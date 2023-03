Okamura před blížící se demonstrací: Nechceme, aby se ČR zapojovala do války. A proto...

Chceme mír, nechceme válku. A nechceme, aby se Česká republika zapojovala do války, burcuje za hnutí SPD jeho předseda Tomio Okamura. Ten v rozhovoru také kritizuje Fialovu vládu za to, že není dlouhodobě schopna řešit vysoké a stále rostoucí ceny základních životních potřeb, zejména potravin a energií, nedostatek léků a léčiv, uprchlickou krizi, krizi v oblasti bydlení ani další společenské a ekonomické problémy.

Velký rozruch vyvolala informace o jednání mezi ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a tehdejším šéfem Úřadu práce Viktorem Najmonem ohledně jeho konci v této funkci. Co si o celé záležitosti myslíte?

Zveřejněná autentická nahrávka dle mého názoru dokazuje, že ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nutil dnes již bývalého generálního ředitele Úřadu práce Viktora Najmona k odstoupení prostřednictvím „úplatku“ z veřejných peněz a v případě, že jeho žádosti nevyhoví, vyhrožoval špatným služebním hodnocením, které mu mělo v budoucnu zkomplikovat nalezení nového zaměstnání. Najmon celou věc považuje za vydírání. Kauzu již prošetřuje protikorupční policie. Jedná se ze strany ministra o nepřípustné jednání a ministr Jurečka by měl podle mého názoru rezignovat.

Navíc Viktor Najmon v rozhovoru pro MF DNES také tvrdí, že po něm šéf KDU-ČSL chtěl, aby na úřad dosadil lidi, kteří byli vyšetřováni v souvislosti se šikanou zaměstnanců a aby naopak fakticky propustil ty, kteří šikanu řešili. Uvádí tam konkrétní jména. Pokud to je pravda, je to další důvod k rezignaci ministra. Podle mě by bylo dobře, aby i toto prošetřila policie.

Hnutí SPD zahájilo petici občanů České republiky za demisi vlády Petra Fialy. Z jakého důvodu?

Jednou větou proto, že Fialova vláda škodí českým občanům a rozvrací naši zemi. Vláda Petra Fialy za dobu svého vládnutí také pozbyla důvěru naprosté většiny veřejnosti. Vláda není dlouhodobě schopna řešit vysoké a stále rostoucí ceny základních životních potřeb, zejména potravin a energií, nedostatek léků a léčiv, uprchlickou krizi, krizi v oblasti bydlení ani další společenské a ekonomické problémy. Dostala tak naše občany, včetně podnikatelů, do vážných existenčních problémů. Vláda naopak preferuje všestrannou podporu ukrajinského režimu a Ukrajinců, včetně podpory válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací a neusiluje o jeho mírové řešení. Tím prodlužuje utrpení ukrajinského lidu. Činnost vlády Petra Fialy české občany poškozuje, především ty skupiny, které se nemohou bránit.

Vláda rovněž stávající důchodce obrala o výraznou část zákonem stanovené valorizace jejich důchodů a na dalších valorizacích je chce také obrat. Vláda nepodporuje rodičovství, mladé rodiny nemají kde bydlet a hypotéky jsou pro ně zcela nedostupné.

Vláda nekriticky přijímá a schvaluje veškerá nařízení z Evropské unie, která jsou naprosto absurdní, především v oblasti tzv. klimatické politiky, která ničí naši budoucí prosperitu. Fialova vláda rovněž astronomickými schodky státního rozpočtu způsobuje rozvrat veřejných financí se všemi jeho negativními důsledky. Vláda také omezuje svobodu slova a zavádí nepřípustnou protiústavní cenzuru. Nejde o vládu odborníků schopnou zodpovědně řídit stát.

Jak můžou občané petici podpořit?

Petici můžete najít na ZDE nebo ji přijít podepsat do poslaneckých kanceláří hnutí SPD v regionech, anebo také do kanceláří regionálních, oblastních anebo místních klubů SPD, případně přímo na naši demonstraci Lidé proti vládě dne 29. března od 16:30 hodin v Ostravě na Masarykově náměstí, kde budou také umístěny petiční stánky. Připomínám, že na demonstraci vystoupím já, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna a známí odborníci na energetiku, potraviny a další.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka minulý týden v rozhovoru pro ČTK připustil možnost vyššího zdanění firem i zavedení daňové progrese u fyzických osob. Co tomu říkáte?

Hnutí SPD programově odmítá zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Navíc jsou tyto návrhy v naprostém rozporu s programovým prohlášením vlády a s předvolebními sliby všech vládních stran. Zvyšovat v době krize a vysoké inflace daně českým firmám je z ekonomického hlediska nesmyslné a likvidační, protože klesá poptávka, reálné příjmy i úspory občanů, a naopak rostou ceny všech vstupních nákladů, hlavně energií.

