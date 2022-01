Nabídli jsme Válkovi řešení. Normální je nenosit roušky. Doktorka Krátká a start omikronu

reklama

Na rozdíl od našich sousedů v Rakousku, v Německu a v dalších zemích, kde byly zavedeny tvrdé kroky v souvislosti s šířením mutace omikron, vláda Petra Fialy k ničemu takovému nesáhla a počty pozitivně testovaných spadly na Nový rok k pouhé tisícovce. Je to ale v očekávání omikronové vlny, která u nás nastane během ledna správné rozhodnutí?

Protiepidemická opatření by se měla přizpůsobit epidemiologické situaci v té které konkrétní populaci. Prošli jsme intenzivní podzimní vlnou, při které onemocnělo mnoho neočkovaných i očkovaných osob. Díky tomu významně vzrostla imunita společnosti. To by nám mohlo poskytnout na nějakou dobu ochranu před omikronem. Bohužel, stále nebyla provedena séroprevalenční studie, která by vyšetřením protilátek zjistila, jak velká část populace již prodělala onemocnění. Kdybychom toto číslo znali, mohli bychom lépe odhadnout, jak se bude situace vyvíjet. Jsme „best in covid“, tedy jednou z nejvíc promořených zemí na světě, ale nechceme z toho profitovat. Panu ministrovi Válkovi jsme před Vánocemi předložili návrh na séroprevalenční studii ve školách a na úpravu karantén u dětí s prodělaným onemocněním. Zaujala ho, ale zatím jsme se na její realizaci nedomluvili.

Co si pod vaším návrhem na séroprevalenční studii a na úpravu karantén máme konkrétně představit?

Již v červnu loňského roku jsme pomocí stanovení protilátek a dotazníkového šetření zjišťovali, kolik studentů prodělalo covid-19 v havlíčkobrodském gymnáziu. Na studii jsme tenkrát získali peníze formou sbírky mezi fanoušky SMIS. Stihli jsme ji zrealizovat před tím, než se žáci začali očkovat. Protilátky mělo tehdy 90 ze 196 studentů (46 procent). Teď v lednu budeme zjišťovat, kolik studentů z této studie bylo nemocných v podzimní vlně. Ze zahraničních publikací víme, že riziko reinfekce je obecně velmi nízké a osoby s protilátkami jsou minimálně stejně imunní jako očkovaní lidé krátce po druhé dávce. Posílat tyto imunní děti do karantény je zbytečné, pokud nemají klinické příznaky a jsou PCR negativní. Z jedné školy se však nedají dělat obecné závěry. Navrhovali jsme proto panu ministrovi, že bychom tento projekt zopakovali na víc školách a systém karantén, pokud by se osvědčil, by se pak mohl použít i v ostatních školách. Uvidíme, jak nám situaci zkomplikuje nová varianta omikron.

O omikronu se neví, jestli způsobuje lehčí či stejný průběh onemocnění jako varianta delta a do jaké míry přesně obchází imunitu z prodělání či vakcinace. I kdyby varianta omikron způsobovala lehčí průběh, nehrozí, že by kvůli rychlejšímu šíření mohla během ledna způsobit zahlcení nemocnic?

Z dostupných informací z jiných států skutečně vyplývá, že průběh onemocnění je lehčí, ale pacientů může být mnoho a praktičtí lékaři už teď stíhali nápor nemocných jen s obtížemi. Proto by bylo vhodné posílit zejména primární péči o nemocné formou ambulancí specializovaných na covid, které by mohly být zřízeny v nemocnicích v období vysokého výskytu nemocných. PCR pozitivní pacienti v rizikovém věku či s komorbiditami by tam byli vyšetřeni lékařem, bylo by zajištěno laboratorní vyšetření a podle typu problémů a laboratorních nálezů by se aplikovala vhodná podpůrná léčba či by se dekompenzovaní pacienti včas přijali do lůžkové péče. Podobný systém už se v Česku s úspěchem vyzkoušel a významně přispěl k poklesu obsazenosti JIP v dané nemocnici. Současně se díky tomu uvolnila kapacita praktikům, kteří se postarali o ostatní pacienty, kteří se k péči jinak nedostali vůbec.

Jak by se změnil boj s epidemií, pokud by se potvrdilo, že mutace omikron překonává imunitu vybudovanou prodělaným onemocněním či očkováním?

