Nic se po volbách nezměnilo, s nadsázkou jen čísla účtů... Politik z regionu tvrdě o vládě za pandemie

„V zemi učitele národů Komenského bohužel dochází k velkému úpadku vzdělávání, děti se vzájemně odcizují, neumí se učit a bude dlouho trvat, než se tato společenská jizva zahojí,“ domnívá se Evžen Zdražil, místostarosta města Chýnov a šéf jihočeského motokrosu, který se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ohlíží za dopady dvou let prožitých v zajetí pandemie Covid-19 a jak sám říká, chaotických vládních opatření a diskriminačních pravidel. „Šikana neočkovaných dětí ve třídách, a to jak ze strany nejen spolužáků, ale i některých učitelů, je něco, co se nikdy nemělo stát. Ty mladé dušičky to bohužel poznamená na hodně dlouho,“ říká Zdražil.

Pandemie Covid-19 dala hodně zabrat pořadatelům všech kulturních a sportovních akcí. Jak pandemie postihla vaše aktivity?

Uplynulé dva roky byly pro kulturu i sport velice chabé. Většinu akcí nebylo možné vůbec pořádat a když už to vládní protiepidemická nařízení dovolila, tak s nejrůznějšími opatřeními. Výsledkem pak bylo to, že někteří pořadatelé své akce rovnou zrušili, neboť by byly prodělečné, anebo je i uspořádali, ale mnohdy je museli dotovat. To samozřejmě není smyslem věci a zapříčinilo to povětšinou úpadek akcí. Dalším fenoménem byla skutečnost, že i když se nějaká akce uskutečnit mohla, někteří lidé ani nepřišli, protože byli dlouhodobě vystrašeni z mediální masáže o tom, jak nejspíše skončí na JIP. Nebo se jim zkrátka jen nechtělo někde strašit v roušce…

Jste organizátorem motokrosových závodů. Co pro vás bylo za uplynulé dva roky nejhorší? A našly se naopak i nějaké světlé okamžiky?

Anketa Vyeskaluje nová situace kolem Donbasu do konfliktu evropského formátu? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3563 lidí Celkově to období považuji za zbytečně vyhrocené, společnost devastující, a to jak po stránce mezilidských vztahů, tak i ekonomicky. Určitě se ale našly i nějaké pozitivní okamžiky, to je pravda. Jak se říká – vše špatné pro něco dobré. Například v oblasti motokrosu, kterému se jako vedoucí jihočeského motokrosového střediska věnuji. V předloňském roce odstartoval seriál MS kvůli covidu až v červenci, a tak se mi předtím podařilo dostat do České republiky na úvodní dva závody MMČR hvězdná jména světového motokrosu, jako např. pozdějšího mistra světa Francouze Toma Vialleho, Rakušana Rene Hofera a s nimi jejich trenéry, manažery a největší legendy historie tohoto sportu, Belgičany Stefana Evertse a Joëla Smetse. Tato jména se na závodech českého šampionátu v podstatě nikdy neobjevila. Co se týká kulturních akcí, nejvíc mě potěšilo uskutečnění oslav 1040 let od založení našeho města Chýnova, resp. od jeho první zmínky v Kosmově kronice české. Byla to venkovní akce na konci léta 2021 a obešla se prakticky bez jakýchkoli omezení. Jako místostarosta města jsem velmi ocenil nejen velký zájem lidí o tuto akci, ale aktivitu všech místních spolků při prezentaci jejich činností.

Velkou diskusi vyvolávaly protiepidemická opatření, se kterými přicházela minulá vláda Andreje Babiše. Jak jste je z vlastní praxe vnímal vy? Co vám vadilo nejvíce? A naopak, našel byste něco, za co byste vládu pochválil?

Nejvíce mi vadila ta chaotická rozhodnutí, v podstatě skoro každý den jiná, velice často si protiřečící, nelogická. Většinu z nich jsem považoval za zbytečná a finálním důsledkem bylo rozdělení společnosti, především kvůli neeticky podsouvanému očkování. Následovala diskriminace a dehonestace neočkovaných lidí. To bohužel popíralo základní lidská práva. Očkování by rozhodně mělo zůstat dobrovolné! O zdravotních a psychických následcích některých našich spoluobčanů by se také dalo živě diskutovat. Pozitivního se na tom myslím nedalo najít vůbec nic, bohužel…

Strany dnešní vládní koalice slibovaly voličům, že přinesou změnu. Pocítil jste ji nástupem vlády Petra Fialy?

