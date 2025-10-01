Mladý lídr ODS Ivan o Motoristech, Pirátech a hrozbě „bandy fracků“

Do voleb jde vedení ODS a koalice SPOLU s tím, že cílem je opět „splácat“ vládu se STAN a Piráty. No, Piráty jste z vlády vyrazili a STAN se topí v kauze Dozimetr. Jak je vám osobně tato představa blízká?
Je to logická varianta v dnešní době, kdy se z politiky vytrácí obsah. Delší dobu říkám, že politika je zatížená příliš mnoho osobními spory mezi hlavními aktéry, které už lze těžko vyřešit. Bohužel v době, kdy opět řešíme zda být, či nebýt součástí EU a NATO či více nebo méně zbrojit, to znamená, že nemáme shodu na klíčových tématech pro silné a bezpečné Česko. Proto jsou STAN a Piráti našimi koaličními partnery. Já respektuji problémy, které řeší všichni voliči, ale spolupráce se subjekty, které je reprezentují, je složitá. Nemám problém se bavit napříč o konkrétních tématech jako v případě zaměstnaneckých akcií či bitcoinu. Co se týká Pirátů, tak selhali v konkrétním tématu a určitě se mohou poučit tak jako každý. Co se týká STAN, v demokratické a otevřené společnosti je v pořádku, že strany procházejí očistnými procedurami. Má to každá strana, to však neznamená, že v „tom jede“ každý člen strany či hnutí.
Váš stranický kolega Cvrček označil Piráty za „socialisty“. Co vás osobně od myšlení většiny „pirátstva“ odděluje?
Je to rebel. Martin má vyhraněné a přímé názory. Já ho mám rád, nebojí se. Piráti chtějí mít všechno pod kontrolou. Téma antikorupce a jejich pohled na každého jako na sprostého podezřelého je problematický. Díky antikorupční politice máme v našem systému spoustu právního i procesního plevele. Možná tento přístup a také návrh na energetické kupóny, což je velké přerozdělování prostředků, které jdou z peněz občanů za paliva a topení zpět do jejich kapsy, způsobuje, že jsou vnímáni jako socialisti. My v ODS věříme, že lepší je lidi ryby naučit chytat než je rozdávat. (čínské přísloví)
Když to vezmeme tak, že žijeme v říši snů. Co vy osobně chcete od příští vlády, případně s účastí SPOLU? V ideálním případě?
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Volební kampaň SPOLU může pro někoho vypadat až křečovitě: Zabránit vládě komunistů, zabránit posunu Česka na Východ, „teď jde o všechno“. Volte nás, nebo přijdou strašidla a všechny vás snědí, s prominutím. Líbí se vám to?
Vážně? Možná je to tím, že jsem v tom, ale já hlavně vidím, že se prezentují jednotliví kandidáti s pozitivní agendou. Za všechny zmíním Štěpána Slováka, který má opravdu skvěle připravenou reformu zdravotnictví. Z těch zkušenějších mě baví Karel Souček. Podnikatel, který už má zkušenosti jako místostarosta z Tišnova a je připraven pomoci podnikatelům tak, aby jejich produkty mohly mířit za hranice naší země. A to je vždycky dobře, přináší to do naší země nové peníze. Vím, že mnoho vašich čtenářů mi vždy píše, že máme utnout vyvádění obrovských peněz z Česka pomocí dividend. Já říkám, pojďme dividendy přivádět, a tohle přesně chce Karel Souček. Takže, kašlete na strach a ptejte se, co konkrétně chce váš kandidát. Pokud vám odpoví, že je proti něčemu nebo někomu, pak doporučuji jít se bavit s někým jiným.
Za pravicovou stranu se považují Motoristé sobě a dávají najevo, že jsou kritičtí vůči EU, ale z NATO vystupovat nechtějí a Rusko mají za agresora. Jak Motoristy vnímáte?
