Obnova po covidu se může protáhnout, tuší ekonom Křeček. Zde schovejte své úspory

ROZHOVOR Co bude, až covid pomine? „Obnova může trvat delší dobu,“ říká Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. „Mnozí lidé jsou zvyklí na své pohodlí, kdy se o ně stará stát. Nebudou se proto zapojovat do obnovy ekonomiky a nevyužijí příležitostí, které se budou nabízet,“ vysvětluje Křeček. Potraviny a další spotřební zboží sice nyní rychle zdražují, ekonom Křeček ale jedním dechem uklidňuje paniku. Většina zdražování se přelije do jiných aktiv. A kam mohou čtenáři schovat své úspory, pokud se bojí jejich znehodnocení? Možností je mnoho, něco se najde pro každého. Čtěte dále...

Všechno funguje, nic nám nechybí, ekonomika roste, je mír. To je v zásadě odraz kolektivní nálady v letech, které předcházely roku 2020. Můžeme v tomto ohledu pozorovat jistou podobu s 20. roky minulého století, které byly kvůli blahobytu označovány jako „roaring twenties“ – až do doby, kdy v roce 1929 přišel náhlý krach a vše se změnilo?

To je velice zajímavá paralela a v některých ohledech odpovídá naší realitě. Především rychlost a neočekávanost změn, které přišly v letech 1929 a 2020, si jsou podobné. Zatímco však po roce 1929 následovala dlouhotrvající krize, která skončila druhou světovou válkou, po roce 2020 to vypadá na krátkou krizi, jež se obejde bez válečného konfliktu.

Za rok 2020 překročí inflace 3 procenta a bude tak nejvyšší od roku 2012. Růst cen táhly především jarní měsíce. Rychle rostou především ceny potravin, bydlení, alkoholu a tabáku. Máme se pro příští rok připravit na pokračování tohoto trendu?

Ano, inflace se bude nadále udržovat nad svým cílem, nicméně by již měla být nižší než v letošním roce. Růst spotřebitelských cen v České republice je ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie velice vysoký. Nicméně je zanedbatelný ve srovnání s růstem cen aktiv, který v letošním roce pozorujeme.

Projevují se podle vás nyní i některé formy skryté inflace? Už se na cenách či produktech stihla projevit veškerá vládní opatření včetně balíčků podpory pro covidem zasažené podniky? Pokud ne, co máme očekávat?

Do ekonomiky se pumpuje obří množství peněz, což samozřejmě přinese výrazné pohyby v cenách. Neobávám se však, že by nekontrolovatelným způsobem rostly spotřebitelské ceny, protože lidé, u kterých nakonec skončí dodatečně vytištěné peníze, již mají spotřebitelských statků dostatek. Nakupovat budou především na kapitálových trzích, kde se růst cen nezapočítává do inflace. V České republice zatím bohužel nemáme příliš rozvinutý kapitálový trh, takže to bude suplováno realitním trhem.

Mnoho podnikatelů, zejména v sektoru služeb, nyní balancuje na hraně propasti. Pokud by uzávěrky a omezení panovaly ještě na jaře, pravděpodobně jich nemalá část skončí; provozovny a jejich vybavení ale nikam nezmizí. Očekáváte, že jejich pozice po zlepšení situace prostě převezmou ti, kteří nyní disponují hotovostí? Slibuje takový scénář rychlejší obnovu ekonomiky?

Tak by to bylo v tržní ekonomice. Naši ekonomiku však nemůžeme označit za čistě tržní. Je spíše sociálně-tržní, kde jsou tržní motivace otupovány robustním sociálním systémem. Obnova proto může trvat delší dobu. Mnozí lidé jsou zvyklí na své pohodlí, kdy se o ně stará stát. Nebudou se proto zapojovat do obnovy ekonomiky a nevyužijí příležitostí, které se budou nabízet.

Češi rekordně spoří, patrně v obavách z nejisté budoucnosti. V případě rostoucí inflace se pak budou snažit uložené peníze nějakým způsobem ochránit. Jaké investice, které nejsou tolik ovlivněny vývojem ekonomického cyklu, byste střadatelům doporučil?

