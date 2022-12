Odchody z ODS. Nabídka, co odmítl Fiala. Holec vynáší senzace

KONTEXT PETRA HOLCE Příští rok na jaře může být premiér Petr Fiala nepříjemně překvapen, když dojde k odchodu konzervativnějších straníků z jeho ODS, přináší pikantní informaci komentátor Petr Holec. Důvod prozradil v rozhovoru pro PL. V něm také vysvětlil, proč Fialův vládní kabinet nazývá „vládou vybraných výrobců elektřiny“. Dokládá to na nabídce Pavla Tykače, který Fialovi pro Čechy nabídl levnou domácí elektřinu, premiér ho ale odmítl, a to na nátlak ČEZu, mezi jehož menšinové vlastníky patří podle Holce mecenáši ODS.

Podle posledního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima NEWS jasně dominuje hnutí ANO s téměř 31 procenty volebních preferencí, zatímco ODS má sotva 14 procent. Je to pro stranu premiéra Petra Fialy dlouho udržitelné?

Pokud jde o udržitelnost, tak vládní garnitura ODS v čele s premiérem Fialou už se jen snaží udržet ve vládě, nic moc víc tam dávno není. Ekonom Jan Skopeček, z nějž ODS kvůli jeho kvalifikaci asi nikdy neudělá ekonomického ministra, zdůvodnil bídné preference své strany vládní odpovědností, což má jistě logiku: když strana musí nést odpovědnost za vládnutí Fialy, který vlastní bezradnost maskuje stále bizarnějším lhaním, nikdy to nemůže dopadnout dobře. Jenže problém je, že s krátkou jarní výjimkou za sebou ODS táhne podobně bídné preference i volební výsledky už hodně dlouho. Je proto celkem jedno, jestli ji voliči trestají za vládu nebo ostudnou opoziční destrukci, jakou permanentně předváděla za covidu.

ODS ani jí vedené vládě nepřeje ani poslední průzkum CVVM. Ten pro změnu potvrdil další propad podpory vládní pomoci Ukrajině, s tou už nesouhlasí 52 procent Čechů. Změní na chování vlády něco tohle?

Ano, už to okamžitě změnilo jednu věc: profipropagandisté ODS začali nejen na sociálních sítích za mnohamiliardovou pomoc Ukrajině, na niž si vláda dokonce už půjčuje, děkovat lidem místo svému „nejlepšímu“ premiérovi Fialovi, jak to dělali doteď. To je skutečně ďábelský cynismus! Když vidíte, že stále více lidí nesouhlasí s tím, jak jejich peníze utrácíte za Ukrajinu, zatímco jim vždycky po dlouhém popírání reality pomůžete až jako posledním a ještě málo, tak za to najednou prostě poděkujete jim. Jako že Ukrajině ve skutečnosti pomáhají oni, protože vy přece jen utrácíte jejich peníze. To oni to ve skutečnosti platí, ne vy. A výjimečně je to vlastně v případě Fialy dokonce i pravda!

Jinak pro vládu bude stále obtížnější udržovat lidi v iluzi, že protiruské sankce fungují nebo že Putina porazíme svetrem, a proto bychom si teď v zimě měli doma pořádně utáhnout kohouty. Tak jen pro informaci: deník Financial Times napsal, že i díky sankcím, které vše dramaticky zdražují, Putin za první letošní půlrok vydělal na plynu a ropě o 70 procent víc než v loňském roce. Tak snad teď Fialova vláda nevypne i Financial Times, aby náhodou nešířily nějaké dezolátské „antisystémové“ nálady! Problém pro Fialu je, že se mu jako domino postupně hroutí všechno, na co vsadil. Dlouho odmítal stropovat ceny energií pro domácnosti, firmy i průmysl, až to všechno nakonec udělal nebo zrovna dělá. Stejně tak popíral nové daně nebo jejich zvyšování, a už tu máme „válečnou“ daň i debaty o zvyšování daně z příjmu i DPH. Ukrajina je to poslední, co premiér díky pořád ještě drží. Zřejmě bude muset v Česku vyměnit voliče, protože už teď tady má 52 procent „dezolátů“.

Vláda se pořád chlubí, jak prý pomáhá lidem. Jenže Češi dobře vidí, že třeba na Slovensku elektřina lidem v příštím roce vůbec nezdraží, protože se tamní vláda na cenách dohodla s hlavním výrobcem elektřiny. Proč to nedokázala i Fialova vláda?

