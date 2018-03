Okamura byl ambasadorem „Evropského roku mezikulturního dialogu“ a porotcem „Miss cizinka“, říká pirát, který celý únor nepil

ROZHOVOR „Vždy patřilo k dobré politické kultuře, že s komunisty ‚se nemluví‘. Jenže dnes se podle stejného klíče nemluví ani s SPD a s Andrejem Babišem. Jenže pokud mají ve Sněmovně většinu, je to poněkud zapeklitá situace a její důsledky vidíme,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz člen republikového vedení (do ledna 2018 místopředseda) Pirátů Martin Šmída. „Rád bych věřil, že to s demokracií v tomto státě ještě není tak špatné, aby ji mohli ohrozit slábnoucí komunisté. Nicméně ohrozit ji může i Babiš. Nejvíc mě ale děsí jeho sny o změně volebního systému, tak aby získal ještě větší moc, než má nyní,“ dodává.

„Jmenovat chlapa, který mlátil demonstranty a ani se za to nestydí, šéfem komise na kontrolu policistů – to je výsměch celému listopadu 1989, celé revoluci, kterou jsme tenkrát s čistým srdcem dělali,“ uvedl marketingový expert Jakub Horák na adresu Zdeňka Ondráčka zvoleného předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Co si myslíte vy?

Když probíhala ta slavná „sametová revoluce“, tak mně byly čtyři roky, takže si to osobně ani nepamatuji a nějakým sentimentem tedy moc netrpím. Ale chápu, že lidé, kteří tehdy „zvonili klíči“, to jako výsměch vidí. A já mám pro ně pochopení. Musí to být strašný pocit zmaru. Ostatně asi proto přišlo demonstrovat na náměstí tolik lidí. Ač jsem osobně na žádném náměstí nebyl, sledoval jsem online stream z olomoucké demonstrace a vzbudilo to ve mně určitou naději, že si lidi přece jen nenechají líbit úplně všecko. V samotném zvolení Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS vidím jistou symboliku, která vzbuzuje jisté obavy.

A přestože jsem v poslední době viděl mnoho důvodů, za které by stálo za to demonstrovat taky, ne-li víc, tak tímto aktem v mnohých prostě přetekl pohár trpělivosti. Vidím tedy jako veskrze pozitivní, že se zvedla vlna odporu, a rád věřím, že nešlo jen o Ondráčka, ale celkově o aktuální politické dění. Obecné referendum stále nemáme a volby budou za dlouho, takže tohle je zatím skoro jediná cesta, jak dát najevo nespokojenost s některými politiky a jejich rozhodnutími a činy.

Co říkáte na obrat Andreje Babiše v této věci, který nyní zase doporučuje Ondráčka odvolat? (Zdeněk Ondráček v úterý odpoledne nakonec sám odstoupil – pozn. aut.)

Když budu parafrázovat výše zmíněného Jakuba Horáka – je to výsměch. Je zřejmé, že Ondráček byl zvolen i hlasy z hnutí ANO. Babiš na tom hlasování chyběl a teď moralizuje? Nevím, co za tím je, jestli se jenom zalekl pošramoceného PR, nebo jestli to nějak souvisí s jeho tlaky na odstoupení šéfa GIBS Murína. Jen doufám, že se Babiš nepokusí do čela komise místo Ondráčka dosadit někoho svého. Nechci spekulovat, ale je to celé nějaké divné. I to, že se Ondráček tak poslušně poroučel a rezignoval. Každopádně kdyby se podařilo Ondráčka z komise úplně odvolat, bude to pozitivní. Když už lid vyjde do ulic, neměl by zůstat nevyslyšen. Taková politická ignorance a arogance by byly dalším stupínkem k dalšímu prolomení dna politické kultury.

A budu doufat, že předsedou komise pro kontrolu GIBS bude nakonec náš pirátský nominant Mikuláš Ferjenčík. Domnívám se, že kontrola nad policií by neměla být policejní, ale civilní. Nehledě na předpoklad, že to místo by měla dostat opozice a ideálně podle poměrného zastoupení. A pokud si spočítáme současný stav předsedů komisí a výborů, jednoduše zjistíme, že Piráti jsou v tomto znevýhodněni. Pokud budou všichni poslanci postupovat férově, bude zvolen Mikuláš Ferjenčík.

