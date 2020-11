Návrh na pomoc s covidem-19. A nic. Vitásková našla zdroje a rozjela akci

ROZHOVOR Nedostatek personálních kapacit v nemocnicích či jiných místech tzv. první linie bychom dokázali hravě vyřešit sami bez pomoci ze zahraničí. ParlamentnímListům.cz to řekla exšéfka Energetického úřadu a publicistka Alena Vitásková, která nyní vede vlastní institut na pomoc občanům tam, kde justice selhává. V čem by řešení spočívalo? Zapojení vězňů, kteří mají k výkonu daných povolání vzdělání či předpoklady. Se záměrem již oslovila vedení státu.

Váš Institut Aleny Vitáskové (IAV) vyzval občany, aby informovali ministryni spravedlnosti Marii Benešovou o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti. Můžete záměr IAV objasnit?

To bychom se museli vrátit zpět, a to o několik let, kdy jsme vymahatelnost práva a spravedlnosti, dodržování lidských práv začali v České republice monitorovat. Seznámili jsme se s rozsáhlou škálou porušování právních norem a poškozování občanů. Potvrdili jsme si v nejednom případě tolerování porušování zákonů právě těmi, kteří mají nad dodržováním zákonů bdít. To byl další impuls pro naši činnost – založení Manifestu IAV – občanů poškozených státem. A pak byl již jen krůček (trvalo to téměř rok) k uspořádání semináře v Poslanecké sněmovně. Nad tímto seminářem vzal záštitu poslanec Jiří Kobza. IAV byl odborný garant a organizátor akce, na které vystoupilo devatenáct vystupujících, třináct spolků zabývajících se ochranou práv a svobod, zdravici zaslal prezident republiky Miloš Zeman. Seminář se těšil nebývalému zájmu nejen laické veřejnosti, zúčastnili se právníci, advokáti. Chabý zájem byl u odpovědných politiků, justice. Omluvili se z důvodu pracovní vytíženosti, stejně jako premiér Babiš či ministryně spravedlnosti Benešová a další. Nicméně ze semináře vyšel dokument, který jsme zaslali nejen vládě, ale i všem poslancům a senátorům. Není to nic složitého, prostě analýza nedostatků a možné kroky k nápravě tak, jak to vidí občanská veřejnost, která je bezprávím nejvíce zasažena. (Viz dopis ze dne 13. 9. 2020 zveřejněn na www.institut-av.eu ).

Ministerstvo spravedlnosti nás (IAV) a poslance Jiřího Kobzu pozvalo na jednání 21. 10. 2020 právě k tomuto dopisu. Když jsme se na ministerstvo dostavili, v dohodnutý termín a zapisovali se na recepci, tak paní ministryně schůzku zrušila. Proto následoval náš dopis k jejím rukám a rovněž výzva občanům ze dne 30. 10. 2020, aby paní ministryni informovali přímo (zveřejněno na www.institut-av.eu). Domníváme se totiž, že nemá dostatek informací, proto nápravu v justici nečiní. Tím, že jí občané budou psát (ne všichni najdou odvahu, ne všem zbyla důvěra v právní stát a možnou nápravu), tak snad pochopí, že je za tuto situaci plně odpovědna.

Ministryně podle vás nečiní nápravu? Máte snad pocit, že nežijeme v právním státě? O jaký segment občanů podle vás poškozených státem se jedná? Kdo jsou tito občané? Jsou to ti, kteří byli trestně stíhání nezákonně?

V našem institutu a Manifestu IAV (MIAV) pracuje řada sekcí, některé z nich vystoupily na již zmíněném semináři. Každá sekce se zabývá určitým okruhem porušování práv, nevymahatelnosti spravedlnosti v našem státě a s tím souvisejícím negativním dopadem na občany. Řada našich vedoucích sekcí zároveň vede samostatný spolek nebo je členem takovýchto spolků. Uvedu některé naše sekce, jejichž vedoucí vystoupili na zmíněném semináři.

Podnikatelé poškození justicí Rodiny obětí české justice Znalecké posudky – důkaz v trestním řízení Nezákonná trestní řízení Selhání státu v oblasti energetiky Voda a přírodní bohatství Občané poškození podvody tzv. šmejdů Nezákonné praktiky Policie ČR a GIBS Poškození práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů Právní sekce IAV

Další sekce čekají na svého vedoucího, jsou to občané poškozeni v oblasti bydlení, tzv. ukradené střechy nad hlavou, ve zdravotnictví, dále sekce děti – obětí justice, odškodnění osob v trestním řízení a odpovědnost za nezákonné trestní stíhání, exekuce a další. O nezákonné privatizaci by mohla být samostatná sekce, ale nyní je tato oblast pod hlavičkou „podnikatelé poškození státem“. Jelikož se jedná o statisíce poškozených občanů a jejich rodin a odpovědné politiky to vesměs nezajímá, požádali jsme občany, aby možná opakovaně informovali ministryni spravedlnosti Benešovou a nám zaslali kopii na IAV.

