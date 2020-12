Motají se s košíky, nalepení na sobě. Práce? Žádná p*del. Děti podrážděné. Ze života samoživitelky

reklama

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 8989 lidí

Postupně se otevřely školy, ve čtvrtek další obchody i restaurace. Dá se ale předpokládat, že přijdou restrikce. Šla jste rychle nakupovat, nebo jste opatrnější?

Děti potřebovaly oblečení. Věci, které nebylo možné objednat přes internet, jsem musela nakoupit. Něco jsem pořídila i do zásoby, protože nikdo neví, co bude dál. Boty se mi podařilo koupit on-line. Modlila jsem se, jestli synovi budou sedět… ale měla jsem štěstí.

Jaké jsou vaše zkušenosti z nakupování v této době?

Nakupuji v menších obchodech, výjimečně jdu do Lidlu. Do větších obchodů chodí moc lidí. Masakr. Všichni se tam motají s košíky, nalepení na sobě. Skoro to vypadá, že ani nemáme problémy s koronavirem, protože lidí je u regálů spousta. Někteří asi mají moc volného času a nevědí, co s ním. Osobně si nemyslím, že je vhodné trávit v obchodních centrech delší dobu. Já nakupuji v kamenných prodejnách, jen když musím. Není to pro mě zábava, kterou bych s radostí trávila čas. Raději se věnuji třeba práci na zahradě. Navíc nechápu, proč zavřeli malé obchody, které lze mít daleko lépe pod kontrolou, a nechali otevřená velká nákupní centra. Kvalitní boty v nich nekoupíte.

Byl pro vás problém, když měli v neděli zavřeno?

Chodit každý den do obchodu je zbytečné. Dřív bylo také v neděli zavřeno a basta. Nechápu, proč nezavřeli v neděli hned od začátku krize.

Máte dceru v šesté střídě, syna na střední škole. Dá se s nimi doma vyjít? Jak vaše děti reagují na distanční výuku?

Distanční výuka? Až teď se teprve ukáže, kolik se toho naučili. Protože děti už jsou větší, naštěstí jsem se nemusela tolik starat o jejich výuku. Přibylo ale starostí o domácnost, hlavně kvůli vaření.

Vláda řekla: zavřeme školy, ale nebudeme řešit, jestli máte čas, znalosti, počítače. Asi předpokládají, že všichni mají doma svůj počítač a dobře vybavený. I když počítač seženete, pak nejde obrazovka, dalším, se kterými jste v kontaktu, mikrofon a nakonec vypadne internet, protože je síť přetížena. I když se učitelé snaží, tak i kdyby se rozkrájeli, nemají on-line šanci učivo vysvětlit tak, jako když jsou normálně ve škole. Navíc dcera měla daleko méně hodin než obvykle.

Syn trávil celé dny na počítači. Buď měl výuku, nebo hrál hry, sledoval filmy. Nemáte šanci uhlídat, co dělá, je to na každém dítěti... i když syn už je spíše dospělý... byl hodně doma. Katastrofa, protože dřív chodil alespoň na flórbal. Děti jsou více podrážděné, náladové, nebaví je to. Mluvili jsme o tom, jak se s tím vyrovnat. Chybějí jim vrstevníci a normální život. Dcera se snažila více rozptýlit a chodila ven častěji. Ale těšila se na nové kroužky, a nic.

Čtyřem pětinám samoživitelů klesly příjmy, řada bývalých partnerů přestala platit výživné. Čerpala jste ošetřovné? Nebo využila jiné nabízené kompenzace od státu? Mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení… jak to zvládáte finančně?

Momentálně jsem evidovaná na úřadu práce. Dostávám směšné peníze, a tak čerpám z úspor. Psychicky bych se teď asi zhroutila, pokud bych neměla vytvořenou finanční rezervu pro případné větší výdaje. Nevím, co bych dělala. Asi bych si musela vzít půjčku, požádat o peníze někoho z rodiny nebo ještě více hledat, jak snížit náklady.