Proč se bojíme „překonání imunity“? Jde o naprosto normální jev, že se struktura viru mění. Naše imunita se této změně přizpůsobí, taky naše B lymfocyty zmutují a vytvoří nové protilátky. Máme za sebou dva roky, kdy jako společnost „bojujeme s virem“. Nikdy dřív jsme s virovými onemocněními nebojovali. Tuto mediální válečnou kampaň považuji za větší zlo než samotnou nemoc. V historii proběhly podobné epidemie mnohokrát a skončily, když se ze zákeřné choroby stalo onemocnění běžné. Ani tentokrát to nebude jiné. Díky adaptivní imunitě si poradíme i s novými variantami viru. Na omikron se už tolik neumírá a opravdu mě zaráží, proč například Rastislav Maďar vypustil před Vánocemi nepravdivou informaci o tom, že v JAR zemřelo na omikron víc dětí než na deltu. Tuto lež dementovali experti z jihoafrického Národního institutu pro přenosné nemoci (NICD) na Novinky.cz.

Pokud je načase vrátit se do normálního života, má být jeho součástí i plošné testování dvakrát týdně v zaměstnání, jak už rozhodla nová vláda?

Normální život je život, kdy testy děláme nemocným lidem, ne zdravým. Normální je neřešit, kdo je a kdo není očkovaný či po nemoci. Normální je chovat se zodpovědně – tedy, když jsem nemocný, zůstanu doma a jinak chodím do práce či kamkoliv jinam bez omezení. Covid pas už v době omikronu nemá vůbec žádný smysl. Infekční může být kdokoliv, tak k čemu je razítko o očkování? K ničemu. Normální je nenosit roušky. Obávám se, ale že se zatím k normalitě neschyluje a mnoho lidí ani normalitu nechce…

Je možné usuzovat, jak se budou v budoucnosti vyvíjet nové varianty koronaviru? A také, jak těžké bude onemocnění, které způsobuje, nebo jak se bude lišit rychlost šíření?

Koronavirus se bude vyvíjet tak, jak on bude chtít. Jemu je úplně jedno, co my děláme. Je naprosto naivní si myslet, že nad ním vyhrajeme, zvláště když půlka světa očkovaná není a musí zvládat epidemii jen pomocí získání postinfekční imunity. Osobně se spíš bojím toho, abychom opakovaným očkováním nenadělali na naší populaci víc škody než užitku. Hlavně to vypadá, že světoví lídři si jen tak nenechají vzít možnost ovládat lidi v zájmu udržení „kolektivního bezpečí“. Z toho mám mnohem větší obavy než z koronaviru.

Farmakolog Jan Žamboch upozorňuje, že vláda může být brzy v situaci, kdy bude rozhodovat o aplikaci vakcín navržených na dva roky starou variantu viru, přičemž populací se bude šířit varianta, která je z hlediska vakcín podstatně odlišná. Měla by na to vláda občany upozornit, což by byl zřejmě konec očkování v zemi, nebo dokonce vakcinační akci zastavit?

Nevím o vládě, která by chtěla očkování ukončit. Právě naopak. Vlády se chystají na třetí a čtvrté dávky. Je zvláštní, že farmaceutické firmy stále produkují první verzi vakcín, nové verze jsou v nedohlednu a firmy se nás snaží přesvědčit, že stačí jen, když díky třetí dávce budeme produkovat víc protilátek stejného typu a že na strukturně zcela jiný omikron to zabere. Zabere to, ale pouze na velmi krátkou dobu. Lidé, zvláště ti po nemoci, už nechtějí další dávku. Naprostý medicínský nesmysl je očkovat třikrát lidi po prodělané infekci jenom proto, že to nařídili vakcinologové a politici. Přesto se ani imunologové, kteří nejlépe vědí, jak imunita funguje, proti tomuto dostatečně neohradili. Jen experti WHO doporučili aplikaci dvou dávek vakcíny lidem bez imunity a třetí dávku již považují za zbytečnou. Jednak proto, že vakcíny jsou potřeba v rozvojových zemích a jednak proto, že stačí dvě dávky na zvládnutí nemoci bez těžkého průběhu, ale ani tři dávky nezabrání lehké nemoci.

Je tedy namístě přestat bojovat s větrnými mlýny a nenechat si namluvit, že se budeme očkovat co čtvrtrok další a další dávkou vakcíny?

Myslím si, že to nejhorší, co se covidu týče, už jako společnost snad máme za sebou. Lidé, kteří covid ještě neměli, prostě jednoho dne infekci prodělají. Nenechme si vnutit myšlenku, že už nikdy svět nemůže být jako dřív. Bude, pokud nenecháme politiky převzít moc nad naší svobodou. Snaha zavádět „kolektivní blaho“ nás vždy v historii vedla do velkého průšvihu. Stále více lidem dochází, že teď se musíme postarat o to, abychom nepřišli o „normální svět“, a proto vznikla i Iniciativa 21. Sepsali jsme Petici za zdraví a demokracii, kterou naleznete na stránkách www.iniciativa21.cz, ale hlavně máme rozpracováno několik návrhů reálné pomoci společnosti k návratu do normálu, jako jsou výše zmíněné séroprevalenční studie ve školách nebo zlepšení primární péče u praktiků. Bude ale velmi náročné to prosadit.

