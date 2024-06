Naše peníze mizí do ciziny. Šmarda a SOCDEM slibují nápravu

Váš lídr Lubomír Zaorálek na sebe těsně před volbami strhl výraznou pozornost, když označil vládou za kolaborantskou. Využil i jiná ostřejší pojmenování současné situace. Udělal dobře? Kvitujete, že jste lídrem do právě začínajících voleb vybrali jeho?

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 7170 lidí

Nepochybně jsme udělali dobře. Nebyl to jen tak nějaký nápad, ale strategie ke všem třem volbám, které nás čekají. V současných volbách do Evropského parlamentu přináší Sociální demokracie zkušenost pro Evropu, v krajských volbách chceme přinést odbornost pro naše kraje a volby sněmovní v příštím roce budou volbami, v nichž chceme České republice přinést změnu.

K tomu všemu potřebujeme hlavně zkušeného člověka. Stejně jako u krajských voleb jsou potřeba lidé, kteří mají s vedením krajům své zkušenosti, u evropských voleb je extrémně důležité, aby člověk, který tam přijde, bude schopen pracovat od první chvíle, má v Evropě kontakty a skutečně může něco prosadit. Nemáme zkušenějšího lídra s lepšími kontakty v Evropě než Lubomíra Zaorálka. Nastoupí do Evropského parlamentu a v rámci socialistické frakce bude moci prosazovat náš program od první minuty.

Která témata považujete v unijní agendě pro následující roky za zásadní?

Podařilo se nám dát dohromady tři naprosto zásadní programové body. Musíme zastavit odliv miliard korun z České republiky do daňových rájů, což bez Evropského parlamentu nejde. Jenom ten totiž dovede zabránit tomu, aby uvnitř EU nadále existovaly daňové ráje, které stále vysávají peníze z ostatních zemí. Zejména pak z České republiky. Dalším bodem je, že naše země se z krize nedostane bez zvýšení mezd a bez toho, aby se pomohlo střední třídě. Chceme prosadit, aby evropské směrnice o minimální mzdě byla závazná pro všechny země. V této souvislosti bych upozornil, že se nepropadáme pouze proti západním zemím, ale též proti Polsku nebo Slovensku, které budou mít minimální mzdu ve výši tisíc euro. To je o pětinu víc než u nás.

Třetí bod je jasný. Nemůžeme nadále veškerý chod státu financovat pouze z peněz střední třídy, od zaměstnanců a živnostníků. Potřebujeme přijít s razantním zdaněním bank. Pakliže k tomu nedojde, nejsme schopni financovat důchody. Zdanění bank je správná cesta, jak peníze nejenom na důchody zajistit, ale i na chod státu.

Zdanění bank se určitě neobjevuje poprvé. Vždy ale zní obavy, že to situaci nevyřeší, protože banky to vyřeší přehozením problému na klienty a zvýší poplatky.

Lze to zajistit tím, že se bude důsledně bránit kartelům a kartelovým dohodám mezi bankami. V naší zemi mají banky mnohem vyšší zisk a zároveň mnohem horší služby a vyšší poplatky než ve svých domovských zemích. Zároveň platí, že zde jsou méně daněny. Takhle to nemůže nadále fungovat. Usilujeme pouze o to, aby se k našim občanům a českým klientům banky chovaly stejně slušně jako se chovají ve standardních evropských zemích.

Michal Šmarda SOCDEM



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odliv kapitálu do zahraničí je opět obrovským tématem, který je opakovaně diskutován. Česko přitom patří v EU k zemím, ze kterých odchází nejvíce kapitálu. Jak si to vysvětlujete? A lze to efektivně změnit?

Ano, u nás je to nejmasivnější v zemích Evropské unie. Jako každý složitější problém má i toto svou pozitivní stránku. Je nutné změnit odpisovou politiku a učinit investice v České republice atraktivnějšími. V této věci jsem byl velkým kritikem pana Babiše, který v době Sobotkovy vlády bránil novelizaci podmínek pro investiční pobídky. Sociální demokracie to chtěla změnit už tehdy. Podporovali jsme investice s vyšší přidanou hodnotou, kterou jsou energeticky méně náročné. Chceme zároveň přijmout podmínku, že firmy, které chtějí po naší zemi daňové pobídky, musí svým zaměstnancům vyplácet vysoké mzdy. V takovém případě by firmy nepotřebovaly vyvádět peníze mimo Českou republiku. Zároveň je pochopitelně třeba zabránit existenci daňových rájů typu Lichtenštejnsko či Irsko a v této věci potřebujeme celoevropskou snahu. Ostatně evropské sociální demokracie konec daňových rájů podporuje.

Naše země má v mnoha ohledech specifickou situaci. Obrovský odliv kapitálu, vysoké bankovní poplatky za horší služby, celá řada zboží a služeb od nadnárodních firem za vyšší peníze než u našich sousedů. Pojmenoval to Lubomír Zaorálek správně, že jsme kolonií?

Sociální demokraté se od populistů a nacionalistů liší tím, že v tom nevidí chybu těch zahraničních firem, ale chybu české vlády. Nadnárodní firmy se v různých zemích světa chovají slušně či méně slušně a odpovědně či méně odpovědně a to vždy podle toho, jaké podmínky jim vytvoří vlády v daných zemích. Země, které si váží svých občanů je chrání natolik, že tyto společnosti vědí, že se tam musí chovat slušně. Vlády, které na své občany kašlou, správné podmínky nevytváří a nadnárodní firmy se tam chovají jako rabiáti. Základem je přístup dané vlády. Proto vidím největší chybu v našem případě v české vládě, nikoli v těch nadnárodních firmách.