Lidé kolem mě si půjčky berou, ale vím, jak to chodí. Kamarádka si bere půjčky a má se splácením dost velké problémy. Není to vůbec lehké.

Co dárky na Vánoce? Budete na ně mít peníze?

Předvánoční doba je pro většinu lidí náročnější. Dárky vyřešíme momentálně praktickými věcmi. Kupujeme jen to, co opravdu potřebujeme. Syn je šikovný, vydělal si peníze na brigádě, tak si mohl koupit počítač. Sama bych mu ho koupit nemohla.

Není to tak dávno, co se mluvilo o jednorázovém příspěvku pro matky samoživitelky ve výši šesti tisíc korun. Ale neprošlo to.

Ani jsem debatu na toto téma nezaznamenala. Peníze navíc by se hodily. Stát vynakládá spoustu peněz na méně důležité věci.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Trpělivost není bezedná. Trpělivost už došla Bartoš (Piráti): Musíme motivovat lidi, aby mohli zůstat v karanténě Jiří Paroubek: Naivita, hloupost anebo neznalost šéfa ODS? Trikolóra nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Vím, že se snažíte hledat práci. Jak je to ve vašem regionu s nabídkami a možnostmi uplatnění?

Právě tento týden jsem byla na jednom pohovoru. Doufám, že to klapne. Není dobrá doba pro hledání práce. Některé firmy mají stop stav. Nabídek je méně než dříve.

Snažila jsem se nejprve dívat na nabídky v oboru. Mohu pracovat jako chemik, mám kvalifikaci na asistentku, dlouhodobě studuji angličtinu. Průběžně se vzdělávám. Ale klidně jsem ochotná dělat montážní práce. Problematické je ale rozložení pracovní doby.

Děti mám už celkem velké, jen je nemůžu nechat úplně bez dozoru. Pokud bych celý týden chodila na odpolední, neuvidím je. Nevím, jestli by dokázaly být tak samostatné. I větší děti potřebují, aby byl někdo z rodičů více doma a aby na ně někdo dohlížel.

Vy jste měla docela stabilní zaměstnání v laboratoři, proč jste vlastně o práci přišla?

Firma ztratila plánované zakázky.



Máte dost zkušeností i s kvalitou zdravotní péče u nás. Obáváte se covidu?

Každý je za své zdraví sám zodpovědný a měl by být schopen pro sebe udělat maximum. Někdo onemocní, jiný ne. Každý na covid reaguje jinak. Pokud člověk ví, že má problém s imunitou, lze už dopředu udělat něco pro prevenci a tělo podpořit.

Osvědčilo se mi nezjišťovat informace jen z médií. Straší lidi. Myslím si, že jsou v médiích potlačovány názory lékařů, kteří mají jiný pohled na situaci, než se obecně hodí. Chybějí mi komplexní informace a zhodnocení reálného stavu. Vidíme jen čísla, ale nevidíme životní příběhy covid pozitivních lidí, nevíme, jaké měli zdravotní problémy.

Myslím si, že by v médiích mělo být více informací o imunitě, o tom, jak ji podpořit, zlepšit. Málo zaznívá, že jsme schopní nemoci odolávat právě dobrou imunitou. Všichni jsme schopni vlastní imunitu ovlivnit. Máme zdraví ve svých rukou. Každopádně je jasné, že celá populace se bude muset promořit.

Osobně mám obavy z nové vakcíny, protože není prověřená časem.

Co je pro vás v této době největší problém?

Někteří lidé se uzavřeli do sebe a odcizují se. Tato doba je zatěžující pro všechny nejslabší skupiny ve společnosti, tedy i pro matky s dětmi. Stát dlouhodobě nepodporuje matky s dětmi. V každé době je pro ně život těžký. Neexistuje žádná podpora u zaměstnavatelů. Nikdo nenabídne zkrácené úvazky. Najít v České republice zaměstnání na šest hodin je nereálné. Když seženete práci, tak noční, dvanáctky… velmi špatně se shání práci na ranní směny. Žádná prdel! Když nemáte podporu rodiny nebo někoho blízkého, je to průšvih. Odnášejí to děti… a společnost trpí. Společnost by měla vnímat i souvislosti. Někdo by měl konečně začít vnímat potřeby normálních obyčejných lidí.

