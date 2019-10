Okamura: ČT je dlouhodobě zmanipulovaná. Sluníčkářská úderka si hraje na transparentnost a sama začerňuje smlouvy

Česká televize stále nemá schváleny výroční zprávy Sněmovnou, kde došlo k dalšímu dlouhému jednání. Jde o obstrukce, jak tvrdí opozice? Měli by zprávy zůstat neschváleny s následky výměny například ředitele televize Petra Dvořáka?

Česká televize je dlouhodobě zmanipulovaná, neříká pravdu a uvádí diváky v omyl. Uvedu pouze příklady z poslední doby, protože by to jinak trvalo nekonečně. Vzpomeňte, jak v září odvysílala Česká televize reportáž, v níž moderátor Jiří Hynek řekl dokonce třikrát o premiérovi Andreji Babišovi, že je bývalý premiér. Moderátorka Světlana Witowská to nijak neopravila, nevymezila se a taková reportáž je odvysílána ve zpravodajské redakci, protože v České televizi prostě pracují způsobem, že přání je otcem myšlenky, což je nepřijatelné.

Další příklad máme z minulého týdne, kdy se střední škola na Plzeňsku ohradila a už dělá právní kroky proti České televizi, protože o nich odvysílala nepravdivou reportáž. Vedení školy podle ní před návštěvou Andreje Babiše zakázalo žákům klást dotazy na minulost premiéra Andreje Babiše, StB a kolem Čapího hnízda. Ukázalo se však, že to vůbec není pravda a Česká televize vycházela ze zcela neověřeného zdroje jakési studentky, která tam ani nebyla a napsala to na Facebook. Přitom vůbec nikdo nic nezakázal. A takovým způsobem oni pracují. To není normální.

Například jsem už pět let nebyl pozván do pořadu Otázky Václava Moravce – nikoliv, že jsem byl pozván a odmítl jsem – nebyl jsem prostě pozván. Hnutí SPD získalo ve volbách jedenáct procent a stejně mne nepozvali. Naši voliči jsou nespokojení, že platí svými koncesionářskými poplatky nuceně propagaci jiných politických stran, protože Otázky Václava Moravce jsou nejsledovanějším diskusním pořadem České televize, a nemohou slyšet vyjádření svého předsedy. Navíc začerňují smlouvy, což mi přijde neadekvátní, když pořady v režii sluníčkářské úderky České televize,168 hodin, Reportéři ČT a Newsroom ČT24, si hrají na transparentnost, ačkoliv zároveň tolerují střety zájmů, začerňování smluv a lživé informace, které podává Česká televize.

Kdo dělá obstrukce je TOP 09, která si při předminulém projednávání zprávy dala před koncem třicet minut pauzu, když už mělo dojít na hlasování. Proto k němu nedošlo.

Z vašeho pohledu jsou tedy důvody k neschválení zpráv oprávněné. Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) řekl: „Na semináři jsem se dozvěděl, že generální ředitel České televize a jeho žena vlastní společnost, jejíž obchodní činnost je propagována ve vysílání České televize, a to navíc zdarma. Každý, kdo si někdy přečetl Kodex České televize, speciálně jeho článek 22.1, tak ví, že jde o hrubý střet zájmů.“ Co říkáte na zjištění střetu zájmů ředitele České televize Petra Dvořáka?

Já jsem byl tou informací nemile překvapen, protože o těchto a dalších věcech jsem nevěděl, a je vidět, že podobných věcí je spousta. Ředitel České televize má přímý střet zájmů v souvislosti s firmou své manželky. To je další záležitost, která je nepřijatelná. V této souvislosti hnutí SPD žádné obstrukce nedělá, protože my od začátku říkáme, jak budeme hlasovat. Budeme proti schválení výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize a byli bychom rádi, aby současná rada České televize, která neodvání dobrou práci, a jsou to nominanti jiných politických stran, měla být vyměněna a měl by skončit i generální ředitel televize.

Navíc na semináři o České televize řekl ředitel Petr Dvořák, že o tomto střetu zájmů v souvislosti s firmou své manželky informoval Radu České televize. A Bednář z Rady řekl, že to vůbec nevěděli. Podívejte se, jak jeden nebo druhý lže. To je jisté a něco je špatně.