Vždyť to byla právě paní ministryně Benešová, která nejednou sdělila v jak žalostném stavu je u nás justice, že se dá u nás trestní stíhání objednat, potvrdila tím dokonce slova českého premiéra Babiše. Co udělala pro nápravu? Jako IAV máme dostatek informací, jak se zachází s kárnými žalobami, podezřením na trestné činy soudců, či státních zástupců. Nakonec se jim nic nestane. Takový příklad z poslední doby soudce, který upravoval výslechy svědků tak, aby nevinné lidi dostal do vězení. Když to „prasklo“, tak se vlastně nic nestalo, trestní řízení s nim nebylo zahájeno, kárný soud ho hodnotil jako pracovitého, talár mu zůstal, jen byl suspendován na nižší pozici. Je to výsměch všem lidem a nemohoucímu ministerstvu spravedlnosti rovněž. To není demokracie, to je anarchie.

Na Slovensku v posledních dnech dali do vazby dalšího vysoce postaveného prokurátora (není to letos první, nejvyšší prokurátor je myslím stále ve vazbě) a další vysoce postavené nejen policisty, kteří se rozhodli svědčit. Zatkli i lidi pohybující se kolem spravedlnosti, byznysu, advokáty atd. Tam se daří začít rozkrývat organizovaný zločin sahající až do nejvyšších pater. Věřím, že u nás to nastane také. Navíc o tom píši ve své knize „Solární baroni III. – Vrazi v taláru“. Jak bude tento krok probíhat se popsuje v poslední kapitole. To je nadsázka, román je román a nechala jsem se unést….

Nyní vážně. I u nás byl přijat zákon o tzv. maření spravedlnosti. Zatím ho, proti státním zástupcům, justici, úředníkům, pokud vím, nikdo nepoužil. Každý náš návrh na kárnou žalobu, či trestní oznámení směřující do těchto míst končil „je to jejich právní názor“, nebo „to není v naší kompetenci“, „to je rozhodnutí nezávislého soudu“ atd. Anebo jsme již tak daleko v rozkladu státu, že není nikdo, kdo by mohl a byl schopen maření spravedlnosti začít stíhat?

Eurokomisařka Jourová hodnotila jednotlivé státy v EU z pohledu stavu justice. Česká republika na tom prý ale není tak špatně. Jak se díváte na stav justice tímto úhlem pohledu? Tedy ve srovnání s ostatními státy EU.

Komisařku Věru Jourovou jsme informovali o stavu justice z pohledu občanské veřejnosti, z pohledu všech spolků, které se touto tématikou u nás zabývají a jsou zastřešovány IAV. Schůzka, o kterou jsme žádali, byla ze strany komisařky odročena z důvodu situace kolem pandemie. Osobně se dívám na stav justice pohledem občanů, kteří v tom musí žít, podnikat. Dívám se na nevymahatelnost práva, výsměch a aroganci moci, kterou bohužel zažívá většina z nás, která měla tu smůlu, že se s tímto molochem střetla.

Nebudu hodnotit srovnání s jinými státy, já chci a budu o to usilovat, abychom žili v právním státě tady, u nás doma. A to bohužel nyní opravdu nemohu říci. Nebo si myslíte, že je naprosto normální si trestní stíhání objednat, jako potraviny u „Rohlíku“? Nebo naopak trestné činy zametat pod koberec tak dlouho, až je musí řešit například švýcarská prokuratura a náš stát přijde o miliardy korun? A když na to poukážete, tak je vám odpovězeno, že tomu nerozumíte, že to je právní názor atd. Stále dokola. A to musí jednou přestat a musí se systém napravit. Rozpad spravedlnosti je rozpad státu! A to snad nemůže chtít nikdo z nás.

Zaregistroval jsem, že občané se na základě výzvy vašeho institutu začali na paní ministryni Benešovou obracet. Jde o něco konkrétního? Běžných podnětů na všechna ministerstva standardně proudí hodně i tak.

Ano, dostáváme v kopii informace, konkrétně to, co bylo paní ministryni zasláno. Jako příklad uvedu rodiče zjevně zavražděného syna, (což bylo hodnoceno jako sebevražda), se obrátili na ministryni také. Velmi mi to připomíná šlendrián práce v době vražedného monstra manželů Stodolových. Tehdejší státní zástupkyně Renata Vesecká celou záhadu „podivných úmrtí“ odhalila a tím zachránila řadu dalších lidských životů. Bohužel pod vedením NSZ Pavla Zemana šla práce státního zastupitelství kvalitativně dolů.