Moje sestra se rozvedla a platí vysoký nájem. Stále musí myslet na to, aby měla dostatečný příjem a měla bydlení z čeho zaplatit. Každá žena se snaží dělat, co umí. Ale společnost nepodporuje to, když se žena sama stará o děti. Zaměstnavatelé nejsou motivováni zaměstnávat samoživitelky. Ono v podstatě je problém s prací v každé době, když se staráte sám o dítě. Skloubit práci a péči o děti je velký problém, tohle je velké téma.

Mimochodem, myslím si, že řada firem prostě zneužívá toho, že jsou u nás schopní lidé dělat za tak nízké peníze. Část lidí teď práci nemá, další, co ji mají, zase nestíhají a dělají daleko více hodin, než by měli. Chlapi si to mohou dovolit, ale ženy se musejí postarat o děti.

Je něco, co vnímáte jako přínos této doby?

Naučila jsem dceru vařit (úsměv). Vlastně nás tato doba sblížila. Ale jen díky tomu, že jsem byla doma. Jak už jsem říkala, jsem na úřadu práce… kdybych už chodila do zaměstnání, byla bych ze všech povinností strhaná jak pes.

Máte strach z budoucnosti?

Řeším svoji situaci a hledám práci, abych se nedostala do dluhů. Ale jistě že mám obavy. Už jsem to zmiňovala… vidím, že zaměstnavatelé, soukromníci mají problémy se udržet na trhu, což znamená, že bude méně pracovních míst.

Co se týká koronaviru, nemá smysl žít jen ve strachu. Dávat si roušku až pod oči a jen se bát? Snažíme se tvářit, že smrt neexistuje. Není to pravda. Navíc i v téhle době platí, že každý se musí sám o své zdraví starat, protože jinak se mu problémy nasčítají. Když budu mít sto padesát kilo, prostě nebudu zdravotně v pořádku…

Někteří lidé se vůbec nestýkají s ostatními, zabarikádují se, berou to, co se řekne v médiích, jako svatou pravdu. Naopak, lidé by měli chodit ven, do přírody, udržovat se psychicky v pohodě. Když nejste psychicky v pořádku, odrazí se to na těle.

Trošku je potřeba používat normální zdravý selský rozum a nehltat jen to, co řeknou v televizi, a pak se zabývat katastrofickými scénáři. Je důležité přemýšlet a ze všech informací si vybrat pro sebe něco užitečného, co člověku sedí.

Je něco, v čem vás život s různými omezeními změnil?

Uvědomila jsem si, že je důležité mít vedle sebe chlapa (smích).

Ale, to mě dost zajímá (usměv). Povídejte…

Vážně, potřebuji oporu. Žena potřebuje mít mužskou oporu, děti vzor pro život. Je důležité nebýt sám, neuzavírat se a nevzdávat se. Teď už mám přítele. Pro všechny je tato doba nová, složitá, nepřehledná a lépe se zvládá, když má člověk vedle sebe partnera. Život je výzva.

Psali jsme: Zavřené obchody jako motor nevraživosti mezi lidmi. „Vysmátý“ bezdětný nepochopí bezradnou trojnásobnou matku, kterou trápí fusky a košilky „Už nevím, kde ušetřit.“ Samoživitelky sdílejí návody na domácí výrobu čistících prostředků. Slzy nad dětskými dopisy Ježíškovi „Na geny to nesvádějte.“ Řídí dětský domov na Šluknovsku a začal vyprávět. Drogy, gamblerství, násilí a jedna skupina obyvatel Vše bylo úplně jinak? Maláčová chtěla pomoci matce tří dětí, která měla kvůli „melouchu“ přijít o dávky. Jenže pak přišlo zjištění...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.