Opozice se s Babišem nedohodne na placení výše náhrad a tak se pomstí, že budou umírat lidé?! Advokát už má jasno

Čeští hejtmani po dlouhém vyjednávání s vládou souhlasili s prodloužením nouzového stavu na dva týdny. Ten předtím naopak neprodloužili poslanci, premiér Andrej Babiš nenašel ve Sněmovně dostatečnou podporu. Co říkáte na víkendový výsledek jednání?

Myslím, že to bylo politické řešení a tady zvítězil rozum. Obávám se, že kdyby byl bez náhrady zrušen stav nouze, mohlo vše dospět ke kolapsu, a paradoxně to byli hejtmani, kteří přebili Poslaneckou sněmovnu. Takže to má i své dopady vnitrostranické, ale já jsem takové řešení v podstatě uvítal.

Hejtmani v tomto smyslu předčili Sněmovnu, ale především proto (jak popsal Rozhlas.cz), že Blatný moderoval celou diskusi, uklidňoval emoce a snažil se najít shodu. Hejtmani po několika hodinách jednání východisko neviděli, protože Andrej Babiš jim nepředložil žádný návrh nebo řešení.

Mě zajímá výsledek. Každé jednání je složité a mluvit o tom, zda bylo dvě hodiny neúspěšné a pak přišel zlom, je k ničemu. V podstatě mě zajímal výsledek. Výsledek je takový, jaký je. V podstatě šlo o umění možného a hejtmanům patří velký dík, ale podle mě patří díky i straně, která s nimi komunikovala, a to je vláda. Já řešení vítám, a jak toho dosáhli, není až tak podstatné. Podstatné je resumé.

Považujete požadavky hejtmanů na prodloužení nouzového stavu za relevantní? Tedy návrat dětí do škol, jejich testování a za přísnějších podmínek otevření obchodů a služeb?

K tomu se za chvíli dostaneme. Hejtmani se ve většině shodují, že znovu nouzový stav prodlužovat nebudou, pokud vláda nebude plnit jejich požadavky. Domníváte se, že vláda své sliby během dvou týdnů splní?

Já myslím, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. To znamená, že podobné jednání mezi vládou a hejtmany už nepřichází v úvahu. Partnerem vlády je Sněmovna a tam se musí najít nějaký názorový průnik. Pokud se nenalezne, někdo bude bit a ten někdo je Česká republika. A jestli je vítězem, papírovým tygrem opozice, nebo vláda, to už není podstatné.

Poslanci ve Sněmovně se rozhodli, že nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Co se z vašeho pohledu stalo?

Stalo se pro mě neuvěřitelné, protože tady není podstatná Česká republika a její obyvatelé, ale boj o moc. To mi vadí. Sněmovna jako celek zklamala a ukázalo se, že jak strany koalice, tak strany opozice nejsou schopny se domluvit na základní věci, kterou je boj proti covidu. Znovu říkám, že ve chvíli, kdy národ a stát čelí hrozbě ať už vojenské, hrozbě infekce nebo virové, jde politika stranou. Ale tady politika dominuje všemu. Takže já jsem byl otrávený a myslím si, že teď budou jeden na druhého přehazovat, kdo za to vlastně může.

To se právě děje. Premiér Andrej Babiš to svádí na opozici, opozice zase na Andreje Babiše, že s nimi nejedná a nereaguje na jejich požadavky. Kdo za to tedy může?

Stav nouze měl být prodloužen, protože bez něj nelze spoustu kroků učinit. Jestliže se mě zeptáte, jak to nakonec dopadne, tak Evropa už se nás straní. Německo uzavřelo hranice, čekám, že to udělá Rakousko a nakonec i Slovensko, takže budeme ostrůvek v Evropě, kterého se budou všichni štítit, a pod takovým tlakem nezbude nic jiného než znovu vyhlásit stav nouze. Ale teď se budou hádat, kdo bude ten iniciátor. Mně vadí, že nebyli schopni dohodnout se na řešení, že kvůli nějakému Okamurovi (Tomio, předseda SPD, pozn. red.), který měl podle Fialy (Petra, předseda ODS, pozn. red.) hodit vidle do vyjednávání, měla padnout nějaká dohoda. Nevím, proč strany, které byly ochotny zbořit stav nouze, se vážou na Okamuru, se kterým stejně nespolupracují. Beru to všechno jako výmluvy a můj dojem z toho je, že Sněmovna dostala pětku s vykřičníkem. A jestli si myslí, že takhle přitáhnou lidi k volbám, tak ještě pět takových zasedání a nepřijde k nim nikdo.

Myslíte, že by to mělo takový efekt a voliči by k volbám nepřišli?

A proč by lidé chodili volit? Já jsem s nimi mluvil. Proč by chodili na takový tyátr? Za co ti poslanci berou peníze? Proč jsou placeni? Čí zájmy hájí? Já jsem se domníval, že slibují věrnost České republice a jejím občanům, ale oni slibují věrnost stranám, a to je velký rozdíl.

Berete některé z argumentů jedné nebo druhé strany v celé věci za oprávněné?

