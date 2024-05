Okamura po atentátu na Fica: Fialovi nevadí, že Novotný z ODS si přeje věšení lidí?

Již za několik dní, ve čtvrtek 23. května svoláváte do Prahy na Václavské náměstí velké veřejné setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran s názvem Čas na změnu. Řekněte nám podrobnosti?

Ano, rád, a dovolte mi, abych všechny občany srdečně pozval na Václavském náměstí v Praze, kde proběhne 23. května v 17 hodin velké setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran z naší evropské frakce Identita a demokracie. Vystoupí řada předsedů stran z celé Evropy, diváci uvidí také zdravici Marine Le Penové a také další zajímavé hosty, například Fabrice Leggery z Francie, který byl sedm let šéfem Frontexu (2015-2022) a sám odstoupil poté, co mu eurokomisařka pro migraci Ylva Johansson přikazovala, aby místo ochrany schengenských hranic dovážel nelegální imigranty do Evropy. Jsem přesvědčen, že jeho vystoupení na Václavském náměstí bude pro diváky velmi zajímavé, jelikož nám otevřeně popíše realitu ve vedení Evropské unie ohledně migrace. Jako zástupce Ficovy slovenské vládní koalice vystoupí místopředseda slovenského parlamentu Andrej Danko, který bude mluvit o aktuální situaci. Tématem celé akce bude migrace, Green Deal EU, cenzura a spolupráce svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. A na rozehřátí od 16 hodin zahraje koncert kapela Ortel. Těším se na osobní setkání s Vámi!

Nemůžu se vás nezeptat na atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.

Je to samozřejmě šílené. Důrazně to odsuzujeme a přejeme slovenskému premiérovi, aby se brzy uzdravil. Něco takového do politiky ani jinam nepatří.

Na Slovensku již začalo obviňování, kdo za celou věc může. Jsou obviňována média, opoziční politici. Kdo podle vás nese odpovědnost?

Ze strany názorových oponentů bývá ale SPD samo obviňováno ze šíření nenávisti…

Když nemají strany Fialovy vládní pětikoalice a s nimi spojení novináři argumenty, tak plivou zlou slinu. Jak ubohé. Šířením nenávisti přeci není poukázání na fakta. Například na to, že muslimští a afričtí imigranti často páchají kriminalitu a že mnoho západoevropských měst kvůli nim už není bezpečných. To je naprosto evidentní a dozvídáme se o tom denně. V politice musíme být samozřejmě připraveni na ostrou polemiku, ale nepřijatelné podle mě je, když někdo například někoho osočuje bez jakýchkoli důkazů, že je „fašista“, „extrémista“, „Putinův agent“ a podobně. To přesně dělají vládní politici a provládní média. Nebo když někdo někoho jen kvůli názoru sprostě uráží či dokonce vyzývá k jeho likvidaci a násilí.

Můžete uvést příklady?

Tak například koalice SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL) nyní přišla s kampaní, kde je parodie na volební billboardy hnutí ANO a je tam nápis „Rusko, pro tebe všecko“. To je přece totální nesmysl. Hnutí ANO Andreje Babiše jasně a opakovaně řeklo ústy jejich nejvyšších představitelů, že vždy podporovalo a bude podporovat posílání zbraní a peněz na Ukrajinu a Ukrajincům, podpořilo smlouvu umožňující přítomnost vojáků USA na našem území a využívání vojenských základen v ČR Američany a podporuje politiku NATO. I Andrej Babiš byl v sídle CIA. Hnutí ANO se v zahraniční politice chová prakticky stejně jako pětikoalice. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která hlasuje proti posílání peněz a zbraní Ukrajincům a proti americkým základnám u nás.

Stejně tak se vládní koalice snaží z nás dělat Putinova agenta jen kvůli tomu, že SPD chce mír na Ukrajině a nechceme válku nebo že jsme odpůrci bruselského diktátu. Taková argumentace vládních politiků je naprostá podpásovka.

A příklady sprostých urážek?

Herečka Magda Vášáryová označila některé voliče Smeru za fašisty a spodinu. A nemusíme chodit jen na Slovensko. „Rudá a hnědá prasata táhnou na Hrad lháře a demagoga,“ uvedl o těch, kteří volili Miloše Zemana na Hrad, režisér Jan Hřebejk.

