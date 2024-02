Neplatí, ještě si přidají na marži. Okamura vytáhl proti supermarketům. Ale i vládě

Čeští zemědělci a potravináři a také Asociace samostatných odborů připravují na pondělí akci občanského protestu. Ministr Výborný tvrdí, že za tím nestojí žádní zemědělci, ale „dezinformační kruhy“. Jak se na tuto akci a její organizátory díváte vy?

Jednoznačně to podporujeme a považujeme jejich požadavky za zcela oprávněné. Zemědělci masově protestují v celé Evropské unii. Hlavními důvody jsou uplatňování nesmyslného projektu Evropské unie Green Deal, rostoucí dovoz zemědělských komodit z mimounijních oblastí a schvalování dalších smluv umožňujících tyto dovozy, dále také schválené snížení „evropských dotací“ na zemědělství ve prospěch podpory imigrace, podpory zbrojení a podpory režimu na Ukrajině.

Kromě toho nadnárodní maloobchodní řetězce odmítají platit vyšší výkupní ceny odpovídající nákladům zemědělců, a naopak udržují nebo dokonce zvyšují své naprosto nepřiměřené obchodní přirážky, a tím zvyšují ceny potravin pro občany. Dva roky je Fialova vláda vůči našim zemědělcům hluchá a nejednala s nimi. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že vláda a ministři zemědělství za KDU-ČSL nebrání zájmy a práva našich zemědělců a potravinářů a že naopak vládní pětikoalice tyto klíčové sektory našeho národního hospodářství těžce poškozuje a postupně likviduje. Například od roku 2000 klesla výroba vepřového masa o polovinu, hovězího masa o jednu třetinu a drůbežího o 15 %.

V čem tedy vidíte největší problémy českého zemědělství?

Naše zemědělství a potravinářství poškozuje byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce atd., ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU. Zemědělci ze Západu dostávají mnohem vyšší dotace, takže naši zemědělci nemohou konkurovat. Zemědělství je strategickým odvětvím, které si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu. Hnutí SPD dlouhodobě naše zemědělce a potravináře hájí a prosazuje jejich ochranu například ve formě legislativních návrhů na obranu a podporu naší potravinové bezpečnosti a soběstačnosti.

V týdnu vyšel průzkum společnosti STEM, podle kterého vývoj ve společnosti v uplynulém roce považují více než čtyři pětiny Čechů za neúspěšný a roku 2024 se obává 57 % obyvatel. Co jsou podle vás hlavní příčiny toho, že se lidé obávají budoucnosti?

Je to jasně nelichotivé vysvědčení vlády Petra Fialy. A není divu, když Česká republika se jako jediná v EU v ekonomice nedostala na předcovidovou úroveň, řádila tu rekordní inflace, vláda rekordně zadlužuje zemi a současně rekordně zvyšuje daně.

Doplním, že v průzkumu STEM v hodnocení od českých občanů nejvíce čtyřek a pětek obdržel premiér Fiala, a to 70 %! Kriticky hodnotí práci předsedy vlády voliči parlamentní a mimoparlamentní opozice i nevoliči. Výsledky premiéra se však výrazně zhoršily i mezi voliči vládních stran! V lednu 2023 pozitivní známky udělilo 43 % z nich, v letošním průzkumu to je již pouze 26 %. Mezi voliči opozice a nevoliči negativní hodnocení graduje a zvyšuje se podíl udělených pětek.

A podle průzkumu Ipsos pro Seznam Zprávy více než 38 % lidí je na tom finančně hůře než před rokem. Ze všeho toho vyplývá, že Fialova vláda, která likviduje české hospodářství, prosperitu občanů, suverenitu státu i občanské svobody, by měla ihned skončit!

V týdnu se hodně debatovalo o rozsudku nad Ukrajinci, kteří v Plzni brutálně zkopali zaměstnance, který je napomenul kvůli opakovanému vjíždění do zákazu vjezdu u rybníka. Osm až deset mužů mu mělo zlámat kosti v obličeji, zranit oko a způsobit otřes mozku, u soudu byli tři, jeden odešel osvobozen a dva s podmínkou. Před pár týdny zase soudce v Klatovech podmíněně zastavil stíhání dvou Ukrajinců, kteří prokopli lebku muži kvůli taxíku. Je to podle vás správný trend, kterým se justice ubírá v případě hodnocení násilné kriminality?

