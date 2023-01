Není tam, tak všichni do něj? Co to je? Tomáš Vyoral zúčtoval s ČT. A nejen s ní

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Kde jsou nyní všichni ti Kartousovi Čeští elfové, Vrábelovo Semantic Visions, ministerstva pravdy a ostatní cenzoři a narovnávači pravdy?“ ptá se komentátor, když se teorie o původu covidu v laboratoři ukazuje jako pravděpodobná. Prezidentské debaty se mu nelíbily, zejména to, že byli separováni favorité a „ti ostatní“. Rýpl si také do moderátorů, kteří pak vyzývají, aby se přítomní kandidáti trefovali do nepřítomných. A vyhození diplomata Petra Druláka považuje za děsivé.

Tak v posledním týdnu se konečně začalo něco dít. Josef Středula složil karty a podpořil Danuši Nerudovou. Mimochodem, deset dní před tím mu na účtě přistálo pět milionů korun od podnikatele z ODS a pak se Středula v kampani jak se patří rozšoupnul. Nebo naopak poplatil dluhy. Dostal snad náhlý záchvat sebereflexe?

Věříte Středulovi, že nechtěl podpořit Babiše ani Petra Pavla kvůli jejich komunistické minulosti? A tak raději podpořil Nerudovou, jejíž otec byl ve svazcích StB veden také?

Předně děti nemůžou za své rodiče. Ačkoliv v rámci prominentních rodin to o dětech může mnohé napovědět. Ale k otázce. Ne, nevěřím, že to byl hlavní důvod.

Z nevolebního soudku, už i Roman Prymula uvedl, že covid-19 zřejmě pochází z čínské laboratoře. Neměly by z toho být vyvozeny nějaké důsledky? Zejména vůči těm, co podobná prohlášení prohlašovali za konspirační teorie a snažili se o to, aby zmizela z internetu?

Zajímavé, že informace či „názor“, za které byla Soňa Peková a řada dalších dříve ostrakizována a doslova profesně likvidována, teď u pologramotů hlavního mediálního proudu, protežovaných kvazi expertů a politruků prochází takřka bez povšimnutí. Navíc z úst jednoho z oněch Bobligů z Edelstadtu, prokazatelného tuneláře, prospěcháře a bezcharakterního lidského odpadu jménem Prymula. Kde jsou nyní všichni ti Kartousovi Čeští elfové, Vrábelovo Semantic Visions, ministerstva pravdy a ostatní cenzoři a narovnávači pravdy? Myslím, že jde jen o další nepochybný důkaz, jak důležité je bezezbytku zpochybňovat a podrobovat kritickému myšlení a skepsi autority, předkládané informace a nařízení vlád, jejich „expertů“ a vlajkonošů. A opět se ukazuje, že rozdíl mezi „konspirační teorií“ a skutečností je pouze v otázce času.

V pondělí padl rozsudek soudu, že to, co Andrej Babiš udělal s Čapím hnízdem, není trestný čin. Jak pohlížíte na kauzu Čapí hnízdo? A co říkáte na Babišovy odpůrce, kteří se nedávno těšili, jak Babiš půjde do tepláků, ale nyní prohlašují, jak je vlastně lepší, že Babiš bude poražen ve volbách?

Vzhledem k trvání a průtahům tohoto případu jako na selhání českého soudnictví. Vzhledem k výsledku jako na – snad zřejmě – důkaz určité nezávislosti. Jakkoliv se v souvislosti s průtahy zdálo, že na Andreje Babiše nic moc žaloba nemá, tak jsem takový výsledek neočekával. A myslím, že ho neočekávali ani ti, kterým termín rozhodnutí soudu náhodou padl do klína krátce před začátek prezidentských voleb. Co se týká Babišových odpůrců, tak se jejich jančení, že sice byl Babiš osvobozen, ale to ještě neznamená, že nedělal nepravosti, dalo čekat. Asi jsem ani nečekal nějakou sebereflexi mainstreamových novinářů, omluvu za neustálé napadání v souvislosti s případem, který se vyvinul jinak, než očekávali, respektive než si v hloubi duše přáli.

Kromě toho se Babiš na poslední chvíli vydal za Macronem. Může mu to nějak pomoci? Francouzi nejsou v Česku příliš oblíbení. Na druhou stranu, politiky ODS včetně Miroslavy Němcové se mu podařilo nakrknout slušně. Je to snad snaha zalíbit se těm, kdo preferují v otázce Ukrajiny mírové řešení?