A výzvy k násilí?

U nás podle mého osobního názoru k násilí jasně vyzývá starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný z vládní ODS, za kterým jezdí premiér Fiala a dělají si spolu přátelské fotografie. „Já bych si přál, aby za tohle Ondráček visel,“ napsal veřejně Novotný o tehdejším poslanci. Svůj názor ještě zopakoval. „A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d.“

„Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat Fialovi. Že má zadarmo zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče,... jste nevděčná banda českejch zm*dů,“ hlásal ve videu Novotný z ODS.

Podle jeho slov by Češi potřebovali válku. „Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co zaprděnej čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka,“ dodal Novotný.

Panu „slušnému“ Petru Fialovi to evidentně po celou dobu nevadí... A proč za tato slova není Novotný odsouzen? Kdyby to pronesl někdo jiný na adresu jiného etnika než Češi, už by podle mě seděl.

Když to shrnu, nemám problém s ostrou názorovou polemikou, ale na základě faktů, ne na základě lží, urážek a vyhrožování. A výhružky násilím v podání pana Novotného z ODS nebo výroky některých vládních politiků jako je třeba poslanec Bartošek z KDU-ČSL mohou podle mého názoru opravdu vést k tomu, co se stalo na Slovensku.

Migrační pakt byl definitivně schválen…

Vláda dokonala podraz na naši republiku. Místo, aby hlasovali proti a blokovali přijetí paktu všemi možnými postupy, tak se jen alibisticky a zbaběle zdrželi a pakt byl přijat. Je to zrada. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na sociální síti X jménem vládní pětikoalice uvedl, že je rád, že byl Migrační pakt EU definitivně schválen. Pakt zavádí kvóty na přijímání afrických a islámských imigrantů, nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta. To je zrada českých zájmů v přímém přenosu! Podle Rakušana má velkou zásluhu na přijetí migračního paktu i české předsednictví EU. Hnutí SPD odmítá migrační pakt respektovat. Nechceme tu muslimské a africké imigranty.

Zástupci Polska a Maďarska hlasovali proti všem deseti předloženým normám Migračního paktu, zástupce Slovenska pak hlasoval proti dvěma nejnebezpečnějším z nich. Vedoucí představitelé těchto našich partnerských zemí v rámci uskupení V4, na rozdíl od vlády Petra Fialy, jasně a opakovaně deklarovali, že se Migračním paktem EU v praxi nebudou řídit a nikdy nepřistoupí na jeho ponižující a škodlivé podmínky. Na vypracování a schválení Migračního paktu EU se za ČR nejvíce podílel ministr vnitra Rakušan, který tím naši zemi těžce poškodil.

Když jsme u imigrace, hnutí SPD přišlo s návrhem novely trestního zákoníku, která se týká cizinců. Můžete ji přiblížit?

Hnutí SPD připravilo změnu trestního zákona, aby cizinci, kteří mají v České republice povolení k pobytu a spáchají úmyslný trestný čin, aby automaticky byli po odpykání trestu vyhoštěni z území České republiky bez možnosti návratu. Dnes je tomu jinak. Přestože tady cizinci páchají například trestnou činnost, tak po odpykání trestu mohou nadále pobývat na území České republiky. A to si myslím, že není dobré. Ten náš návrh směřuje k tomu, aby to bylo od začátku pro tyto cizince odrazující. Protože dnes je to tak, že oni si řeknou: Tady si něco odpykáme a pak tady budeme dál žít v České republice. A my to chceme změnit.

Minulý týden prošla korespondenční volba druhým čtením. Co budete dělat, když bude schválena ve Sněmovně, Senátu a podepíše ji i prezident?

Pokud jej Poslanecká sněmovna a Senát, kde má vládní koalice většinu, přijmou, budeme se chtít aktivně podílet na návrhu na jeho zrušení Ústavním soudem. Oslovíme hnutí ANO, aby podání k Ústavnímu soudu podpořilo.

Z březnových dvou procent se meziroční míra inflace v dubnu podle ČSÚ dostala na 2,9 procenta. V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny vzrostly o 0,7 procenta. Mnoho ekonomů tento nárůst inflace překvapil.

Mě to nepřekvapilo. Je jasné, že extrémní zadlužování státu a zvyšování daní, které způsobuje Fialova vláda, vede k inflaci a všechno se zdražuje. Všechno prodražuje i Green Deal EU, který Fialova vláda podporuje. Vidíme, že kvůli Fialově vládě se zdražování opět zrychlilo.