Tento rozsudek soudu vyvolal oprávněné pobouření ve veřejnosti. Takže se budou tito ukrajinští násilníci nadále pohybovat mezi námi v ČR! Podle mého názoru by měli být okamžitě vyhoštěni z naší republiky na Ukrajinu a narukovat na frontu, nejlépe do první linie, když mají sílu brutálně mlátit české občany. Fialova vláda ale na naše občany úplně kašle a zákony nefungují. A podle mého názoru přišel čas, aby se ukrajinští migranti začali vracet domů. Ukrajinci mají jinou mentalitu a je logické, že střetů s nimi bude přibývat.

Navíc stoupla nezaměstnanost našich občanů již na 4 %, je nejvyšší za poslední roky, jelikož Ukrajinci za nízké podseknuté mzdy obsazují i pracovní místa vhodná pro naše občany. Důsledkem je pak to, že mzdy našich občanů nestoupají a životní úroveň Čechů klesá.

Stovky obcí a měst a také většina krajů si začínají stěžovat na nedostatek peněz v důsledku balíčku ministra Stanjury, navíc na ně teď vláda bez finanční výpomoci přehodila povinnosti financování provozu škol. Je podle vás správné, že ministerstvo školství vyřešilo škrty v rozpočtu právě tímto způsobem?

Fialova vládní koalice jde proti všem. Vláda totiž místo českým školám poslala peníze Ukrajincům a na předražené americké stíhačky F-35... A školy teď nemají peníze na platy a na provoz, vláda je zařízla. Plnou odpovědnost nesou neschopný ministr školství Mikuláš Bek (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS). Ředitelé škol se hroutí, nemají z čeho zaplatit uklízečky a školníky, ale propouštět nemohou, aby neohrozili chod školy. Hrozí, že slíbené peníze nedostanou ani učitelé. V mateřských, základních i středních školách v celém Česku zavládlo zděšení. Fialova vláda je nejhorší v historii. Škodí, kde může. Fialova vláda pokračuje v likvidaci českého školství a vzdělanosti i jinými způsoby.

Teď máte na mysli akci ministra Beka „Měníme osnovy“, kterou propagují herci Simona Babčáková a Jiří Mádl?

Místo toho, aby vláda zajistila ekonomické fungování škol, tak vymýšlí naprosté nesmysly. Až polovina středoškolských oborů by podle ministra školství Mikuláše Beka měla poskytovat všeobecné vzdělání. Dnes není profesně zaměřena třetina oborů. Podle plánů ministra by odborné zaměření mohli někteří žáci získat až na univerzitě. Aby bylo vysokoškolské vzdělání přístupnější, tak Bek navrhuje, aby lidé mohli vystudovat i za jeden až dva roky! Dnes je nejnižší program na vysoké škole bakalářský a trvá tři roky.

S těmito návrhy nesouhlasím. Jednak je naopak nutné, aby se více prosazovalo učňovské školství a odborné školství a technické obory. Těchto profesí je na trhu práce nedostatek. A rovněž zkrácení bakalářského studia na jeden rok je naprostou degradací vysokoškolského vzdělání. To pak mohou rozdávat bakalářské tituly všem, kteří se umí podepsat. Co má za význam, když většina populace bude mít vysokou školu, ale vzdělání bude nekvalitní? Současně je nesmysl, že dnes je na nějaké pozice ve státní správě vyžadováno vysokoškolské vzdělání, přitom by stačila kvalitní střední škola.

Vysoký počet studentů i vysokých škol degradují i prestiž vysokoškolských titulů. Za první republiky, kdo udělal maturitu, byl někdo. Byly tam těžké zkoušky z řečtiny či latiny. Dnes by řada vysokoškoláků takovou úroveň maturity vůbec nezvládla.

Naši předkové znali pravdivé přísloví, že řemeslo má zlaté dno. Dnes se ale bohužel studují nesmyslné obory jako gender studies a „každý musí mít vysokou školu“, ale učňovské obory skomírají a je pak nedostatek řemeslníků. Přitom šikovný řemeslník si dokáže vydělat více než mnohý vysokoškolák. A upřímně – mnohdy je jeho práce daleko přínosnější než přemoudřelého namyšleného pseudointelektuála, který vystudoval nesmyslné ideologické obory jako gender studies a který je bez práce nebo nám otravuje život v nějaké ideologické multikulturní pro-imigrační neziskovce.

