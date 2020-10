Nenechme si vzít svobodu, říká senátor Valenta po postupu do druhého kola. Rád by dokončil práci pro region

ROZHOVOR Spokojený se svým vítězstvím v prvním kole v senátním obvodu Uherské Hradiště je senátor Ivo Valenta. „Děkuji voličům a těším se, že znovu přijdou do druhého kola a že mě nechají dodělat práci v Senátu a pro region, kterou jsem začal,“ konstatoval. U hnutí ANO se dle něj už projevuje únava materiálu a ve Zlínském kraji výrazně do výsledků voleb promluvilo téma výstavby nové nemocnice. „Vypadá to, že jednoznačně vyhrály strany a seskupení, které odmítají novou nemocnici. Myslím, že si lidovci a hejtman Čunek svým postupem a svojí arogancí snížili koaliční potenciál. Takže bude na kraji možná jiná vláda než předtím,“ domnívá se Valenta.

reklama

V prvních kole jste vyhrál, i když těsně. Jak hodnotíte svůj výsledek?

Jsem spokojený. Čekal jsem velmi tuhý boj a jsem velmi rád, že voliči mi dali tento náskok, byť malý. Je to velmi dobrá pozice na to, abych šel do druhého kola a obhájil mandát.

Co vzkážete voličům ve vašem senátorském obvodu směrem ke druhému kolu?

Chci jim moc poděkovat, že mě podpořili jak v senátních, tak v krajských volbách preferenčními hlasy. Co se týká Senátu, rád bych je požádal, aby přišli i k druhému kolu a dali mi vysvědčení jako v tom prvním.

Jste v senátním klubu ODS, třetí v pořadí ve vašem senátorském klání je představitel ODS, ředitel nemocnice v Uherském Hradišti Petr Sládek. Bude to hrát roli ve druhém kole, myslíte, že se voliči ODS přikloní na vaši stranu?

Určitě bych byl rád, kdyby k tomu tak přistoupili. Před šesti lety byla podobná situace a voliči ODS mě podpořili a tím pádem mi dopomohli k vítězství.

Když už se bavíme o pravicových voličích, jak podle vás celorepublikově pravice v krajských volbách dopadla?

Ještě jsem si nedělal přehled, jak to dopadlo celostátně. Ve Zlínském kraji to bylo o tom, jestli nová nemocnice ano, nebo ne. Vypadá to, že jednoznačně vyhrály strany a seskupení, které odmítají novou nemocnici a chtějí důstojně zrekonstruovat Baťovu nemocnici, aby péče byla co nejrychlejší, aby se kraj nezadlužil a šel rozumnou cestou.

V dalším vyjednávání o budoucí koalici bude tedy nemocnice klíčovou věcí?

Je to velké téma. Myslím si, že si lidovci a hejtman Čunek svým postupem a svojí arogancí snížili koaliční potenciál. Takže bude na kraji možná jiná vláda než předtím.

A vy si přejete jakou koalici?

To není moje parketa. Já jsem byl na krajské kandidátce na posledním místě, byť mě preferenčními hlasy voliči vykroužkovali dopředu, tak je to věc lídra, pana doktora Bernátka.

Nicméně, vy také nejste příznivcem nové nemocnice?

Nejsem. Jsem proti tomu. Můj hlavní argument byl, že na to prostě nejsou peníze, zvláště v této době. A vůbec, jednání pana Čunka bylo arogantní. Nechtěl přistoupit na rozumné protinávrhy. Kdo nešel s ním, byl proti němu. To si myslím, že v politice nemůže takto být.

Jak vidíte celkový výsledek krajských voleb, i s ohledem na volby parlamentní za rok? Myslím teď hlavně pozici hnutí ANO, které se dá označit sice za vítěze, ale má o něco méně než ukazují preference právě k těm parlamentním volbám. Je to nějaký trend, že ANO začíná klesat, nebo je to způsobeno specifičností krajských voleb?

Myslím, že už je to takzvaná únava materiálu. Není to už nové hnutí. Už je voliči hodnotí podle některých kroků, které vykonali.

Dá to ještě Andrej Babiš za rok, nebo už ne? I když chápu, že teď je situace velice turbulentní kolem covidu a něco předvídat je velice těžké...

Dneska je to věštění z křišťálové koule. Mnozí z nás říkali, že letos bude účast v krajských volbách úplně minimální, a vidíte – je velice slušná. I přes tlak koronaviru a toho všeho lidé ukázali, že chtějí do politiky promlouvat, a záleží jim na tom, jak se republice i krajům bude dařit. Co nás čeká na podzim, v zimě, vůbec nevíme, ale tato koronakrize může hodně zamíchat kartami.

U vás v Uherském Hradišti na tom zrovna teď nejste moc dobře a máte hodně nakažených covidem...

To je pravda, ale na druhou stranu, jak se s těmi čísly pořád čaruje nahoru dolů, tak já tomu vůbec nevěřím. Podle mě i ta opatření jsou přehnaná, nejsou v pořádku. Zbytečně lidi strašíme. Jsem zastáncem toho, abychom si nenechali vzít svobodu. Zároveň ale říkám, buďme velmi opatrní a šetrní k seniorům a k lidem s respiračními nemocemi. Neomezujme to však pro ty, pro které není tato nemoc tak dehonestační. Přemíra testování je něco nepěkného. Hodně cestuji, a dvakrát týdně jsem na testech. Pořád jsem negativní. Problém s tím nemám, ale připadá mi to zvláštní. A mohu ještě vsuvku na závěr?

Samozřejmě...

Znovu děkuji voličům a těším se, že znovu přijdou do druhého kola a že mě nechají dodělat práci v Senátu a pro region, kterou jsem začal.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.