Když jsme u statistických údajů, tak připomenu, že stavební produkce v ČR v březnu klesla meziročně o 8,3 %, což je nejhorší výsledek za poslední tři roky. Objem bytové výstavby poklesl meziročně dokonce o 11,1 %. Počet nově zahájených staveb pak meziročně poklesl o katastrofálních 17,6 %! Tento rekordní pokles je způsoben zejména enormně dlouhými dobami stavebních řízení, vysokými úrokovými sazbami a významným zdražením stavebních prací a stavebních materiálů.

Kde vidíte příčinu úpadku stavebnictví?

A jaký máte recept?

Hnutí SPD již léta apeluje na to, aby bytová politika byla naprostou prioritou jakékoli vlády, chceme-li podpořit porodnost v pracujících rodinách. Stát musí převzít hlavní odpovědnost za budování dostatečných kapacit cenově dostupného vlastnického i nájemního bydlení. A to nejen pro mladé lidi, ale pro všechny občany včetně seniorů. Je nutné obnovit rozsáhlou bytovou výstavbu a nastartovat dlouhodobý projekt výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny s garancí státu. Ale problémy ohledně bydlení a domů způsobuje i Evropská unie.

Co tím myslíte?

A když jsme u Evropské unie a Green Dealu, ještě připomenu, že podoba, v jaké Evropská komise schválila možnost české státní finanční podpory výstavby případného pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany, je pro ČR zcela nevýhodná a povede k dalšímu růstu cen elektrické energie pro české spotřebitele.

Jak to?

Dle rozhodnutí Evropské komise tento náš nový jaderný zdroj nesmí vytlačovat z elektrizační soustavy výrobu z tzv. obnovitelných zdrojů energie. Jde jednoznačně o požadavek dokládající upřednostňování dodávek elektřiny z dotovaných německých větrných a fotovoltaických elektráren na úkor České republiky, jejích občanů a firem.

Pokyny Evropské komise rovněž naprosto vylučují jakoukoli návratnost vložené investice do tohoto jaderného bloku. Evropská komise také zkrátila dobu trvání přímé státní finanční podpory tohoto zdroje z 60 na 40 let, což přinese vyšší výrobní náklady a vyšší koncové prodejní ceny elektrické energie.

Hnutí SPD se hodně angažuje v sociální oblasti. Máte zde nějakou novinku?

Asociální Fialova vláda se zcela vykašlala na zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené v 1. stupni závislosti. Vytvořili jsme proto petici, kterou lidé můžou podepsat na našich petičních a volebních stáncích a nebo ji najdete i ZDE.

A když jsme u sociální oblasti a zdravotnictví, tak připomenu další nelichotivé vysvědčení Fialovy vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Zhruba 600 tisíc pacientů nemá svého praktického lékaře! A ti, kteří by chtěli, mají často problém nějakého sehnat. Novinkám to sdělil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Podobně již vloni v říjnu ČT24 informovala, že stálého stomatologa přes pojišťovnu nemá pětina lidí a roste nápor na zubní pohotovosti, protože pacientům se nedaří najít si stálého zubaře.

A v této souvislosti i připomenu, že tu je další debilní byrokratické nařízení z EU, které prodraží návštěvu u zubaře. Za nové zuby si připlatíme, mnozí zubní technici skončí. Na vině je nařízení EU. Zubní techniky ohrožuje nová legislativa. U každé zubní náhrady by teď měli plnit stejné povinnosti jako sérioví výrobci zdravotnických prostředků: podrobně popsat a evidovat použité materiály i výrobní postupy. Stojí to čas i peníze a většina z nich to nezvládá. Přitom jim hrozí pokuta až půl milionu korun. Někteří technici chtějí zdražit, jiní skončit s praxí. Obojí pocítí pacienti. V době, kdy řada lidí nemá na návštěvu zubaře peníze, je to úplně šílené!

Hnutí SPD odmítá šikanu Bruselu a je toho názoru, že debilní směrnice a nařízení by náš stát neměl respektovat. Fialova vláda slibovala, jak bude bojovat proti byrokracii, přitom Evropskou unii takřka bezvýhradně podporuje.