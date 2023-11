Množí se stávky a protesty. A Fiala to nepochopí... Bývalý levicový poslanec bouchl do stolu

reklama

Pane doktore, naposledy jsme spolu mluvili někdy začátkem září, teď máme zhruba půlku listopadu. Když jsem se Vás zeptala, jak si podle Vás vláda vede, řekl jste, že když budete hodně mírný, tak špatně. Změnilo se něco na Vašem pohledu?

Ano, změnilo. Pokud jde o domácí politiku, tak rozhodně k horšímu. A bohužel už nejen o ni. Češi dál chudnou zřejmě nejrychleji v EU a naše ekonomika se také propadá nejrychleji. Lidé toho mají dost a množí se protesty a stávky. Bohužel tato vláda zřejmě nikdy nepochopí, že proškrtit k prosperitě se prostě nelze. Jeden by řekl, že se poučí z chyb předchozích pravicových vlád, ale evidentně toho nejsou schopni.

Nigérie na poslední chvíli zrušila návštěvu premiéra Fialy. Někteří to označují za diplomatickou facku pro Česko. Co k tomu říci?

Popravdě mě tato neobratnost české zahraniční politiky překvapila. Když opominu ministryni Černochovou, která na své pozici opravdu nemá co dělat, máme tady za posledních pár dní hned dva případy diplomatického kolapsu. V této oblasti přitom vláda dosud mnoho chyb nedělala. Ale to, že zruší jednostranně návštěvu našeho premiéra země typu Nigérie, je prostě ostuda. Česká diplomacie měla předpokládat, že při našem postoji ke konfliktu mezi Izraelem a teroristy z Hamásu a Hizballáhu budeme muset na přátelské výměny návštěv se zeměmi, kde je silně zastoupen islám, prostě na nějakou dobu zapomenout.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

A co říci k tomu, že pár dní před tím Saúdové zrušili jednání s ministrem Síkelou?

Ano, to je přesně ten druhý případ. Zatímco v případě Nigérie by mohl mít průměrný diplomat ještě pochybnosti, v případě studeného postoje Saúdů už jde opravdu o diplomatickou negramotnost.

Ve světě, a to i v západních státech, přibývá útoků proti Židům. Například v Římě někdo poničil jejich památník, hořel také na židovském hřbitově ve Vídni. Na některých budovách, například v Německu, se objevila Davidova hvězda. Navíc se konají demonstrace na podporu Palestiny. V Německu na nich prý dokonce zazněly výzvy k vytvoření chalífátu. Kam až toto může zajít a jak tomu čelit?

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25193 lidí Na to se dá říct: „Překvapuje mě, že jsme překvapeni“. Osm let měla část evropských zemí otevřené dveře dokořán pro uprchlíky z kultur neslučitelných s evropskou. Osm let sem přicházeli lidé, kteří nechtěli přijmout naše hodnoty, ale pouze čerpat bohatství, které nám zanechali naši předkové. A do toho nám vnucovat své hodnoty a svůj životní styl. Osm let nikdo nedokázal říct, že podmínkou přijetí je přijetí našich hodnot a opuštění původních, jinak jsou dveře zavřené. Popravdě jsem byl zděšen už při oslavách úspěchu Maroka na Mistrovství světa ve fotbale v zemích Evropy. A teď celá věc logicky eskaluje. Je čas, kdy bychom konečně měli ocenit ty naše politiky, kteří odmítali přijímat migranty z islámských zemí. Často čelili nadávkám z xenofobie, rasismu, nelidskosti. Ale vydrželi a díky tomu jsme ještě stále bezpečným ostrovem v EU. A doufám, že tato vláda teď rychle zapomene na náznaky tento postoj změnit. Země, které tu chybu udělaly, by se měly inspirovat v Dánsku. Tam vláda sociálních demokratů zaujala velmi tvrdé azylové postoje. Také dlouho čelila obviňování z xenofobie, rasismu a nelidskosti. Ale tato obvinění slábnou, a naopak se začíná stávat bezpečnostní inspirací. Obdobně ostatně postupuje také Austrálie. Je čas si říct, že jsme (myšleno EU) to nezvládli, zásadně posílit Frontex a prostě do EU zavřít vrata. Přijímáni pak budou pouze ti, kteří to nutně potřebují, ale zároveň přijmou naše hodnoty a zapojí se do společnosti, včetně práce pro ni. A pokud ne, pak bohužel. Zemí s jejich hodnotami je na světě hodně, a u nás pro ně není místo. Tento tvrdý postoj pak nejen postupně zvýší bezpečnost v zemích EU, ale zastaví i migrační proudy. Protože dokud bude nějaká šance, bude migrační byznys dál kvést. Mám kamaráda, který je obyčejný lesník a ten na toto téma řekl: „Ok, měli bychom pomáhat ženám a malým dětem, ale chlapi okamžitě vracet, ať bojují za lepší svět u sebe doma“. Je to sice hodně zjednodušené, ale taky dost pravdivé.

V této souvislosti, jak hodnotit migrační politiku například Německa, ale třeba také Francie a dalších západních států?

