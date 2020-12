Okamura: Dědeček třeba raději riskuje smrt covidem než to, že vnoučata už neuvidí. Nárůst úmrtí? To je jinak

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 2405 lidí

Vláda přichází s komplexním návrhem Státní hygienické služby, která by měla mít rozhodovací pravomoci v otázkách obrany proti epidemii na úrovni celoplošných opatření, která nyní schvaluje vláda. Je podle vás správné, aby veškerá moc a rozhodování v pandemii byla centralizována v rukou jednoho úřadu, který navíc ani není přímo zodpovědný Parlamentu? Státní hygienická služba má být mimo jiné oprávněna „vyžádat si od mobilních operátorů lokalizační data o nakaženém až tři týdny zpět“. Někteří to označují za „šmírování telefonů“. Je podle vás tato pravomoc ospravedlnitelná?

Vláda navrhuje, že by měl mít tento úřad v podřízenosti státního úředníka dokonce větší kompetence než vláda a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů. Tento návrh obsahuje také změnu zákona o elektronických komunikacích, který by umožnil tomuto úřadu „šmírovat“ občany pomocí mobilního telefonu již na základě pouhého podezření na nákazu, a to bez jejich souhlasu a zpětně. Takto koncipovaný návrh je pro SPD zcela nepřijatelný a v žádném případě jej při hlasování ve Sněmovně nepodpoříme. Myslím si, že tady Babišova vláda hnutí ANO s ČSSD hodně ujela, a reakce ostatní politické scény byla nepřekvapivě jednotná. Návrh byl už z podstaty věci protiústavní a protizákonný. Musíme se ptát, proč ministři vůbec dávají legislativcům takové zadání, aby splácli tak neuvěřitelný protiústavní zmetek. To je šokující. Návrh neměl ani setinu sekundy šanci na přijetí, takže mi uniká, co tím kdo sledoval. Chyby, které vláda v řešení koronavirové krize dělá, a zmatky a přešlapy, to vše je daleko děsivější než koronavir.

Představme si, že by sem přišel skutečně nebezpečný masově smrtící vir nebo bakterie. Výsledky vládní práce na systémovém řešení epidemie jsou bohužel po téměř roce tristní, jelikož tu máme jen neustále se měnící matoucí nařízení, která nemají logiku a význam, a z velké části způsobují větší škody než covid. Amatérismus našeho vládního aparátu v případě krize je do očí bijící a do budoucna to je vážné téma k řešení.

Jako hlavní důvod novely vláda uvádí, že letošní pandemie prokázala, že opatření proti pandemii byla nejvíce limitována roztříštěností hygienických stanic a rozhodujících úřadů celkově, a právě proto je nezbytné rozhodování centralizovat. Myslíte, že právě roztříštěnost úřadů byla hlavním problémem toho, jak stát na pandemii reagoval?

Centrální řízení je nutné, ale stejně tak je třeba konkrétní řízená, přesněji adresná, lokalizovaná opatření. A v předchozích skutečných epidemiích chřipky – v roce 1995 nebo 2018 – lokální opatření hygieniků fungovala. A to v situaci, kdy jsme tu měli řádově několik milionů skutečně nemocných, nikoli pozitivních, ale nemocných lidí na lůžku. Takže víme, že epidemie, pokud se do toho nevloží média a nekompetentní politici, zvládat lékaři a epidemiologové včetně hygieniků umí.

Někteří v souvislosti s tímto návrhem hovoří o „diktatuře hygieniků“. Sdílíte obavy, že by návrh v této komplexní podobě byl ohrožením ústavního systému?

Svým způsobem ano, jelikož v případě, že by měl mít kdokoli pravomoc ukládat plošná opatření, která zásadně občanům omezují ústavou garantovaná práva a svobody, tak musí být stanovena jasná odpovědnost. Taková rozhodnutí, která zásadně omezují například ekonomiku, finanční situaci našich občanů, jejich sociální život nebo funkčnost zdravotního systému, nemůže dělat o své vůli jen nějaký úředník. A bohužel vláda ve svém návrhu odpovědnost ani kontrolní mechanismus nestanovuje. Taková rozhodnutí musí podle mého názoru odsouhlasit nejen příslušný ministr, ale také vláda a v případě delšího trvání také Sněmovna. Nebojím se až tak diktatury hygieniků „z terénu“, ti svoji odbornost každodenně prokazují, ale bojím se diktatury byrokratů, kterou nám už nastolili. Stát denně nějakým způsobem na občany a podniky zaklekává, dusí je, terorizuje je nesmyslnými nařízeními, která nemají logiku, smysl ani zdravý rozum. Likvidační nařízení pod záminkou koronaviru jsou jen špička ledovce, byť teď nejvíc viditelná. Takhle zmateně a škodlivě si stát počíná v různých oblastech už hezky dlouho.

