Okamura: Nepřijímejme žádné muslimy, nebo budou vraždit i u nás. Ukrajinské uprchlíky pošleme domů

Německo zasáhl v pátek další teroristický útok, kdy muslimský imigrant autem zavraždil nejméně dva lidi a desítky zranil. Vrací se období, kdy se budeme na veřejných prostranstvích s obavami rozhlížet?

Je mi líto obětí útoku. Nevinných lidí zavražděných muslimskými imigranty a jejich potomky bude bohužel přibývat a toto je jen vrchol ledovce, protože k různým útokům a trestné činnosti afrických a islámských imigrantů dochází v západní Evropě každodenně. Západní Evropa se kvůli liberálním evropským politikům rychle islamizuje a islám jako nenávistná ideologie inspiruje muslimské imigranty k násilným činům proti takzvaným nevěřícím. Asimilace imigrantů neproběhla a ani neproběhne a integrace selhala. Bohužel budou islámští a afričtí imigranti a jejich potomci dál v Evropě vraždit a napadat původní obyvatele Evropy. A občané evropských států se stávají postupně cizinci ve svých vlastních zemích, ve čtvrtích měst, kde žijí.

Dá se vůbec zajistit, abychom se nakonec necítili jako cizinci ve své zemi i my?

Řešením bezpečnosti v naší zemi, které prosazuje SPD, musí být nulová tolerance jakékoli nelegální imigrace, okamžité ukončení pobytu všem cizincům, kteří u nás spáchají trestný čin, zákaz propagace islámu, zákaz staveb mešit a zahalování v ČR, zákaz imigrace afrických a muslimských imigrantů, revize všech povolení k pobytu cizinců v ČR a návrat ukrajinských uprchlíků zpět na Ukrajinu. Tato naše řešení chceme realizovat v příští vládě. Není to ani xenofobie, ani rasismus, ani nenávist k jiným, je to jen zdravý rozum a jediné řešení, jak zachovat naše bezpečí a prosperitu. Nechceme z hlediska bezpečnosti dopadnout jako západní Evropa.

Když jsme u té migrace, ve středu sněmovna vyslovila souhlas s vládou navrženou novelou zákona lex Ukrajina 7. Vy jste hlasovali proti a návrh jste hlasitě kritizovali, co vám vadí nejvíce?

Hlavní námitkou je, že odmítáme zvýhodňování Ukrajinců na úkor českých občanů a další neomezené prodlužování pobytu takzvaných ukrajinských uprchlíků. Pokud budeme součástí příští vlády, a my v příští vládě být chceme, tak tento zákon zrušíme. Říkáme jasné ne diskriminaci českých občanů. Pro hnutí SPD jsou na prvním místě čeští občané. Vidíme, že pro Fialovu vládu jsou na prvním místě Ukrajinci.

To jsou vážná slova. Můžete být podrobnější, co přesně vám na té nové legislativě vadí?

V zásadě vidíme několik hlavních problémů. Prvním je, že o pobytu Ukrajinců nebude nově rozhodovat Česká republika, ale Evropská unie. Konkrétně Rada EU. Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby se v Bruselu rozhodovalo, kdo tu s námi bude žít. Další věc je, že ukrajinští takzvaní uprchlíci budou moci zažádat o dlouhodobý pobyt v České republice. SPD s tím nesouhlasí, protože je to cesta, jak mohou získat české občanství. Vládní koalice si tímto způsobem může vytvořit ze statisíců Ukrajinců své budoucí voliče. A nemáme pak šanci poslat Ukrajince zpátky.

Třetí naprosto šílená věc je, že Ukrajinci deklarující určitý zdravotní handicap získají 4600 až 6600 korun měsíčně, tedy více než český zdravotně postižený občan. S tím hnutí SPD absolutně nesouhlasí. Cizinci by neměli mít přístup k sociálním dávkám ani k dávkám pro osoby se zdravotním postižením určeným českým občanům. Přitom českým zdravotně postiženým občanům v 1. stupni závislosti (nezvládání až čtyř základních životních potřeb) nedávno Fialova vláda odmítla zvýšit měsíční příspěvek na péči ze současných tragicky nízkých 880 korun měsíčně. A posuzovat Ukrajince nemají české orgány, ale dávky mají být přiděleny na základě nějakých dokumentů z Ukrajiny. Ukrajina je zkorumpovaná země s jinými standarty, takže tyto dokumenty podle mě nelze vůbec brát v potaz. Je šílené, že čeští občané musí podle Fialovy vlády splňovat pro přiznání dávek přísnější kritéria než Ukrajinci.

