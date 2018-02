Mluvili Chovanec i Hamáček. Teď Zimola, další kandidát na šéfa ČSSD: Taková nenávist proti Zemanovi! Ať žijí ti, kdo živí rodiny. Ne ti, kteří nadávají na internetu

Volbu prezidenta ČR, dá se říci, téměř do poslední chvíle provázelo napětí. Miloš Zeman nakonec zvítězil jen o několik procent. Vy sám patříte mezi podporovatele pana Zemana, věřil jste v jeho vítězství, nebo je pro vás výsledek překvapením?

Vítězství Miloše Zemana jsem předpokládal. První kolo přímé volby zkrátka nedokázalo vygenerovat adekvátního protikandidáta. A nemyslím tím jen kandidáta, který by se dokázal rázně postavit za zájmy lidí a celé České republiky, ale takového, který by měl dostatečné politické zkušenosti k výkonu nejvyšší ústavní funkce v zemi. Prezident je důležitým politickým hráčem, což volba ukázala. Bez zkušeností s aktivní politikou se tato funkce vykonávat prostě nedá.

Dalším důvodem výhry Miloše Zemana byla řada strategických chyb na straně Jiřího Drahoše. Jezdit za občany, respektive několika svými příznivci, do regionů v rozhodující chvíli, kdy má být kandidát v televizi a konfrontovat své názory v duelech, bylo podle mě fatální.

Co podle vás vítězství Miloše Zemana pro Českou republiku znamená?

Všichni ti marketingoví experti, kteří tvrdili, že v politice jde už jen o marketing, a ne o konkrétní politické činy nebo politickou zkušenost, dostali na frak. Tyto volby ukázaly, že uměle stvořené marketingové produkty, o kterých ještě nedávno nikdo nevěděl, nemají v souboji se skutečným politikem šanci.

To je podle mého dobrá zpráva. Nečekají nás lehké časy a potřebujeme ve vedení země zkušené politiky.

Zároveň výsledek voleb znamená, že autentická levicová politika je pro lidi stále atraktivní. V tom vidím i budoucnost sociální demokracie.

Příznivci Jiřího Drahoše volali po změně. Jak by taková změna podle vašeho názoru vypadala? Kam by Česká republika podle vás směřovala s Jiřím Drahošem jako prezidentem?

Pan Drahoš v průběhu kampaně před prvním i druhým kolem neřekl prakticky nic konkrétního, z čeho by se daly odvodit jeho politické názory a postoje. A volby ukázaly, že voliči chtějí svému kandidátovi rozumět a chtějí vědět, co se od něho dá čekat. Nestačí dobře vypadat.

Odpůrci Miloše Zemana si polepšili oproti roku 2013 téměř o tři procenta. Prezidenta se jim z Hradu ale stejně nepodařilo „dostat“. Co udělali špatně a čím si naopak Miloš Zeman vítězství zajistil?

Určité posílení protizemanovského tábora jsem očekával. Miloš Zeman je jedním z nejvýraznějších polistopadových politiků. Má jasné názory a nebojí se je nahlas formulovat. To s sebou samozřejmě nese riziko, že ti, kteří s těmito názory nesouhlasí, budou takovému politikovi radikálně odporovat. A to se přesně dělo v protizemanovském táboře. To nebyl nesouhlas. To byla místy přímo nenávist. Ostatně průzkumy po volbách ukázaly, že polovina voličů Jiřího Drahoše ho nevolila proto, že by chtěli za prezidenta právě Jiřího Drahoše, ale proto, že odmítali Miloše Zemana. To už musí být hodně silná emoce, když jdete svůj hlas hodit někomu, o kom vlastně nic moc nevíte a asi ho ani nechcete za prezidenta, ale je pro vás nadějí, že Miloš Zeman už prezidentem nebude.

Miloš Zeman si naopak své vítězství v poslední fázi kampaně zajistil tím, že jasně a bez uhýbání pojmenoval témata, která jsou pro lidi důležitá.

Nejen před volbami, ale i po volbách na sebe tábory podporovatelů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše hlavně na sociálních sítích útočily a útočí. Kdy myslíte, že to skončí, a co to vypovídá o náladě v České republice a o demokracii?

Sociální sítě naštěstí představují jen část obyvatel České republiky. Většina lidí nemá čas sedět u Facebooku, protože musejí chodit do práce, starat se o rodinu. Když si projdete diskuse pod články nebo na sociálních sítích, vidíte, že jsou to pořád jedni a ti samí lidé.

Já vidím budoucnost sociální demokracie i naší země právě v lidech, kteří nemají čas dohadovat se na sociálních sítích. V lidech, kteří poctivě pracují a snaží se uživit svoji rodinu. Protože právě tito lidé mají skutečně reálný zájem na tom, aby je zastupovali zkušení politici, kteří jsou schopní pro ně i pro jejich zemi něco skutečně udělat.

Mluví se o tom, že společnost je rozdělená více než kdy jindy. Někteří to dávají za vinu právě Miloši Zemanovi. Vidíte to také tak?