Jak vidíte fakt, že v roce kulatého výročí tzv. Vítězného února budou komunisté pravděpodobně silou, která podpoří případnou další vládu Andreje Babiše? Na druhou stranu, dosáhli nejhoršího volebního výsledku, jsou nyní skutečně pro demokracii v této zemi opravdu tak nebezpeční?

Já jsem nikdy nepatřil k zastáncům toho, aby byla komunistická strana zrušena či zakázána. Bral jsem jako fakt i jejich na můj vkus příliš vysoké volební výsledky. Vždy však patřilo k dobré politické kultuře, že s komunisty „se nemluví“. Živě si pamatuji na ten povyk, když s nimi chtěli vládnout Paroubek nebo Kalousek. Jenže dnes se podle stejného klíče nemluví ani s SPD a s Andrejem Babišem. Jenže pokud tito mají ve Sněmovně většinu, je to poněkud zapeklitá situace a její důsledky vidíme. A je to paradoxní, že si zrovna v tuto dobu připomínáme „Vítězný únor“, který má taky počátek ve výsledku demokratických voleb. Na ČT nyní běží dokumenty o „rudých prezidentech“, komunistickém převratu a nástupu totality, a to v takové míře, že se Babišovi divím, že to už dávno neoznačil za účelovou kampaň proti jeho vyjednávání o vládě. Ale vážně. Komunisté již dokázali, že jejich ideologie není s demokracií příliš kompatibilní.

Stejně tak je pro mě nepochopitelné, jak strana hájící zájmy dělnické třídy může podporovat vládu miliardáře, oligarchy a mediálního magnáta. Ale to si musejí vyřešit oni sami se svými voliči. Rád bych věřil, že to s demokracií v tomto státě ještě není tak špatné, aby ji mohli ohrozit slábnoucí komunisté. Nicméně ohrozit ji může i Babiš se svou postupnou agrofertizací státní správy, dosazováním loajálních lidí na důležité posty a schvalováním zákonů, které salámovou metodou ukrajují ze svobod lidí. Nejvíc mě ale děsí Babišovy sny o změně volebního systému, tak aby získal ještě větší moc, než má nyní.

Tomio Okamura je místopředsedou Poslanecké sněmovny, což mnoha lidem vadí nejen kvůli jeho výrokům o táboře v Letech. Jeho odvolání žádali i lidé na pondělních demonstracích (samozřejmě, že prioritně volali po odvolání Ondráčka). Jste také pro Okamurovo odvolání z významného postu v Poslanecké sněmovně, případně proč?

Pořád si nejsem jistý, jestli je Tomio Okamura skutečný „nacionalista a islamobijec“, nebo opravdu jen politický podnikatel, který si prostě vybral „cílovku“ a té říká, co chce slyšet, a následně si odklání peníze od státu. A zatím se přikláním spíše ke druhé variantě. Vždyť Tomio Okamura byl ambasadorem „Evropského roku mezikulturního dialogu“ nebo například porotcem soutěže „Miss cizinka“. Ale ať už své výroky myslí vážně, nebo ne, je za ně zodpovědný. A i když si na toho „nácka“ třeba jenom hraje, navenek není vidět rozdíl. Takže já bych pro jeho odvolání jistě hlasoval, ale nejen kvůli tomuto výroku. Ostatně Andrej Babiš je autorem výroku podobného, jenže se pak za něj omluvil.

Mně Tomio Okamura vadí především v tom, jak oklamává svoje voliče. Mluví o přímé demokracii, přitom je sám z čela strany takřka neodvolatelný, mluví o boji proti cenzuře, ale sám na svých facebookových stránkách cenzuruje názory jiných, mluví o svobodě, ale mluví jen s novináři, které si sám vybere. Celou jeho SPD vnímám jako podvod na voliče a tunel na veřejné peníze. Jestli to jeho voličům nevadí nebo to prostě nevidí, to je jejich problém. Ale já bych rád měl ve vedení Poslanecké sněmovny pouze lidi s jistým morálním kreditem.

A jsem moc rád, že je místopředsedou Poslanecké sněmovny alespoň Vojtěch Pikal, o jehož zvolení jsem se snad i dílem přičinil.

Množí se útoky na veřejnoprávní média. Prezident Zeman radil poslancům, jak to udělat, aby se v ČT mohly udělat personální změny, proti ČT láteří i Jaromír Soukup z TV Barrandov. Objevují se i výtky, že některé reportáže ČT jsou neobjektivní, stranící někomu a jiného hanící. Je tato kritika oprávněná? Je ČT v ohrožení?

