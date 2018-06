Nechutné. Svědek promluvil, co si Václav Neckář zažil kvůli odpůrcům Zemana

ROZHOVOR „Raději člověka někdy třeba chybujícího, ale osobnost, než prezidenta typu kladeče věnců,“ říká hudební producent, manažer a spolupracovník řady umělců Aleš Trdla. V souvislosti s prezidentem promluvil i o Václavu Neckářovi, se kterým dlouhá léta spolupracuje. „To, jak se někteří pustili do Vaška Neckáře, mi přišlo nechutné. Pomalu mu kvůli tomu chtěli zrušit i koncert,“ popisuje Aleš Trdla reakci některých na to, že Václav Neckář vystoupil na inauguračním večírku Miloše Zemana. Vyjádřil se i ohledně představení Vaše násilí a naše násilí.

Představení hry Vaše násilí a naše násilí v divadle v Brně vyvolalo mezi lidmi obrovskou diskuzi. Stejně tak jsou vyhrocené a velmi rozdílné názory na to, že začátek představení narušilo hnutí Slušní lidé. Co si o tom všem myslíte?

Tu hru jsem neviděl. Možná by mne i zajímalo vidět alespoň nějakou část, aby si člověk mohl udělat asi ucelenější názor. Mně na tom vadí to, že se v médiích zase objeví nějakých dvacet sekund, nebo možná půl minuty určitého šotu a teď to mají všichni odsuzovat.

Ohledně jednání toho hnutí Slušní lidé si myslím, že není dobré, aby kdokoli narušoval cokoli, co je legální. Protizákonné to představení asi nebylo, diváci si navíc koupili vstupenku zcela svobodně. Kdybych něco takového zažil jako producent jakéhokoliv představení, tak bych to bral tak, že je to vůči těm ostatním, kteří si vstupenku koupili, nefér. Nesouhlas a odpor se dá jistě vyjádřit i jiným způsobem. V každém případě dle mého názoru musí být svoboda slova zachována. Nechci, aby se vrátilo to, co tady bylo před rokem 1989, ta doba zákazů. A navíc část představení nazývat i pornografií je trochu stupidní, že? Možná asi řada lidí vůbec nechápe správný význam tohoto slova. Lidská nahota sama o sobě pornografií určitě není. Primární otázka, jež se však vynořila díky této „problémové“ hře, je asi ta, kde je ta hranice vkusu či nevkusu a co je a co není ještě umění? Je pravda, že jsme země, která, když to vezmu opravdu hodně dozadu, stojí na určitých křesťansko – židovských principech. I když teď jsme poměrně dost ateističtí. Musí se asi počítat i s tím, že takovouto hru všichni nebudou opěvovat. Já si sám kladu otázky, jestli je možné stanovit nějakou hranici, nebo ne? Například scéna s tou vlajkou by už možná mohla být trochu na hraně. Jinak ale vzato, umění vždycky čas od času provokovalo, jakákoli nová myšlenka, nový směr… takže, kdo to posoudí? Vzpomeňme si, jaké pozdvižení mezi lidmi, zvláště křesťany, vyvolal před časem film Poslední pokušení Ježíše Krista. Ale pokud člověk pochopil záměr a kontext, tak možná potom kde kdo svůj počáteční nesouhlas třeba přehodnotil. Určitě nebylo cílem režiséra nějak znevěrohodnit Ježíše Krista. Zatím si neumím odpovědět na to, jestli při této divadelní hře bych mohl obvinit toho režiséra, že měl za cíl hanobit symboly křesťanství, čili Ježíše Krista. Byl bych asi více zdrženlivý s nějakým radikálním postojem.

Když odbočíme a podíváme se na pana prezidenta, i kolem něho to opět vře. Na vině je tentokrát kauza novičok. Jak Vy to celé vnímáte a co říkáte na to, že se prezident o takto důležitých věcech vyjádřil do médií, jak se to konkrétně před několika týdny stalo na TV Barrandov?

Myslím si, že je to trochu neuvážené. Asi už není tak opatrný. Asi všichni vidíme u pana prezidenta nějaké nedostatky. Ale jednou byl tímto národem zvolen, tak je třeba to respektovat. Já mám ovšem spíš pocit, že se možné obklopil špatnými lidmi, špatnými rádci. A jemu samotnému to pak ubližuje. Ostatně, známe tento model už z pohádky Pyšná princezna.

