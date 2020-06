Nemůže si za Xavera ČT náhodou sama? Spacáky, díl druhý? Tomáš Vyoral i k tomu, co se valí z obrazovky

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Spacáková revoluce 2“? Podle Tomáše Vyorala zvolení nových radních ČT tak dramatickou dohru mít nebude. Tentokrát by to prý navíc dopadlo pro „revolucionáře“ hůře než před dvaceti lety. A co vlastně vyústilo ve zvolení Xavera Veselého, Pavla Matochy a Hany Lipovské? Podle Vyorala lze příčinu hledat v tom, co ČT vysílá.

Starostovi pražských Řeporyjí Pavlu Novotnému (ODS) bylo oznámeno zahájení řízení o přestupku z moci úřední, zároveň byl předvolán jako obviněný k ústnímu jednání. Šlo o jeho výroky k šéfovi ruské diplomacie Sergeji Lavrovovi, který prý má viset. „Bude bavendo,“ uvedl k tomu Novotný. Neztrácí tímto ODS na vážnosti?

Neztrácí. Protože vážnost současné ODS, bohužel, bohudík reprezentované ztělesněnou vulgaritou z Řeporyjí nebo politickým eunuchem a lidskou čivavou s brýlemi Harryho Pottera a přehazovačkou za sebe se stydícího starého pána je na úrovni udavačských Pirátů nebo antičeské TOPky. Je s podivem, že Novotný za své podněcování k oběšení, zabití nebo močení na hroby politických oponentů, nejen že je stále členem ODS adorovaným soudruhem předsedou, ale trajdá si opojen podpůrnými prostředky, nebo jen svou psychickou nestabilitou na svobodě, místo aby byl v lepším případě na prostředcích lékaři předepsaných. Nebo ve svěrací kazajce.

Na středečním zasedání Rady ČT přišla na přetřes i budoucnost pořadů 168 hodin, či Reportéři ČT. Radní Zdeněk Šarapatka, který bude 9. června čelit návrhu poslankyně Kořanové (ANO) na své odvolání, před kolegy tyto pořady hájil. Prý by se za ně měl postavit každý svobodně smýšlející člověk. Podle Šarapatky jsou tyto dva pořady nositeli faktu, že ČT je dosud svobodná a nezávislá. Stojí to podle vás takto? A není skutečně něco pravdy na tom, že tyto pořady vadí hlavně některým politikům?

A co samotný Šarapatka? Jak jsem již zmínil, v úterý se jeho budoucností bude zabývat sněmovní volební výbor. Podle mediálního experta Michala Klímy, který byl jedním z kandidátů v nedávné dovolbě do Rady, je nutné snahu o odvolání Šarapatky odsoudit, jeho odvolání by prý bylo dalším krokem k ovládnutí ČT. Jak se k tomu stavíte vy?

Neznám pana Šarapatku nijak blíže, ale z toho, co jsem zaznamenal, tak se jedná o hulváta, který pod rouškou pravdy a lásky šíří, jak je jemu podobným příznačné, v sametu zabalenou lež, zlobu a nenávist. Typově psychopat na úrovni prominentů Novotného, Koláře nebo Hřiba.

Luboš Xaver Veselý v rozhovoru s Čestmírem Strakatým uvedl, že o jeho zvolení do Rady ČT se v podstatě zasloužil právě Zdeněk Šarapatka. Je na tom podle vás něco pravdy?

To nevím. Když to říká Xaver, tak to asi tak bude. Stejně tak mohla být důvodem samotná ČT, štědře placená z našich kapes, jejíž zpravodajství a publicistika coby veřejnoprávního média se místo vyváženého zprostředkování faktů a informaci spíše stala továrnou na emoce, tedy propagandu, a PR agenturou Evropské unie, Ameriky – kromě Trumpa pochopitelně, NATO, politických neziskovek typu Milionu chvilek nebo Člověk v tísni či Bakalových Respektů a jiných médií tohoto velkého Čecha pro jistotu již se nevracejícího ze Švýcar. Třeba chce, jakkoliv bych nepřeceňoval vliv rady, alespoň svým malým dílem, půjde-li to, přispět ke ztransparentnění, zefektivnění a zhospodárnění naší, vaší a hlavně jejich ČT.

Hrozí podle vás, že současný vývoj kolem České televize vyústí v novou spacákovou revoluci? A co by to přineslo?

Rasové nepokoje v USA. Podle ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského jde o zlomový moment v kariéře Donalda Trumpa. Rozhoduje se o tom, zda Trump bude mít šanci obhájit, nebo odejde jako jeden z nejopovrhovanějších prezidentů v historii země. Jde o to, zda násilí Trump dokáže zastavit. Je na místě po něm něco takového chtít? A může se mu to povést?

Že jde o jeden ze zlomových momentů, je bez debat. Ačkoliv těch už taky bylo. Chtít po něm zastavení násilí je adekvátní, protože jako americký prezident má v daném systému silné pravomoce a vliv na veřejné mínění. Na druhou stranu, když pohrozí řešením silou, které je z mého pohledu rovněž adekvátní v situaci, kdy se výtržnictví, vandalismus rabování a fyzické násilí omlouvá bojem proti rasismu, tak se proti němu veřejně obrátí tak silné hlasy zevnitř vlastního aparátu, že má prakticky svázané ruce.

Protestující mnohde svou zlobu obrátili proti konfederačním pomníkům, které poškodili, nebo se je pokusili strhnout. Jde zejména o památníky někdejší Konfederace a děje se to napříč USA. Protesty za sebou také nechávají desítky zraněných a už dokonce i mrtvé. Co na to říci?

To, co jsem řekl dříve. Protesty a demonstrace jsou jedna věc. Vandalismus, násilí a rabování věc druhá. A je důležité je nezaměňovat, neomlouvat, nezlehčovat a netolerovat, jak mají tendenci někteří politici či novináři, když jim to zrovna hraje do not a jejich vidění světa.

Donald Trump v souvislosti s nepokoji v USA označil Antifu za teroristickou organizaci, je to namístě, nebo máme viníky hledat jinde? A máme čekat reakci od Ivana Bartoše?

Nemyslím si, že je úplně na místě ukazovat na jednoho viníka, jakkoliv Antifu a její praktiky vůbec neobhajuju. Jde dle mého o souhru řady faktorů. Policisty, který podle všeho překročil mez, médií, která situaci eskalují a dělají z ní opět něco, čím ve skutečnosti není podobně jako s koronavirem, vyřizování politických účtů a přirozeného naturelu některých jedinců po obohacení a ničení. Od pana Bartoše a Pirátů jsme již slyšeli hodně, zejména na jejich stranické ČT, takže bych ho nepřivolával. Čím méně Piráti mluví a zejména konají, tím lépe pro nás všechny.