Pokud nešlo o něco dalšího, o čem nevíme, tak mírová otázka v tom mohla hrát roli. Ovšem nemyslím si, pokud to sám Babiš nezmíní, že si to mnoho lidí takhle spojí dohromady. Ze strany Babiše šlo možná spíše o to ukázat, že je tím státníkem, který má kontakty a setkává se s nejvyššími evropskými politiky. Petr Pavel si zajel za maďarskou opozicí, která má podporu nula, nula prd, tak já za francouzským prezidentem. Který teda pravda toho času taky neměl u svých občanů kdovíjakou podporu. Ovšem pořád je to jiná liga.

Na Primě se nám utkal generál Pavel s Danuší Nerudovou. Andrej Babiš nepřišel. Odnesl jste si něco z tohoto střetu?

Předně ze všech třech těchto televizních střetů jsem si odnesl především to, že rozdělení na tři „vyvolené“ a ostatní je jednou obří mediální manipulací a ponížením zbylých pro média zbytných či zbytečných kandidátů. Ačkoliv na to soukromé televize mají bezesporu právo – tak jde o praktiku vysoce neprofesionální, novinářsky pofidérní a manipulativní. Překvapilo mě rovněž, že ani jeden z oněch tří vyvolených na tuto skutečnost v televizi sám nepoukázal. Ať už z důvodu, že mu to mohlo přihrát hlasy, tak především proto, že jde zkrátka a dobře o neférovou hru. To mi nikdo nevymluví. Na základě čeho televize rozhodly, kdo má a kdo nemá větší šanci? Na základě pofidérních průzkumů veřejného mínění, kterým věřím, jen když si je sám cinknu?

Ze dvou střetů jsem si pak odnesl další nevkusnou podprahovou manipulaci, kdy navzdory tomu, že se kandidát dopředu omluví, televizní manipulátoři ponechají jeho stoleček, často ještě se sklenicí vody a k tomu silně ponoukají, aby se ostatní k onomu absentujícímu kandidátovi vyjadřovali. To předvedl soudruh Řezníček v nevyvážené, neobjektivní a závislé nečeské České televizi. A pokud už to touhle cestou televize vedou, tak pak mají nechat diváky hlasovat, co se Primy týče, právě i onom třetím nepřítomném adeptovi.

Co se Primy samotné týká, tak mi provedení diskuse s fotbalovým publikem, za které by se nestyděl ani pan Soukup, přišlo velmi nešťastné – budu-li eufemistický. A myslím, že nejen mně. Co se týká kandidátů samotných, jejich argumentace, diskuse i otázky moderátorů, tak šlo pro mě na všech třech televizích o zklamání. Alespoň z toho, co jsem viděl. I když pravdou je, nedá se říct, že bych snad čekal něco více.

Nakonec se prezidentští kandidáti střetnuli na Nově. Jak jejich výkon hodnotíte?

Jak jsem řekl výše. Nemastné, neslané, obecné fráze, alibismus. Z mého pohledu nejhůře vyšla z diskusí Danuše Nerudová, které vzhledem k tomu, že na to intelektuálně ani vědomostně evidentně nemá, jen uškodily. Andrej Babiš a Petr Pavel z té novácké vyšli, řekl bych neutrálně. Z mého pohledu se pak moderátor kafral více do hloubky v kontroverzích Andreje Babiše, přičemž zejména kontroverze a oportunismus generála Pavla jít na ruku každému režimu v zásadě přešel.

Co si myslíte o propuštění Petra Druláka z Ústavu mezinárodních vztahů. Dá se věřit, že to bylo kvůli nadbytečnosti?

Znepokojivé. Děsivé. Ale bohužel vševypovídající o naší současné „demokracii“ s přívlastky, která si už prakticky nezadá s kdejakou totalitou. Samozřejmě že nejde o nadbytečnost, protože kdyby to tak bylo, tak by se ze všech ministerstev, úřadů a ústavů muselo pakovat sedmdesát procent netáhel, parazitů a trafikantů, které tam z našich peněz nedobrovolně živíme. Můžeme si o Petru Drulákovi myslet, co chceme, ale co se rozhledu, analytických schopností a vědomostí týče, nevím o mnoha dalších tuzemských odbornících na mezinárodní vztahy jeho formátu.