Od minulého čtvrtka došlo k uvolnění některých zákazů, spojených s pandemií. A hned se ozvala kritika, zejména ze strany lékařů, že čísla nejsou tak dobrá, abychom si to mohli dovolit, a že nám hrozí další rozšíření pandemie. Je podle vás správné, že k uvolnění došlo?

V prvé řadě, k žádným plošným zákazům ústavou garantovaných svobod a podnikání docházet tímto způsobem nemělo. Když nahustím lidi do monopolně otevřených nadnárodních supermarketů, tak nevím, co se tím řeší. Zatímco české malé obchody se stejným sortimentem, jako je například obuv nebo textil, musí mít zavřeno. Stačilo se podívat v sobotu do nějakého Kauflandu a viděl jste fronty a skrumáže lidí. Nařízení mít svůj vozík v praxi znamenalo desítky odstavených vozíků, ucpané plochy a výsledkem byli lidé namačkaní na sebe. Musím říct, že navzdory tomu se lidé v těch tlačenicích smáli, ťukali si sice na čelo, co to zase ti pitomci nahoře vymysleli, ale smáli se. To, že jsme neztratili humor, je jediná dobrá zpráva k této krizi, která je bohužel do značné míry vyvolaná mediální panikou a chaosem na základě zmatečných opatření.

Vláda nyní zase omezila provoz restaurací do 20. hodiny a mluví se i o dalších možných omezeních...

Je to jak v Kocourkově. Určité rozvolnění platilo chvilku, ale už se zase utahují šrouby! Přitom ministr zdravotnictví tvrdil, že na vyhodnocení opatření potřebuje 7–10 dní. Postup vlády v rámci systému PES, který vykazoval chyby a nebyl dodržován, se dostal do situace, kdy nový nástup omezení může být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou. Nyní jde o faktické přežití malého obchodního a gastro podnikání v ČR. Fakticky dojde k jeho nahrazení nadnárodními řetězci. Ty jediné dnes profitují z této situace.

Jak zatím hodnotíte systém PES ministra Blatného? Máte po přibližně měsíci pocit, že funguje a že učinil epidemická opatření předvídatelnějšími?

No, tak jak víme, do nižšího stupně jsme měli nastoupit, dejme tomu, minulé pondělí a vláda to uměle posunula až na čtvrtek, takže nerespektovala vlastní systém a opět ho učinila netransparentní, protože většina podnikatelů čekala rozvolnění v pondělí. A vrcholem drzosti byla různá prohlášení, že vláda dala podnikatelům čas navíc se připravit na otevření. A zcela proti vlastním vyhlášením a systému jim i jejich zaměstnancům svévolně sebrala tři dny předvánočních tržeb. Vlastně jediné, na co se lze spolehnout, je, že na jakékoli prohlášení vlády se spolehnout nelze. Vidíme, že co platilo včera, neplatí už dnes či zítra a mnohdy nevíme, co bude platit pozítří...

Systém PES vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Stát na jednu stranu vyzývá občany k testování, ale na druhou stranu v případě pozitivního výsledku jsou testovaní v pracovním poměru odkázaní na domácí karanténu a snížení příjmů až třeba na 60 %. To je pro SPD nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM také již dávno měla ve Sněmovně projednat novelu zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, který zavádí nástroj na ochranu pracovních míst pro statisíce zaměstnanců, jejichž podniky v časech koronavirové krize přijdou o zakázky anebo jim vláda z hygienických důvodů omezí provoz.

Vánoční týden je pro sektor cestovního ruchu tradičně nejdůležitějším obdobím celého roku. Měl by se podle vás letos na vánoční prázdniny turistický ruch zcela uvolnit?

