Nebýt Ukrajiny, už by se to vědělo. Macinka vládě vytmavil trapas s Polskem

„Na tomto konkrétním příkladu se ukázalo, kdo je skutečný politik a kdo v žádné zodpovědné funkci nemá co dělat,“ zhodnotil politolog a šéf strany Motoristé Sobě Petr Macinka incident, kdy zřejmě ukrajinská raketa zasáhla polské území a někteří čeští politici měli jasno, že se jednalo o ruský útok. Nečeká, že se dotyční poučí. A že pak museli svá slova mazat, považuje za trapas. Ministrovi Lipavskému by podle něho někdo měl sebrat přístup na Twitter.

V úterý večer dopadla na farmu na východě Polska raketa, která zabila dva lidi. Český Twitter i další sociální sítě celou noc nabádaly k co nejostřejší reakci proti Rusku, které bylo z útoku obviňováno, jenže ráno přišla z USA oficiální informace, že se nejspíš jednalo o raketu ukrajinskou. Začíná zaznívat kritika přehnané reakce, podle některých se naplno projevila válečnická mentalita některých bublin na sociálních sítích. Máte dojem, že taková válečnická mentalita v českém veřejném prostoru skutečně existuje?

Očekáváte nějakou reflexi, že někdo z těch, kteří reagovali takto zbrkle a předčasně, bude do budoucna více vážit svá slova? Nebo bude na sociálních sítích stále převažovat potřeba vyjádřit se co nejrychleji a co nejradikálněji?

Mohli bychom poupravit werichovské „dej blbci funkci a on vymyslí lejstro“ a říct: „Dej blbci přístup na Twitter a on rozpoutá válku.“ Reflexi žádnou neočekávám. Na tomto konkrétním příkladu se ukázalo, kdo je skutečný politik a kdo v žádné zodpovědné funkci nemá co dělat. Někteří zůstali zdrženliví, jiní se úplně zesměšnili. Otázkou je, zda si to ten „blbec s Twitterem“ vůbec uvědomuje. Myslím, že u těch, kteří reflexe schopni jsou, se to už projevilo – tím, že zůstali zdrženliví.

Ministr zahraničí Jan Lipavský večer tweetoval, že se jednalo o ruské rakety, okamžitě to všichni vzali vážně jako prohlášení šéfa diplomacie. Pak ale svůj tweet smazal. Jakou důvěryhodnost může mít diplomacie, jejíž šéf musí svá slova mazat?

Musí-li někdo zpětně mazat své neuvážené, z prstu vycucané „informační“ tweety, jimiž ovšem vyjadřuje oficiální postoj České republiky, je to opravdu velký trapas. Na druhou stranu nevím, jestli to tak moc vadí. Po třech „dětských“ ministrech zahraničí v řadě jsme již všem zahraničním partnerům stejně dali dostatečně najevo, že od nás žádnou skutečnou diplomacii čekat nemohou. Černínský palác si může trochu vylepšit kredit, pouze když třídní učitel okamžitě zabaví panu bakaláři Lipavskému jeho přístup na Twitter a vrátí mu ho až na konci školního roku (nebo volebního období). Stejně bych postupoval na všech ostatních ministerstvech a státních institucích. Nechť tweetuje – informuje – úřad, ale proboha ne ministryně anebo šéfové komor Parlamentu.

Zatímco ministryně obrany Jana Černochová rovněž zaručeně tvrdila, že se jedná o ruský útok, náčelník generálního štábu generál Řehka uvedl pouze, že na Polsko dopadla raketa a všechno další armáda zjišťuje. Na to zaznívaly názory, že armáda je dnes nejkompetentnější ze státních institucí. Nemělo by to ale být spíše tak, že uvážliví politici budou krotit zápal vojáků?

Ministryně Černochová je smutnou ukázkou toho, kam může klesnout představitel úřadu, který spotřebovává desítky a stovky miliard ze státního rozpočtu. Ještě si dala záležet, aby v tom svém hysterickém záchvatu okolo „ruského útoku na Polsko“ použila slovo „prokazatelný“.

