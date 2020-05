Novotný? Fialovi ho přeju. I Id*oti chtějí být zastoupeni. Sněmovna přežila Sládka, přežije i toto, říká Petr Štěpánek

reklama

Pád modrého ptáka, tak se jmenuje kniha, kterou jste napsal. Mimo jiné v ní pokládáte i otázku, kdo může za úpadek ODS? Když to vezmete stručně, jak vy, který jste byl jedním ze zakladatelů ODS, toto stranu dnes vnímáte?

Topolánek ten pád načal, Nečas akceleroval a Fiala dorazil. Dnes už je to jiná strana. S tou původní, kterou jsem v roce 1991 spoluzakládal, už nemá nic společného. Jen ta tři ukradená písmenka v názvu. Topolánek na to měl, ale neukočíroval sám sebe. Ten zlom začíná v okamžiku jeho osobního triumfu, kdy byl jmenován předsedou vlády a kdy už vedle něho nestála jeho první žena Pavla. Tehdy nastala přeměna nadějného ostravského chachara v pražského floutka. Nečas také neukočíroval sám sebe, ale navíc na to ani neměl. Konzervativní katolík dojel na milenku. Směšné. Fiala se kočíruje, kočíruje i ODS, ale do bezpohlavního politického středu, kde z ní udělal Stranu mírného pokroku v mezích bruselských zákonů. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17450 lidí

O ODS se v poslední době mluví často v souvislosti s řeporyjským starostou Pavlem Novotným. Obrovskou diskusi, na některých sociálních sítích až „senzaci“, vyvolalo jeho nedávné vystoupení na TV Barrandov. V rámci politické debaty Novotný opakovaně urážel své oponenty Jaroslava Foldynu (SPD) a Leo Luzara (KSČM), např. oslovením typu „koště“, „kolaborante“ či „bolševiku“. Zároveň jim tykal. Novotného musel umravňovat i moderátor Jaromír Soukup. Zavádějí se tu do politického diskurzu nové postupy? Nebo lze tyto „výstupy“ zdůvodnit a omluvit prostě tím, že je Novotný „šoumen“ a patří to k němu?

Je to především v bulváru zdegenerovaný marketingový vychcánek, který vsadil na to, že i politika čtvrté cenové skupiny má své fanoušky, respektive, že i na smrduté skládce odpadu se dá solidně vegetovat. Nejvíc je mi líto některých věrných letitých členů ODS. Zvláště na místní úrovni jsem si s mnohými zachoval přátelské vztahy. Navštěvujeme se, povídáme si. Takže přesně vím, o čem mluvím. Zároveň se na ně trochu zlobím. Za Novotného se totiž vesměs stydí, ale dál jsou součástí toho, co Novotný představuje. Jenže politika není fotbal. Věrnost klubu, kterému fandíte, ať už se mu daří nebo nedaří, je skvělá ve fotbale. V politice je to omyl. Zachovávat věrnost politické straně, která sice nezměnila název, ale zcela změnila své směřování, a navíc její nejviditelnější tváří je vulgární psychopat, totiž není věrnost, nýbrž hloupost.

Starosta Novotný před nedávnem ohlásil, že se pokusí dostat do Sněmovny. Může se mu to podařit? A jak by Sněmovně prospěl?

Sněmovna přežije všechno. Přežila Sládka, tak proč by nepřežila Novotného. Ostatně, i idioti chtějí mít v parlamentu své zastoupení, tak proč by si tam nezvolili Novotného.

A co říkáte na spor mezi starostou Novotným a europoslancem Janem Zahradilem? Europoslanec na sociálních sítích uvedl, že „v ČR došlo k zajímavému úkazu, že někteří komunální politici by si mohli vzít výuku dějepisu a tvorbu zahraniční politiky jako takzvaný vedlejšák“. Na to Novotný označil Zahradila za zombie, jež ubírá straně hlasy a je pouze její minulostí...