Já neberu argument, že se nepodpoří pokračování stavu nouze. Ať se na mě ze strany opozice nezlobí, černý Petr spadl na hejtmany, kteří vybízeli vládu, aby vyhlásila stav nouze. Zásadní chybu vidím v tom, že nebyl prodloužen stav nouze, a opozice si měla říci podmínky, například že půjde do krizového štábu Fiala nebo moudrý pan Bartoš (Ivan, předseda Pirátů, pozn. red.) nebo Michálek (Piráti), který dokonce řekl, že Česká republika nouzový stav potřebuje, ale ne s tímto vedením. Takže nejde o to, co potřebuje Česká republika, ale jde o vedení. Znovu říkám, nejedná se o boj proti covidu, jde o volby, a to je to strašné.

Takže i v krizi stavějí politici své zájmy nad vyřešení situace.

Přesně tak. Ve sportu, ve kterémkoliv odvětví včetně kosmonautiky, platila zásada: per aspera ad astra – přes překážky ke hvězdám. Ale v daném případě to nahradili zásadou: per necros ad astra – přes mrtvoly ke hvězdám, a to se mi nelíbí. Nikdo se nezabývá tím, co se stane, až stav nouze nebude. Pak bude opozice vyčítat vládě, že nedělá nic proti covidu, ta jim bude otloukat o hlavu, že to spískali oni, a budou se hádat. Ale lidé v nemocnicích, kde nebude místo, nebudou sympatizovat ani s jedním, ani s druhým. Všichni jsou vinni, ani jeden nestojí za to, abychom ho chválili.

Babiš nedodržuje sliby, nedostatečně podporuje lidi v krizi, odmítá s opozicí vyjednávat a vyhovět v požadavcích. Tak mluví opozice. Žádný z argumentů není relevantní?

Nemohu vzít jako argument, že nedostatečně podporuje lidi, protože jsme neschválili stav nouze. Já myslel, že jde o boj proti covidu, proti nemoci, proti epidemii. Pokud jde o placení větších náhrad, tak se pomstíme tím, že budou lidé umírat?

Mluvíme o opozici, ale není to opozice, která vládne, která sestavovala vládu a která si má zajistit dostatek hlasů, tedy většinu ve Sněmovně, pro to, aby prosadila, co potřebuje. Není to tak?

Až budou Piráti a trojkoalice u moci a převezmou-li stát v tomto rozvalu, tak se Babiš může chovat úplně stejně. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Občana nezajímá, jestli spolu strany komunikují, zajímá je, aby to lidé přežili, aby byli zdraví, nic jiného je nezajímá. Politikům chybí i sebereflexe.

Hnutí ANO uzavřelo koalici s ČSSD a takzvanou tichou podporou vlády se stali komunisté. Ti však podporu odmítli.

Pokud jde o komunisty, to jsou šílenci, kteří se podle mého naprosto odepsali, protože spáchali harakiri. Sedmdesáti-, osmdesátiletí lidé jsou jejich voliči, které v podstatě obětovali. Tvrdili, že je zajímají vlekaři a majitelé hospod, to si každý volič KSČM přebere. Ani jeden vlekař, ani jeden majitel hospody komunisty volit nebude a ani nemůže. A ti, kdo jsou ve věku důchodovém, od komunistů utečou, protože je nechali na holičkách. To je jediný výsledek nesmyslného kroku KSČM, která to dotáhla tak daleko, že za stranu nemluvil ani předseda klubu, dokonce ani předseda strany, ale nějaký Ondráček (Radek, pozn. red.), který vystupoval s pendrekem na Václaváku. Pro mě je to důkaz totálního rozvalu KSČM, která si ani nezaslouží být v Parlamentu.

Přesto s nimi Babiš uzavřel spolupráci.

Účelově. Mně by se bývalo líbilo, kdyby koalice byla úplně jiná, třeba s ODS, ale to nešlo, a tak si musíte vybrat s kým. S hnutím SPD asi těžko, komunisté se zdáli být jako jediná možná alternativa, ale ani tato volba nebyla zcela dobrá.

Politika není jenom o tom, vyhrát volby, ale také se dohodnout s kolegy.

To platí i o příštích vítězech voleb. Já s tím souhlasím a rád bych to pak připomněl těm, kdo příští volby vyhrají. Jsem zvědavý, jak budou spolupracovat s opozicí oni. Už se na to těším. Po zmatku, který byl způsoben ne nálezem Ústavního soudu, ale omezenou dobou, kterou má Sněmovna na přijetí volebního zákona, chybí elementární nástroj, aby volby vůbec proběhly. Strany se tak rozhádaly, že se to promítne i do diskuse nad volebním zákonem a každá strana si bude hájit svoje zájmy. A do toho je rozhašená země zdravotnickou situací a epidemií. Moje rozhořčení nad tím, co probíhá ve Sněmovně, je skutečnost, že stranické zájmy a snaha vyhrát volby ze strany opozice, porazit Babiše a poslat ho někam pryč a ze strany Babiše vyhrát volby a vyhnat opozici... to vše stojí nad tím, co by chtěl občan.