Otázka je, co tím máte na mysli. I přesto, že bychom vše otevřeli, je nereálné čekat nějaké zázraky – lidé jsou vyděšení, bojí se cestovat a tohle jsou škody, které se budou napravovat hodně dlouho bez ohledu na to, co vše bude otevřené. Hysterie kolem covidu je skutečně to největší zlo a říjnová čísla úmrtí ukazují, že tahle situace skutečně zabíjela a způsobila nárůsty úmrtí navíc, která ani při největší vůli nemohli statistici připsat covidu. Lidé začali skutečně více umírat na následky stresu, vynechané prevence a zdravotní péče. Podle jedné ankety polovina lidí omezila návštěvy u lékaře a preventivní prohlídky. Následkem toho dnes začínají umírat lidé, kteří byli na jaře ještě léčitelní, ale dnes jsou ve stavu, že jsou odsouzení k smrti.

Vinu jednoznačně kladu hysterii rozpoutané médii a klamavým informacím od ministerstva zdravotnictví, které namísto počtu nemocných děsí lidi počty pozitivních lidí, kteří jsou fakticky reálně zdraví, děsí počty mrtvých, kteří ale neumřeli na covid, ale většina z nich byla v čase smrti covid pozitivní. Lživě tu ukazují statistiky vyléčených, kteří ale fakticky nebyli nikdy nemocní, ale jen pozitivní. To vše proto, aby skutečně utvrdili veřejnost, že čelí nějakému smrtícímu viru. Podle odborné analýzy je covid nebezpečný přibližně 17 procentům populace – a ty musíme nejen my chránit – ale musí se chránit také oni sami. Ale nelze kvůli části lidí omezit plošně svobody a ekonomiku všem, kteří nijak ohrožení nejsou. Opakuji, chraňme ohrožené skupiny obyvatel a ostatní nechme žít a pracovat.

Nemocí, které jsou nebezpečnější než covid, je celá řada, a my s nimi žijeme a umíráme. Pochopitelně ta panika a hysterie má pro některé lidi a firmy své výhody – kšefty s rouškami, vakcínami, testy – to vše generovalo miliardové tržby. Problém je, že ty peníze nám budou chybět na nemoci, které jsou skutečně vražedné a umírá na ně většina lidí – tedy ty kardiovaskulární a onkologické.

Pane předsedo, kdybyste měl nyní oslovit občany a vyzvat je, jak se v předvánočním čase mají chovat, aby zároveň neohrozili své blízké, co byste považoval za nejdůležitější říci?

Bez ohledu na covid je přece jasné, že pokud mám nějakou infekci, tak nejedu za starou babičkou a naopak babička, pokud mají mladí chřipku, nejede za nimi. Pokud jsem nemocný, jdu k lékaři a pak se léčím, pokud to jde, doma – i to je snad normální standard.

Na druhou stranu je to i volba. Rozumím tomu, že některý dědeček nebo babička raději riskuje předčasnou smrt a potkává se s dětmi, než by riskoval to, že stejně zemře a navíc bez toho, že by své děti ještě viděl. Jsme svobodní lidé – sice ne podle našich zákonů, ale svoboda je naše přirozené právo a ukrajovat si z ní bychom měli velmi uvážlivě a hlavně dobrovolně.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Navíc, stále dokola opakuju, proč jsme rezignovali na hledání a schvalování léků na koranavir. Víme, že s některými typy léků lékaři velmi úspěšně léčili i lidi starší osmdesáti let – například pan profesor Beran úspěšně odzkoušel Isoprinosin, tedy lék, který funguje na všechna virová onemocnění a který je v mnoha okolních státech schválený jako lék na covid. Z nějakého záhadného důvodu tomu tak u nás dodnes není, přestože už v létě se pan premiér tvářil, že se o to postará.

Namísto toho chystáme miliardy na nevyzkoušené vakcíny, které většina lidí nechce a které možná budeme vyhazovat. To nemluvím o tom, že jedna z těch objednaných vakcín potřebuje ke skladování teplotu minus 70 stupňů. Takže je jasné, že normální doktor ani očkovací centrum tohle skladovat neumí. Koupit vakcínu, kterou nám direktivně vybralo vedení EU, a kterou pak stát vyhodí, je dobrý kšeft. I když jen pro dodavatele.