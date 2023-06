Nemá cenu se zabývat tím, proč Vondrák rezignoval. Je třeba pokračovat v projektech, které kraj posouvají dál, říká nový hejtman Krkoška

reklama

Nejprve bych vám chtěl pogratulovat k postu hejtmana Moravskoslezského kraje. A chci se zeptat, jak se cítíte, když nastupujete po velmi schopné osobnosti profesora Vondráka, který oproti svým posledním předchůdcům Moravskoslezský kraj pozvedl v mnoha směrech…

Máte pravdu, Ivo Vondráka si cením jako člověka i jako lídra, který skutečně pro Moravskoslezský kraj mnoho udělal a významně se podílel na nastartované dynamice transformace regionu. Byl jsem součástí jeho týmu, stál jsem při přípravách strategických projektů a mám v plánu navázat na to, co jsme společně rozjeli. Problematiku transformace vnímá vedení kraje nadále jako prioritu. Pan Vondrák rezignoval, do čela kraje jsem byl zvolen já a udělám maximum pro to, aby celý proces proměny našeho kraje úspěšně pokračoval.

Ivo Vondrák musel odejít kvůli tomu, že v prezidentských volbách volil generála Pavla namísto svého stranického šéfa, tak se on sám i několikrát vyjádřil v různých médiích. Jeho schopnosti či oblíbenost v této kauze nehrály žádnou roli. Není to škoda, ztratit teď takového lídra před krajskými volbami, které proběhnou v příštím roce? Nebo vidíte celou záležitost poněkud jinak?

Podpora jednoho z kandidátů na prezidenta republiky nebyla jediným důvodem odchodu pana Vondráka z hnutí ANO a následně z postu hejtmana. To musím uvést na pravou míru. Ano, jeho vyjádření v době prezidentské kampaně vše nastartovalo, mnohem důležitější ale bylo, co se začalo dít potom. Pan Vondrák se začal názorově, politicky vymezovat vůči hnutí, sílila jeho otevřená kritika, která skončila jeho odchodem z hnutí ANO. Postupně pan Vondrák ztratil také důvěru klubu krajských zastupitelů hnutí, a tak se nakonec rozhodl rezignovat. Taková jsou fakta. Je teď asi zbytečné říkat si, jestli to je, nebo není škoda. Mnohem podstatnější je nepolevovat v aktivitách a projektech, které náš kraj posouvají dál, dělají z něj zajímavé místo, kde se daří inovacím, výzkumu i podnikání.

Rezignace Ivo Vondráka byla pro mnoho lidí velkým překvapením. On sám uvádí, že ještě před pár týdny, při tajném hlasování na klubu ANO, měli jeho podporovatelé převahu, a tak byli dva členové – jeho příznivci – z klubu vyloučeni. Pak už se mělo hlasovat veřejně, což by znamenalo jeho odvolání, a proto rezignoval. Co se stalo, že se tak najednou nálady vůči Vondrákovi změnily? Co bylo tím rozhodujícím impulzem?

Jak už jsem řekl, pozice pana Vondráka ztrácela stabilitu pozvolna, co bylo tím zásadním okamžikem ve změně postoje jednotlivých členů našeho krajského zastupitelského klubu, nevím a ani po tom nepátrám. Rád bych to téma jednoduše uzavřel. Pan Vondrák ve vedení kraje skončil, za jeho přínosy jsme mu poděkovali a popřáli mu hodně štěstí.

Bývalý hejtman také rozjel několik zajímavých projektů, jednou v médiích dokonce prohlásil, že chce dostat z EU fondů do MSK 100 miliard Kč. Budete v těchto vizích dále pokračovat? (Černá kostka – knihovna, centrum digitalizace, dále využití brownfieldů Landek, Dolní Vítkovice, Karviná Eden atp.)

A to číslo by nakonec s tím, jak se navýšily prostředky v Modernizačním fondu, mohlo být dokonce vyšší. V našem kraji se připravuje třináct strategických projektů, které usilují o financování z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, další projekty se připravují pro další tematické výzvy, pak tu máme zmiňovaný Modernizační fond a ostatní běžné operační programy. Evropské peníze jsou pro rozvoj kraje nesmírně důležité, Moravskoslezský kraj je v jejich čerpání velmi úspěšný a v tomto trendu budeme rozhodně pokračovat.

Co ale považujete za vůbec největší úspěch vašeho předchůdce, a co se mu naopak nepovedlo?

Pane redaktore, pana Vondráka jsme už přece několikrát probírali, točíme se pořád dokola. Tak snad naposledy k bývalému hejtmanovi – podařilo se mu nastartovat transformaci našeho kraje. A chcete-li rozebírat, co se nepovedlo, řekl bych, že poněkud nešťastná byla jeho komunikace v závěru jeho politické kariéry na kraji.

Myslím si, že důvody odchodu bývalého hejtmana veřejnost opravdu zajímá, protože byl spíše vnímán jako úspěšný politik, není to tedy točení dokola, ale pojďme dále. Budete ve svých záměrech také více myslet na podporu jiných ekonomicky zaostalejších regionů v MSK, jako je například bruntálský okres včetně Osoblažska, nebo na Vítkovsko v opavském okrese?

Takzvané znevýhodněné oblasti regionu podporuje Moravskoslezský kraj pravidelně už od roku 2017. Vlastně s touto ideou tenkrát přišel právě můj odbor regionálního rozvoje. Mám-li být konkrétní, v minulém týdnu krajští zastupitelé schválili další dotace. Celkem 20 milionů korun rozdělili obcím Radkov, Osoblaha, Budišov nad Budišovkou, Jindřichov nebo třeba Městu Albrechtice. Například obec Dívčí Hrad z krajské pokladny získala tři miliony korun na rozšíření podnikatelské zóny Sádek pro budoucí investory. Budou zde moci vyrůst tři nové výrobní haly, takže firmy, které sem přijdou, pomohou místní ekonomice, ale taky vytvoří nová pracovní místa.

Co považujete za svou jednoznačnou prioritu na vašem novém postu?

Od roku 2016 jsem na kraji sedm let řídil regionální rozvoj. Sem spadá ona transformace, o které jsme si spolu povídali. Jejím cílem je udělat z Moravskoslezského kraje atraktivní region, ve kterém budou lidé rádi žít a pracovat. Trápí nás úbytek obyvatel. Pevně věřím, že se nám právě díky transformaci podaří tento odliv lidí zastavit nebo aspoň výrazně zpomalit. Chci pracovat na tom, aby se zde lidé měli stále líp, aby byl náš kraj stále atraktivnější, aby se tu dařilo inovacím a podnikání. Prostě aby se z něj nadobro sundala nálepka průmyslového, udřeného kraje. Takže když to shrnu: chci pokračovat v transformaci, a tím přispět k tomu, aby nám lidé neutíkali třeba do Prahy nebo jiných krajů.

Jak hodnotíte konsolidační balíček současné vlády a nakolik se podle vás dotkne Moravskoslezského kraje?

Vládní balíček je teď obrovské téma, ještě nás určitě čekají velké diskuse. Nicméně balíček ještě schválený není, jeho konečnou podobu tedy vlastně neznáme. Jsem si ale jistý, že připravovaná opatření zásadně, možná dokonce nepřiměřeně zatíží rozpočty mnoha rodin.

