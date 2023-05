Největší riziko obranné dohody s USA? Metnar ukázal na Černochovou a resort obrany. Zde je důvod

Ano, je pravda, že se nůžky mezi platy ve veřejném a v soukromém sektoru rozevírají. Já spatřuji problém v dalším nedodrženém slibu vlády, a to v redukci počtu úředníků. To říká mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý ministr vnitra a obrany a současný poslanec za hnutí ANO Lubomír Metnar. Nicméně dostali jsme se i k otázkám ohledně tuzemské armády.

První reforma po deseti letech. Tak představil minulý čtvrtek premiér Petr Fiala ekonomická opatření a důchodovou reformu. Jaká hlavní úskalí v tomhle koaličním reformním "balíčku" spatřujete?



Vládní kabinet zcela popírá to, s čím do vládnutí šel. Je to poprava drobných živnostníků a další snížení konkurenceschopnosti podniků. Mimo firem mají vládní selhání v boji s inflací zaplatit důchodci, zaměstnanci a došlo i na studenty. Mnoho podnikatelů bude muset ukončit podnikání nebo přejde do šedé zóny. Desetitisíce domácností se stanou klienty sociálního systému. Vítězem balíčku jsou veřejná správa a korporátní lobbisté, na jejichž daňové výjimky vláda na rozdíl od benefitů pro rodiny s dětmi nesáhne.



Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová slíbila na počátku roku 2022 na provozu Sněmovny ušetřit 40 milionů, ale náklady byly naopak o 141 milionů vyšší. Vláda šetří, ale na platy politiků nesáhne. Jak to vnímáte?



Je to analogie vládních slibů, které teď popírají. Navrhovali jsme zmrazit platy ústavním činitelům, což vláda odmítá a Poslanecká sněmovna hlasovala proti zařazení tohoto bodu, který kolegyně Jana Mračková Vildumetzová za hnutí ANO navrhovala. Dokonce se ve veřejném prostoru objevila informace, že ministr Jurečka snad není spokojen s platy politiků, což považuji v současné situaci za skandální.





Do politiky a veřejného působení jste přišel ze soukromého sektoru. Čím si vysvětlujete, že ve státní správě, kterou také dobře znáte, jsou platy mnohem vyšší než právě v soukromém sektoru?



Jaká rizika spatřujete v obranné dohodě s USA?



Největší riziko spatřuji v nekomunikaci resortu obrany vůči občanům. Vláda a ani resort obrany občanům dostatečně nevysvětluje své kroky a ani ve věci dohody o obranné spolupráci s USA občané nedostali podrobné vysvětlení jednotlivých ustanovení smlouvy. Na otázky ohledně vojenské přítomnosti cizích vojsk na našem území jsou naši občané citliví a je třeba jim tyto kroky opravdu vysvětlovat a nedávat tak prostor pro spekulace. Je to pokračující selhání rezortu obrany, potažmo vlády, v komunikaci.





Co si myslíte o nákupu švédských obrněnců? Někteří komentátoři již dnes upozorňují, že to může skončit blamáží...



Ministryně obrany Jana Černochová horuje za nákup celkem velkého množství stíhaček F-35. Je to cesta správných směrem?



S aktuálním vývojem situace v Česku a s přijetím vládního úsporného balíčku je opravdu pořízení nadzvukových letounů F-35 paradoxem, ale nepředbíhejme dobu, kdy ministerstvo obrany má vládou schválené usnesení s tím, že do října letošního roku má v této zakázce jednat a poté má seznámit vládu, poslance a veřejnost. Letoun F-35 bezpochyby patří k nejmodernějším nadzvukovým letounům páté generace, ale nejsem odborník na letectví a nadzvuková letadla. Domnívám se, že pokud se nezmění stanovený operační úkol pro vzdušné síly Armády České republiky v rámci NATO, tak schopnosti tohoto letounu nebudou zcela využity. Dle informací by se mělo jednat o zakázku v hodnotě více jak 100 miliard korun a bude opravdu otázkou na vojenské odborníky, zdali se nevydat jinou cestou, která zabezpečí plnění úkolů vzdušných sil naší armády a bude se dostatečným způsobem podílet v rámci protivzdušné obrany na ochraně vzdušného prostoru Česka.





Prezident Petr Pavel vyzval k tomu, abychom Ukrajině pomohli víc, třeba tím, že nabídneme vojáky a leteckou podporu k zajištění evakuačních koridorů a ochraně civilního obyvatelstva. Nepřipadá vám, že chce prezident vyhlásit válku Rusku?



Jsem přesvědčen, že Česká republika pomáhá již nyní v maximální možné míře, a to jak v oblasti vojenské, tak i humanitární.

