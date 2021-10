Nová Itálie. Bez štemplu nikam, kontroly všude. Tlak na očkování sílí. A padlo jméno Okamura

reklama

Itálie přistoupila k rázným opatřením. Bez očkování proti covidu-19 lidé nesmějí na pracoviště v soukromém i státním sektoru a nedostanou plat, což vyvolalo velké protesty ve městech. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn i vodní děla. Jak to v Itálii vypadá nyní?

Protesty ve všech větších městech neustále pokračují, a to již od konce července. Jsou to protesty proti zelené propustce či zelenému certifikátu, je celkem jedno jak to nazveme. V Itálii se ujal oficiální název Green Pass. Tyto protesty se konají pravidelně prakticky každou sobotu, stupňují se a různé kategorie pracovníků vyhlašují protesty i v jiných dnech, jak to byli například řidiči kamionové dopravy a naposled pracovníci přístavů.

Je nutné upřesnit, že proti této propustce manifestují společně očkovaní i neočkovaní. Je to reakce na nařízení, která vstoupila v platnost od 6. srpna 2021, kdy začaly být limitovány vstupy do různých uzavřených prostor jako jsou například restaurace, muzea, kina, tělocvičny, plavecké bazény, ale i na venkovní kulturní a sportovní akce...

Od 15. října tohoto roku vstoupil v platnost prakticky totální zákaz přístupu bez této zelené propustky skoro všude, a to i do budov veřejných služeb, tedy i na úřady, na polikliniku, dokonce i na pracoviště, na univerzity... Bez propustky si ještě můžete dojít nakoupit a dát si uvnitř kavárny v limitovaném počtu kafe na stojáka anebo si sednout v kavárně či v restauraci na venkovní zahrádce. Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 71% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 20287 lidí

Dodržují Italové opatření? Tedy vyvolalo větší zájem o očkování proti covidu-19?

Veškerá opatření v Itálii podléhají tomu zelenému pasu. Lze jej získat třemi způsoby. Očkováním po první nebo jednorázové dávce v závislosti na typu vakcíny dojde k vydání certifikace po 15 dnech. V případě prokázaného zotavení z covidu-19 bude certifikace vygenerována do následujícího dne a bude platná po dobu šesti měsíců. V případě negativního testu bude certifikace vygenerována během několika hodin a bude platná 48 hodin. V případě, že chcete test podstoupit, je to za poplatek: pro nezletilé od 12 let se cena pohybuje od 8 eur a pro dospělé od 15 eur za test, a to v lékárnách a v testovacích zařízeních, které se přihlásily do vládou vyhlášeného projektu. Jinak jsou ty testy dražší. Pro turisty se cena pohybuje od 22 eur výše.

Ono není zas tak lehké to nedodržovat, v budovách a u vstupů do areálů jsou kontroly. Tam, kde kontroly u vstupu nejsou, se pak provádí namátková kontrola a porušení předpisu je pokutováno sankcí. Kdo nemá zelený certifikát s QR kódem, nebude moci pracovat a bude to považováno za neomluvenou absenci. Kontrola je na zaměstnavateli a předpokládaná sankce pro zaměstnance, který vstoupí do vnitřních prostor pracoviště bez prohlášení, že nemá zelený pas, se pohybuje od 600 do 1500 eur a disciplinární důsledky podle příslušných předpisů. Zaměstnavatelům, kteří neorganizují certifikační kontroly, hrozí sankce v rozmezí od 400 do maximálně 1000 eur.

Jinak se nedá mluvit o tom, že by to vyvolalo větší zájem. Ti, kteří se na to jednou dali, dokončují cyklus druhých dávek – v závislosti na typu terapie samozřejmě. Nyní se začalo u nejstarších se třetí dávkou. Pracovníci, co se dodnes neočkovali, se snaží vydržet, i když někdo z existenčních důvodů podlehne nátlaku. Podléhá spíše mládež, která se chce bavit a nebýt sociálně izolována. Nejde tedy často o zájem, ale o donucení.

Ustoupí podle vás vláda od těchto kroků pod tlakem obyvatel?

Vláda neustoupí roztříštěným manifestacím, i když se konají po celém území státu, a i přesto, že velké skupiny právníků proti útlaku obyvatel pracují. Bez kolektivní neposlušnosti naprosté většiny to zřejmě nepůjde.

