ODS, TOPka a jejich hloupé bloky. Čím se to zaštiťují? Nevadily by mi ani předčasné volby, připustila pro PL výrazná tvář ANO

ROZHOVOR „Vyhráli jsme čestně, po velmi tvrdé kampani proti hnutí ANO, ale hlavně proti panu Babišovi. Nepamatuji si takto ostře a osobně vedenou kampaň. Mrzí mě, že někteří politici neumí uznat vítěze voleb a formují dle mého názoru hloupé bloky, zaštiťují se demokracií a bůh ví, čím ještě. Nelíbí se mi to," řekla ParlamentnímListům.cz hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová Pokorná.

Jak se rodačce z Karlových Varů, benešovské radní a bývalé poslankyni Sněmovny vládne jako hejtmance ve Středočeském kraji?

Myslím, že velkou a pro mě zásadní zkušeností bylo starostování ve středočeské obci Krhanice. Začala jsem od píky. Krhanice jsou počtem obyvatel a rozlohou typickou středočeskou obcí. Znalost problematiky obcí mi pomáhá v mé každodenní práci. Zkušenosti s řízením Sněmovny jsou také cenné. Jsem hejtmankou největšího kraje v ČR a bez dobrého týmu bych to určitě nezvládla. Důležité je také to, že mě práce nesmírně baví a naplňuje. Na to, jak mi jde vládnutí, bych se raději zeptala obyvatel Středočeského kraje.

Co považujete na svůj největší úspěch za dobu svého hejtmanství ve Středočeském kraji?

Že jsem si udržela zdravý rozum. Ale vážně, spíš než úspěchy bych zmínila výzvy. Středočeský kraj je obrovský. Velká část obyvatel pracuje v Praze. Tedy výzvou je dotažení a optimalizace integrované dopravy. Máme nejvíce zatížené silnice a máme jich největší počet v České republice, skoro 9000 kilometrů. Za ta léta jsou velmi podfinancované údržba a opravy těchto komunikací. Chci se zaměřit na zrychlení a zefektivnění oprav komunikací. U komunikací platí, že pokud se neopravují, náklady na opravy rostou geometrickou řadou. To samé platí i pro mosty, těch máme také nejvíce v republice a také jsou tikající bombou. Obrovskou výzvou je pak oddlužení nemocnic. Ráda bych také zefektivnila a zrychlila práci úřadu. I zde máme rezervy, ale spíše v administrativní části. Lidé jsou zde kvalitní.

Jako členka hnutí ANO jste pod dvojnásobným kritickým drobnohledem, vadí vám to, jak vycházíte s novináři?

Opravdu? S novináři vycházím korektně. Občas jsem smutná z toho, že něco napíší a neověří si ani základní fakta. Ale když se mi něco nelíbí, ozvu se. Kritický, ale věcný drobnohled mi nevadí.

Po letošních volbách jste se vzdala mandátu poslankyně ve Sněmovně, jaký je váš názor na kumulaci většího počtu funkcí?

Je to věc každého kandidáta. Já nechci a nebudu nikoho soudit, ani kritizovat. Pravdou je, že jsme se na předsednictvu hnutí dohodli, že nebudeme kumulovat funkce hejtmana a poslance. Sama jsem si vyhodnotila, že se budu raději na 100 procent věnovat práci hejtmanky.

Na hejtmanství Středočeského kraje zažíváte v praxi vládnutí v koalici. Jak jste vnímala problémy Vašeho předsedy při sestavování vlády?

Hnutí ANO vyhrálo demokratické volby. Dalo by se říct, že drtivě. Vyhráli jsme čestně, po velmi tvrdé kampani proti hnutí ANO, ale hlavně proti panu Babišovi. Nepamatuji si takto ostře a osobně vedenou kampaň. Mrzí mě, že někteří politici neumí uznat vítěze voleb a formují dle mého názoru hloupé bloky, zaštitují se demokracií a bůh ví, čím ještě. Nelíbí se mi to. Víte, jako hejtmanka jsem měla v Radě dva pány, kteří kandidovali za ODS a STAN. Vždy velmi tvrdě napadali hnutí ANO a pana Babiše. A v Radě se na mě usmívali. Nemám to ráda. Věřím, že politika je o lidech. Pan Babiš se chová konstruktivně a myslím, že bere pozici premiéra velmi prestižně a odpovědně. Stále věřím, že politika je o lidech a o domluvě. Věřím, že vláda důvěru získá.

Vy sama byste volila více pokusů o sestavení koaliční vlády?

To záleží na vývoji. Nevadily by mi ani předčasné volby. Ale to považuji za krajní řešení.

Jaký vliv má na voliče hnutí ANO fakt, že s ním žádná strana nechce spolupracovat?

Já si myslím, že v každé partaji jsou lidé, kteří by s námi do koalice rádi šli. Ale někde si řeší vlastní vnitrostranické problémy a někde se ještě tito lidé nedostali ke slovu. Naše voliče to dle mého názoru neodrazuje. Podporu cítím každý den.

Myslíte si, že bude Andrej Babiš dobrým premiérem?

Jak jsem již řekla, myslím, že bere tento post velmi prestižně, velmi odpovědně a velmi vážně. Můžete si o panu Babišovi myslet, co chcete, ale jedno vím jistě. Je velmi pracovitý, velmi schopný a také se nebojí rozhodovat. Sám říkal voličům, ať mu dají odpovědnost vládnout. Myslím, že si povede dobře.

Byla jste i členkou ODS. Jak se z této pozice díváte na jejich zarputilé odmítání vládní spolupráce s ANO??

Souvisí to s mojí odpovědí výše, v ODS jsou lidé, kteří by s námi rádi šli. Stejně jako šli do koalice v kraji. A věřím, že jejich hlas bude brzy slyšet více.

autor: Barbora Richterová