Tím, že dostáváme podklady o podání informace na ministerstvo spravedlnosti, získáváme přehled o tom, kdo konkrétní, který úředník na ministerstvu maří spravedlnost. Musí to být celá mašinérie alibistů, protože není možné, že nemají žádné kompetence k nápravě. Pak by byli úředníci tohoto molochu zadarmo drazí. My považujeme za maření spravedlnosti například i to, když se na ministerstvo obrátí trestně stíhány v počátcích svého stíhání. V obžalobě je jasné, že se nemůže jednat o trestný čin. To má přece ministerstvo možnost řízení pro nezákonnost zastavit. Tím zamezí dalším škodám, které nejen státu, ale i občanovi s tímto nezákonným stíháním vznikají. O morální újmě občana a jeho rodiny ani nehovořím. Proč se to neděje? Proč se nepoužívá ve zřejmých případech „nějaké justiční pomsty“ abolice? Proč nechá „spravedlnost“ nevinné lidi tahat do úmrtí po soudech?

V poslední době jste žádali také vládu, poslance a senátory, aby se vymahatelnosti práva zabývali a dokonce žádáte poslance o zřízení vyšetřovací komise. Z čeho přesně to vyplynulo?

Z naší dlouholeté práce, práce spolků, z nichž někteří pracují více než dvacet let, práce s odborníky z různých sfér, nikoliv jen právních. Žádali jsme poslance, senátory, vládu, aby se tématu věnovali. Jelikož jako občanská veřejnost jsme se nedočkali odezvy, informovali jsme znovu předsedu poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka, předsedy všech poslaneckých klubů. Žádáme, aby se věnovali alespoň tomu, co mají v kompetenci a mohou ovlivnit. Navrhujeme mimo jiné ustavení parlamentní vyšetřovací komise k solárnímu zločinu. (viz dopis ze dne 23. 10. 2020 zveřejněn na www.institut-av.eu ) Jde o miliardy, které budou i v budoucnu plynout z veřejných financí, jako dotace do obnovitelných zdrojů energie. Musí se přeci konečně udělat „pořádek“ v právním marasmu, který byl se solárním boomem spojen. Situace se nemůže opakovat pro připravované další podpory do tohoto sektoru energetiky, které EK připravuje, a o které můžeme lehce přijít.

V posledním týdnu jste se obrátili i na prezidenta republiky Miloše Zemana s žádostí o pomoc v oblasti lidských práv. Co přesně žádáte?

V souvislosti s epidemií jsme žádali (více spolků, které IAV zastřešil), aby pomohl řešit situaci ve věznicích v rámci svých zmocnění, které prezidentovi republiky Ústava přiřazuje. Navrhovali jsme celou řadu dalších opatření a pomoci kolabujícímu zdravotnictví a to i za účasti vězňů, kteří jsou této práce schopni. Jsou lékaři, kteří vykonávali svoji profesi de facto do nástupu trestu a mohli by ji vykonávat i při výkonu trestu, jsou to zdravotníci, osoby schopné poskytovat sociální služby, pomocné práce atd. Vše je popsáno v našem dopise panu prezidentovi. Doposud Hrad mlčí.

Hodnotíme, že ani vězeň nebyl odsouzen k trestu smrti, i vězeň má právo na druhou šanci. Navíc, když jsou ve vězení i odsouzení ve vykonstruovaných zločinech. Plně chápeme, že se tento krok nemůže týkat všech vězňů, ale asi tak poloviny, kteří by mohli být velkým přínosem pro společnost, nejen pracovním, ale i ekonomickým. To je asi deset tisíc vězňů.

Pak je úsměvné, když ve veřejnoprávních médiích téměř se slzou v oku politici oznamují, že nám přijede na pomoc v této těžké době sedm amerických lékařů a jeden francouzský lékař. Tak buďto jsme skutečně ve vážné zdravotní (pandemické) krizi a měli bychom využít i těch, kteří si řádně odpykávají trest a jsou pro společnost přínosem právě v první linii, v ústavech sociálních služeb, pomocné práce atd. či jsou rizikovou zdravotní skupinou ve věznicích.

To byl důvod, proč jsme znovu žádali o tento postup. Poprvé jsme žádali na jaře, nikoliv pana prezidenta, ale Vězeňskou službu, Ministerstvo spravedlnosti, NSZ, VSZ. Odpověď jsme obdrželi pouze z Vězeňské služby. Jenže to je pro tento proces málo.

Závěrem musím dodat, že buďto je situace kolem pandemie tak smrtelně vážná, pak přece musíme vyhodnotit každou možnost. Anebo se jedná o nějakou kombinaci politické pandemie a infekce. Tak já vám nevím.

