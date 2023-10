Na zbraně, to peníze najdou. Na léky… Konečná k českému skandálu

Jak vidí situaci v Izraeli? A co říká na následné „oslavy“ i v některých západních zemích? I o tom v rozhovoru mluví europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Je to obrovské selhání jak našeho ministra zdravotnictví, ale i celé EU,“ říká pak k současné situaci ohledně léků. Vyjádřila se i k některým krokům prezidenta Pavla. Padla slova jako „skandální“. Dostala se i k zemským volbám v Bavorsku a Hesensku.

Paní poslankyně, podívejme se na to, co se odehrává v Izraeli. Jak se bude situace podle vás vyvíjet? A je nějaké řešení?

Útok na Izrael vyvolal „oslavy“ v některých západních zemích. Desítky lidí slavily například v Berlíně. Jak na to reagovat?

Oslavovat násilí je nepřijatelné. K tomu ale musejí využít tamní orgány své legislativní nástroje, aby se nic takového nedělo.

Pojďme dál. Prezident Petr Pavel v projevu v belgických Bruggách kromě jiného řekl, že by bylo dobré diskutovat o tom, zda by se členské státy EU měly práva veta vzdát. V praxi by to znamenalo, že pokud by si větší státy našly pro své návrhy kvalifikovanou většinu, mohly by ty malé přehlasovat. Jeho slova vzbudila nevoli nejen ze strany opozice, ale i vládních stran. Co byste prezidentovi vzkázala?

Při zachování úcty k tomu úřadu musím konstatovat, že vystoupení současného prezidenta jsou skandální. Deklarovat takto možné omezení suverenity České republiky je nehoráznost. A těžko se mi posuzuje, zda jde o vlastní neobratnost prezidenta Pavla nebo o záměrnou provokaci někoho z okolí jeho poradců. Jedno je horší než druhé. Vzkazovat mu nic nebudu. Je jistě jako bývalý voják schopný vyhodnotit situaci a zaujmout k ní jednoznačné stanovisko.

A co říci na prezidentovu schůzku se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ohledně případu lichtenštejnské žaloby na ČR, kdy jí údajně sdělil, že by podle něj bylo nejlepší uzavřít dohodu? Co by to mohlo znamenat ohledně Benešových dekretů?

Zajímalo by mě, zda tento krok konzultoval s někým z vlády, případně kdo mu k těmto výrokům dal mandát. Pokud podle některých právníků svými výroky o možném vzdání se práva veta se to dá posoudit jako zrada ve smyslu článku 65 odstavce 2 Ústavy ČR. Zde už jen pokračuje v nastoleném směru. Tyto jeho výroky jen dokreslují, čí zájmy chce hájit. Zájem občanů ČR to v žádném případě není. Jen vnáší další nejistotu do společnosti.

Mimochodem, co říci k tomu, co se děje na Hradě, kdy například skončila tisková mluvčí?

Pan prezident má právo vybrat si lidi, kteří tvoří jeho pracovní okolí. Je to jen na něm, jak se zachová k lidem, kteří mu pomáhali v době volební kampaně. Po předchozí mluvčí někde možná zůstal papír s poznámkami, že se má pogratulovat vítězi voleb na Slovensku, na což pan prezident zapomněl. A možná se trochu zapotí, jak bude komunikovat akci Asociace vyjednavačů.

Pojďme dál. Na svém facebooku vysvětlujete, zda je podle vás možné, aby se obnovila výroba penicilinu v ČR, tak jak to zmínil ministr Válek. Tedy je to podle vás možné? A za jakých podmínek?

Je to obrovské selhání jak našeho ministra zdravotnictví, ale i celé EU. Již před třemi lety jsem na tuto situaci upozorňovala. EU za tu dobu neudělala téměř nic. Na zbraně se vždycky peníze najdou, ale na zdraví občanů současná vláda kašle. Pokud se má v ČR obnovit výroba léků a jejich komponentů, je na to potřeba vyčlenit obrovské finanční prostředky. Zde je namístě si připomenout, kdo souhlasil s privatizací českého farmaceutického průmyslu. Je zajímavé přečíst si výroční zprávy Fondu národního majetku z let 1994 až třeba 1998. To je počtení.

Ale zpátky k dnešku. Pokud nebudou prostředky, nebudou léky. A bohužel ani nejsou tyto prostředky připravovány. A není ani zřejmé, jakou část výroby by chtěl pan ministr Válek podporovat. Nic víc než prezentovat své sliby ministr neumí. Rozběhnout takovou výrobu trvá několik let. To je tedy horizont, kdy se můžeme dočkat nějakého řešení. Je to podobné, jako když si špatně zapnete první knoflík u košile. Ve finále se dobrého výsledku nedoberete.

Minulý víkend se konaly zemské volby v Bavorsku a Hesensku. Vyhráli konzervativci, naproti tomu sociální demokraté skončili s dosud nejhorším výsledkem. Polepšila si AfD. Jak byste výsledky okomentovala? A co říci na vzrůstají preference právě AfD?

AfD sbírá protestní hlasy. A není se asi moc co divit. Lidé v Německu mají obavy z rostoucí migrace, z ekonomických problémů. Už nejde asi uvádět, že je jejich pozice silná pouze v regionech bývalého východního Německa. A kroky vládnoucí koalice v Německu stejně jako u nás lidem pocit správného směřování neposkytují. AfD jen umí využít poptávku německé společnosti po silné straně. Aktuálně je silná v některých regionech. Ale pokud se vládnoucí koalice nepokusí změnit svůj přístup k vládnutí, vliv AfD může být znát i na celonárodní úrovni.