S obrovským nárůstem vysokoškolských studentů, kteří mnohdy studují obory, které nemají uplatnění na trhu práce, vzrůstá frustrace mladých lidí, kteří si nemohou najít práci. Naopak pak chybí pracovníci v řemeslech a v technických oborech. To je situace, která se musí změnit. Podle hnutí SPD být učněm a poté řemeslníkem není žádná ostuda. Práce rukama není v žádném případě méně hodnotná. Važme si ji. Bylo by fajn, kdyby opět platilo „zlaté české ručičky“.

Když jsme u ministrů hnutí STAN, ministr pro evropské záležitosti Dvořák minulý týden prohlásil, že by považoval za ideální ještě před volbami do Sněmovny v roce 2025 jednat s Evropskou komisí o podmínkách vstupu ČR do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II (tzv. „čekárna na euro“). Není to podvod na voliče, kteří u uren v roce 2021 pravděpodobně o těchto plánech nic netušili?

Vstup do ERM II znamená stanovení ekonomicky nevýhodného fixního kurzu české koruny vůči euru a dalším měnám členských států EU a zákaz devalvace směnných kurzů domácí měny vůči měnám jiných členských států EU. My jednoznačně odmítáme přijetí eura, které znamená konec nezávislosti našeho státu.

Nahrazení české koruny eurem by zásadním způsobem a trvale poškodilo českou ekonomiku a životní úroveň občanů, ztratili bychom kontrolu nad vlastní měnovou, hospodářskou a v podstatě i rozpočtovou politikou, neměli bychom žádné nástroje pro boj proti vysoké inflaci a ještě bychom byli nuceni ručit za dluhy států tzv. eurozóny a případně je i platit. Vlastní národní měna je jedním ze základních pilířů naší státnosti a suverenity. Vlastní měny jsme nebyli zbaveni ani za německé okupace během druhé světové války. Fialova vláda náš návrh na referendum odmítá, protože pohrdá názorem občanů.

Mezi země eurozóny patří třeba sousední Slovensko. Tomu teď od Evropské komise hrozí pozastavení eurofondů nebo pokuta, pokud nezastaví legislativní řízení a zrychlené přijetí změn v trestním právu. Maďarsku zase Evropská komise sdělila, že jeho zákon na ochranu národní suverenity, který parlament schválil loni v prosinci a který je podle vládní strany Fidesz nezbytný k ochraně před zahraničními politickými zásahy, porušuje právo EU. Předpokládám, že s takovým přístupem vůči suverénním kompetencím členských států nebudete úplně souhlasit...

To předpokládáte správně. (smích) Je to další vměšování Bruselu do záležitostí suverénních států. Vůbec nekomentuji, zda se mi změny slovenské či maďarské legislativy líbí, nebo ne. Ale rozhodly o tom slovenský a maďarský parlament, které zvolili slovenští a maďarští občané. Slovensko i Maďarsko jako jakýkoli suverénní stát mají právo si o svých věcech rozhodovat samy bez cizího vměšování.

Z unijní úrovně pojďme na tu nejnižší, komunální. Hnutí SPD má své zastupitele i v Praze, kde to v poslední době velmi vře kvůli některým hodně podivným veřejným zakázkám. Tušíte, co mám na mysli?

Ano. Zaznamenal jsem, že vládnoucí koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN prosadila neuvěřitelně předražené zakázky. Jedním z hlavních bodů je rozhodnutí neprovést nové výběrové řízení na dostavbu metra D, přestože se ukázalo, že původní nabídka byla o 2,2 miliardy dražší než konkurence a dokonce i tabulkové ceny. Ekonomicky zodpovědný přístup by vyžadoval opakování soutěže, což by potenciálně ušetřilo až 3 miliardy korun. Místo toho se zdá, že se členové koalice těší na „dortík“ z veřejných peněz.

Koalice Pirátů, Spolu a STAN prosadila také zakázku na nové vlaky metra za neuvěřitelných 86 miliard korun, což je téměř roční rozpočet Prahy. Zdá se, že možnost zakoupit moderní vlaky levněji v zahraničí byla ignorována, a to navzdory chybám ve zprávách a v dokumentech předkládaných zastupitelům.

Co je ještě znepokojivější, je skutečnost, že ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Jan Witowski prezentoval tyto záležitosti výborům pro finance a pro dopravu s nedostatečnými informacemi. Podklady obsahovaly chyby a nedostatky, ale přesto byly schváleny.

Pražští opoziční zastupitelé SPD hlasitě bojují proti všem těmto nešvarům ze všech sil.