Bavím se u toho. Zahradil už brzy odkroutí šílených 20 let v Bruselu, takže se není co divit, že mu z toho hrabe, pročež má prezidentské ambice. Ale ještě ani nezačal a už mu po nich šlape jeho vlastní spolustraník, obecní blb z Řeporyjí, pardon, starosta momentálně nejznámější pražské části a reklamní tvář nové fialové ODS. Dokonalá komedie. Tohle nevymyslíš. Hezky to ten Fiala kočíruje, jen co je pravda. Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 8% Nova 69% CNN Prima News 9% Barrandov 14% hlasovalo: 8671 lidí

Zatímco někteří Novotného fanoušci přirovnávají starostu k Dominiku Ferimu, právě europoslanec v rozhovoru pro PL řekl, že „spíše sedí paralela s jiným již bývalým ‚enfant terrible‘ ODS, neřiditelným sólistou Václavem Klausem ml. Co na to říkáte?

Že to je pitomost. Obojí.

Zdá se, že naopak předseda ODS Fiala starostovi Novotnému fandí. Nedávno ho navštívil v Řeporyjích a chválil ho….

Já Novotného i Fialu „ódéesce“ přeju. Nic necharakterizuje její současný stav lépe než právě tahle návštěva a tohle spojenectví.

V posledních týdnech se vedly různé diskuse o roli vlasovců za druhé světové války. Přeme se o to, zda to byli zrádci, o jejich podíl na Pražském povstání, o účasti některých z nich na nacistických masakrech apod. Jak na otázku vlasovců nahlížíte vy, a když se opět vrátíme ke starostovi Novotnému, je dobře, že mají vlasovci nový památník v Řeporyjích?

No, řekněte, nežijeme my si tu v té naší české kotlince krásně... Evidentně jsme země neomezených možností. Už dokonce stavíme pomníky i válečným zločincům. Donedávna platilo, co Čech a co politik, to epidemiolog; a už jsme spojitě přešli do fáze, co Čech a co politik, to vojenský historik. Pomník sem, pomník tam. Hlavně si vybubnovat co nejvíc mediální pozornosti. Presstituti se slétnou jak holubí letka a z obecního psychopata je rázem mediální hvězda.

Velké otazníky stále visí nad „kauzou ricin“. Co na všechny ty informace, které se v médiích kolem údajného „ruského agenta s jedem“ objevily, říkáte? A jak moc je podle vás reálné, že by Rusové něco takového podnikali právě kvůli Ondřeji Kolářovi, Zdeňku Hřibovi a Pavlovi Novotnému?

Je to zpravodajská hra, ve které jde o to, co nejvíc poškodit naše vztahy s Ruskem. Co je hlavním cílem a kdo napsal noty, se můžeme jenom dohadovat. Ze všeho nejvíc bych si vsadil na dostavbu Temelína a nějakého mizerného scenáristu z Langley. Ale i ten nejmizernější scenárista ví, že Rusko a Rusy nelze urazit víc, než když jim sáhnete na hrdiny Velké vlastenecké války.

Ty tři pražské nuly, které ať už vědomě, nevědomě anebo z vyčůranosti přijali své šmírácké role, jsou jen kašpárci hodně špatného pimprlového divadla. Ale uznejte, že je to krásné souručenství, tihle tři komunální maňásci. Jeden od Pirátů, druhý z fialové ODS a třetí z legrační TOPky. O naší politické scéně to možná vypovídá víc, než může být těm stranám milé. My milovníci Forsythových špionážních románů se u toho ale bavíme. Drobný rozdíl je v tom, že zatímco Frederick Forsyth je skvělý, chytrý, v branži dokonale orientovaný spisovatel, tohle je naprostá šmíra.

Podle článku Lidových novin varoval kontrarozvědku anonym. Je to, podle vás, důvod začít o celém příběhu agenta s jedem pochybovat?

Začít pochybovat? Není proč a není o čem. Žádný normální člověk přece tuhle frašku s názvem „Sovětský agent s ricinem v čemadáně“ ani na vteřinu nemůže brát vážně. Moc hezky to nedávno rozebral Ivan Hoffman.

