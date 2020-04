Okamura vytáhl výbušnou věc: Maláčová mi přímo řekla, že těmto lidem nepomůže. A byl u toho i Babiš...

ROZHOVOR Stáhnout vojáky z Afghánistánu, zrušit inkluzi, odvolat nákup armádního vybavení, zakázat odvádění dividend do zahraničí a neplatit neziskové organizace zabývající se propagací Evropské unie a migrací. Uspořené desítky miliard korun nejen z těchto opatření by prý uměly pomoci živnostníkům, zaměstnancům i podnikatelům, aby zvládli koronavirovou krizi v ekonomice. Předseda hnutí SPD a místopředseda Senátu Tomio Okamura v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdí, že tento balíček návrhů předložil vládě už před více než třemi týdny. Za tristní pak považuje, že v České republice neexistují krizové plány pro podobné situace, zatímco pro pád letadla na Úřad vlády ano.

Souhlasíte s rozhodnutím o prodlužování nouzového stavu a také s nedávným prodloužením všech opatření pro udržení pandemie pod kontrolou?

Pakliže jde o rozhodnutí odborníků, nikoliv jen politiků, a toto opatření je nezbytné pro ochranu zdraví a života občanů České republiky, pak je nutné ho respektovat. A samozřejmě platí, že je důležité, aby byl stav průběžně aktualizován. Ne aby se řeklo, že to bude měsíc, a nic víc, protože na druhou stranu platí, že pro obrovské množství občanů České republiky způsobuje každý den nouzového stavu obrovské sociální a ekonomické problémy, takže je skutečně potřeba, aby nouzový stav byl pouze na doporučení odborníků po nezbytně nutnou dobu.

Jak zvládá Česká republika a její vedení podle vás pandemii SARS-CoV-2?

Na úvod bych chtěl poděkovat všem občanům, zdravotníkům a prodavačkám i všem lidem, kteří se obětavě snaží pomáhat a i přes velká zdravotní rizika se snaží pomáhat ostatním situaci zvládnout. Těm patří největší poděkování.

Vláda dělá, co může v situaci, kdy je prokazatelně nedostatek zdravotnických pomůcek a materiálu. V hnutí SPD se celou dobu snažíme být konstruktivní, pozitivní, neokopáváme vládě kotníky, jak to dělají strany z takzvaného Demobloku, a neustále předkládáme konstruktivní a pozitivní řešení.

Faktem je, že už koncem ledna někteří upozorňovali na hrozící pandemii v České republice, konkrétně například Státní zdravotní ústav. Už na konci ledna bylo zřejmé i vládě, že je nedostatek zdravotnických pomůcek a materiálu. Šéf státních rezerv Pavel Švagr žádal už v únoru o dodávku zdravotního materiálu, vládou mu nebylo vyhověno. Výběrové řízení bylo vládou zrušeno s tím, že pomůcky bude moci nakupovat v podstatě monopolně pouze stát. Tím ovšem vláda zabránila tomu, aby si pomůcky mohli koupit například krajské nemocnice samy nebo lékaři v ordinacích. To jsou fakta a já k tomu znovu opakuji, že SPD nebude okopávat vládě kotníky, protože chceme příčiny řešit, ale po té, co situaci společně překonáme. Nyní společně táhneme za jeden provaz. Pak je potřeba udělat hloubkovou analýzu toho, proč k těmto pochybením došlo, aby Česká republika byla lépe připravena na příští krize a aby byly do budoucna co nejlépe ochráněny životy a zdraví českých občanů. Aby se jakákoliv budoucí vláda z těchto chyb poučila a aby byl jasně daný krizový plán pro podobné události.

