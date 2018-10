Nabídku pojištění jsme zásadně zmodernizovali, říká Vladimíra Ondráková

Paní ředitelko, vaše společnost má v naší zemi velkou tradici, sahá až do doby první republiky. Co se týče konkurence a fungování trhu, pomáhá vám to?

Naše pojišťovna byla v roce 1900 založena českými sbory dobrovolných hasičů, kteří pak byli jejími vlastníky a akcionáři. Když v roce 1991 došlo ke zrušení státního monopolu v pojišťovnictví, chopily se sbory dobrovolných hasičů sdružených ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska opět příležitosti a svou Hasičskou vzájemnou pojišťovnu obnovili. Hasičská vzájemná pojišťovna je ryze českou pojišťovnou bez účasti zahraničního kapitálu a stejně jako tehdy je úzce spjata se sbory dobrovolných hasičů, které podporujeme v jejich zásahových i sportovních činnostech. Navíc je právě toto propojení výrazně inspirující nejen při tvorbě pojistných produktů, ale také při likvidaci pojistných událostí zaviněných požárem a jinými živelními pohromami. Důsledně pečujeme také o zachování svých dalších tradic – vstřícnost ke klientům, poctivost v jednání, rychlé řešení pojistných událostí a kvalitní zajistný program.

Které z produktů vaší pojišťovny jsou dlouhodobě nejžádanější? A lišíte se v tom od ostatních subjektů na trhu?

Obecně jsou nejžádanější pojištění určená na ochranu majetku. Pro pojištění soukromého majetku včetně běžné občanské odpovědnosti je klienty nejvíce poptávané komplexní pojištění občanů, které lze nastavit tak, aby poskytlo přiměřenou pojistnou ochranu rodinného majetku a pokrývalo škody všech členů domácnosti, které mohou způsobit při provozu domácnosti, rekreaci i při svých volnočasových aktivitách.

Řada klientů toto pojištění doplňuje rodinným úrazovým pojištěním, které poskytuje spolehlivé a přiměřené pojistné krytí s ohledem na provozované volnočasové a sportovní aktivity. V oblasti pojištění vozidel je to autopojištění, kterým lze na jedné pojistné smlouvě pojistit odpovědnost z provozu motorového vozidla a havarijní pojištění. V loňském roce jsme tato dvě nejžádanější pojištění doplnili také o našimi klienty poptávané pojištění opravy pozáruční vady vozidla.

Do jaké míry se v posledních letech mění trendy? Jsou i v rámci pojišťovnictví módní trendy?

Pořídit si pojištění spíš vychází z praktických potřeb nebo nějakých zákonných požadavků než z nějakých módních trendů. Klasickým příkladem je povinné ručení. To je vyžadováno zákonem, ale z ryze praktických důvodů se k němu nabízejí i některá připojištění jako třeba pojištění skel vozidla, střet vozidla se zvěří nebo odcizení. V posledních letech stoupá poptávka po pojištěních odpovědnosti, ať už jde o odpovědnost za újmy způsobené v občanském životě, nebo o újmy způsobené při pracovních činnostech. To je klasická odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, ale třeba také škody způsobené při podnikatelských činnostech nebo škody způsobené chybným rozhodováním. Tady hraje velkou roli počátek platnosti nového občanského zákoníku a samozřejmě také obecný zájem hledat viníky špatných činů a rozhodnutí a v případě škody požadovat náhradu.

V posledních letech se občas mluví o zhoršujících se podmínkách pro drobné podnikatele a živnostníky. Zaznamenali jste v této oblasti větší zájem o vaše produkty?

Drobní podnikatelé a řemeslníci chtějí dělat své řemeslo a vydělávat, a ne se topit v papírech a hlášeních. Pro ně je to o to složitější, že si nemohou dovolit platit někoho, kdo se v tom vyzná, a musejí si poradit sami. Totéž platí i o pojištění. Jejich pracovní činnost je jednoduchá a přehledná, a tak potřebují i jednoduché a přehledné pojištění. Takové, které sjednají snadno a rychle, a přitom takové, které může pružně reagovat na změny v jejich podnikání. Přesně toto jsme měli na mysli, když jsme připravovali pojištění FORTEL. Oceňují je především drobní podnikatelé a živnostníci, kteří nemají tak vysoký obrat. Je jednoduché na sjednání a dostatečně variabilní, takže se dá sjednat především na ta rizika, která jejich podnikání ohrožují nejvíce. Samozřejmou součástí pojištění FORTEL je pojištění odpovědnosti, které je opět velice variabilní.