Rada České televize má za úkol Českou televizi kontrolovat, ale mnohokrát to vypadá, že se jí spíše zastává…

To je úplná pravda. Já se snažím být vždy korektní a spravedlivý. Pojďme si vysvětlit rozdíl mezi Radou pro rozhlasové a televizní vysílání – tedy úřad, který má přes 50 zaměstnanců – a mezi Radou České televize či Radou Českého rozhlasu. Když Rada České televize, která nemá žádný úřad, obdrží stížnosti, pošle je do České televize a ta připravuje stanoviska. Samozřejmě taková, které vyhovují České televizi, protože to dělají pracovníci České televize. Neboli cokoliv Rada České televize řeší, vždy vychází ze stanovisek České televize. Jde o neuvěřitelnou situaci zvláště, pokud jsou radní zaměřeni probruselsky a nekriticky k České televizi.

Radní jsou plně spokojení s tím, že veškeré podklady připravuje Česká televize, kterou mají kontrolovat a z těchto materiálů vychází. Logickým závěrem je, že se v podstatě vždy probírají materiály, které jsou na míru připravené z České televize, takže nemůže dojít ke kritickému závěru. To je opravdu skandální. Právě proto je potřeba vyměnit radní České televize tak, aby šlo skutečně o osobnosti, které v tomto nastaveném formátu budou schopni kriticky vyhodnotit vysílání České televize, a to zcela flagrantní a zcela průkazné nedodržování zákona, zvláště v pasáži o vyváženosti. Příklady jsme si ukázali. Je neuvěřitelné, co si Česká televize dnes dovoluje.

Současný stav mají na svědomí zástupci politických stran, které jsou dnes ve Sněmovně v menšině, protože období, na nějž jsou voleni radní, je šestileté. Navíc jsou v menšině, protože jde o strany probruselské, proimigrační strany, antivlastenecké strany a podobně.

Psali jsme: ČT? Jsme okrádáni o miliardy. Lži občanům. Rada ČT má úkol oklamat veřejnost. Poslanec Volný zjistil zajímavé věci Udženija omlátila Babišovi rozpočet o hlavu. U Takáče zazněla hrozba pro stát Zdravotnictví kolabuje. Politici spoléhají, že dostanou protekci a obyčejní lidé jsou jim jedno, řádil u Takáče šéf komory Kubek Pirát Martínek z „mediálního“ výboru: Někteří chtějí do ČT dostat vládní propagandu.To vážně chceme směřovat na totalitní východ? A ty informační operace světových velmocí...

Jaké nabízíte řešení?

Hnutí SPD přišlo s konstruktivním řešením. Minulý týden jsme podali zákon na zrušení koncesionářských poplatků České televizi pro všechny pobírající invalidní a starobní důchod, pro všechny rodiče samoživitele a pro všechny občany, kteří mají příjem méně než čtyřnásobek životního minima, což je zhruba 14 tisíc korun čistého. A také pro všechny ústavy a zařízení, které se starají o invalidní a starobní důchodce. To je krok první.

Druhý krok, což je náš cíl, je zrušit koncesionářské poplatky úplně a transformovat Českou televizi na státní příspěvkovou organizaci pod přímým dozorem a kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, a tak je to i v mnohých západních demokratických zemích.

Sněmovní vyšetřovací komise podá v souvislosti s privatizací OKD trestní oznámení na Zdeňka Bakalu, Bohuslava Sobotku, Vladimíra Dlouhého a další. Dočká se veřejnost spravedlivého rozuzlení a potrestání aktérů? Nebo si myslíte, že se vyhnou soudu?

Hnutí SPD prosazuje od počátku nepromlčitelnost zločinů z doby privatizace. Samozřejmě většina ostatních stran ve Sněmovně se snaží tyto záležitosti zamést pod koberec. Plně souhlasíme se závěry vyšetřovací komise a plně souhlasíme s tím, že je potřeba znovu a znovu prošetřit vytunelování OKD – a ta fakta jsou přece jasná. Prodej menšinového státního podílu OKD podepsal tehdejší ministr financí a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a cena byla i podle znaleckého posudku mezinárodní renomované auditorské firmy výrazně podhodnocena.