Je trochu tristní, že na jednu stranu existuje oficiální vládní krizový plán, kdyby na vládní budovy spadlo letadlo, ovšem neexistuje funkční a dotažený krizový plán pro případ, že Čechy zasáhne pandemie nějakého viru. Přitom je hodně překvapivé, že to vláda zanedbala, protože za uplynulé roky nejenže zde byly zvýšené výskyty chřipky, ale i dalších nakažlivých nemocí, například tuberkulózy. Periodicky se v uplynulých letech opakuje zvýšený výskyt nakažlivých nemocí, a přesto se ukázalo, že vláda vlastně nemá zpracovaný žádný plán pro podobné krizové situace.

Řekl jste, že politici Demobloku okopávají vládě kotníky. Zneužívají tedy pandemie k boji proti premiéru Andreji Babišovi? Nebo jde o oprávněnou kritiku?

Nevím, jestli ji zneužívají k politickému boji, ale z mého pohledu ztrácejí drahocenný čas, kdy můžeme pomoci postiženým občanům České republiky. Zatím jsem slyšel od ODS, od Pirátů a od ostatních stran Demobloku pouze tvrdou kritiku jednání vlády, ale oni zároveň nenabízejí žádná konstruktivní řešení, která vládě předkládají.

Jaká konstruktivní řešení nabízí hnutí SPD?

Už tři týdny říkám jak premiérovi Andreji Babišovi, tak ministrům na jednáních on-line a upozorňuji je, že musíme neprodleně sledovat sociální a ekonomické problémy pro obrovské množství občanů České republiky a že je potřeba neprodleně začít kroky a legislativní řešení, abychom lidem pomohli. Bohužel dnes už i Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky otevřeně kritizuje vládu, že začíná masivní propouštění z práce a vláda ztratila tři týdny, aniž připravila jakýkoliv kompletnější návrh řešení těchto sociálních a ekonomických problémů.

Hnutí SPD už před více než třemi týdny předložilo balíček opatření na pomoc lidem a druhý balíček na to, kde na pomoc vzít finance. Za prvé jsme od prvního dne říkali: pomozte lidem v hypotékách. Pomozte lidem s odkladem exekucí. Odpusťte zaměstnavatelům povinné odvody za zaměstnance, abychom udrželi pracovní místa. Připravte podporu kompenzace mezd za zaměstnance, ale nezapomeňte na lidi na dohodách o provedení práce a na dohodách o pracovní činnosti.

Pomožte i starobním a invalidním důchodcům, protože řada z nich si přivydělávala na dohody, navíc měli zajištěnou donášku jídla a další služby, což nouzový stav znemožnil. Pomožte matkám samoživitelkám, živnostníkům, kteří jsou úplně zoufalí. A už dávno před více než třemi týdny jsem řekl, že je potřeba pomoci podnikatelům a živnostníkům. Když půjdou na úřady práce, tak jejich sociální podpory přijdou stát dráž, než když jim dáme určitou přechodnou podporu. Z tohoto balíku opatření vláda teprve po čtrnácti dnech přišla s malými funkčními opatřeními, která jsem od začátku navrhoval, a to částečná úleva u odvodů. Exekuce nevyřešili dodnes. Hypotéky také ještě ne.

A u dohod o provedení práce – ještě minulý čtvrtek mi Maláčová (Jana, ministryně práce a sociálních věcí, pozn. red.) před premiérem říkala, že těmto lidem nechce v žádném případě pomoci, protože je obvinila z podvodného jednání. Dohody se mohou registrovat i zpětně, proto jim nechce pomáhat. Po týdnu jí konečně docvaklo, kdy řekla, že by i k těmto lidem měla určitá podpora mířit. Vláda v podstatě ztratila tři týdny, a protože jsem před více než třemi týdny upozorňoval, že ruku v ruce se zdravotním problémem se mnoho lidí dostane do neřešitelných sociálních a ekonomických problémů, tak tady vidím velké zanedbání. Spousta lidí psala: Nechte vládu teď řešit pandemii. Ale pro vládu pracuje přes tisíc úředníků a drtivá většina z nich neřeší pandemii. Jsou při stoprocentních platech doma a mohou pracovat na těchto návrzích. Došlo na moje slova. Nyní začíná masové propouštění občanů, nemají na nájem, na závazky, jsou úplně zoufalí a totálně jsme ztratili čas.