Myslím, že zajímavé budou pozemky a zlato. Pro starší lidi, kteří již příliš nechtějí riskovat, mohou být vhodné protiinflační dluhopisy Republiky. Mladé lidi bych určitě nasměroval na akciový trh. V letošním roce se daly dělat opravdu skvělé obchody. Například akcie biotechnologické společnosti Moderna vzrostly z 20 na 140 dolarů. Podobných příkladů byla celá řada. K tomu navíc máme velice úspěšnou sezónu IPO, kde se u mnoha společností dalo během několika týdnů vydělat desítky i stovky procent. Krásným příkladem z poslední doby je vstup Airbnb na burzu. Během prvního obchodního dne šlo vydělat více než 100 procent.

Zároveň ale roste v populaci skupina těch, kteří jsou nyní bez příjmů a již spotřebovali své rezervy. Mělo by Česko nyní prioritně řešit situaci této skupiny obyvatel skrze vládní zásahy? Jakým způsobem?

Ano, samozřejmě. Určitě bych ale zavedl podmínku, že se bude pomáhat jen lidem, kteří neodmítají pracovní nabídky. Na pracovním trhu je 318 tisíc volných pracovních míst. Výjimkou jsou samozřejmě nemocní nebo staří lidé, kteří již pracovat nemohou. Těm samozřejmě musíme pomoci.

Hypoteční trh neustále roste. Průměrná hypotéka nyní atakuje hranici 3 milionů korun, rychle roste počet zájemců, a naopak klesá úroková sazba. Je nyní, navzdory nejistotě, vhodná doba na pořízení hypotéky? A nejde u mnoha případů „nových“ hypoték pouze o refinancování těch z dřívějška?

Již jsem to naznačil v předchozích odpovědích. V České republice bude kapitálový trh suplován realitním trhem. Nově vytištěné peníze tak z významné části skončí v nemovitostech, což samozřejmě bude vést k růstu cen.

Současné úrokové sazby na hypotékách jsou nižší než inflace, proto je dobrá doba pro pořizování nového bydlení. Navíc když vezmeme do úvahy rostoucí ceny pozemků a stavebních prací, myslím, že ceny většiny typů nemovitostí dolů nepůjdou. Pro mnohé lidi jsou však již dnes nemovitostí příliš drahé, takže jsou z realitního trhu vyloučení. Na druhé straně se kvůli špatným stavebním předpisům staví méně, než by bylo potřeba. Takže kromě limitované poptávky je i limitovaná nabídka.

Co vůbec očekávat od hypotečního trhu v roce 2021? Bude bydlení dostupnější, nebo budeme nadále „zahřívat bublinu“? Letos podle mnohých mělo bydlení zlevnit, ale ceny naopak ještě rostly. Průměrný byt v Praze se dostal na 16,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy průměrně vydělávajícího zaměstnance…

Když srovnáme realitní trh v České republice se Západem, tak problém není ve vysokých cenách nemovitostí, ale v nízkých mzdách Čechů. Myslím, že by mělo dojít k výraznému růstu mezd. Tím by se bublina na realitním trhu vyfoukla a nehrozilo by její prasknutí.

Co se týče hypotečního trhu, tak si myslím, že úrokové sazby již dolů o moc níž nepůjdou. Již dnes začínají jedničkou (obyčejně kolem 1,7 - 1,9 %, pozn. red.), což je velice přívětivé. To v kombinaci s růstem cen nemovitostí může lákat další zájemce o pořízení vlastního bydlení. Lidé rádi vstupují na rostoucí trhy, aby mohli na růstu sami profitovat.

Panují obavy, že covid-19 se nás bude držet i v roce 2021. Dovedete si představit, že by česká ekonomika strávila i příští rok „pod zámkem“?

Já mám bujnou fantazii, takže si dovedu představit nejrůznější scénáře. Jako hlavní scénář vidím, že se životy lidí budou postupně vracet do normálu. Na tento scénář je momentálně vsazeno nejvíce peněz na akciových trzích, a když jde o peníze, tak si lidé dají tu práci vše dobře promyslet. Nelze proto říct, že by se jednalo jen o přání, které bývá otcem myšlenky.