Druhým faktem je, že spolužák Bohuslava Sobotky, advokát Radek Pokorný pracoval jak pro stát, tak také pro nabyvatele, takže od začátku zde byl jasný střet zájmů. Takto bych mohl pokračovat. Je třeba to prošetři a celá situace je tristní. Na jednu stranu Zdeněk Bakala má obrovské jmění a platí v České republice novináře, protože vlastní Hospodářské noviny, Respekt, Aktuálně.cz, a platí také internetovou televizi DVTV a poštvává tyto novináře proti nepohodlným politikům. Na druhou stranu zde máme obrovské množství postižených občanů na Havířovsku a Karvinsku ohledně bytů OKD a bakalovským jednáním ji v podstatě firma, v níž byl spoluvlastníkem Zdeněk Bakala, uvedla do obrovských problémů. To znamená na jedné straně peníze má a na druhou stranu je zde spousta zoufalých občanů.

Budou aktéři potrestáni?

Já bych si přál, aby byli potrestáni viníci. Ale bohužel mám takový špatný pocit, že české soudnictví neumožní viníky potrestat, a to jsme viděli i v případě Mostecké uhelné společnosti. České soudy nebyly schopny viníky privatizace potrestat, ale švýcarské soudy ano. To je skutečně pozoruhodné.

Právě proto, že soudnictví v České republice nefunguje, hnutí SPD dlouhodobě navrhuje a vládní strany v tom brání zavést časově omezený mandát soudců a jejich přímou hmotnou zodpovědnost. Tím pádem by se museli snažit.

V popularitě nové vyhrál Václav Klaus mladší, v důvěře s 42 procenty předběhl premiéra Andreje Babiše o čtyři procenta. O třetí místo se dělíte vy s předsedou pirátů Ivanem Bartošem. Co tomu říkáte? A jaký je váš tip? Dostane se hnutí Trikolóra do Sněmovny?

Já jsem byl v tomto žebříčku v minulosti také na prvním místě a teď jsem třetí. Z mé osobní zkušenosti mohu říci, že to v podstatě v případě Václava Klause mladšího znamená, že má určitou startovací pozici, a jako já jsem začínal s novým hnutím, tak on nyní začíná také s novým hnutím. Vlastně dodnes se mu mainstreamová média v uvozovkách nevěnovala stejně, jako se tehdy nevěnovala mně, protože jsem v politice s vlastním hnutím začínal. Nyní se na něj soustředí sluníčkářská média stejně jako na mne, jako na Zemana a Babiše a bude si to muset vybojovat proti šíleným lhářům, manipulátorům a různým politickým neziskovkám.

Bude to chtít hodně odvahy, hodně síly, hodně píle, hodně práce, protože já sám jsem to zažil na vlastní kůži. Část mainstreamových českých novinářů budou zcela bez skrupulí lhát, budou překrucovat, jako to dělají u mne, u Zemana a dalších. Budou se ho snažit občansky zničit, zničit rodinu, to všechno zažívám já každodenně a nyní to teprve začíná. A lidsky držím každému slušnému člověku palce, aby to nad mediálními gaunery vyhrál.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zajímá mne, jak se díváte na to, co se děje v Itálii? Salvini byl vyřazen z vlády i jako vítěz voleb. Minule jste řekl, že to způsobí jedinou věc, že v příštích volbách drtivě vyhraje právě Salvini. Čísla Mezinárodní organizace pro migraci však ukázala, že od té doby, co Evropská unie znovu začala přerozdělovat migranty z italských přístavů, jejich počet se okamžité několikanásobně zvedl…

Jak vím, tak nová italská vláda už umožnila přistání neziskové organizace a už začínají migranty přijímat. Ostatně je to v souladu se slibem, který dal premiér Guiseppe Conte Bruselu. A ostatně to byla i podmínka italských socialistů, aby do koaliční vlády vlastně vstoupili, protože Hnutí pěti hvězd se bálo prohry v předčasných volbách, a tak chtěli oddálit prohru proti Matteo Salvinimu, a raději zvolili protistranu svého programu, protože proti socialistům se loni před volbami silně vymezovali a hlásili, že se jedná o korupční stranu. Dnes se s nimi vydali ruku v ruce, protože mají společný zájem: oddálit špatný výsledek, kdyby volby vyhrál Matteo Salvini.