A zároveň jsme vládě představili kompletní balíček opatření z pera SPD na ozdravení veřejných financí, abychom na podporu slušných a pracujících občanů měli. Dnes je stav bohužel tak tristní, a až tam to dopracovala vláda, že nepřizpůsobiví parazitující lidé mají fixní dávky, takže jsou doslova úplně vysmátí, protože je jim krize úplně jedno, zatímco slušný pracující člověk, třeba živnostník, má strach o svoji rodinu a svoje příjmy. A ti, kdo parazitují, se jim vysmívají do očí.

Vláda zrušila živnostníkům platit sociální a zdravotní pojištění a chce jim poslat jednorázovou částku 25 tisíc korun. Co byste si představoval dál?

Vláda nezrušila sociální a zdravotní pojištění, pouze zrušila platbu základní sazby, a ten, kdo platí více, si pouze odečte tuto základní částku a zbytek musí doplatit.

Přesto o určitou úlevu jde. Co byste si představoval dál?

Představuji si masivní finanční podporu na udržení pracovních míst a na podporu slušných, pracujících lidí. Přesně vám řeknu, jak si to představuji. V našem kompletním balíčku přesunutí desítek miliard ve státním rozpočtu, které bychom investovali, abychom občanům zachovali alespoň průměrný příjem České republiky. Za prvé zrušení inkluze ve školství, to je šest miliard korun ročně. Zrušení nepotřebných armádních nákupů – například americké vrtulníky – to je 14 miliard korun. Jen připomínám, že Polsko a Maďarsko nešlo touto cestou, ale cestou rekonstrukce ruských vrtulníků MI. Jsou ve stejné výchozí pozici jako Česká republika, ale Andrej Babiš za výměnu fotografie s Donaldem Trumpem slíbil nákup amerických vrtulníků za 14 miliard, to nás přišlo pěkně draho. To už máme dvacet miliard korun.

Další přesun je úplné ukončení veškerého financování takzvaných politických neziskových organizací. Tedy všech, které mají na starost propagaci Evropské unie, migrace, multikulti a tak dále. Prezident Miloš Zeman hovořil ve svém vystoupení o jedenácti miliardách korun ročně. Dále chceme stáhnout vojáky z Afghánistánu. Roční přítomnost v Afghánistánu stojí téměř tři čtvrtě miliardy ročně. Dále navrhujeme postupné ukončování a financování takzvaných solárních baronů – tam je 40 miliard ročně. Dále navrhujeme zdanění vyvádění dividend nadnárodními korporacemi do zahraničí, jak podalo SPD návrh do Sněmovny – vyvádí se tři sta miliard ročně. Spočítejte si z toho 15 procent, což je 45 miliard ročně.

Dále navrhujeme, aby se už konečně přijal zákon z pera SPD, který leží už půl roku a prošel prvním čtením, na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými občany. To může být odhadem zase přes miliardu korun ročně. A pak jsou ještě návrhy, jak ponechat peníze v peněženkách živnostníkům. Zrušení poplatků OSA a dalších autorských poplatků pro všechny živnostníky a podnikatele, pro něž není hudební produkce výdělečnou činností, tedy kadeřnictví, restaurací, zdravotních zařízení, autoservisů, restaurací, obchodů.

Další návrh je zrušení koncesionářských poplatků České televizi nejdříve pro všechny seniory, invalidy, samoživitele a všechny, kdo mají příjem do čtyřnásobku životního minima. To znamená pro všechny chudší občany. A poslední návrh zlevnění ceny za elektrické energie, protože mi lidé píší srovnání cen za energie Polska a Maďarska. Ptají se, proč tam mají energie levnější? Dávali jsme ústavní stížnost, která neprošla, že polská a maďarská vláda zastropovala ceny energie pro občany z roku 2018. Česká vláda by měla udělat to samé.

