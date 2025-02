Okamura: Je mi z šašků z Bruselu na zvracení. Nutí nás jíst brouky a larvy

Vládní koalice se tento týden ve Sněmovně opět pokoušela prosadit zvýšení televizních a rozhlasových poplatků pro české občany a firmy...

A znovu, již potřetí, se nám podařilo tomu zabránit. My naprosto nesouhlasíme se zvyšováním povinných televizních a rozhlasových poplatků a navrhujeme jejich zrušení a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Tyto instituce dlouhodobě neplní zákonný požadavek vyváženosti a objektivity zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Deset let jsem nebyl pozván do hlavního diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce, jelikož ČT zvýhodňuje politiky současné vládní koalice, přitom SPD zastupuje zhruba deset procent českých voličů, kteří musejí platit poplatky. Není proto žádný důvod k tomu, aby na provozování jednostranné politické agitace a propagandy dostávaly od občanů stále více peněz bez jakékoli kontroly.

Také jste se vymezili proti tomu, aby ukrajinská vozidla v České republice měla výjimku ze státní technické kontroly či měření emisí. Jak by podle vás tedy měla být situace těchto vozidel řešena?

Kritizuji to dlouhodobě, ale Fialova vláda zvýhodňuje Ukrajince. Připravili jsme pozměňovací návrhy k novele silničního zákona. Je nepřijatelné, aby zde byla určitá skupina privilegovaných řidičů, kteří nemusejí na technickou kontrolu a nemusejí na měření emisí. Čili nyní tady mohou Ukrajinci ohrožovat bezpečnost na českých silnicích. Fialova vláda privileguje ukrajinské občany na úkor českých občanů. Tohle ale zdaleka nejsou jediné problémy s Ukrajinci na našem území.

A co ještě podle vás provádějí?

Kromě toho, že enormně stoupla kriminalita Ukrajinců na našem území, tak zmíním, že české školy mají problémy s ukrajinskými dětmi, které paralyzují výuku. Někde jich je ve třídě i přes polovinu a neumějí česky. Tento názor řady učitelů a zřizovatelů škol potvrzuje i Česká školní inspekce. Adaptační třídy s výukou češtiny Ministerstvo školství přitom zrušilo. Na základních školách v Praze tvoří více než desetinu žáků ukrajinské děti. A stále jich přitom přibývá. Nelze přece kvůli cizincům poškozovat práva a zájmy českých občanů!

Dále zmíním, že dohled probačního úředníka uložila v úterý klatovská soudkyně Martina Šimánková třináctiletému Ukrajinci, který loni v září v obci na Klatovsku nastříkal sprejem hákový kříž na pomník obětem dvou světových válek a ve škole zdravil učitele hajlováním. Proč mu máme platit probačního úředníka a asistenta? Deportovat! Takoví lidé u nás nemají co dělat. Deportujme nepřizpůsobivé cizince!

Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští takzvaní uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání. Opakuji stále: už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům. Nevím, proč by čeští občané měli platit zabíjení na Ukrajině, když už ani sami Ukrajinci nechtějí bojovat.

A jak jste došel k tomu, že Ukrajinci nechtějí bojovat?

V zemích EU se ukrajinskému brannému zákonu vyhýbá přes 700 tisíc Ukrajinců, z toho jen v ČR kolem 90 tisíc. Ukrajinci už masově nechtějí za Ukrajinu bojovat. Přitom ukrajinská vláda opakovaně vyhlásila, že ihned potřebuje přes 200 tisíc vojáků.

Již podruhé se během ledna rozpadla nebo rozutekla celá nově vytvořená ukrajinská brigáda. Tentokráte se jedná o nedávno vzniklou 157. mechanizovanou brigádu, která byla poslána do tvrdých bojů u Pokrovska. Již počátkem ledna se rozpadla a z části dezertovala ukrajinská brigáda ještě před příchodem na frontu, která byla vycvičena mimo jiné ve Francii.

Navíc podle lednového průzkumu společnosti Advanced Legal Initiatives 73 % Ukrajinců podporuje jednání s Ruskem jako způsob, jak ukončit válečný konflikt. Přitom v roce 2023 bylo pro jednání asi 58 % Ukrajinců. Zároveň roste podpora myšlenky zastavení bojů. Podle stejného průzkumu je pro 56 % Ukrajinců, což je o dvanáct procentních bodů více než před rokem.

I v západní Evropě stoupá výrazně počet občanů, kteří si přejí ukončení války i za cenu, že Ukrajinci předají část území Rusku.

Pane předsedo, to jsou hodně odvážná slova. Toto zjištění o náladách v západní Evropě máte odkud?

Prosincový průzkum YouGov ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku, Dánsku a Spojeném království zjistil, že touha veřejnosti stát na straně Ukrajiny, dokud nezvítězí – i kdyby to znamenalo prodloužení války – ve všech sedmi zemích za poslední rok poklesla. Naproti tomu vzrostla ochota těchto západních zemí dojít k míru i skrz uzavření mírové dohody, která by vyžadovala, aby Ukrajinci odevzdali Rusům část svého území.

Na tato čísla upozornil server deníku The Guardian. V období mezi prosincem a lednem se procento lidí, kteří upřednostňují vyjednání míru, zvýšilo na 55 % ze 45 % v Itálii, na 46 % z 38 % ve Španělsku, na 43 % z 35 % ve Francii a na 45 % z 38 % v Německu.

Válku už nechtějí ani občané evropských států, ani samotní Ukrajinci. Válku chtějí jen globalistické elity. Pojďme to zabíjení už zastavit!