A jak vnímáte celou kauzu novičok?

Řekl bych, že pro běžného občana této republiky to není zase tak důležité téma. Samozřejmě chápu, že z mezinárodního hlediska to určité dopady má. Ale co se třeba bavím se svými známými, byť jsou to třeba podnikatelé, tak často říkají, že se to pořád omílá dokola. Na druhou stranu samozřejmě chápu, že na parlamentní půdě se o tom jedná. Ale běžní lidé mají asi opravdu jiné starosti.

To je jako ta aféra s Peroutkou. Nevím, jestli to běžného občana až tak moc zajímá. Samozřejmě je ale pravda, že by prezident neměl unáhleně vypouštět z pusy výroky, které třeba nemá úplně ověřené, ať je to ohledně novičoku, nebo třeba záležitost onoho článku Ferdinanda Peroutky. Nevím ale, jestli už ve věku pana prezidenta je možné očekávat nějakou větší sebereflexi. Asi ne. Na to se mělo myslet při volbách. Zřejmě ty plusy pro obyvatele převažovaly. Je pravda, že určité věci nazývá pravými jmény. Nebojí se, jak se říká, někdy politicky říznout do stolu. A jde v každém případě o osobnost s politickou erudicí, i když s ní ne vždy musím souhlasit. Tak je to třeba brát. Já tam budu mít raději člověka někdy chybujícího, ale osobnost, než mít prezidenta typu kladeče věnců.

Vy dlouhá léta pracujete s umělci, ať už jako manažer, promotér a organizátor různých kulturních akcí. Máte za sebou dlouholetou spolupráci se zpěvákem Václavem Neckářem. Co říkáte na to, že mu někteří lidé poměrně tvrdě vyčítali, že vystoupil na inauguračním večírku pana prezidenta?

No toto bylo dost nešťastné. To, jak se někteří pustili do Vaška Neckáře, mi přišlo nechutné. Pomalu mu kvůli tomu chtěli zrušit i koncert. A to už je za hranicí racionálního myšlení. Nevím, jestli se od umělců až tak zase očekává, že budou všichni „papouškovat“ jeden nějaký názor, jeden vjem. Připomíná mi to dobu před rokem 1989, kdy jsme všichni měli mít jeden názor, že nejlepší je Sovětský svaz, že všichni směřujeme doleva, nikdo nemůže být ve středu či vpravo. Nemůžeme věřit v Pána Boha, všichni musíme jít jednotně do průvodu, mávat mávátky. Tuto dobu mi toto trochu připomnělo.

Současná doba nese u řady lidí určitý strach projevit svůj názor. A to je špatně. Jak vidíme, určité konotace jsou velmi podobné. Svoboda názoru a svoboda slova by měla být v každém případě zachována. Je každého věc, komu a kde bude zpívat či hrát.

Kdo byl vůči panu Neckářovi opravdu ostrý, byl hudební kritik Jan Rejžek. Ten dokonce o zpěvákovi napsal, že je „bisexuální fízl“. Co byste panu Rejžkovi vzkázal?

Tohle je velmi nešťastný výrok. Nechápu vůbec, proč je pan Rejžek v poslední době tak radikální. To už bylo před nějakou dobou vidět i vůči Heleně Vondráčkové. Téměř čtvrt století pracuji v kultuře a tohoto člověka jsem vždycky vnímal jako odborníka s velkou erudicí. Ale tento jeho výrok vyzněl velice lascivně. Myslím si, že i on by měl znát nějakou mez. Toto bylo už za hranou.

Jak říkáte, Vy v kultuře děláte už dlouhá léta. Proč podle Vás tolika umělcům vadí právě prezident Zeman?

No, já se tomu také do jisté míry divím. Jestli to není dané například tím, že většina těch umělců žije v Praze. Já tam pracovně jezdím poměrně často a je pravda, že Praha žije tak trošku svým životem. Nevím, jestli není trošku „odtržená“ od reality toho všedního života na „venkově“, v regionech. A možná něco vidí jen z toho svého úhlu. Samozřejmě zase například člověk, jenž žije dejme tomu na Ostravsku, tak třeba zase nepochopí život v hlavním městě.

