Nesplněné sliby Bruselu. Dubravská otevírá citlivé téma

Máme nového premiéra a už známe i jména nových ministrů. Paní inženýrko, co od nového ministra zemědělství očekávat? Co by měl udělat nejdřív? Co zemědělce a potravináře nejvíc pálí?
Věřím, že nový ministr, protože v oboru pracoval, tak má šanci konečně pro zemědělce v České republice nastavit systém, aby fungovala výroba, zpracování a posílila se soběstačnost v potravinách. Jako první by bylo dobré vyřešit legislativu jak doma, tak v rámci EU. Jsem moc ráda, že v Bruselu, ještě před svátky, víc než 10 tisíc farmářů ukázalo, co si myslí o spolku von der Leyenové a občané EU mohli vidět, že podmínky, které nastavil Brusel, jsou nesmyslné a zemědělci s nimi nesouhlasí. Na domácí půdě je nutné zaměřit se na podporu těch zemědělců, kteří jsou aktivní, produkují, chovají hospodářská zvířata, zaměstnávají lidi a udržují život na venkově. A jsem moc ráda, že konečně končí nesmyslné podporování nicnedělání, které nejen okrádalo občany ČR o finance, ale i o kvalitní potraviny. Zároveň systém, který nastavil dnes už exministr Výborný, otravoval a znechucoval zemědělce, kteří tvořili hodnoty a živili národ.
Mnozí zemědělci také volají po snížení byrokratické zátěže. V jakém směru konkrétně? A lze něco takového očekávat?
Určitě je možné snížit byrokratické zatížení zemědělců. Očekávám, že nový ministr vytvoří systém, kde využije všechny dostupné informace, které jsou dnes v různých rejstřících, nebo databázích. Jsem přesvědčená, že nebude jen mluvit o tom, jak sníží byrokratické zatížení, ale opravdu to udělá. Na druhé straně Brusel, přestože tvrdí, že snižuje byrokratickou zátěž, naopak ji jen zbytečně tvoří.
Někteří malí zemědělci se prý obávají, že nový ministr bude upřednostňovat spíš velké koncerny. Předseda Asociace soukromých zemědělců Šebek budoucího ministra podle Seznamzpravy.cz prý dokonce označil za „placeného lobbistu, který hájí zájmy zhruba 20 zemědělských a potravinářských gigantů“. Váš komentář?
Šéf asociace se oprávněně obává, že finance nebudou proudit penězovodem k těm, kteří nic nedělají, jak to bylo doposud. Jeho obavy jsou oprávněné, ale ti, kteří jsou opravdu aktivními zemědělci, vítají změnu jak v kormidelníkovi, tak i změnu v nastavené politice. Dost mě překvapuje, že si zástupce asociace nepamatuje na jednání, která se uskutečnila před pěti lety na půdě Ministerstva zemědělství, kde jsme se napříč celým spektrem, bez ohledu na velikost farmy, dohodli na systému podpory zemědělců. Právě lobbistické skupiny, které neprodukují, zasáhly a zasadily se, nebo prosadily, změnu u ministra zemědělství, který se zemědělstvím měl společný název jenom své funkce, ale chyběly mu jakékoliv odborné znalosti. Spojením lenosti a hlouposti tak vznikl systém, který degradoval produkující zemědělce a podporoval ty, kteří dotace jenom dojí, ale neprodukují komodity.
Když jsme u toho, jaké vysvědčení byste vystavila odcházející vládě, konkrétně tedy ministru zemědělství Výbornému a jaké zásadní rozdíly vidíte mezi odcházejícím a novým ministrem?
Odcházejícímu ministrovi se nedá vystavit vysvědčení, protože propadl a ani jeho příjmení na tom nic nezmění. Srovnání odcházejícího a nastupujícího je jako srovnávat smrt a život. Jeden byl hrobníkem zemědělců a v tom druhém zemědělci, kteří jsou těžce zkoušenými nesmyslnou legislativou EU, věří, že po noci přijde nový den.
Hodně se mluví o rozdílech mezi zemědělskými dotacemi pro staré země EU a pro ty, které přistoupily později, jako třeba Česká republika. Jak to vlastně je a proč? A je možné tyto rozdíly nějakým způsobem narovnat?
Když jsme vstupovali do EU, tak přistoupivší země, už od roku 2004, měly slíbeno, že dotace se dorovnají do 10 let po vstupu. A to už byl první nesmysl, protože podmínky platily pro nás hned po vstupu od 1. 5. 2004, ale na systémové podpory jsme měli čekat deset let. Přístupová smlouva, kterou podepsaly jednotlivé země, včetně ČR, se tedy nedodržela a k vyrovnání nedošlo. Máme 21 let po vstupu do EU a mezi starými a novými členskými zeměmi jsou nadále velké rozdíly. To způsobilo ve většině přistoupivších zemích výrazné omezení zemědělské produkce, snížení počtu zemědělců a zmenšení výměry zemědělské půdy, na které se hospodaří. Takto nesmyslně nastavený systém však nejen ničí zemědělce „nových“ zemí, ale v konečném důsledku má negativní vliv na výsledky celé EU. Snižuje se životní úroveň v rámci EU, Evropa je nekonkurenceschopná a stává se z ní outsider.
Na závěr se pro zajímavost podívejme i na Slovensko, kde máte kořeny. Jaká tam je aktuálně situace ohledně zemědělství a potravinářství? Je něco, čím bychom se měli inspirovat?
Myslím si, že velkou inspirací by bylo uvádění původu hlavně složky na základních potravinách, to znamená – odkud pochází maso, mléko, vejce apod., protože spotřebitel musí vědět, jestli podporuje českého zemědělce nebo platí chovateli ve Španělsku. Je to důležité i z důvodu kvality potravin a je to i iniciativa zemědělců a potravinářů některých členských zemí EU, kteří se snaží upozornit spotřebitele na kvalitní domácí produkty. Je totiž rozdíl, jestli firma v Čechách vyrábí ze španělské produkce, a tak podporuje španělské chovatele, nebo jestli vyrábí své výrobky z produkce českých farmářů, a tak podporuje nejen rozvoj českých farem, ale plní i český rozpočet.