Situace v Itálii se zásadně zhoršuje a jde o vodu na mlýn Mattea Salviniho, na druhou stranu je to problém, protože řádné volby budou v Itálii až za delší dobu a vláda může zatím způsobit nenávratné škody. Jinak vyzývám obecně: prosím, neříkejme uprchlíci, jsou to ilegální migranti.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co říkáte na situaci kolem Brexitu? Premiér Boris Johnson prohlašoval, že by raději visel, než by žádal o další odklad. Na požádání o odklad však nakonec došlo. Chvíli to vypadalo, že by se strany shodly na nějaké dohodě. Brexit se však stále protahuje, nyní už na délku celých let.

Dění kolem Brexitu ukazuje, že současná podoba Evropské unie je neudržitelná. Přeměna na multikulturní jednotný stát povede nutně k jejímu konci. Jde v podstatě už o otevřený střet mezi globalisty, kteří nerespektují právo národů rozhodovat o svém osudu například v referendu, a zastánců demokracie a národních zájmů, které reprezentuje Boris Johnson a mimo jiné i další vlastenecké strany jako hnutí SPD, italská Lega Nord, Národní sdružení Marine Le Penové, Orbánův Fidesz a tak podobně.

Boris Johnson dělá jedinou věc. Snaží se naplnit vůli občanů většiny Britů, kteří rozhodli v referendu pro Brexit. A nasazuje se mu psí hlava jen proto, že se jako jediný snaží naplnit vůli občanů. Dochází tedy k neuvěřitelné situaci, kdy většina Britů rozhodla pro Brexit a vlastně pár stovek politiků se oproti milionům Britů snaží zpochybnit její vůli jen proto, že podle britských zákonů není referendum nezávazné. V případě, že by k Brexitu nedošlo, tak už je to labutí píseň pro Evropskou unii. Masa milionů Britů hlasovala pro Brexit a je tak obrovská, že ji nelze zadržet. Jde o velice nebezpečný hazard od probruselských, sluníčkářských politiků, neomarxistů, lidí, kteří si na venek hrají na pravdu, lásku a demokracii a ve skutečnosti žádní demokraté nejsou. Tady nejde o Okamuru, Mattea, Marine Le Pen a nějaké soupeření, ale o obrovskou masu Britů, kteří většinově rozhodli pro Brexit. Je potřeba si to uvědomit a myslím, že si to Evropská unie pomalu začíná uvědomovat, protože je to mimořádně třaskavá situace. Skutečně není jiné řešení než dohoda ze strany Evropské unie.

Boris Johnson se snaží, jak může. Velice správně říká, že pokud nebude dohoda, tak bude tvrdý Brexit, protože občané tak rozhodli. Země patří občanům, ne elitářským politikům, kteří jsou proti. Postupuje velice správně a má můj obdiv, protože přes tu obrovskou štvavou kampaň od bruselistů, a to jak v Evropské unii, tak od některých vnitrostátních politiků, opravdu drží demokracii – ten prapor a je pro něj svatý – referendum. Tedy, jak lidé rozhodli, ať si myslíme kdokoliv cokoliv. V případě, že by se někdo snažil zpochybnit Brexit, tak to nedopadne dobře. Držíme Johnsonovi palce a doufáme, že Evropská unie co nejdříve skončí a začne spolupráce suverénních národních států v Evropě.

Psali jsme: Šafránková (SPD): Otázka setrvání v Evropské unii začíná být relevantní i z ekonomického pohledu Pane redaktore ČT, nedělejte tu sluníčkářskou žumpu. A zameťte si před svým prahem. Pokus o grilování Okamury se totálně obrátil „Smradlavý havloid“ Rejžek napadl herce kvůli kebabu. A šlo i o Zemana Drsně o ČT: Kde je 168 hodin? Kde je Wollner? soptil Okamura. Přišel nečekaný dokument a k němu informace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.