Nakolik měníte svou nabídku v rámci jednotlivých let? Chystáte nějaké novinky na příští rok?

V posledních letech jsme zásadně zmodernizovali naši nabídku pojištění. Bylo to nové autopojištění, komplexní pojištění občanů, rodinné úrazové pojištění, nabídli jsme nové pojištění drobných podnikatelů FORTEL a v letošním roce také nové pojištění samosprávných celků. Samozřejmě že nemůžeme vypustit nový produkt a pár let se tvářit, že je dokonalý. Naopak – zajímáme se o připomínky klientů. Zajímá nás, co potřebují ještě, co potřebují jinak a co naopak nevyužijí. Dnes se mění majetek a potřeby lidí s jejich narůstajícím věkem a pracovním postavením. Mění se také s narůstající dostupností nejmodernějších technologií a také se střídajícími se módními trendy v zařízení a vybavení domácností a ve způsobech trávení volného času. Tomu všemu se musíme přizpůsobit i my a průběžně naše produkty upravovat, tak aby potřebám a životnímu stylu našich klientů stačily. Leccos se dá řešit průběžnou aktualizací, ale jindy je zase lepší udělat změny důkladnější, což je případ Komplexního pojištění občanů, s jehož modernizací přijdeme v příštím roce.

Hasičská vzájemná pojišťovna z logiky věci nabízí i pojišťování Sborů dobrovolných hasičů, ale i myslivců. Jste v tomto odvětví jediní? Jaký je v tomto vývoj a trendy? Mění se něco v průběhu let?

Samozřejmě že každá pojišťovna je schopná pojistit sbory dobrovolných hasičů – v podstatě jde o majetek, úraz nebo odpovědnost za způsobenou škodu, ale Hasičská vzájemná pojišťovna měla vždy produkty, které byly určeny dobrovolným hasičům a které byly připraveny na míru jejich specifickým potřebám. Zatímco ale na počátku dvacátého století nabízela Hasičská pojišťovna například úspěšné pojištění hasičských přípřeží, dnes samozřejmě takový produkt nemáme. Máme však takové produkty, při jejichž přípravě vycházíme ze zkušeností, které mají naši zaměstnanci a zprostředkovatelé s vlastním výkonem činnosti dobrovolných hasičů, a díky tomu jsme schopni výhodně pojistit nejen jejich sportovní a tréninkovou činnost, ale také práci s dětmi a mládeží. Samozřejmě pojišťujeme také rizika vyplývající z výkonu zásahové činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce, ať už jde o újmu na zdraví, životě, majetku a také odpovědnostní újmy.

Pojištění myslivců, které nabízíme, vychází ze zákonného požadavku, kdy má mít každý myslivec uzavřeno pojištění za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti. Naše pojištění však nabízí víc, než je požadováno zákonem, například se vztahuje i na škodu způsobenou loveckým psem či dravcem při výkonu práva myslivosti. Škody, ke kterým dojde mimo výkon tohoto práva, se dají připojistit. Připojistit se dají i lovečtí psi, dravci či jiná lovecká zvířata proti úhynu.

Závěrem otázka, kterou by vám patrně ráda položila řada klientů. Jaké pojistky máte vy sama?

Jako obchodní ředitelka si plně uvědomuji, že musím mít i já pojistnou ochranu na majetek, zdraví proti nahodilé události. A proto i já i má rodina máme u naší pojišťovny uzavřenou spoustu druhů pojištění – pojištění majetku, stavby, odpovědnostní pojištění, havarijní pojištění, pojištění z odpovědnosti provozu vozidel, úrazové pojištění.