Vážím si jejich voličů a některých témat, ale Motoristy dnes nevnímám jako partnera k vládní spolupráci. Působí spíš jako influenceři s protestní rétorikou (Antifiala, „Green Deal“, kulturní války) bez konkrétních řešení. Aby byli bráni jako relevantní síla, museli by splnit pár věcí:
-
Přestat se stylizovat do role Babišova koaličního partnera; abych použil rétoriku Róberta Šlachty, kterou použil v souvislosti s Motoristy. Přestaňte Babišovi lízat k***e.
-
Jasně a bez kliček potvrdit prozápadní ukotvení – NATO i EU – to je problematický bod ve chvíli, kdy jejich lídr v MSK Matěj Gregor je stále předsedou spolku Odchod.eu, chtějí tedy czexit, nebo ne? U NATO je to podobně, spojení s Václavem Klausem je u Motoristů podle jejich slov velmi pevné. Václav Klaus se dívá na NATO velmi kriticky a tvrdí, že nemáme zbrojit více než doposud. Jaký mají postoj? Chtějí hledat řešení uvnitř struktur, co to znamená? Opět velmi nejasné.
-
Jednoznačně odmítnout jakoukoli spolupráci s komunisty – zde jde především o to, že něco jiného říká jejich pražský lídr a něco jejich superprezident nebo jaký titul ten Lauda z temu má.
- Zprůhlednit financování.
Do té doby jsou pro mě nesrozumitelní. Na tématech, kde se potkáváme, bych klidně spolupracoval – pokud přinesou konkrétní návrhy. A zároveň věřím, že zájmy jejich voličů umíme prosazovat lépe my a kandidáti, které jako ČESKO.plus podporujeme.
Primární cíl Motoristů je boj proti zeleným regulacím, zejména normě ETS 2. I za cenu konfliktu s Bruselem a placení pokut za neimplementaci této normy. Sdílíte toto i podobné postoje?
Motoristé chtějí jet v politice 200 km/h. Bojem proti něčemu dosáhli úspěchu v evropských volbách. Boj za něco je dlouhodobější a trvá. My s naší iniciativou již čtyři roky vysvětlujeme, prosazujeme a sbíráme pro naše návrhy podporu. V tom se lišíme. My chceme modernizovat, dělat odvážné kroky a držet se ekonomicky vpravo.
Motoristé zaangažovali třeba Adama Paclta, IT podnikatele s mezinárodní praxí. Vy zdůrazňujete start-upy a modernizaci, to ale i Piráti a i Motoristé. S kým by se vám modernizovalo Česko lépe?
Pan Paclt přišel na naši konferenci, kde pravicoví kandidáti přinesli své téma k modernizaci. To velmi kvituji, protože právě tato spolupráce napříč na konkrétních věcech mi dává velký smysl. Když jsme pomáhali se zlepšením zaměstnaneckých akcií, tak jsme úzce spolupracovali s bývalým členem Pirátů Martinem Jiránkem. Pokud se jedná o konkrétní změny k lepšímu, jsem připraven se bavit s každým. V každé straně jsou lidé, se kterými se dá modernizovat, a pro zásadní změny potřebujete širokou podporu. Ve Finsku se takto domlouvali na reformě školství patnáct let a zvládli to. Proč my se tady nedokážeme shodnout často ani na tom, jestli je čtvrtek, mi zůstává záhadou. Poškozujeme sami sebe a pak jen nadáváme na zlý Brusel, migranty, víčka nebo příliš mnoho holubů. Chtělo by to trošku vděčnosti a pokory.
Když se vrátíme na zem, vezmeme v potaz pravděpodobné volební výsledky. Co se má po volbách stát?
Dopadne to jako vždycky. Tedy úplně jinak, než jak se očekává. Po volbách má nastat sjednocení společnosti, protože nás čekají turbulentní doby. Pokud do těchto dob vyjedeme jako parta fracků hádajících se na školním výletě, bude nás to šeredně mrzet. Osobní ambice musejí jít v tu chvíli stranou.
autor: Jaroslav Polanský