Také si myslím, že se v Praze neustále, možná trochu i záměrně, projevují myšlenky pana Schwarzenberga a ty teď navíc šly tak trochu ruku v ruce s osobou pana Drahoše. Na druhou stranu volby byly demokratické a nerozumím tomu, že to někteří lidé pořád nejsou schopni akceptovat. Jak už jsme o tom mluvili, mohu se vůči nějakému tomu výroku vymezit. Ale v žádném případě by člověk neměl ztratit elementární úctu k prezidentskému úřadu jako takovému.

Jak celkově vnímáte současnou politickou situaci v ČR? Jak to podle Vás dopadne ohledně referenda, ohledně sestavení vlády? Podaří se konečně sestavit vládu?

Obávám se, že nepodaří. Vláda možná na chvíli bude, ale že to nebude mít dlouhého trvání. Mám za to, že pan Babiš úplně nehraje čistou hru. Že se opravdu projevuje to, že ve své podstatě chce vládnout sám, tak jak je zvyklý i z té podnikatelské sféry. Sám říká, že stát chce vést jako firmu. Což je nesmysl. On si je zřejmě jistý, že nakonec získá od lidí i více procent. Myslím, jestli to není trochu taková latentní hra na oddalování těch případných předčasných voleb.

Pokud by se podařilo sestavit vládu ANO s ČSSD a za podpory komunistů, jak myslíte, že by český národ reagoval na komunisty a na to, že by premiérem byl Andrej Babiš? Máme očekávat další demonstrace? A mají vůbec smysl?

Já si myslím, že to smysl nemá. V tomto možná trochu souhlasím s panem prezidentem. Jednou tady komunistická strana je a prostě pokud někdo není zakázaný a v těch volbách se utká o hlasy voličů a získá to, co získá, tak je to třeba nějakým způsobem respektovat. Na druhou stranu hlavně ti zástupci střední a starší generace mají v paměti to, co prožili za minulého režimu. Já jsem třeba nesměl kvůli identitě rodiny a své konfesi studovat. Takže se toho trochu bojíme a určitá opatrnost by tady asi měla být. Ale nemůžeme se do nekonečna tvářit, že tady komunisté nežijí a že KSČM nikdy k ničemu nepustíme. Jednou asi muselo přijít to, že budou trochu víc vidět a budou i více mluvit do vlády, i když nebudou přímo účastni svými ministry. Ale tohle bych neviděl jako tak velký problém pro vývoj naší republiky.

A co Andrej Babiš jako premiér, vzhledem k tomu, že je trestně stíhaný?

To je podle mne daleko horší. Protože když je někdo v KSČM, tak to automaticky neznamená, že to není slušný člověk. Není možné všem dávat nálepky. Ale co se týká Andreje Babiše, to si myslím, že je špatně. Nejsem volič TOP 09, ani Miroslava Kalouska nijak neobdivuji, ale myslím si, že určitá kritika, kterou právě pan Kalousek vůči Andreji Babišovi veřejnosti sděluje, je dost pravdivá. Že má Česká republika trestně stíhaného premiéra, tak za to se opravdu stydím.

Když odhlédneme od politiky, prozraďte, co vy v současné době děláte?

V současné době připravuji řadu projektů z vážné, klasické hudby. Trochu jsem se od toho popu posunul někam jinam. Působím hlavně na jihu Čech a snažím se sem dostat i takové osobnosti, jako je například Adam Plachetka. A v tomto duchu chci dál pokračovat. Mimo vánoční koncert Dagmar Peckové připravujeme z kraje příštího roku recitál tenoristy Petra Nekorance, mladý talent, pocházející z Pardubic, dnes už vystupuje po světě. A chtěl bych do jihočeské metropole dostat například i pana Černocha, který byl nedávno u pana Šípa v pořadu Všechnoparty. To je také persona, která vystupuje třeba i v milánské La Scale a byla by škoda, kdyby takováto „větší“ kultura byla otázkou jen Prahy a Brna. Chci to zkusit i tady v Českých Budějovicích. Mimo to připravuji velké, republikové turné k 60. narozeninám Jakuba Smolíka. Takže je určitě se na co těšit.

autor: David Hora