Tento týden jsem dělala rozhovor se studentkou, která se jmenuje Alessia Giulimondi a která se stala mluvčí Hnutí studentů proti zelenému pasu v Římě. Toto hnutí se již zorganizovalo na celonárodní úrovni na všech důležitých univerzitách. Hnutí se zrodilo v srpnu tohoto roku naprosto spontánně u velmi malého počtu mladých lidí, kteří cítili potřebu říci, že už jsme překročili všechny limity. Tak vznikla tato národní síť studentů, která se pak stala také celostátní sítí učitelů, kteří mimo jiné nedávno vytvořili sdružení. Existuje více než 1000 signatářů po celé Itálii a mezi univerzitními profesory, kteří podepsali tuto výzvu proti zelenému pasu, jsou i velmi významní akademici. Od 6. srpna v Itálii ti, kteří nemají tu zelenou certifikaci, nemají přístup do univerzitních struktur, tedy do lekcí, knihoven... Studenti ovšem dále platí školné za vysokoškolské studium.

V rámci hnutí existují různé pozice, různé myšlenky, také různé obavy, vše legitimní, protože otázka, kterou hájí, je svoboda myšlení, a proto je legitimní se ptát, proto je legitimní chtít nebo nechtít podstoupit lékařské ošetření, ať už jde o test nebo o vakcínu. Alessia řekla: Tuto svobodu už vláda nezaručuje, což je tedy v přímém rozporu s Ústavou, která jako by byla úplně zapomenuta, a že jde právě o to naučit se jisté neposlušnosti... Jde právě o neposlušnost v každodenním životě, protože celý tento systém je založen na souhlasu. Tento souhlas není dán zcela vědomým způsobem a my se snažíme budovat povědomí. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 23% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16947 lidí

Mladí lidé jsou naší budoucností a proto je velmi důležité toto jejich uvědomění. Rozhovor s touto studentkou je velice obšírný a zajímavý, můžete si ho poslechnout na Svobodném rádiu v archívu Studia Itálie.

Jak vy sama vnímáte tlak na očkování proti koronaviru? Jaký je váš názor na očkování?

Nátlak vnímám velice negativně. Vidím, kam to spěje, rozděluje to společnost. Lidé jsou vystresovaní z nátlakové kampaně na bázi teroru. Udělat povinné propustky do práce a nechat lidi platit každé dva dny testy, aby je donutili podstoupit experimentální léčbu, je naprosto šílené.

Zelený pas se kontroluje přes aplikaci, která zobrazí osobní údaje, tedy jméno, příjmení, věk. Probíhá zde debata ohledně „privacy“ a kontrolu provádějí lidé, kterým to nepřísluší, protože v každém případě můj zdravotní stav by měl vidět pouze lékař ze zdravotních důvodů. Ale takto to vidí každý!

Můj názor na očkování je stejný, jako má lídr SPD Tomio Okamura. Svoboda rozhodnutí především. A v případě zájmu je možnost výběru typu takzvané vakcíny. Každý má přístup k informacím a zná svůj zdravotní stav a své reakce na léky... Každý má právo se svobodně rozhodnout, a to na základě pravdivých, a ne zavádějících údajů. Míra absurdity byla každopádně překročena, je čas, aby se sjednotili očkovaní i neočkovaní v boji proti odebírání osobních práv.

Italský Senát vyzval k rozpuštění strany Forza Nuova poté, co se její vedení účastnilo protestů. Jak moc zneužili situace a jaký mají na demonstracích podíl?

Extremista Castellino z Forza Nuova byl zatčen po manifestaci v Římě. Faktem je, že měl zákaz účasti na sportovních utkáních a veřejných shromážděních a měl elektronický náramek. Bylo mu zakázáno účastnit se veřejných demonstrací, ale přesto tam 9. října byl a s mikrofonem z pódia hlásal, že půjdou protestovat k sídlu Italské konfederace odborových svazů práce. Do tohoto sídla dokonce skupina násilníků vnikla a kanceláře zdevastovala. To nemělo nic společného s pokojnou demonstrací ostatních deset tisíc lidí; tento vandalismus každý rozumný člověk odsoudí.

Nejvíce ovšem rezonoval v Itálii fakt, že tam byli infiltrátoři ze stran státních bezpečnostních složek a speciálně se jednalo o jednu osobu, která byla viděna na několika místech na videu i na fotografiích... dokonce i u těchto násilníků. Nakonec se k tomu musela vyjádřit ministryně vnitra Luciana Lamorgese, proč nezabránili tomu, aby bylo vypleněno sídlo syndikátu, když byl útok předem ohlášen. A proč nebyl Castellino již dříve zatčen, když se o to již dvakrát žádalo. Odpovědi italské ministryně vnitra ve Sněmovně, dne 19. října 2021, šokovaly a zároveň rozesmály. Na to, proč nebyl Castellino zatčen a proč nezabránili útoku na syndikát, odpověděla, že by to jen zhoršilo situaci.

A na otázku infiltrovaného důstojníka v civilu, který byl viděn vedle demonstrantů během útoku na nákladní auto policie, odpověděla, že ověřoval zvlněnou sílu vyvíjenou na vozidlo, aby se nepřevrátilo. Takže Itálií nejvíce rezonuje neschopnost ministryně vnitra a její výmysly.

