Nekalé hry. Maláčová je horší než Poche. Protekční dítě Dienstbiera a Špidly. A navíc feministka, důchodci ji nezajímají. Šéf Seniorů ČR a exčlen ČSSD nahlíží pod pokličku urychleného výběru budoucí ministryně

ROZHOVOR Politici by si měli uvědomit, že i oni se jednou stanou seniory. Jana Maláčová, která bude jmenována novou ministryní práce a sociálních věcí, není tou, která by hájila zájmy důchodců. Tak to vidí prezident spolku Senioři České republiky a bývalý senátor Vladimír Dryml. Pro ParlamentníListy.cz také vysvětluje, v jak nelehké situaci se nacházejí někteří tuzemští důchodci.

Co přesně spolek Senioři České republiky vyčítá budoucí ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové?

Senioři České republiky, dříve Svaz důchodců České republiky, reprezentujeme kolem 24 000 registrovaných a příspěvky platících členů. Opakovaně jsme chtěli jednat s ministerstvem a žádali o dotace na svou činnost. Od roku 1991, tedy od doby, kdy Svaz důchodců začal fungovat, přičemž se loni přejmenoval, dostával každoročně podporu od ministerstva práce a sociálních věcí na svou činnost. Letos poprvé došlo k tomu, že jsme nedostali ani korunu. Přitom jsme ještě v mezinárodní společnosti Eurag (Evropská federace starších osob), která sdružuje seniorské organizace. Ale ani na mezinárodní činnost jsme nic nedostali.

Čím si vysvětlujete, že jste nedostali žádné dotace?

Jsme apolitická organizace a snažíme se, aby nám všechny politické strany pomohly, aby se v této zemi zlepšil život seniorů. Přístup paní Maláčové nebyl dobrý. Když jako šéfová odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na ministerstvu práce nechápe, co to znamená, že nedá Seniorům ČR ani korunu na existenci a dokonce se chlubí, jak je mezinárodně zkušená, ale nedá nic na mezinárodní reprezentaci, tak to svědčí o tom, že nemá v této funkci co dělat. Pokud bude ministryní, tak to bude ještě daleko horší. Pokud by někdo měl vést toto ministerstvo, tak by to měl být odborník, ale my paní Maláčovou za odbornici v oblasti seniorů nepovažujeme.

Nyní jsme pořádali Mezinárodní sportovní hry v Praze ke stému výročí republiky a ani na to jsme nedostali korunu příspěvku. To je i česká ostuda. Tady se ukazuje, že paní Maláčová je dost nekompetentní. Vždyť má na starosti i rodinnou politiku a ve svých sedmatřiceti letech nemá děti, ale nenese ani jméno svého manžela.

Na ministerstvu práce a sociálních věcí jako by se střídaly sociálně demokratické feministky. Proč to?

Jako bývalý dlouholetý člen ČSSD dobře vím, co za politiku provozuje ČSSD na ministerstvu práce a sociálních věcí. Je to hlavně politika pana Špidly. Jeho favoritka Michaela Marksová ostatně velkým dílem přispěla k neúspěchu ČSSD ve volbách. A moc toho pro důchodce neudělala. ČSSD slibovala, že důchodcům přidá, ale těch ostudných čtyřicet korun, které za doby pana Sobotky dostali senioři navíc, nebylo tím pravým ořechovým. A nyní tam jde žákyně a podle mého názoru protekční dítě pánů Dienstbiera a Špidly. Ano, další feministka. Já opravdu nemám nic proti ženám, ale takzvaná pozitivní diskriminace i to, jak dříve bylo v ČSSD, že ženy musely mít nějaké kvóty a měly víc příležitostí v politice, jsou důsledky špatné politiky ČSSD a z toho plynoucího špatného volebního výsledku.

My jsme řekli jasně, že pokud nás chce někdo zlikvidovat, tak to může zkusit, ale nemůže očekávat, že se k němu budeme chovat přátelsky a podporovat ho. A myslím si, že naše vyjádření ke jmenování Jany Maláčové je správné. Ta osoba je nedůvěryhodná a její urychlené jmenování ministryní je překvapivé. Svědčí to o tom, že tady ČSSD hraje nějaké nekalé hry.

Manželem Maláčové je státní tajemník pro evropské záležitosti na Úřadu vlády Aleš Chmelař. Nesvědčí to o tom, že se ČSSD nachází ve stavu personální nouze?