Jsem pouze komunální politik, avšak bylo mi již před volbami do Poslanecké sněmovny více než jasné, že avizovanou změnou v podobě „SPOLU“ se nezmění vůbec nic. Tyto politické strany jsou pro mě zcela neakceptovatelné a s nadsázkou by se dalo říct, že jedinou změnou byla pouze čísla účtů při inkasu od farmaceutických firem za dělání reklamy pro jejich produkty.

Terčem kritiky se v minulosti staly také státní kompenzace za lockdowny a jiná protiepidemická omezení. Jak tyto kompenzace hodnotíte vy? Byly včasné a dostačující?

S těmito kompenzacemi je to podobné jako s dotacemi. Dostanou se většinou jen k těm, kdo k nim má přístup a ví, jak si k nim „pomoci“. O jejich spravedlnosti se tedy dá velice polemizovat. Mnoho malých soukromníků, pro které byly potřebné nejvíce, byly mnohdy nedosažitelné, často i třeba jen z důvodu přílišné administrativy, která se navíc během lockdownu neustále měnila. Zkrátka opět akce, která nahrávala většinou jen k neustálému rozevírání nůžek mezi bohatými a ještě bohatšími na straně jedné a těmi, kdo by je skutečně potřebovali, na straně druhé.

Zdá se, že nejhorší máme za sebou a pandemie Covid-19 je snad již definitivně na ústupu. Však pandemie za sebou nechala v mnoha oblastech doslova spoušť. Co byste poradil v tomto ohledu současné vládě. Na co by se měla zaměřit především?

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 2% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 31866 lidí Ano, v současné době by se tak mohlo jevit. Ale proč pak současná vláda tak vehementně tlačí pandemický zákon?!? Nutí mě to si myslet, že je to vše jen dočasné, zkrátka metoda cukr a bič. Takže moc optimistický zase nejsem. O neustálých zprávách z médií, jak se na nás valí další a další vlny covidu, na jehož mutace už za chvíli ani nebude stačit řecká abeceda, ale určitě bude stačit dostatek vakcín, raději ani nemluvě. Současná vláda by se měla zaměřit především na lidi! Nabývám totiž neustále silnějšího dojmu, že jde proti nim, a i proti zájmům celé naší země. Stále jen lži a další lži! Stejně tak je to i se současnou situací na Ukrajině, jde jen o to, strašit lidi, aby se báli. A hle, ono se to skutečně daří, lidé se opravdu bojí, a to někomu náramně vyhovuje! Je to tristní…

Česká republika patřila mezi země s nejdéle uzavřenými školami během pandemie. Jak se to podle vás podepsalo na celé generaci dětí?

Jsem otcem tří dětí a vidím to vlastně v přímém přenosu. V zemi učitele národů Komenského bohužel dochází k velkému úpadku vzdělávání, děti se vzájemně odcizují, neumí se učit a bude dlouho trvat, než se tato společenská jizva zahojí. Školský zákon, který umožňuje při více jak polovině přítomných dětí ve třídě zajištění prezenční výuky, avšak pouze pro očkované nebo pro děti po prodělané nemoci, přičemž ty zdravé bez výše uvedeného musí být doma bez jakékoli možnosti online výuky, to je těžce diskriminační paskvil. Dospělí se s těmito demagogickými stavy většinou dokáží ještě nějak vyrovnat, ale jak to působí na malé děti, které se pak bojí třeba jen objevit mezi lidmi, když si například zapomenou roušku, to je přímo šílené. I šikana neočkovaných dětí ve třídách, a to jak ze strany nejen spolužáků, ale i některých učitelů, je něco, co se nikdy nemělo stát. Ty mladé dušičky to bohužel poznamená na hodně dlouho.

Už velmi málo se mluví o tom, že pandemie zasáhla také chod měst a obcí. S jakými největším problémy jste se setkávali u vás? Jaké poučení pro budoucnost si z uplynulých dvou let odnášíte?

Na chodu měst a obcí se za poslední dva roky, kromě již zmíněného kulturního a sportovního úpadku, mj. negativně podepsaly i nižší finanční rozpočty, a to především z důvodů nižších daňových příjmů. Zanedbatelná není ani větší ekonomická zátěž z důvodu neustálého zdražování cen energií, materiálů a služeb. To se ale podobně promítá i do rozpočtů rodin, kde to pak má ještě daleko horší následky.

