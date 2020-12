Okamura: Hamáček veřejně říká, že islám je důležitý. Tak čemu se divíte?

ROZHOVOR Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v rozhovoru varoval, že nový Migrační pakt Evropské unie znamená, že do Evropy během pár let mohou přijít desítky milionů migrantů z afrických a muslimských zemí. EU podle něj naprosto otevřeně podporuje masovou migraci. „Vidíme, že EU nepomáhá, ale škodí. Musíme z ní vystoupit, aby nás nezničila masovou imigrací. Nechci ani totalitní sluníčkářskou diktaturu neomarxistů a globalistů, ani diktaturu nenávistného islámu. Hnutí SPD brání vůbec fyzickou existenci našeho národa. Hrozí, že v blízkém budoucnu naši zemi nepoznáme,“ říká Okamura.

reklama

Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 25% Nebude 69% Nevím 6% hlasovalo: 4365 lidí

Vy jste na tiskové konferenci ve Sněmovně představili celoevropskou petici proti Migračnímu paktu Evropské unie. O co jde?

Naše vlastenecká evropská strana Identita a demokracie (ID), jejíž členy jsou například vlastenecké strany Mattea Salviniho a Marine Le Penové, iniciovala petici proti novému Migračnímu paktu Evropské unie. Členem této strany, která je i frakcí v Evropském parlamentu, je i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Chceme nasbírat milion podpisů napříč Evropou.

Cílem petice je informovat občany o hrozbách vyplývajících z paktu a snaha vytvořit tlak na představitele evropských států, aby pakt neschválili. Česká mutace, kde je možné petici online podepsat je na stránkách www.saveurope.cz.

Psali jsme: „Musíme to zastavit! Desítky milionů migrantů v EU.“ Je zde petice na evropské úrovni. Čechům ji předložil Okamura

A o jaké jde hrozby?

Hrozí, že v příštích letech by se v členských státech EU mohly usadit desítky milionů migrantů ze zemí ležících mimo Evropu. Podle evropského statistického úřadu (Eurostat) přijde do roku 2060 do Evropy 55 milionů migrantů, přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových zemí. Víme, že jde hlavně o africké a muslimské země. To by mohlo rozvrátit Evropu i naši zemi. Pakt je de facto novým plánem Evropské unie na přerozdělování imigrantů. V krizových situacích má dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části migrantů nařídí. Nařizované přijímání imigrantů je pro nás naprosto nepřijatelné. V případě toho, že nebude fungovat dobrovolnost, má přijít na řadu „povinná solidarita“.

V jejím rámci by Evropská komise mohla připsat členské zemi část z počtu migrantů určeného na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace! Jsou de facto kvóty v novém balení. Proti tomu musíme bojovat a musíme to zastavit!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vy často tvrdíte, že Evropská unie podporuje masovou imigraci. Máte pro to nějaké důkazy? Například ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD tvrdí, že jde o dezinformaci. „Konspirativní, avšak ničím nepodložené tvrzení o organizované snaze nadnárodních „elit“, Evropské unie, OSN, nevládních organizací či českých politických představitelů importovat do Evropy, potažmo České republiky (muslimské) migranty je na kvazi-mediální scéně přítomné již několik let. Aktuálně bylo rozšířeno v kontextu situace na řecko-makedonské hranice a situace kolem pandemie způsobené koronavirem,“ uvedlo ministerstvo vnitra na svých stránkách jako jeden z příkladů dezinformací…

Tak tady vidíte, že zloděj volá „chyťte zloděje“. Největší dezinformátoři ostatní obviňují ze šíření dezinformací. U pana Hamáčka a ministerstva vnitra je to přece normální. Sám pan Hamáček veřejně říká, že je islám pro lidstvo důležitý a že je potřeba islamofobii trestat. Předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček a jeho ministerstvo vnitra označují za extremisty slušné lidi, kteří se proti skutečnému islámskému extremismu chtějí bránit.

Ale zpět k vaší otázce. Samozřejmě, že máme důkazy. Například eurokomisařka Ylva Johansson naprosto otevřeně podpořila imigraci jako takovou několikrát. Před časem například řekla, že by Evropa byla bez masové imigrace „daleko chudší“, a vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze zemí třetího světa ještě zvýšily. Komisařka pro vnitřní věci Johansson 24. září 2020 řekla: „Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně imigrantů a my je potřebujeme. My tyto lidi potřebujeme. Naše společnost stárne. Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie….“ A v jiném vyjádření eurokomisařka Ylva Johansson řekla: „Neměli bychom mít méně migrantů, neměli bychom brát odpovědnost za přijímání méně uprchlíků. Ale měli bychom usilovat o to, abychom měli legální cesty pro více migrantů a pro více uprchlíků…Migrace je normální.“

