Nemocný stařec, zrádce země, padlo proti Zemanovi. A Konečná vypěnila: Němcová, Kalousku, tady už nejde o tupou rusofobii, jde o životy. Každá vakcína se počítá!

„Ti rádoby kazatelé lidskoprávní agendy, moralisti a mravokárci by měli sestoupit z malostranských paláců a uvědomit si, že tady už nejde o jejich tupou rusofobii, ale o lidské životy,“ říká ohledně očkování europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Jasný vzkaz poslala Miroslavě Němcové a Miroslavu Kalouskovi. Vysvětlila, proč jednoznačně nesouhlasí s tzv. covid pasy. Kroky vlády označuje za naprosto nepromyšlené. „Místo nesmyslů – jako je zákaz vycestovat mimo okres – měla na tři týdny skutečně omezit provoz průmyslu,“ říká rázně. Došlo i na České lvy. „Lůzo, zůstávejte doma, dodržuje opatření, my se jdem bavit!“ vzkázali podle ní umělci lidem.

Paní poslankyně, na svůj FB jste napsala, že pandemie za sebou nechává nejen mrtvé, ale i desítky tisíc lidí, kteří přišli o příjem a jsou ve finanční tísni. A že je nezbytné co nejrychleji zpřístupnit očkování všem, kdo o něj mají zájem, a umožnit lidem vrátit se do práce. Souhlasíte tedy s názorem prezidenta Zemana ohledně ruské vakcíny Sputnik V?

V tomto ohledu s ním naprosto souhlasím. Pandemie stála bohužel spoustu obětí na životech, ale také uvrhla do existenčních problémů obrovské množství lidí! Meziročně stoupl o 60 % (!) počet našich občanů, kteří nemají ani na jídlo. Celkem je jich dnes už 160 tisíc – to je celá Olomouc a Opava dohromady.

Proto je nutno co nejdříve navrátit republiku do normálu. A jiný recept než proočkování populace zatím nikdo nemá. Pro všechny případy podotýkám, že ale stále trvám na tom, aby očkování bylo striktně dobrovolné.

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prezident Zeman řekl, že by bylo dobré, aby byl odvolán ministr Jan Blatný a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Ty v rozhovoru označil za „největší překážky registrace Sputniku V v ČR“. Prezident chce také, aby ve funkci skončil ministr Tomáš Petříček. Jsou prezidentovy požadavky namístě?

Že v tom ministr Blatný plave, to vidí asi každý, kdo má všech pět pohromadě. A SÚKL? Nevím, k čemu jej tedy máme, když v krizi nedokáže reagovat tak, aby byl ku prospěchu obyvatelstvu.

A k panu Petříčkovi; u něj mám dojem, že ani není ministrem zahraničí české vlády, ale někoho jiného...

Prezidentova slova pobouřila především opozici. „Pokládám to za choromyslný výrok nemocného starce v pokročilém stádiu demence. Bohužel je naším prezidentem,“ napsal Miroslav Kalousek. Senátorka Němcová na sociální sítě napsala, že je Miloš Zeman „zrádcem naší země“ nebo že „jeho motivací není zájem společnosti, její šance na uzdravení a prosperitu. Jeho zájmem je návrat k východním pořádkům, nástrojem je vzbuzování nenávisti“. Co na tato vyjádření říkáte?

Naštěstí o tom, kdo je zrádcem, a kdo není, nerozhodují ani Němcová, ani Kalousek. Oba mluví dle hesla „podle sebe soudím tebe“. Ať si jdou tyto rozumy vykládat ke stolu na Karlův most v Praze, kde by mohli opět uspořádat nějakou pijatiku, jak jsme zvítězili nad covidem, jak to udělali na jaře. Myslím, že prezidentské volby dopadly naprosto jasně, jen tito „demokrati“ se s demokratickou volbou ne a ne smířit.

Tito rádoby kazatelé lidskoprávní agendy, moralisti a mravokárci by měli sestoupit z malostranských paláců a uvědomit si, že tady už nejde o jejich tupou rusofobii, ale o lidské životy. Každá vyočkovaná vakcína se počítá. A je jedno, jestli je – obrazně řečeno – z Ameriky, Evropy, Asie nebo Austrálie. Jediným měřítkem je její účinnost a bezpečnost. V tomto světle se ruská vakcína Sputnik – na rozdíl od některých evropských – zatím ukazuje jako špičková.

Mimochodem, právě tento týden „slaví“ Miloš Zeman osm let na Hradě. Jak těch jeho osm let ve funkci hodnotit?

Nejlepším měřítkem hodnocení práce politika jsou volby. A zatím v jediných dvou přímých volbách prezidenta Miloš Zeman dvakrát vyhrál.

