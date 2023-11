Okamura: 4500 Kč na domácnost, tak vzroste energie. Žádám následující zásah

Současná polská vláda v tomto týdnu oznámila, že hodlá prodloužit zmrazení cen elektřiny domácnostem do příštího roku. Nynější polská vláda pro letošek zmrazila ceny elektřiny na úrovních konce roku 2022. Zmrazení cen elektřiny v příštím roce na dalších šest měsíců a na dvanáct měsíců v případě cen plynu slibuje také možná nová vládnoucí koalice vedená Donaldem Tuskem.