Mimochodem je také naprosto skandální, že už nyní Ukrajinci nemusí se svými automobily na státní technické kontroly, na měření emisí a nemusí mít povinné ručení. Technickou absolvují lidé přece kvůli bezpečnosti na silnici a pokud ji Ukrajinci nemusí mít, mohou tím ohrožovat na silnici české občany! A podle vyjádření ministerstva dopravy u nás mohou jezdit i s prošlým řidičským průkazem své země.

Navíc k tomu všemu je nově ve vládním zákoně zaváděná takzvaná neoprávněná činnost pro cizí moc, což je ustanovení dosti gumové a velmi zneužitelné. Jde o předání informací, které nejsou utajované. Čili můžete teoreticky někomu na ulici odpovědět na otázku, kudy se dostane třeba na Pražský hrad, a pokud ta osoba bude jednat pro cizí moc, můžete být trestně stíhán. Jen tak mimochodem bych dodal, že pro cizí moc jedná sama Fialova vláda, protože hájí zájmy Kyjeva, Washingtonu a Bruselu.

Sečteno podtrženo protinárodní Fialova vláda hájí jen zájmy USA, Unie a Ukrajiny a na Českou republiku a jí občany kašle a směje se jim do tváře. Pakliže bude SPD součástí příští vlády, uděláme revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců u nás a zajistíme, aby tady nebyli žádní příživníci nebo lidé, kteří u nás porušují zákony. Že Fialova vláda hájí zájmy Ukrajinců na úkor českých občanů, už vědí i čeští občané.

A to, pane Okamuro, dovozujete z čeho, že to čeští občané vědí?

Podle listopadového výzkumu agentury Ipsos si totiž více než polovina občanů myslí, že Česko by už nemělo přijímat další uprchlíky z Ukrajiny. Více než dvě třetiny lidí v průzkumu souhlasily s tezí, že česká vláda pomáhá Ukrajině na úkor českých občanů.

Máte na mysli vojenské dodávky?

Fialova vláda posílá peníze Ukrajině a Ukrajincům, celkem už 122 miliard korun, ale českým důchodcům snižuje důchody. Hnutí SPD jednoznačně nesouhlasí s posíláním peněz a zbraní Ukrajině! Peníze, které Fialova vláda poskytne zkorumpovanému ukrajinskému režimu na zabíjení, mohli sloužit českým občanům. Hnutí SPD podporuje mír, ne válku. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání!

Dobře. Pojďme se pobavit o jiných věcech, kterými podle vás Fialova vláda škodí Česku. Kritizujete ji třeba za vstup do evropského systému emisních povolenek ETS 2 na budovy a dopravu, ale teď premiér Fiala oznámil, že by to rád odložil nejméně o rok. To je podle vás správné?

My prosazujeme odstoupení od systému všech emisních povolenek a Green Dealu EU, protože to likviduje ekonomiku a životní úroveň českých občanů a způsobuje to obrovské zdražování všeho. Je tragikomické, že Fialova vláda nyní prosazuje odklad, zatímco to sama Fialova vláda v Evropské unii odkývala. Rozšíření emisních povolenek dostalo zelenou v roce 2022 za českého předsednictví, tedy za premiéra Fialy. K finálnímu schválení závazné směrnice o rozšíření systému povolenek došlo v dubnu loňského roku na Radě EU, kde proti ní vláda Petra Fialy nijak nevystupovala. A Marek Benda z ODS pak řekl, že to Fialova vláda prý odkývala „z blbosti“. Pokud jsou tak nekompetentní, že něco tak zásadního odkývou z blbosti, neměli by vládnout. Emisní povolenky budou navíc pravděpodobně o dost dražší, než bylo původně avizováno.

Pravděpodobně proč? Z jakých informací čerpáte?

Podle analýzy poradenské společnosti ClearBlue Markets vzroste jen za první tři roky od spuštění nového systému EU ETS 2 jejich cena skoro o sto procent. Současné vládě se nechce přiznávat, že cílené zdražování komodit pro spotřebitele odsouhlasila, proto se snažila implementaci směrnice do české legislativy vyhnout. Nakonec to vymyslela tak, že to nejhorší, tedy zdražování u koncových spotřebitelů, prakticky přehodí na další volební období, na další vládu.