Prokázala tím pouze jediné: když vás ze starostky udělají ministrem, IQ vám automaticky nevzroste. Spíš se rychle ukáže, zda svěřený úřad zvládáte řídit vážně a jde vám o zájmy vaší země, anebo jste jen papaláš s pocitem zodpovědnosti pouze za množství spolykaných chlebíčků s kaviárem na evropských summitech, ale jinak máte v hlavě naprosté vzduchoprázdno.

Zatímco dva ze tří favoritů prezidentské volby – Petr Pavel a Andrej Babiš – komentovali výbuch rakety velmi umírněně, Danuše Nerudová uvedla: „Ruské rakety zabily dva nevinné v Polsku. Nejde o to, zda šlo o chybu, či záměr. Je to nepřijatelné. Myslím na polské přátele. Je třeba postupovat s rozvahou, ale rozhodně. Způsobem, ze kterého náš nepřítel pochopí, že se nezalekneme. Že jsme silnější. Rusko je teroristický stát.“ I po zjištění, že se jednalo o ukrajinskou raketu, trvala na tom, že incident by se nestal, kdyby Rusko nenapadlo Ukrajinu, a slova o teroristickém státu zopakovala. Jak na vás působí představa, že takové názory budou zaznívat ve funkci prezidenta reprezentujícího stát navenek?

Není nic horšího než prostořeký prezident. Danuše Nerudová tím jasně ukázala, že do prezidentské funkce nepatří. Myslím, že lidé jsou na podobné zkraty politiků citliví. Brzy se možná ukáže, že estébácká ani kariérní komunistická minulost některých kandidátů nevadí voličům tolik jako nekompetentní „přítomnost“ těch ostatních. I za toho komunismu se ostatně říkalo, že „aktivní blb je horší než třídní nepřítel“. Prezident republiky má být sebevědomou hlavou své země, nikoli trapným lovcem laciných emocí na sociálních sítích.

Generál Petr Pavel následně komentoval, že reakce českých političek (kromě Nerudové a Černochové třeba i Miroslavy Němcové, která psala, že NATO nemá na co čekat) je způsobena tím, že ženy vstříc tragickým následkům reagují emocionálněji. Nemáte obavy, že si obratem vykoleduje obvinění z machismu či jiných neliberálních úchylek?

Jednou jedinkrát budu s Petrem Pavlem souhlasit, když snad poprvé řekl „něco“ konkrétního. Má-li si on za tento svůj trefný soud vykoledovat obvinění z machismu, pak já zvyšuji sázku a říkám: hanba mužům, kterým žena vládne!

Brněnský politolog Miloš Gregor nabádal v polštině „bij bolszewika“, čímž připomněl sto let staré události bitvy na Visle. Je podle vás přístup středoevropských zemí k Rusku (a rovněž pobaltské trojky bývalých svazových republik) více reálným hodnocením současného nebezpečí, nebo dohráváním starých válek z minulého století?

Ani jedno, ani druhé. Jak v případě pana Gregora, tak i v případě našich slovutných politiků se výhradně jedná o upevňování svých pozic doma, v České republice. Gregorovi jde o to, aby se profiloval jako komentátor s mainstreamovým (režimním) světonázorem a byl dále zván do vysílání České televize, zatímco politikům jde jedině o přízeň podobně smýšlejících voličů. S Ukrajinou ani Ruskem (anebo v jiných případech třeba s Čínou a Tchaj-wanem) to nemá vůbec nic společného. Všichni tito lidé Ukrajinu (i Tchaj-wan) pouze zneužívají.

Když odhlédneme od jedné epizody a vezmeme si celkový přístup k ukrajinské válce. Co ukazuje o kvalitách současné české vládní reprezentace?

Naši vládní politici se do války s Ruskem zamilovali! Ruská agrese je pro ně darem z nebes. Bez tisíců zabitých Ukrajinců by mnohem více vyniklo, jak zoufale bezcenní a pro řízení země nekompetentní jsou členové naší vlády a jejich politické okolí. Teď mohou být rádi, že tato šílená válka odvádí pozornost části veřejnosti od jejich vlastní beznadějnosti, a nepochybně proto ve skrytu svých zkažených duší doufají, že nikdy neskončí.