Itálie má nyní nejpřísnější restrikce v Evropské unii. Ještě před nedávnem jste si v italském systému barev v okresech chválila možnost předvídat situaci podle čísel pozitivních případů nově nakažených koronavirem. Používá se ještě? Platí to? Jak to vnímáte nyní?

Co se týče systému barevného rozlišení dle čísel pozitivně testovaných, tak ten jsem nechválila, ale pouze jsem o tom informovala. Vzhledem k tomu, že právě probíhá hon na čarodějnice, pardon, na neočkované – přičemž očkovaní, kteří roznášejí covid stejně jako neočkovaní, nemají povinnost se testovat, tak se celá tato statistika... Když zahrneme oficiální prohlášení výrobců například PCR testů, kteří potvrdili, že tyto testy detekují všechna koronavirová onemocnění včetně chřipky, tak dle mého názoru – a nejenom mého – celá tato statistika neodpovídá realitě.

Jaký je nyní vztah Italů k Evropské unii, po necelých dvou letech s covidem?

Tak jako v České republice, i v Itálii existuje rozpolcená společnost těch, kteří vidí v Evropské unii záchranu, i když mi není jasné, co je k tomu vede. A pak jsou zde ti druzí, kteří se informují.

Je tedy nutno říci, že když už se sem tam povede nějaké to přípustné nařízení, jako je například Nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie 2021/953 ze dne 14. června 2021, tak ho zase nerespektují vlády. Zde kopíruji v celém znění článku 36 výše uvedeného nařízení, které bylo v Itálii kompletně nerespektováno, a ať se nad tím každý sám zamyslí:

„Je nezbytné zabránit přímé i nepřímé diskriminaci osob, které nejsou očkovány, například z lékařských důvodů, protože nejsou součástí cílové skupiny, které se očkovací látka proti onemocnění covid-19 v současné době podává nebo pro niž je povolena, jako jsou děti, nebo protože dosud neměly příležitost se očkovat nebo se rozhodly nenechat očkovat. Výkon práva na volný pohyb nebo využívání přeshraničních služeb přepravy cestujících jako je letecká, vlaková, autokarová nebo trajektová doprava či jakékoli jiné druhy dopravy by proto neměly být podmíněny držením certifikátu o očkování nebo držením certifikátu o očkování očkovací látkou proti onemocnění covid-19. Toto nařízení navíc nelze vykládat tak, že zakládá právo či povinnost nechat se očkovat.“

Jsou podle vás přísnější opatření a očkování cestou k vyřešení covidové situace v Evropě?

Zde už se nedá mluvit o přísnějších opatřeních, ale o diskriminaci, stresu, ubírání práv a potápění ekonomiky. Lepší výsledky oproti minulému roku opravdu nevidím.

V Evropské unii se momentálně řeší stoupající ceny energií po celé Evropě. Jak je tomu v Itálii?

Bohužel, v Itálii již došlo ke zvýšení účtů za elektřinu o 29,8 procent a za plyn o 14,4 procent.

A jak to řeší tamní vláda?

Dozvídáme se, že nárůsty, o kterých se tolik mluví, jsou způsobeny různými faktory, všechny však spojené s takzvaným zotavením po covidu. Restart činností má svou cenu, a tou je zvýšení cen plynu. Náhlá a souběžná poptávka po zemním plynu, která se v posledních měsících dostala na trhy, vedla ke zvýšení nákladů na zdroje a také způsobila řadu důsledků, které vedly k dalšímu nárůstu. Zde je to, co se děje na trzích a co je důvodem nárůstu elektřiny a plynu.

Dále se psalo, že byla provedena tři naléhavá opatření: snížení DPH, snížení z 10 nebo 22 procent na 5 procent jak pro rodiny, tak pro malé a střední podniky; snížení zátěže systému, jedna z položek, která je na účtu; a zvýšení bonusu na elektřinu a plyn pro ty, kteří žijí ve ztížených podmínkách.

Jak Italové vnímají New Green Deal, emisní povolenky, plán na konec prodeje spalovacích motorů do roku 2035 a tak podobně?

Rozumní lidé celý New Green Deal vnímají jako naprosté šílenství. K tomu se nedá víc říct bez toho, aby člověk nezabředl do bažin holých nesmyslů. Zatím zde není alternativa, která by to celé dovedla řešit ke spokojenosti a v dosahu všech lidí.

Psali jsme: Toto může čekat neočkované v EU. Kdo měl covid, bude muset jít? Novinářka promluvila Babiš vrátil úder: „Chápu, že v očích mých nepřátel jsem se vůbec neměl narodit“ Jen co vystoupí na pevninu, injekce! V Itálii přitvrdili, nelegální migranty bleskově očkují Pobodal pět lidí v Itálii. O azyl žádal Somálec v Dánsku, Švédsku, Německu a Nizozemí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.