Překvapuje mě, že europoslanec Miroslav Poche je na post ministra zahraničí pro prezidenta nepřijatelný pro své evropské názory a na druhé straně tady máme Maláčovou. Podle mě je právě ona se svými názory daleko horší a nebezpečnější než Poche. Svědčí to o určité rozpolcenosti a pokrytectví v otázce jmenovat nebo nejmenovat ministra. Je vidět, že se nepoužívá jednotný metr. A samozřejmě, že premiér Babiš to bude vydávat za vstřícnost ke koaličnímu partnerovi, ale až se něco pokazí, tak to bude vydávat za chybu ČSSD.

Překvapuje mě, že mladí sociální demokraté, kteří se nyní konečně ujali vlády v ČSSD, takto postupují. Ministerstvo práce a sociálních věcí je těžkým resortem a paní Maláčová s ním nemá zkušenosti. Nemá rodinu, byla v cizině na studiích politologie a ne sociální problematiky. Bohužel ministerstvo práce a sociálních věcí bylo za ČSSD vždy takovou odkladovou plochou pro lidi, jimž bylo třeba dát dobře placená místa. A myslím si, že tento trend pokračuje.

My bychom rádi, aby na odboru, který by se měl starat o seniory, byli lidé, co znají problematiku seniorů. Je organizace, která udělá jednu konferenci, dostane na ni šest set tisíc korun a to je její celoroční práce. Anebo nyní dostaly podporu organizace, o nichž mezi seniory nikdo moc neslyšel. A my jsme diskriminováni. Tak se přeci nedá jednat. O to, jak jsou skládány komise, které hodnotí jednotlivé projekty, by se měla starat ministerská kontrola a policie. Zvažujeme, že podáme podnět policii.

Ve vyjádření Senioři České republiky napsali, že svým členům doporučí zvážení podpory ČSSD v nadcházejících komunálních volbách. A jakou stranu jim tedy budete doporučovat volit?

Nejsme žádná odborová organizace jako Rada seniorů nebo jiná stočlenná sdružení. Jsme nejstarší a jedna z největších organizací seniorů v Česku. Jsou u nás většinou lidé v důchodovém věku. Některé naše návrhy, jako třeba jednotné doplatky na léky pro všechny seniory, se zatím nesetkaly s pozitivní odezvou na ministerstvu zdravotnictví. Tam nám řekli, že to nemohou velkým řetězcům udělat. Také máme petici, aby senioři od pětašedesáti let věku byli osvobozeni od rozhlasových a televizních poplatků. To se setkalo s obrovskou nevolí hlavně v České televizi. Nevíme proč? Vždyť by to stát mohl dorovnat, protože se nejedná o veliké peníze. Přitom by senior ušetřil přes dva tisíce korun ročně, což by mu velmi pomohlo.

Naše organizace na nižších stupních dobře vycházejí s některými starosty a hejtmany. Jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo to myslí se seniory dobře. Paní Maláčová už svým působením na ministerstvu ukázala, že takovou osobou není. Říkáme lidem, že jde o paní, co nás chce finančně zlikvidovat. Každý senior, ať si srovná v hlavě, jestli takové politiky podpoří nebo ne.

Jak jsou na tom důchodci v Česku?

Jsou v těžké situaci, protože platí téměř evropské ceny, ale jejich důchody jsou velmi nízké. Je to chybou předchozích vlád, že na důchodce zapomněly. Ono to není tak, že se dají důchodcům peníze a oni je projedí. Důchodci je vloží do spotřeby. Mnozí důchodci navíc žijí na hranici chudoby a jejich hrdost jim nedovoluje si říct o sociální dávky. Doufám, že to, o co se snaží tato vláda, přestože do toho Senát hází vidle, bude prvním krokem k tomu, aby se postavení důchodců u nás zlepšilo. Důchodci potřebují, aby se za ně někdo bil. Politici by si měli uvědomit, že i oni se jednou stanou seniory. Vím, že někteří europoslanci s tím nebudou mít těžkou hlavu, protože budou dostávat stotisícové důchody, ale je tady celá armáda ostatních, kteří možná budou žít na pokraji bídy. Ohledně toho spolupracujeme i s potravinovou bankou, aby někteří mohli dostávat část potravin, co jdou třeba do azylových domů.

Paní Maláčová podle našich zkušeností není tou, která by hájila naše zájmy. Chtěl bych věřit, že se změní, že jí pan prezident domluví, protože on je také důchodce. S tím se ale nedá reálně počítat. Pokud jí bude jmenovat, měl by jí promluvit do duše. Nicméně to není o slovech, ale o činech. A Maláčová nás svými činy přesvědčila, že není správnou osobou na svém místě.



autor: Jan Rychetský