Veřejnoprávní média vnímám jako velice důležitá pro demokracii. Když pomineme Českou televizi a Český rozhlas, tak nám tu zbudou Babišova média, Bakalova média, Valentova média, Soukupova média a pak pár dalších anebo menších, kde jsou majitelé ze zahraničí nebo je ani neznáme. Měl by být vždycky někdo nezávislý, a tu úlohu mají plnit právě veřejnoprávní média. A jistě je v pořádku je kritizovat, ale ta kritika musí vést k nějakému zlepšení, nikoli k destrukci. A hlavně ta kritika musí být objektivní a pravdivá, nikoli to, co předvedl Soukup na TV Barrandov.

Jsem moc rád, že tu máme lidi a týmy, kteří umějí točit pořady typu Černé ovce nebo Reportéři ČT. Bez nich by se zametla pod koberec spousta různé špíny. Takže já připouštím debatu o změně veřejnoprávních médií, třeba i koncesionářských poplatků, ale výsledek té debaty musí vést k tomu, že Česká televize a Český rozhlas budou ještě lepší, vyváženější, objektivnější a nezávislejší, nikoli že mají být zrušeny.

Václav Klaus mladší dlouhodobě razí tezi, že z EU bychom měli vystoupit i za cenu, že zchudneme. „Je to něco, jako když jste bohatí a máte spolu děti, ale manžel vás začíná mlátit. V takové chvíli je slušné, morální a demokratické položit si otázku, zda to stojí za to,“ uvedl v Českém rozhlase na adresu sankcí, které nám hrozí za nepřijímání migrantů. „V západní Evropě jsou dnes čtvrtě, kde panují jiná pravidla a lidé křesťanské víry nejsou příliš vítáni. To je pro mě obrovská hodnota, která je pro mě víc než část majetku,“ říká. Co na to říkáte vy?

Já na rozdíl od pana Klause ml. rozveden nejsem, ani svou ženu nemlátím. A jsem názoru, že když je něco rozbité, tak se to má opravit, a ne hned zahodit, že lidé by měli víc mluvit spolu, než se pomlouvat za zády. Já jsem k Evropské unii taky často kritický. Vnímám, že její demokratické procesy jsou někdy těžkopádné, některá rozhodnutí jsou pochybná a celý ten byrokratický kolos chce živit hlavně sám sebe. Ale je to podobné jako s tou ČT – kritizujme, abychom zlepšili, nikoli abychom zničili.

I kdyby se Evropská unie podle přání podobných Klausů skutečně rozpadla, okamžitě by vznikla podobná platforma, která by se stala další Evropskou unií. Někdo tvrdí, že k tomu dojít musí, že EU je nereformovatelná, a chtějí ji rozbít. Podle mě reformovatelná je, jenom se o to musí někdo snažit. Volby do europarlamentu jsou za rohem, ty rozhodnou. Záleží, koho si občané Evropy zvolí, to je ta demokracie.

A co se týče oněch „čtvrtí, kde panují jiná pravidla“, to je samozřejmě problém. Musejí platit stejná pravidla pro všechny. Ale je to spíše problém těch jednotlivých měst, zda nechají vznikat nějaká ghetta, tak nějak po čunkovsku, chtělo by se říct. Pokud to má být argument proti EU a pokud použiji původní příměr, tak se přece nebudu rozvádět s manželkou kvůli tomu, že má nepořádek v kabelce.

Dočetl jsem se na vašem facebooku, že jste měl „suchej únor“. Neboli bez kapky alkoholu. Jak se vám podařilo přežít toto strastiplné období?

Ano, to je pravda, držím ho už několikátý rok po sobě a je to vždycky zajímavá sonda jak do stavu společnosti, tak do sebe sama. Až když člověk ten alkohol na chvíli opravdu vysadí, tak si uvědomí, jak je alkohol všudypřítomný a „kdo nepije, ten je nějaký divný“. A taky mu to dá nějaké informace o sobě. Je dobré si každý rok ověřit, že závislost na alkoholu není fyzického rázu, ale jen psychického a společenského. Ale jinak jsem se opravdu na první březnové pivečko v naší vesnické hospůdce těšil a chutnalo líp než kdy dřív. A rád si takhle otestuji i ostatní osobní závislosti. Třeba leden jsem měl bez masa a teď v březnu jsem vysadil kofein a cukr. A ještě nějaké nápady mám. Baví mě vystupovat z komfortní zóny a trochu bořit předsudky, které kolem mě panují.

autor: Oldřich Szaban