Když se vrátíme k očkování, to zatím příliš nepokročilo. Podle vašeho odhadu, kdy by mohla být česká populace proočkována tak, aby se život mohl vrátit do normálních kolejí? A v tomto kontextu, jak vidíte letošní léto a plánovaný „covid pas“?

Covid pasy jsou něco, s čím bytostně nesouhlasím. Jak už jsem řekla – očkování má být dobrovolné. Spousta občanů má zdravotní komplikace, které znemožňují vakcinaci a nerada bych, aby z nich vláda udělala občany druhé kategorie. Nehledě na to, že se rozhodně nemohli očkovat ti, kteří chtějí, ale nejsou ředitelé zdravotních pojišťoven, či nějací „vyvolení“... A tudíž mluvit o jakémkoliv covid pasu je absolutní nesmysl a další rozdělení společnosti.

Jinak věřím, že letní prázdniny už budou snad v normálu, nebo jen v mírném režimu. Tedy pokud vláda začne brát problematiku očkování vážně a zajistí nám vakcíny, alespoň použít ty, které máme a leží v mrazácích.

V současné chvíli žijeme v poměrně tvrdém lockdownu. Domníváte se, že tak, jak je nastavený, opravdu pomůže? Nebo mají pravdu ti, kteří říkají, že byla chyba nezavřít továrny a velké podniky?

Obrovská chyba. Když už vláda chtěla tvrdý lockdown, tak místo nesmyslů – jako je zákaz vycestovat mimo okres – měla na tři týdny skutečně omezit provoz průmyslu. Třeba by to za ty tři týdny zabralo a my nemuseli za pár dnů zase poslouchat, jak vláda potřebuje, aby občané vydrželi další tři týdny. Kroky vlády jsou naprosto nepromyšlené. Již měsíce odborníci upozorňují, že se virus šíří skrze zaměstnání, ale vláda v tomto směru nepodnikla žádné kroky, aby to omezila. Místo toho přicházejí se zákazy a omezeními, které neřeší podstatné cesty šíření viru. Celou podzimní vlnu jsme několik kroků pozadu. Tady se to opět ukázalo.

Kdo a co může za to, že zatímco některé okolní státy pomalu rozvolňují, my jsme museli takto přitvrdit?

Naprostá nekoncepčnost vládních opatření a chaotická rozhodnutí. Vláda se může vymlouvat na cokoliv, ale čísla ukazují, že to prostě nezvládla. Zvláště v porovnání s ostatními zeměmi. Občané, a patří jim za to velký dík, i když chtějí dodržovat všechna opatření a nařízení, tak jsou neustále konfrontováni s jejich změnami. Co platilo ráno, večer neplatí a nikdo vlastně neví, co bude za pár dní. Opatření, která jsou dělaná podle průzkumu veřejného mínění, a ne podle rad odborníků, prostě nemohou fungovat. Tragédie je, že jde o zdraví a lidské životy.

Na internetu se v posledních dnech objevilo několik videí, na kterých policie zpacifikovala člověka, který odmítl mít nasazenou roušku nebo respirátor. Především v případě otce s tříletým dítětem, které strážníci nechali samotné na ulici, jsou mnozí v šoku. Co na to říkáte?

Víte, ten případ v Uherském Hradišti je hodně politováníhodný. Jako rodič bych nikdy nechtěla své dítě vystavit něčemu tak hroznému, co bylo vidět na zveřejněném videu. I kdybych si měla tu roušku proti vůli nasadit. V tomto ohledu toho tatínka nechápu. Stejně tak ale měli přemýšlet strážníci, a ne zakleknout před dítětem na otce, sbalit ho, odvézt a dítě nechat napospas osudu (chtěla bych poděkovat paní prodavačce, že se ho ujala). Jedinou obětí tohoto zásahu je právě ten malý chlapeček. Snad na tento hrůzný zážitek brzy zapomene.

Ostrá kritika se snesla i na letošní udílení cen Český lev. Lidem vadí, že takováto akce dostala výjimku. Filmařům v jejich očích nepomohlo ani to, že museli mít všichni negativní test. Lidé na sociálních sítích upozorňují, že oni nemají možnost prokázat se negativním testem, aby mohli jít na kulturní akce, a v současném lockdownu ani aby mohli například navštívit příbuzné. Co na to celé říkáte? Mají pravdu ti, kteří mluví o papalášství, zvýhodňování určité skupiny lidí? Jaký vzkaz tím stát a umělci samotní lidem posílají?

Jaký vzkaz? „Lůzo, zůstávejte doma, dodržujte opatření, my se jdem bavit!“ Takhle čtu jejich chování já. Bohužel mezi nimi byli i ti, kteří nenechali nit suchou na prezidentovi, když zvažoval prezenční udělení vyznamenání 28. října. Padala slova o papalášských manýrech a podobně. Takže se nemůžou divit reakcím normálních občanů. Jak říká Gogol – nezlob se na zrcadlo, máš-li křivou hubu.

