proto ČSSD, kdykoliv se podílí na vládě, intenzivně tlačí na růst příjmů všech lidí. A od roku 2013 u nás příjmy rostou skutečně nejrychleji v novodobé historii. Ale musíme v tom intenzivně pokračovat. Problém je, když nastoupí vlády pravicové, které tento proces okamžitě přibrzdí až zastaví.

Ohledně toho, kdo se vlastně před třiceti lety zasloužil o pád komunistického režimu jak u nás, tak v celém východním bloku, existují různé výklady. Mluví se například o tlaku Charty 77 a dalších disidentských skupin, nebo o tom, že Gorbačov povolil v SSSR „otěže“ a dal KSČ najevo, že je v tom sama, případně, že komunistický režim se zhroutil sám kvůli své neschopnosti ekonomicky zajistit obyvatelstvo, kvůli ekonomické situaci jako takové…..Jak to vidíte vy? Co stálo za sametovou revolucí u nás a pádem režimu i v dalších zemích?

Komunistické režimy už nebyly udržitelné. Jak hospodářsky, tak lidsky. Už jsem říkal, že se lidem často nedařilo dostat ke zboží základní potřeby a kdo neměl bony, měl často smůlu. Navíc se politické „elity“ staly naprosto odtrženými od života běžných lidí a šlo o obyčejné papaláše zavřené ve svých palácích. A to logicky vyvolávalo odpor, jehož vůdci byli také disidenti. A samozřejmě uvolnění mrazu z Kremlu celý proces také urychlilo. Jde tedy zcela jasně o kombinaci mnoha faktorů.

Tomáš Halík, Michael Žantovský, Michael Kocáb a jiní. To jsou ti, kteří se hlásí k odkazu Václava Havla. Je o Havlovi s odstupem času referováno spravedlivě a objektivně? A nesou zmínění jeho odkaz důstojně? A co jeho žena Dagmar?

Václav Havel byl jednoznačně vůdčí osobností změn v naší zemi. Jeho roli v nabytí lidské svobody a důstojnosti, a návratu demokracie do naší země proto vnímám jako zcela zásadní. Na druhou stranu to nebyl a nikdy se nestal žádným ostříleným politikem a provázela ho určitá naivita. Ta mnohým přijde roztomilá, ale řadu lidí taky strašně rozčiluje. A to vlastně odpovídá i jeho „nástupcům“. Podle mého bychom na něj měli vzpomínat jako na člověka, který byl tváří a duší sametové revoluce, ale který měl pochopitelně také řadu obyčejných lidských chyb. A rozhodně měl rád krásné ženy, což dokládá jeho sňatek s Dagmar Havlovou (úsměv)

Jak vy sám s odstupem těch třiceti let od převratu vnímáte Václava Havla. Změnil se postupem doby nějak Váš pohled na něj?

Jak jej vnímám jsem už říkal a pohled na něj mám vlastně stále stejný. Nikdy jsem nepatřil k jeho skalním příznivcům, ale zásadně odmítám kydání špíny, které na jeho adresu od některých zoufalců a zneuznanců občas vidíme. Jeho role v pozitivním posunu naší země je nezpochybnitelná.

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Potřebujeme, aby podnikatelé brali svou práci vážně, bez kvalifikace skončí Mračková Vildumetzová (ANO): Pokud finanční prostředky z daného kraje odejdou, měly by se i vracet Komentátor u Xavera četl program Milionu chvilek. A pak to přišlo: Sekta! Minář Ježíš. To je ten moment, kdy vás to vyděsí... A proč vy jste s tím bývalým komunistou Babišem v koalici? Poslanec ČSSD musel ve studiu čelit historikovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.