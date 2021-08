Na všechno jeden paragraf pro a druhý proti. Kolaboranti? Odebrat výsady. Zkušený podnikatel ostře

Olomoucký podnikatel Bohuslav Coufal začal se svým podnikáním hned po revoluci. Když se však rozhodl vrátit do politiky, stal se členem Strany soukromníků, za kterou bude letos kandidovat do Poslanecké sněmovny na druhém místě olomoucké kandidátky formace Trikolora Svobodní Soukromníci. „Na každý aspekt našeho konání lze najít paragraf, který ho označí jako správný a stejně tak lze najít paragraf, který ho označí jako nesprávný. Této fatální kolizní situace si všímají nejenom prostí lidé, ale i ministři spravedlnosti či soudci nejvyšších soudů,“ říká v rozhovor Bohuslav Coufal.

Jste majitelem menší, ale úspěšné IT firmy. Co Vás vedlo ke vstupu do politiky?

Již jsem v politice krátce působil v letech 1998 až 2002 v Unii svobody, která vznikla po skandálu s financováním ODS a po jejím rozštěpení. Po volbách v roce 2002 jsem aktivně protestoval proti vstupu US do vlády s ČSSD, což se nakonec ukázalo pro US jako smrtící polibek a já, stejně jako mnoho dalších, jsem své členství ukončil. Následně jsem se dlouho uklidňoval myšlenkou, že není potřeba být v politice angažován. Svoji chybu jsem pochopil v roce velkého policejního puče, který smetl vládu Petra Nečase a připravil půdu pro vstup Andreje Babiše do velké politiky. V tu chvíli jsem pochopil, že politika se týká každého z nás a pokud člověk může, musí být alespoň trochu aktivní.

Proč jste se rozhodl pro stavovskou Stranu soukromníků České republiky?

V průběhu svého života jsem byl v klasickém zaměstnaneckém poměru pouze jeden rok a to před nástupem na vysokou školu (tedy ještě za komunistického režimu). Prakticky hned po revoluci, již v průběhu vysoké školy, jsem se podílel na založení první soukromé firmy a od té doby pracuji pouze ve firmách a na projektech, jichž jsem tvůrcem a majitelem nebo spolumajitelem. Celý život jsem tedy byl soukromník a v okamžiku, kdy jsem se do politiky vracel, tak byla Strana soukromníků ČR zcela přirozená volba.

V listopadu 1989 jste se byl členem Olomouckého studentského stávkového výboru na Univerzitě Palackého. Jak hodnotíte situaci v České republice 31 let poté?

S odstupem třiceti let od revoluce je mi čím dál jasnější, že jsme pro vyrovnání se s minulostí neudělali dost. Necítím to primárně jako vinu studentských vůdců (byli jsme mladí a naivní). Prostě situace a nálada ve společnosti zapříčinila problémy, se kterými se potýkáme dodnes a které jsou v posledních osmi letech základem obrovských problémů naší společnosti. Exponenti, spolupracovníci a kolaboranti minulého režimu měli být hned od začátku naprosto jasně se svojí minulostí konfrontováni, veškeré výsady jim měly být odebrány a měla jim být znemožněna účast na politickém životě naší společnosti. Zrušení lustračního zákona, který byl alespoň slabou obranou naší společnosti, bylo velkou chybou a odstranilo i to poměrně řídké síto, které nás před starými bolševiky chránilo.

Olomoucký kraj je rozlohou i počtem obyvatel středně velký. Vaše č. 2 na kandidátce je už při 6 % nebo získáním preferenčních hlasů volitelné. Jak se připravuje stavovský politik na oslovení voličů?

Jsem, i z titulu své profese, poměrně aktivní na sociálních sítích. Naši kolegové mají velmi dobře zmáknutou strategii kontaktní kampaně. V obou dvou případech bude samozřejmě volební kampaň znamenat obrovské nasazení, ale věřím, že kombinace centrální mediální kampaně, naší lokální kontaktní kampaně a důsledná práce se sociálními sítěmi budou ten správný mix, který osloví naše i nerozhodnuté voliče.

Představme si, že politická formace Trikolora Svobodní Soukromníci v podzimních parlamentních volbách dopadne tak dobře, že se stanete poslancem parlamentu. Co od Vás může podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost očekávat?

Především důkladnost v tlaku na revizi nesmyslných zákonných i podzákonných norem. Za třicet let svého života vím, že naše životy jsou velmi silně „legislativně podchyceny“. Na každý aspekt našeho konání lze najít paragraf, který ho označí jako správný, a stejně tak lze najít paragraf, který ho označí jako nesprávný. Této fatální kolizní situace si všímají nejenom prostí lidé, ale i ministři spravedlnosti či soudci nejvyšších soudů. Zvláště poslední doba znamenala přehršel právních norem, které jsou soudy označeny jako nezákonné a přitom je stále na ně odkazováno. Běžný občan poté pochopitelně právnímu řádu nemůže důvěřovat. Začít je tedy nutné od konce, postupně pokračovat ke starším zákonům a po důkladném zhodnocení validity, účinnosti a souladu s naším ústavním pořádkem jednotlivých norem, je rušit. Zcela určitě ale nezapomenu na EET a s ním spojené bolševické byrokratické buzerační normy.

Jste předsedou Lyžařského klubu Olomouc a také trenérem mládeže. To znamená, že umíte odhadnout, jestli je kopec vhodný pro sjezd, obří slalom nebo slalom. Z jakého kopce se řítí Česká republiky pod vedením dnešní vlády? A jak to bude s brzděním?

Každý člověk potřebuje trochu volného času pro relaxaci. Jsem rád, že se mohu bavit činnostmi, které mohou být ostatním prospěšné. Kopec odhadnout dovedu. To je vlastně jednoduché. Ten vidíte a můžete si jej několikrát prohlédnout. Ale co se týká vládních opatření, tak jediné, čeho jsme v poslední době svědky, je obrovská mlha a čím dál silnější vichr (kéž by to byl pro vládu pověstný vichr z hor). Ani vládní představitelé nevědí, co se děje a kam směřují (tedy pokud pomineme jejich soukromé kšefty). Pro nás, co stojíme mimo Parlament a informací máme pouhý zlomek, je orientace v té mlze prakticky nemožná. V okamžiku, kdy není možné se rozhodovat na základě přesných údajů nebo je problém natolik složitý, že jej nelze při nejlepší vůli zmapovat do detailu, je nutné se řídit principy. V mém případě patří mezi základní principy: malý stát, maximální zodpovědnost a z ní vyplývající svoboda jednotlivce a dodržování smysluplných zákonných norem (bez ohledu na to, zdali se jedná o zákony de jure či de facto).