A jak hodnotit postoj médií k celé této věci?

Média jsou jevištěm té frašky. Takže další běs. V případě ČT 09 dokonce běs za peníze nás nedobrovolných televizních poplatníků. Anketa Máte důvěru v Bezpečnostní informační službu (BIS) ? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 13043 lidí

Na závěr ještě pár otázek k aktuální situaci kolem koronaviru. Opatření, která vláda přijala proti šíření viru, se pomalu rozvolňují. Co se týče kultury, zatím jsou povolené akce do stovky lidí, od 25. května by mohlo jít až o 300 lidí a pokud to situace dovolí, měl by se počet přes léto zvýšit až na tisícovku. Ovšem s velkými festivaly prý letos počítat nemáme. Jak jako hudebník toto vnímáte? Co to s naší kulturní scénou udělá?

Nic zásadního. Je to prostě taková nepříjemná vynucená odstávka. Můžeme o tom sebevíc rozumovat, ale nic s tím nenaděláme. To dobré přežije. A místo toho, co nepřežije, vyroste časem něco jiného. Jiná odvětví jsou na tom ještě hůř.

Na toto téma navážu hned další otázkou. Na Novinkach.cz vyšel v těchto dnech článek o tom, že hudebníci chtějí po státu 4,5 miliardy korun, jinak hrozí, že bude po muzice. Hudebníci prý varují, že se jejich sektor může kvůli pandemii zhroutit. Ministr Zaorálek jednání s hudebníky nevyloučil, jejich požadavky podle Novinek.cz ale označil za „vycucané z prstu“. Co vy na to říkáte?

Že je to nesmysl. Nic se nezhroutí. Nejde tu o hudbu, ale o peníze. Hudba tu byla, je a bude. Jen si třeba najde jiné, nové cesty. A někteří hudebníci jinou práci.

Když se vrátíme celkově k tomu rozvolňování opatření proti šíření viru, vy jste na FB nedávno napsal: „Jak tak poslouchám opatření ministra školství Plagy, kladu si otázku, zdali někdy v životě viděl dítě.“ Co konkrétně vás k takovému komentáři vedlo?

Děti jsou děti. Během výuky je sice rozesadíte, ale o přestávkách a na cestách do a ze školy je stejně neuhlídáte. Ti starší a trochu voprsklejší si na záchodcích navíc dají v družné kolektivní zábavě třeba i cigárko. Virus nevirus. Nebyli jsme jiní. Nejhorší řešení jsou ta polovičatá. Obvykle zároveň bývají i nejdražší. Buď něco hrozí, konkrétně dětem, a pak mají být školy zavřené; anebo už nic nehrozí, respektive jakékoli riziko se již limitně blíží nule, a pak se má normálně vyučovat.

Poslední otázka. Co říkáte na start nového zpravodajského kanálu CNN Prima News?

Což o to, studio mají pěkné. Ale doba, kdy byla Prima něčím výjimečná, protože se svým zpravodajstvím trochu odlišovala od zdejšího zatuchlého, zahnívajícího hlavního proudu, už evidentně skončila. Nevím, jestli to souvisí pouze s odchodem Jitky Obzinové coby šéfky zpravodajství. Také všechny komentátory, které stálo za to číst, neboť nabízeli jistou alternativu, už noví šéfíci vyobcovali i z webových stránek. Takže nyní v konglomerátu s globalistickou CNN, nejprofláklejším světovým hnízdem zhoubné politické korektnosti a levičáckého aktivismu všech možných barev, to už může být jen a jen ještě horší. Spojitě jsem viděl jen ten příšerný rozhovor, co Pavlína Wolfová a Markéta Dobiášová vedly s Jaroslavem Tvrdíkem. Strašná trapárna! Kavčí virus, vyznačující se nevychovaností, nestoudností, hloupostí a ničím nepodloženou namistrovaností, už evidentně infikoval i Primu.