Psali jsme: „Hnus! Je to na zvracení. Že vám není z vás samotného špatně!“ Okamura se rozpálil do běla. Tvrdý útok na Hamáčka

Okamura (SPD): Sám ministr Hamáček je bezpečnostním rizikem

Islám je pro lidstvo důležitý. I to si myslí možný šéf ČSSD Hamáček. Fotil se rovněž s muslimy v islámském centru, které tyto fotky náhle smazalo

„Migrace tu vždy byla a vždy tu bude. Migrace je součástí toho, co učinilo to, že náš kontinent prosperuje. Minulý rok jsme měli více než tři miliony migrantů, kteří dostali povolení k pobytu v Evropské unii. Více než milion sem přišlo pracovat. Vloni se téměř 700 tisíc imigrantů stalo občany Evropské unie. Do Evropské unie máme velkou imigraci a potřebujeme ji…Potřebujeme migranty,“ dodala Ylva Johanssonová.

„Vždy existují pravicoví extremisté nebo rasisté a xenofobové, kteří by migranty rádi označovali za něco abnormálního, a ti by rádi migranty označovali jako ‚oni‘, to ale není pravda. Migrace je normální. Migranti jsou tu,“ řekla Johanssonová.

Na všech těchto výrocích jednoho z nejvyšších současných představitelů evropské Enie jasně vidíme politiku současné EU.

Psali jsme: Okrádání a zneužívání uprchlíků! Neziskovka přišla se šokující informací

Schwarzenberg: Teror páchají občané Evropy. I ve Vídni vraždil Evropan

Eurokomisař, který tlačí migrační pakt: Říkejte tomu třeba „efektivní solidarita“. Komise pracuje pro benefit všech

No dobře, to řekla jedna eurokomisařka…

Jedna eurokomisařka? Když vám to nestačí, uvedu další příklady. „Evropa dnes představuje v očích žen a mužů na Blízkém východě a Africe paprsek naděje a přístav stability. Na to bychom měli být hrdí, a ne mít z toho obavy... Evropa je rakouský policista, který vítá vyčerpané uprchlíky při překročení hranice. To je Evropa, ve které chci žít,“ řekl například minulý šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Název dokumentu Evropské komise z dubna 2016 hovoří sám za sebe – "Směrem k reformě společného evropského azylového systému a posilování legálních cest do Evropy". EU podporuje imigraci. Ať už legální či nelegální tím, že ji ex post legalizuje.

Psali jsme: Blahořečení „otce“ EU? Lipovská o tom muži napsala své, biskup se distancuje. Kalousek mu děkuje

Czexit je dětinský? Klaus ml. se naštval a natočil VIDEO. Jde i o Okamuru

Czexit nám přinese prosperitu, tvrdí poslanec Kobza. Chlapci z Aspenu ale mají strach o zlatá vejce z Česka...

Připomeňme též například Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP))“, ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament… žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“ Pro toto usnesení Evropského parlamentu hlasovali čeští europoslanci z jiných stran. Považuji toto jejich hlasování, které je podle mého názoru zcela v rozporu se zájmy České republiky, za zcela nepřijatelné.

Vidíme, že EU nepomáhá, ale škodí. Musíme z ní vystoupit, aby nás nezničila masovou imigrací.

A proč to podle Vás Evropská unie celé dělá?

Proč? Protože chce ve jménu globalistického Nového světového řádu zničit národy a rodiny. Chce zničit národní, náboženskou, kulturní i pohlavní identitu člověka, aby ho mohla lépe ovládat. Člověk bez identity a idejí se lépe ovládá. Společnost bude rozbitá na jednotlivé etnické a náboženské skupiny, které spolu nebudou komunikovat, ale spíš válčit, a globalisté to budou využívat ve svůj prospěch. Ale také se může stát, že se to globalistům vymkne z ruky a Evropu ovládne islám. Nechci ani totalitní sluníčkářskou diktaturu neomarxistů a globalistů, ani diktaturu nenávistného islámu. Hnutí SPD brání vůbec fyzickou existenci našeho národa. Bráníme svobodu a demokracii. Hrozí, že za pár let naši zemi nepoznáme.

Psali jsme: Okamura: Dědeček třeba raději riskuje smrt covidem než to, že vnoučata už neuvidí. Nárůst úmrtí? To je jinak Co nám tu bude vykládat nějaký německý kandidát? EU má nový nápad na volby, Okamura už se musí smát Lhaní z obrazovky, zvaní ujetých komentátorů. ČT potřebovala veřejnou debatu jako koza drbání. Okamura promlouvá o smrádku ve veřejnoprávním chlívku Další podraz na živnostníky, vláda jejich podporu odmítá, zlobí se Okamura

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.