Podle mě už sami dobře vědí, že si zadělali na obrovské problémy. Jenže co teď s tím? Jak jsem říkal, napřed bude nutné zavřít migrační kohouty. Ale tyto země budou muset následně řešit i obrovský problém, který si už nadělaly. Už o tom mluví, ale zatím téměř nic nedělají. A to už je po dvanácté. Nicméně tady platí, že je pořád lepší pozdě než vůbec. A pokud neudělají vůbec nic a v jejich městech bude přibývat no go zón, pak se můžeme dočkat toho, že se třeba v Německu, 80 let od konce druhé světové války, k vládě dostanou nacisté z AfD. Takže inspirace Dánsko, Austrálie a rychle, než bude pozdě.

Vraťme se ještě k našemu premiérovi. Velkou „odezvu“ vyvolalo video z jeho nakupování v Německu, kde premiér zjistil, že jsou levnější potraviny. Jak byste to komentoval?

Lepší příklad naprostého odtržení této vlády od reality života Čechů bychom těžko hledali. Pan premiér, jakkoliv jsme vůči němu mohli mít řadu námitek, pak až do této „akce“ alespoň působil jako důstojná figura. Bohužel pro něj se však stal směšným. A to je snad to nejhorší, co se může politikovi stát.

Když jsme u cen potravin, nedávno jsme se dozvěděli, že opět vzroste cena elektřiny. Co říci na to, že máme jedny z nejdražších energií států EU?

Jak už jsem říkal, vláda situaci dramaticky nezvládá. Takový propad životní úrovně už Češi dlouho nezažili. A vzhledem k tomu, že jsme na tom tak špatně v EU sami, nelze to svádět na globální problém, ale na nekompetentnost vlády. Je sice třeba objektivně říct, že cenu zemního plynu, který dovážíme, prostě moc neovlivníme. Ale cenu elektřiny? Vždyť pořád máme nadprodukci! Opravdu je nutné veškerou naši elektřinu prodávat přes burzu v Lipsku? Opravdu není! Hláška, kterou jsem dneska četl: „Fiala v Německu nakupuje levnou Nutellu, Scholz v Česku levnou elektřinu“ je bohužel krutě pravdivá. Jen bych k ní dodal „…, aby nám ji pak draze prodal“. Proč jsme tedy stále většinovými vlastníky největšího výrobce elektřiny? Výmluvy na práva menšinových akcionářů jsou více než trapné.

V poslední době se začalo opět mluvit o nárocích Lichtenštejnů, kteří prostřednictvím prezidenta Pavla dali české vládě návrh na mimosoudní vyrovnání formou založení společného fondu, který by spravovala jejich nadace a zároveň český stát. Jak Vy na to celé nahlížíte? A je na místě obava z možného určitého „prolomení“ Benešových dekretů, jak někteří varují?

Z mého pohledu bychom veškeré tyto nápady prostě měli nechat u ledu. V této věci pana prezidenta opravdu nechápu. Nevidím jediný důvod tuto Pandořinu skříňku otevírat. Jen tím budeme nahrávat náckům z německé AfD (což jsou velcí přátelé naší SPD), aby své požadavky na zrušení Benešových dekretů dál eskalovali. Takže ruce pryč od tohoto tématu a tvrdý postoj, že jde o červenou linii, přes kterou nejede vlak.

A co říci na určité „zapojení“ prezidenta Pavla do této „kauzy“?

Jak jsem řekl. Vůbec nechápu, proč se pan prezident rozhodl zhostit se této agendy. Naše země má nyní řadu problémů, které může ze své pozice pozitivně ovlivňovat. A není žádný důvod jí přidávat další.

Vraťme se ještě k nedávnému udílení vyznamenání. Jak se vám líbil prezidentův proslov? A překvapilo Vás, že z rukou prezidenta s komunistickou minulostí převzali vyznamenání i ti, co proti komunistům vždy vystupovali? Jako například Marta Kubišová a další?

Anketa Líbil se vám projev prezidenta Pavla pronesený 28. října? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13323 lidí Nebudu nijak zastírat, že mě projev pana prezidenta nenadchl. Nevím, kdo jej připravoval, ale státnického ducha v něm nebylo ani jako šafránu. Nicméně projevy dvou jeho předchůdců mě vždy spíše zvedaly ze židle, takže vlastně i impotentní projev je posun k lepšímu. Určitě by však bylo vhodné, aby prezidentská kancelář sjednala někoho, kdo je daleko více státnicky tvůrčí. A pokud jde o přijímání státních vyznamenání. Chápu to tak, že v kategorii lidí 55+, kteří to někam dotáhli, prostě budeme nacházet lidí zatížených komunistickou minulostí pořád hodně. O tom je přece ten vtip: „Koho budeš volit? Komunisty. No, to já taky, ale v jaké straně?“ Pokud se nepletu, tak pouze KDU má zákaz členství při předchozím členství v KSČ. A asi u Pirátů bychom někoho takového taky těžko hledali, protože ti jsou 55-. Ale jinak jsou prakticky ve všech stranách. Jde spíš o to, jestli se takový člověk chová jako komouš doteď, nebo se chová tak, že to byla chyba a snaží se ji svými současnými postoji a činy napravit. A podle mého je takto pan prezident vnímán i bývalými disidenty. Na rozdíl od svého předchůdce.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE