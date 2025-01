Nejhorší možnost? Babiš se zbytky koalice. Podle Petra Štěpánka to v roce 2025 skutečně hrozí

Vstoupili jsme do nového roku. Co od něj máme čekat? Co popřát České republice do roku 2025?

Napadlo by vás v roce 1994, že za 30 let bude na Pražském hradě úřadovat komunistický rozvědčík a pro svoji ženu, komunistickou politručku, si vymůže 100 tisíc měsíční gáže? Napadlo by vás, že vláda, v níž je hlavní silou ODS, opráší takřka všechny totalitní praktiky, o kterých jsme si tehdy mysleli, že už jsou nenávratně pryč. Napadlo by vás, že v čele Senátu bude Tchajwanec a v čele sněmovny arogantní dvousvetrová hlupačka? Napadlo by vás, že realitou bude 72 či kolik pohlaví a že coby bojovníci s klimatem už zase budeme poroučet větru a dešti? Takže co si asi tak může přát člověk, kterému vládní propaganda ještě nevymyla mozek? Návrat normálního světa! Vzít si svou zemi zpátky! Jedna z posledních příležitostí k tomu bude v podzimních parlamentních volbách.

Nakoukněme ještě do skončeného roku a vystavme pomyslné vysvědčení naší vládě. Co se povedlo a co ne?

Vládě Petra Fialy se daří takřka všechno, co si předsevzala. No, posuďte sami. Vládě Petra Fialy se povedlo být ve válce s Ruskem, byť oficiálně ji zatím nevyhlásila, ale pro militarizaci našeho veřejného prostoru dělá první poslední. Vládě Petra Fialy se povedlo zvýšit daně, ač před volbami slibovala, že daně v žádném případě nezvýší. Vládě Petra Fialy se inflací utrženou ze řetězů povedlo obrat lidi o třetinu jejich úspor. Vládě Petra Fialy se povedlo vyhnat ceny energií do doposud nepoznaných výšin. Vládě Petra Fialy se povedlo přivést řadu domácností do problémů a řadu firem ke krachu. Vládě Petra Fialy se povedlo okrást důchodce a na jejich úkor financovat pučistický ukrajinský režim. Vládě Petra Fialy se povedlo uzavřít se Spojenými státy smlouvu o vojenské spolupráci, prostě odeslat takový zvací dopis č. 2. Vládě Petra Fialy se také povedlo podepsat neuvěřitelně idiotský kontrakt na stíhačky F-35, které vůbec na nic nepotřebujeme a za které budeme platit ještě v době, kdy – doufejme – aspoň někteří z Fialových ministrů už budou zaslouženě ve vězení. Vládě Petra Fialy se povedlo upřednostňovat Ukrajince před vlastními občany. Vládě Petra Fialy se povedlo zavést Green Deal a přijmout migrační pakt. Vládě Petra Fialy se povedlo oprášit všechny nechvalně známé praktiky z dob totality: stíhání verbálních trestních činů, vyhazování lidí z práce za názory, zákeřně aktualizovanou cenzuru a destrukci svobody projevu. Vládě Petra Fialy se povedlo instalovat do Strakovy akademie tupého zeleného lampasáckého debila (to jsou jeho vlastní slova), který některé své spoluobčany nazývá sviněmi a chce okolo nich stavět plot a kopat příkop, a nazývá to strategickou komunikací. Vládě Petra Fialy se ve spolupráci s vládními presstituty povedlo vymýt mnoha občanům mozky, čehož důsledkem je, že se vládě Petra Fialy též povedlo vyšroubovat vzájemnou nenávist v české společnosti do kritického stavu. Vládě Petra Fialy se povedlo zcela zdiskreditovat volný trh, kapitalismus i demokracii. Prostě samé úspěchy! Skvělé vysvědčení! Voliči to tento rok na podzim jistě ocení. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28833 lidí

Vzhledem ke svým profesním zkušenostem se poměrně často vyjadřujete na adresu veřejnoprávních médií. Podívejme se tedy na Českou televizi. Jak jste ji v minulém roce vnímal?

O České televizi jsem už všechno řekl, všechno napsal. Jednou, dvakrát, desetkrát, stokrát. Vše při starém. Namísto aby byla nezávislým informačním zdrojem, je propagandistickým nástrojem. V současnosti funguje jako hlásná trouba Bruselu a pátý člen vládní čtyřkoalice. Česká televize v téhle podobě si zaslouží zrušit, ne navýšit poplatky.

Pokud za tohoto stavu chce Fialova vláda televizní a rozhlasové poplatky navýšit, je jediným správným řešením hodit jim do celého toho vyděračského systému vidle. Říká se tomu občanská neposlušnost. Proto přicházíme s iniciativou Nekrm hydru! Už se k ní přihlásilo téměř 70 tisíc statečných domácností. Podrobnosti najdete ZDE.

Podívejme se klidně i na další média. Jak si podle vás vedla v roce 2024? Co říci k české mediální scéně?

Na tom, že je společnost názorově rozdělená, není nic špatného. Tak to vždy bylo, je a bude. Špatné je, že prakticky vymizely platformy, kde by se protichůdné názory mohly úplně normálně dennodenně střetávat a soutěžit o přízeň veřejnosti. A kde jinde by se to mělo dít, než v médiích, která si ze zákona platíme všichni, tedy na prvním místě v České televizi a Českém rozhlase. Praxe je ale úplně opačná. Zatímco socialistická Československá televize měla své ztroskotance a samozvance, jak spolu s Rudým právem nazývala nepohodlné osoby z disentu i odjinud, současná bruselská ČT má své populisty, xenofoby, extremisty, dezoláty a Putinovy agenty. To jsme my všichni, kteří nepřísaháme na Brusel, multikulturalismus, Ukrajinu, vítání uprchlíků či manželství pro všechny a dvaasedmdesát pohlaví.

Namísto jednoho společného ringu pro volnou soutěž idejí, názorů a politických programů tu máme dva vzájemně téměř nekomunikující světy. Na straně jedné jakýsi pomyslný hlavní mediální proud v čele s Českou televizí, který obsluhuje „lepšolidi“ z řad progresivistů a pseudoliberálních pseudodemokratů, a na straně druhé alternativní média, povětšinou internetová, která upřednostňují lidé, kteří odmítají jeden jediný „správný“ názor, ať už jde o cokoli: covid, Evropskou unii, brexit, Ukrajinu, Trumpa, Putina, migrační pakt či Green Deal. Žádná větší interakce mezi těmito dvěma světy neexistuje. Naopak, ten první svět, včetně České televize a Českého rozhlasu, nevynechá žádnou příležitost, jak tomu druhému uškodit, jak lidi z opačného břehu znectít, poškodit či kriminalizovat, jak jim znesnadnit existenci, jak je vykázat z veřejného prostoru, jak jim zavřít ústa. Pod pláštíkem boje proti dezinformacím a „fake news“ se znovu praktikuje stará, z totalitních dob skvěle osvědčená, nechvalně známá cenzura. Nabrala jen trochu jinou podobu. Dokud se tohle nezmění a nebudou tu rovné podmínky pro všechny, nemá tragické směřování naší společnosti řešení.

Už jen samotná existence komerčního zpravodajského kanálu CNN Prima News, který nabízí daleko širší spektrum hostů i názorů než veřejnoprávní zpravodajský kanál ČT24, usvědčuje „majitele Kavčích hor“ z programové manipulace veřejným míněním. A to přitom ani primácký zpravodajský kanál nepostihuje opravdu celé existující názorové spektrum.

Letos nás čekají volby. Co si od nich přát? Domníváte se, že vládu bude sestavovat ANO a půjde víceméně o vládu z dnešního pohledu čistě opoziční? Nebo vládní koalice předvede velký finiš a opět bude vládu sestavovat Fiala, případně Rakušan?

Nejhorší, co by se mohlo téhle zemi stát, je, že vítězné ANO nakonec vytvoří vládu s pohrobky koalice, a je jedno, zda konkrétně s ODS nebo STANem. To nebezpečí opravdu reálně hrozí, byť Babišova rétorika je v současnosti jiná. Jenže Babišovo hnutí vždy bylo a je značně variabilní. ANO začínalo jako pravicová strana, pak pro změnu vyluxovalo levicový elektorát socanů a komoušů, a když Babiš nedávno zjistil, že frčí národovectví, nastavil tomu větru záda a v Evropském parlamentu spoluzaložil frakci Patriotů. A nezapomínejme také na naprosté selhání Babišovy vlády za doby covidu. Co z toho plyne? Za předpokladu, že ANO skutečně zvítězí, bude zdaleka nejdůležitější otázkou, s kým vytvoří vládu. Pokud to budou skutečně vlastenecké a konzervativní subjekty, SPD, Trikolora a spol., pak naděje na opravdovou změnu politiky a směřování naší země existuje. Pokud to bude někdo z pohrobků koalice nebo nějaké nové slaboučké, čerstvě vytvořené a marketingovými prášky vyhoněné uskupení, pak hrozí recidiva současného stavu.

Pojďme i do zahraničí. Trumpovo zvolení dává vítr do plachet konzervativcům, kteří věří, že liberální představy o migraci, genderu, pozitivní diskriminaci či právech sexuálních menšin apod. končí. Co v tomto směru příští rok přinese reálný výkon moci americké administrativy?

Především naději. A také příklad a vodítko, že onomu fantasmagorickému wokeismu a všem těm šíleným nápadům progresivistů všech barev, od zelené, přes černou až k barvám duhy, se lze účinně bránit a dokonce vyhrát. Ostatně Trikolora má už od svého založení jako své hlavní heslo: „Bráníme normální svět!“

V našem blízkém sousedství vládnou vlády Viktora Orbána a Roberta Fica, kritizované jako proruské a protidemokratické. Když se podíváme na situaci v Maďarsku či na Slovensku, z čeho lze mít a z čeho nelze mít radost?

Jsem už totálně alergický na slovo proruský. Označovat každého, kdo se neklaní směrem ke Kyjevu a nelíže Zelenskému boty, za proruského je největší argumentační faul současnosti. Orbán ani Fico samozřejmě nejsou proruští, jen to mají v hlavě v pořádku a coby premiéři hájí na prvním místě zájem svých vlastních zemí, tedy Maďarska a Slovenska. To jen ti naši fialoví pitomci by pro cizí ekonomické a velmocenské zájmy nejraději rozpoutali třetí světovou válku a do smrticího kafemlejnku ukrajinských zákopů nahnali i naše kluky.

Když jsme u Slovenska, co říci na změny ohledně mediální scény, které se tam za poslední měsíce odehrály?

Ficova vláda udělala, co je třeba. Rezistence politických sil finančně a ideově napojených na cizí zájmy je ale obrovská a stále mají v rukou nemalou část médií. Co může z takové do krajnosti vyhrocené společenské atmosféry vzejít, jsme viděli. Magor s pistolí v ruce. Fica to málem stálo život.

V Německu budou parlamentní volby. Kancléřem by se dle průzkumů měl stát lídr CDU Merz. Jaké změny máme po německých volbách čekat? A co říci na vyjádření Muska, kdy v podstatě podpořil AfD, což vyvolalo řadu reakcí?

Elon Musk, který aktuálně naprosto natvrdo podpořil Alternativu pro Německo (AfD), má samozřejmě pravdu. A po Magdeburku třikrát podtrženou. Naopak válečnická rétorika největšího favorita německých voleb, předsedy CDU Friedricha Merze, ale také protagonisty finančních zájmů BlackRocku, jenž má na Ukrajině nainvestováno, vzbuzuje jen a jen obavy. Stejnou otázkou je, jak si Merz coby dědic migrační politiky Angely Merkelové poradí z obyvatelstvem z jiných kulturních a náboženských okruhů. Ale zpátky domů. My nyní děláme s Ukrajinci stejnou chybu, jakou Němci udělali s Turky a Syřany, Francouzi s Alžířany či Belgičané s Maročany. Z takového mísení ještě nikdy nic dobrého nevzešlo.