Pojďme k něčemu jinému. Starobní důchodci by nově měli být bez státního příspěvku k penzijnímu spoření. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládní právní úpravy, která od loňského července vyplácení zastavila u lidí pobírajících starobní důchod. Návrh se týkal konkrétně státních příspěvků k penzijnímu připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření. Je to podle vás správné?

Ústavní soud jmenovaný prezidentem Petrem Pavlem, který je prezidentem Fialovy koalice, jde na ruku vládě. Pokud budeme v příští vládě, podporu důchodců obnovíme.

Fotogalerie: - Sněmovna a interpelace

ODS a TOP 09 předkládají v zákoníku práce návrh na zavedení možnosti dávat ze strany zaměstnavatelů výpověď bez udání důvodu i zaměstnancům v řádném pracovním poměru po uplynutí zkušební doby, ale je to takový zásah do práv zaměstnanců, že to zpochybňuje i část vládní koalice. Jak se na to díváte vy?

To naprosto odmítáme. Znamenalo by to konec jakékoli ochrany zaměstnanců před propuštěním z práce včetně ztráty možnosti soudní ochrany a další tlak na snižování mezd. Zaměstnanec by mohl být vyhozen ze dne na den třeba jen proto, že se stará o nemocné dítě. To snad nikdo kromě Fialovy vládní koalice nemůže chtít...

Za velký problém považujeme například prodloužení zkušební doby po nástupu zaměstnance do nového zaměstnání z dosavadních tří na čtyři měsíce. Toto opatření by zvýšilo nejistotu zaměstnanců, protože v takzvané zkušební době mohou být pracovní poměry ukončeny okamžitě bez uvedení důvodu ze strany zaměstnavatele. Podáváme proto pozměňovací návrh, který by zachoval zkušební dobu v délce tří měsíců, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby si zaměstnavatel ověřil pracovní kvality, schopnost výkonu práce i pracovní morálku zaměstnance.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdí, že minulý týden na radě ministrů financí zvedl téma zrušení zákazu spalovacích motorů a ustoupení od systému emisních povolenek. Pochválíte ministra ODS alespoň za toto?

Fialova vláda z lidí dělá idioty. Byla to přitom právě vláda Petra Fialy ze stejné ODS, která balíček Fit for 55, který tato opatření obsahuje, dojednala a schválila. Zloděj volá „chyťte zloděje!“. Rozšíření emisních povolenek dostalo zelenou v roce 2022 za českého předsednictví. K finálnímu schválení závazné směrnice o rozšíření systému povolenek došlo v dubnu loňského roku na Radě EU, kde proti ní vláda Petra Fialy nijak nevystupovala. A předseda poslanců ODS Marek Benda řekl, že z nepozornosti odkývali některé blbosti, protože toho prý bylo moc a uteklo jim to... Pokud Fialově vládě „uteče“ takto zásadní věc, dokazuje opět svou nekompetentnost. Jsou to jenom předvolební řeči a podle mě nic neprosadí.

Tahle zmíněná blbost Fialovy vlády má své následky. Výroba elektřiny v České republice kvůli EU a Fialově vládě klesá. Fialova vláda a Evropská unie likvidují energetickou soběstačnost České republiky. Současně mají čeští spotřebitelé nejdražší elektřinu v EU. V roce 2024 české energetické zdroje vyprodukovaly 68,7 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což je meziročně o čtyři procenta méně. Důvodem tohoto trendu je především nižší produkce uhelných elektráren. Loni dodaly do sítě necelých 24 TWh elektřiny, meziročně o dvanáct procent méně. Oproti roku 2022 činí propad téměř 28 procent. Za uhlí doposud vláda nepředstavila žádnou adekvátní náhradu, přitom se pokračuje v útlumu jeho využívání!

Podle mého názoru je potřeba zrušit Green Deal a vystoupit z Pařížské klimatické dohody a ze systému obchodování s emisními povolenkami. Evropě ujíždí vlak a stává se zcela nekonkurenceschopnou, přičemž už dnes je rozpočet EU zadlužený až po uši. Tohle nedopadne dobře. Hnutí SPD chce být v příští vládě a jsme připraveni udělat rozhodné kroky na podporu národní ekonomiky a zamezení migrace.

Plány na Green Deal ale Brusel neopouštějí, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nyní dokonce představila plán, jak právě skrze greendealové inovace dohnat Čínu a USA. Mají tyto plány podle vás nějakou oporu v realitě?

To mi připomíná plán dohnat a předehnat, který měli za Chruščova v Sovětském svazu, když chtěli předehnat Spojené státy. Víme, jak to dopadlo. Podobně měla Evropská unie podle lisabonské strategie z roku 2000 dohnat a předehnat USA do roku 2010. EU se měla stát „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa“. Její zaostávání se naopak ještě zrychluje. Kde soudruzi z Bruselu udělali chybu?

Nemá cenu rozebírat ty její bláboly. Dopadne to jako vždycky. Ona stále mluví o Green Dealu a chce sjednotit všechny legislativy v rámci EU. Tedy vytvořit centrální zákony a jednu vládu nad Evropou. To znamená konec demokracie a národní suverenity. Buď se tohoto šílenství a diktátu Bruselu zbavíme, nebo to Evropu i naši zemi zničí.

A Ameriku chce von der Leyenová a Evropská unie asi předehnat tím, že budeme s odpuštěním žrát brouky a larvy. Evropská unie schválila kvůli Green Dealu využívání dalšího hmyzu v potravinářství. Po dřívějším schválení moučky ze sarančat nebo cvrčků otevřel Brusel dveře potravinářskému využití v EU pro prášek z celých larev potemníka moučného. Je mi z těch šašků v Bruselu a jejich českých loutek na zvracení.