Podle zmiňované analýzy se má zpočátku cena nových povolenek pohybovat kolem 55 eur. To je slibovaný strop. Jenže ten bude platit jen v době spuštění, protože bude existovat převis nabídky nad poptávkou. V roce 2030 by však už mohla cena dosahovat 105 eur, protože poptávka po povolenkách kvůli zpřísňujícím se podmínkám na trhu poroste. Norská poradenská společnost Veyt minulý měsíc předpověděla, že cena nových povolenek dosáhne do roku 2031 dokonce 220 eur. Takže benzín nezdraží o dvě či tři koruny za litr, jak se píše, ale třeba o víc než deset korun.

K tomu bych ještě dodal, že v přípravné zprávě o dopadech (impact report), jejíž kopii získal deník Financial Times před oficiálním zveřejněním, Evropská komise odhaduje, že pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 a poté o 100 % do roku 2050 – což je hlavním cílem Green Dealu EU – bude Evropa muset v letech 2031 až 2050 každý rok investovat 1,5 bilionu eur. Uvedená částka 1,5 bilionu eur odpovídá 10 % celkového HDP Evropské unie v roce 2022 – každý rok! To je šílenství. Přitom zadlužená EU si už dnes půjčuje peníze formou dluhopisů se splatností až do roku 2057... Evropská unie dříve či později zkrachuje a rozpadne se, to je zcela zřejmé. Náklady na sanaci škod tohoto nepovedeného projektu budou astronomické.

Dalším tématem, co se tento týden ve sněmovně probíralo, bylo zvýšení platů ústavních činitelů. Vy jste mluvil o tom, že je to nemorální a Marek Benda se opozicí vysmíval, že její kritika jsou "čtvrthodinky nenávisti" jako z Orwella. Koalice tvrdí, že kdyby to neodhlasovala, mohla by přijít stížnost k Ústavnímu soudu. Co vám tedy na návrhu vadí?

Zvyšovat platy politiků, když má spousta lidí existenční problémy, je vrcholem drzosti a arogance vládní koalice. Podal jsem návrh na zmrazení politiků až do konce příštího období. To jsem navrhoval ostatně už pětkrát. Stát by měl podle mého názoru naopak ulevit zaměstnancům, živnostníkům a menším firmám. Fialova vláda si zvyšuje platy, ale občanům zvýšila daně. To je opravdu chucpe.

Čtvrtek byl ve sněmovně věnován prvnímu čtení novely trestního zákoníku. Jak hodnotíte tento legislativní počin?

Tento návrh fakticky směřuje k legalizaci konopí a dalších měkkých drog. S tím samozřejmě nesouhlasíme a dáme k tomu své pozměňovací návrhy. Dále se novela trestního zákoníku snaží o zmírnění některých trestů a usiluje o to, aby naše věznice nebyly tolik naplněné. Z praxe ale vidíme, že by naopak v řadě případů bylo správné trestní postihy zpřísnit.

Buďme prosím konkrétní. Jaké postihy by se měly zpřísnit?

Nepřizpůsobiví a feťáci mnohdy obtěžují občany drobnou kriminalitou, která je klasifikována jako přestupek. Tito lidé pokuty nezaplatí, jelikož oficiálně nic nevlastní, nelze z nich nic vymoci a vesele obtěžují, okrádají a napadají lidi dál a policii se vysmívají. Čili naopak u recidivy u přestupků je podle mě na místě je sčítat a klasifikovat je jako trestný čin. Nám by se líbilo, že pokud by někdo opakovaně například během jednoho roku spáchal přestupek třikrát, posuzovalo by se to jako trestný čin. Slušní lidé musí být chráněni před gaunery a zločinci.

Dobře. Tento perný týden byl ve sněmovně letos poslední, za pár dní máme Štědrý den a Vánoce. Co občanům v této vzrušené době do svátečního času popřát?

Chci popřát všem čtenářům Parlamentních listů krásné a klidné prožití vánočních svátků s jejich rodinami a přáteli. My chceme, aby se lidé nemuseli bát jít na ulici kolem vánočního stromu, aby je nepřepadl a nezavraždil nějaký imigrant. Například minulý víkend syrští imigranti vtrhli na vánoční trhy v Německu a pokřikovali tam Allah akbar, aktuální teroristický útok jsme probrali.

Také chceme, aby si lidé mohli doma zatopit bez obav, že je Green Deal a Evropská unie vysokou cenou energií a zdražováním všeho zruinuje. Chceme, aby si lidi mohli svobodně povídat bez obav z toho, že je někdo udá za „protivládní“ řeči nebo za to, že mají doma betlém, který prý uráží muslimy. Bráníme slušný život pro slušné lidi.