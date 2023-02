O jaké solidaritě to Fiala mluví, nechápe Hrnčíř z SPD. Ušetří se na důchodcích a pak za to nakoupí americké stíhačky

„Není možné na jedné straně šetřit na nejzranitelnějších skupinách obyvatel a na straně druhé vyhazovat peníze například za americké stíhačky nebo zasílat miliardy na obnovu cizí země,“ říká v souvislosti s tím, co se odehrává kolem valorizace důchodů, poslanec SPD Jan Hrnčíř. Prozradil, s jakým návrhem přišel ohledně úvah o zvyšování věkové hranice odchodu do penze. V rozhovoru promluvil i o situaci živnostníků. Dostal se také k inflaci, přičemž nešetřil vládu.

„Je to nemorální, odsouzeníhodné a dle mého názoru i v rozporu s platnou legislativou. Budeme se bránit,“ napsal jste k záměru vlády ohledně červnové valorizace důchodů. Jak konkrétně se proti tomu chcete bránit a domníváte se, že můžete uspět?

Jen předesílám, že vláda k plánovanému snížení valorizace důchodů zneužila institut legislativní nouze, pro jehož vyhlášení však nebyly splněny zákonné podmínky. Těmi jsou stav, kdy jsou zásadně ohrožena základní práva a svobody občanů, stav, kdy je zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Nyní vyhlášený stav legislativní nouze je zcela zjevně v rozporu s touto dikcí a my tomuto porušování zákona nebudeme nečinně přihlížet. Hodláme využít všechny zákonné prostředky, a to jak při samotném projednávání zákona, tak použijeme všechny další instituty včetně podání ústavní stížnosti. Věřím, že Ústavní soud musí uznat oprávněnost této stížnosti a vyhoví jí.

Vláda čelí kritice, že změnu tlačí narychlo, musí celý legislativní proces stihnout během měsíce. Někteří jí vytýkají, že zaspala, jiní v tom vidí záměr s ohledem na lednové prezidentské volby. Co si o tom myslíte vy?

Já v tom vidím další důkaz bezradnosti a neschopnosti vlády, která porušuje nejen své předvolební sliby, ale i legislativu. Musíme si uvědomit, že valorizace důchodů probíhá podle platného a účinného zákona, tedy vládou namítané značné hospodářské škody jsou jednoduše řečeno nesmysl. Důchody nejsou živelní pohroma, s kterou vláda nemůže dopředu počítat nebo o ní vědět. To načasování je samozřejmě záměrně až po prezidentských volbách, aby tak koalice nepomohla opozičním kandidátům.

Na druhou stranu – není to tak, že skutečně mohou nastat okolnosti, že ten valorizační vzorec, který funguje jako automat a nezohledňuje konkrétní situaci, se za určitých podmínek může stát neudržitelným?

Pokud vláda nezmění své chování, tak nás čeká dříve či později státní bankrot, před tím varuji již delší dobu. Je naprosto jasné, že se vláda konečně musí postavit čelem současné realitě a hledat koncepční řešení. Není možné na jedné straně šetřit na nejzranitelnějších skupinách obyvatel a na straně druhé vyhazovat peníze například za americké stíhačky nebo zasílat miliardy na obnovu cizí země.

A co říci na argumentaci premiéra, že dnešní starší generace také musí projevit nějakou „mezigenerační solidaritu“ s generacemi budoucími?

Lidé, kteří celý život pracovali a zasílali peníze do sociálního systému mají nárok na důstojný důchod. Již nyní žije velká skupina důchodců na hranici chudoby a současná inflace ve výši více než 19 % situaci samozřejmě dále zhoršuje. Lidem podražily potraviny, nájmy, energie, léky a mnoho z nich se ocitlo v bezvýchodné situaci. Nevím tedy, o jaké mezigenerační solidaritě pan premiér mluví. Solidární může být člověk, který se ještě má o co podělit, nikoli vystrašený důchodce na hranici chudoby.

Zvolený prezident Petr Pavel už se v minulých dnech sešel kvůli této otázce se zástupci ANO. Setká nebo se už setkal ohledně této věci i s hnutím SPD? A jaký postoj ohledně valorizace od něj očekáváte?

Pokud je mi známo, tak se zástupci našeho hnutí SPD se doposud nesetkal. Petr Pavel sice už naznačil určité pochybnosti, ale řekl, že se vyjádří po inauguraci a ukončení legislativního procesu. Předpokládám, že s koalicí už je ve skutečnosti dohodnutý.

Velkou diskusi vyvolaly i úvahy o tom, v kolika letech vlastně lidé budou odcházet do důchodu. Vypadá to, že bychom mohli mít nejvyšší „důchodovou věkovou hranici“ ve státech EU. Na FB jste napsal, že SPD má jiný návrh. Jaký?

Argumentem navyšování důchodového věku jsou jednoduše řečeno chybějící pracovníci, kteří by odváděli daně do rozpočtu. Navrhl jsem raději reformu školství a třeba vrácení povinné školní docházky na ZŠ zpět na 8 let tak, aby se lidé mohli dříve zapojit do pracovního procesu. Zdá se mi to jako mnohem lepší a efektivnější varianta, než nutit pracovat lidi až do tak vysokého věku. Ale je to můj soukromý názor.

Ve Francii vyšli do ulic demonstrovat už kvůli tomu, že by se důchodový věk měl zvýšit na 64 let. Proč podle vás u nás odbory reagují, řekla bych, tak vlažně?

Je to zřejmě kvůli proměnlivým prohlášením vlády, kdy jsou její představitelé v průběhu několika málo týdnů schopni navýšení důchodového věku jak vyvrátit, tak potvrdit. Navíc se zatím jedná o úvahy. Věřím, že jakmile vše získá jasnější obrysy, lidé se začnou bránit.

Vláda prý také zvažuje zvýšení odvodů živnostníků. Ohledně sociálního pojištění se mluví o postupném zvýšení až o 60 procent. Co na to říkáte a nehrozí, že někteří menší živnostníci to prostě neuplatí a svou živnost vzdají?

Je to absolutně nepřijatelné. Živnostníci nemají ochranu podle zákoníku práce a sociální jistoty jako zaměstnanci, také mají nižší nemocnost, a tedy tolik nezatěžují sociální systém. Je na nich samotných, zda se vůbec uživí. Všechno to jim kompenzují nižší odvody, které ale samozřejmě také zakládají nárok na mnohem nižší důchod. Při výkonu své živnosti tedy musí myslet i na to, aby si odložili dostatek peněz na penzi. V současné době, kdy mnoho živnostníků a drobných podnikatelů drtí navýšené ceny vstupů, ceny energií a samozřejmě fakt, že mnoho občanů začalo šetřit, vůbec uvažovat ještě nad zvýšením odvodů je prostě amorální.

Na FB sdílíte i své vyjádření ohledně vysoké inflace a drahoty. Kdo může za to, že máme jednu z nejvyšších inflací v EU a jak proti ní bojovat?

Hlavní příčinou vysoké inflace jsou drahé energie a paliva. To se pak propíše do cen prakticky všeho. Vláda namísto včasného zásahu a regulace v celém odvětví, jak jsme vládu pětikoalice včas vyzývali, sáhla nepochopitelně k opožděnému a pro státní rozpočet nákladnému způsobu kompenzací obchodníkům s energiemi. Přitom třeba výrobní cena elektřiny z našich jaderných elektráren se prakticky nehnula, protože máme nakoupené palivové tyče na několik let dopředu. Dále vláda i přes sliby, že bude šetřit a zeštíhlovat státní aparát, tak dělá přesný opak, což dále podporuje inflaci.