Obraz rozdělené společnosti můžeme vidět nejen u nás, ale i v zahraničí. Je to možná další období, do kterého moderní společnost vstoupila. Vytrácí se tolerance a bouřlivé emoce jsou čím dál častějším a „standardním“ projevem. Řada lidí se nedokáže smířit s tím, že někdo může mít jiný názor než oni. Bohužel tohle rozdělení živí i politici jako Tomio Okamura, kteří ve společnosti rozdmýchávají skutečně nebezpečné tendence jenom pro svůj politický zisk.

Pokud tento styl politiky dopustíme, protože nepřijdeme za sociální demokracii se skutečně konstruktivním programem, který voličům nabídne něco hmatatelného, co bude odpovědí na jejich problémy, čeká nás vymazání z politické mapy.

Velké emoce už řadu měsíců vyvolávají různé verbální útoky a připomínky ke zdraví pana prezidenta. Připomeňme si například výzvu těsně před volbami, kterou dal na sociální sítě Fero Fenič, ve které se apelovalo na televizi Prima a ČT, aby kandidáti při debatách stáli. Co si o tom myslíte?

Odpůrci Miloše Zemana hledali všechno možné, čím by mu mohli uškodit. A snížili se i k tomu, že poukazovali na zdravotní stav. Všichni víme, že Miloš Zeman má zdravotní problémy. To z vás nedělá špatného prezidenta.

Zvládla podle vás česká média volbu prezidenta se „ctí“? A co zpětně říkáte na vyjádření Evy Drahošové před volbami, že jim Česká televize fandí, ale nesmí to dát najevo (proti čemuž se Česká televize rozhodně ohradila)?

Sám jsem zažil tolik mediálních útoků, že si o objektivitě našich médií myslím svoje. Naštěstí mediální trh je dostatečně široký, a kdo chce najít pravdu, ten ji najde. Paní Drahošová v zásadě řekla nahlas to, co si řada lidí stejně myslela a myslí.

Do jaké míry se na výsledku voleb podle vás nakonec odrazily debaty na Primě a v České televizi? A jak je s pohledem na jednoho i druhého kandidáta s odstupem času hodnotíte?

Debaty naplno ukázaly naprostou politickou nezkušenost Jiřího Drahoše na jedné straně a totální převahu Miloše Zemana na straně druhé. Tým Jiřího Drahoše ho nedokázal dobře na debaty připravit. Působil nepřesvědčivě a ve chvíli, kdy bylo potřeba přitvrdit, se ve své roli viditelně necítil. U Miloše Zemana naopak nebyla příprava ani potřeba, protože svými rétorickými schopnostmi a politickými zkušenostmi musel v debatách jednoznačně dominovat. Což se taky přesně stalo.

Lidé diskutují o tom, co všechno Miloš Zeman pro Českou republiku za pět let dokázal, co dokázat mohl a měl a co se mu prostě nepovedlo. Mezi ty nepovedené se řadí například ona „kauza“ „Kunda sem, kunda tam“. Jak by se měl podle vás Miloš Zeman chovat a co by rozhodně neměl dělat, aby ve svém druhém volebním období „obstál“? A co říkáte na jeho sliby, že když bude opět zvolen, bude jaksi „umírněnější“? Byl by to ale potom ještě stále „Miloš Zeman“?

Miloše Zemana necharakterizují vulgarismy. Tyhle výroky byly nešťastné a k hlavě státu se takové chování a vyjadřování nehodí. Podle mě je Miloš Zeman schopným politickým stratégem se zkušenostmi z několika vysokých ústavních funkcí a s mezinárodním renomé. Jeho největší silnou zbraní je, že zná dobře svoje voliče a umí je oslovit.

Exministr financí Tlustý přišel podle médií s předpovědí, že se Miloš Zeman vrátí do ČSSD. Vidíte to jako reálné?

Nevím, z čeho čerpá pan Tlustý. Já takové informace nemám.

Jiří Drahoš mluví o tom, že z politiky neodchází. Na jakém politickém postu byste si ho dokázal představit? A co pánové Fischer, Hilšer a Horáček? Budou mít podle vás místo na české politické scéně?

Pan Drahoš někde prohlásil, že uvažuje o založení nové strany. To je podle mého naprostý nesmysl. Máme tu řadu tradičních stran, které spolu soupeří. Čím více stran, tím větší tříštění hlasů, a tím větší politická nestabilita. Pokud chce pan Drahoš v politice zůstat, měl by raději vstoupit do některé už existující strany a ukázat, co v politice dokáže.

To samé se týká i ostatních neúspěšných kandidátů. Blíží se senátní a komunální volby a bylo by určitě škoda nevyužít současnou podpor jejich voličů. Jestli budou kandidovat jako nezávislí nebo za nějakou stranu, to už nechám na nich. Otázku, zda pro ně bude v politice místo, bych s dovolením nechal na voličích.

Psali jsme: A je to venku: Havlův Žantovský vyzvonil, jak vybírali Jiřího Drahoše VIDEO Tak víte, odkud jsou ty peníze? Witovská z ČT načapala vysokého politika, ten lapal po dechu Moravec vytáhl „strašidlo". Hamáček začal mluvit o penězích, které jdou do ciziny Na nakládání s odpady Ústecký kraj rozdělí obcím devět milionů



autor: David Hora