Hnutí SPD naopak navrhuje snížení daně z příjmu pro menší a rodinné české firmy. Odmítáme i zavádění dalšího progresivního zdanění fyzických osob – i proto, že už v současnosti jsou nejvyšší příjmy nad určitou hranici (cca. 155 000 korun měsíčně) zdaňovány vyšší sazbou ve výši 23 procent. Vláda musí řešit parametry příjmů a výdajů státního rozpočtu jinými způsoby než zvyšováním daní našim občanům.

V daňové oblasti to není jediná věc, kterou vláda plánuje. Daň z nemovitosti by se mohla zvýšit až na dvojnásobek a výnos změny ve výši šest až osm miliard korun by stát vybíral pro sebe. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Podle Stanjury jde o jedno z desítek opatření ohledně státního rozpočtu, která plánuje. Stanjura také potvrdil přesun, co se týče daně z přidaného hodnoty, tedy faktické zvýšení DPH…

Fialova vláda fakticky plánuje další ožebračování lidí. Fialova pětikoalice podvedla voliče a zvýšení daní před volbami odmítala. Nyní dělá pravý opak. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní českým občanům. Ušetřit se má na nepřizpůsobivých, solárních baronech či předražených zakázkách, politických neziskovkách či byrokracii.

Příští rok by se měla nesplacená částka z církevních restitucí kvůli inflaci navýšit o 1,8 miliardy, protože inflace v roce 2021 poskočila na 3,8 procenta. A kvůli loňské obří inflaci, která dosáhla historických 15,1 procenta, se církvím v roce 2024 zhodnotí částka, kterou jim český stát ještě dluží, o neuvěřitelných 6,9 miliardy korun…

Takže Fialova vláda dá církvím na valorizaci kvůli inflaci miliardy, důchodce ale okrade. To je dvojí metr a nespravedlnost, kterou odmítáme!

Zmínil jste klimatickou politiku. Evropský parlament minulý týden schválil směrnici Evropské komise týkající se renovace budov. Vyplývá z ní povinnost majitelů činžovních a rodinných domů s nejvyšší energetickou náročností tyto budovy do konce roku 2033 rekonstruovat a zateplit. Jaký je váš názor na tuto věc?

Jde o další nebezpečné a nerealistické opatření Evropské unie. Podle Evropského parlamentu se takto mají povinně upravit domy s energetickou náročností tříd E, F a G, aby do roku 2030 dosáhly minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D. Stovky tisíc českých domácností by tak musely vynaložit stovky tisíc korun na rekonstrukce svých domů, navíc v extrémně krátkých časových lhůtách.

Předseda Občanského sdružení majitelů domů Milan Krček odhadl, že příslušná komplexní renovace pětipatrového staršího činžovního domu v Praze vyjde zhruba na 25 milionů korun. Toto opatření tedy ještě více zdraží bytovou výstavbu, ceny bytů i nájemního bydlení, které je již tak těžce dostupné. Směrnice upravuje i pravidla pro nové budovy postavené po roce 2028. Ty budou muset být povinně bezemisní.

O návrhu budou ale nyní Evropský parlament a Evropská komise vyjednávat s členskými státy. Třeba k tomu Fialova vláda zaujme odmítavý postoj…

Bohužel, jak vidíme na aktuálních příkladech rozšíření systému emisních povolenek a budoucího zákazu prodeje aut se spalovacími motory, česká vláda při těchto vyjednáváních dostatečně nehájí naše národní zájmy a ustupuje diktátu Evropské komise a západních států Evropské unie. Hnutí SPD naopak odmítá podřizování České republiky nebezpečným a škodlivým normám unijní klimatické politiky ztělesněných projektem Green Deal, které zásadním způsobem ohrožují budoucí ekonomickou prosperitu našeho státu a životní úroveň i kvalitu života našich občanů.

Evropská unie má na základě dohody uvolnit dvě miliardy eur (48 miliard korun) na nákupy munice a do roka dodat Kyjevu milion dělostřeleckých granátů. Podle Evropské obranné agentury (EDA) se do společných nákupů předběžně přihlásilo 17 zemí včetně Česka. EU by pak podle ministrů měla pokračovat v jednáních o dalším navýšení objemu Evropského mírového nástroje (EPF), a to o další 3,5 miliardy eur (84 miliard korun). Předpokládám, že s tím nesouhlasíte…

Hnutí SPD to odmítá, jelikož dodávání zbraní jedné nebo druhé straně jenom prodlužuje válku a krveprolití a brání diplomatickému jednání o míru. SPD prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Chceme mír, ne válku. Nechceme, aby se Česká republika zapojovala do války. Podporujeme pouze rozumnou humanitární pomoc, která nebude na úkor českých občanů. Je navíc šílené, že fond na financování zabíjení se nazývá „mírový nástroj“. To mi připomíná Orwella: „Válka je mír a svoboda je otroctví“.

