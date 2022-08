Pacienti, připravte si desetitisíce na doplatky, varuje Okamura. Na asociální vládu už prý doplácejí všichni

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 2% Není dostatečná 98% hlasovalo: 9039 lidí

Hnutí ANO se rozhodlo, že jeho poslanci vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Vy jste o to usilovali také. Jaký bude další postup?

Vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy prosazuje SPD již dlouho, ale náš poslanecký klub na to neměl dostatek hlasů. K vyvolání hlasování o nedůvěře vládě jsou totiž potřeba podpisy 50 poslanců a SPD jich má pouze 20. Jsme rádi, že hnutí ANO konečně tento náš dlouhodobý postoj podpoří. Schůze Sněmovny o nedůvěře vládě bude ve čtvrtek 1. září. Škodlivá vláda Petra Fialy neřeší zdražování, fakticky ožebračuje lidi, poklonkuje Bruselu a cizím mocnostem a zavírá oči před korupcí a organizovaným zločinem v řadách vládní koalice.

Není divu, že podle dat společnosti Morning Consult premiérovi Petru Fialovi nedůvěřuje 78 procent lidí a že 79 procent dotazovaných si myslí, že Česko se ubírá špatným směrem. Mezi evropskými premiéry má Fiala dokonce nejmenší důvěru vlastních občanů. Zářijové komunální a senátní volby budou referendem o vládě Petra Fialy.

Poslanecká sněmovna v sobotu nad ránem po dlouhém odporu z vaší strany přehlasovala veto prezidenta a schválila návrh Fialovy vlády odebrat ze systému českého zdravotnictví 14 miliard korun. Co to znamená?

Fialova vláda se rozhodla vzít 14 miliard korun ze zdravotnictví z peněz určených pro občany a zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany a pracovní podmínky zdravotníků. S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí. Už nyní lidé čekají měsíce na specializované vyšetření, jsou drahé doplatky na léky a stomatologická péče není pro mnoho občanů dostupná.

A Fialova vláda, místo aby situaci zlepšila, tak ji naopak ještě zhoršuje, protože chce posílat peníze na Ukrajinu a Ukrajincům a nakoupit za 100 miliard nejdražší americké stíhačky, místo abychom nadále používali Gripeny. Nyní vláda ponese odpovědnost za každého člověka, který bude mít kvůli horší zdravotní péči poškozené zdraví či pokud kvůli tomu dokonce zemře. Pro Fialovu vládu jsou na prvním místě zájmy ciziny, nikoli České republiky. U nás v SPD máme Českou republiku a české občany na prvním místě. A to je ten zásadní rozdíl mezi SPD a jinými politickými stranami.

Na neschopnou a zcela asociální vládu Petra Fialy už začínají tvrdě doplácet všichni občané. Vláda během několika měsíců dostala miliony našich občanů do finančních problémů. A premiér Fiala odmítá situaci řešit a pomoci lidem. Situace je dramatická. Kvůli vládě mají problémy i zdravotně postižení občané. Za berle a další zdravotní pomůcky si nově připlatí ze svého. Navíc hrozí nedostatek zdravotních pomůcek. Lidé si kvůli Fialově vládě budou připlácet i za ty pomůcky, které pojišťovny pacientům doposud hradily ze zdravotního pojištění. Pacienty tak čekají i desetitisícové doplatky.

Přitom stát peníze má. Porovnejme si to s přístupem Fialovy vlády k cizincům. Jen za červenec vyplatila vláda Petra Fialy (ODS) migrantům z Ukrajiny v ČR na dávkách téměř miliardu korun, přesně 887 milionů. Fialova „ukrajinská“ vláda pomáhá každý měsíc Ukrajině a Ukrajincům miliardami, ale na české občany úplně kašle.

Fialova vláda také na svém středečním jednání schválila návrh tzv. úsporného tarifu, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií. Jak jej hodnotíte?

Totální výsměch občanům. Vládní úsporný tarif je, jako když plivne. Znamená naprosto nedostatečnou pomoc lidem a nezabrání zdražování. Pomoc vychází průměrně kolem 1000 korun na měsíc. To je tak v dnešní době na jeden malý nákup potravin. Navíc takzvaný úsporný tarif neřeší příčinu zdražování a vysokých cen energií.

Řešením je v kostce, aby vláda jako majoritní vlastník ČEZu zajistila, aby se u nás vyrobenou levnou elektřinou, které máme dostatek, nejprve naplnily potřeby našich domácností a firem a až přebytky aby se posílaly na unijní burzu do Lipska. A aby vláda dojednala přímo s producentem kontrakt na dodávku levného plynu. Na příkladu Maďarska a Rakouska vidíme, že to jde i v současné situaci. Nyní bereme ten stejný ruský plyn třikrát dráž přes německé překpníky. Hnutí SPD představilo již před půl rokem konkrétní desatero, které SKUTEČNĚ řeší drahé energie a zdražování všeho.

Premiér Petr Fiala navíc otevřeně lhal, když řekl, že na celkovou pomoc občanům proti inflaci vyčlenila vláda 177 miliard korun. To ale není pravda. Největší položkou z této částky je totiž valorizace důchodů, k té ale dochází automaticky kvůli inflaci na základě zákona, který byl přijat již dříve. Fialova vláda na tom tedy nemá vůbec žádnou zásluhu. Navíc, když se vloni hlasovalo o zvýšení důchodů na letošní rok, tak poslanci současné Fialovy vládní pětikoalice hlasovali proti zvýšení důchodů. Důchody se letos zvyšují nad rámec zákonné valorizace jen díky hlasům SPD a ANO. Navíc z ekonomiky a sociální oblasti přichází spousta dalších velmi negativních zpráv.

Jaké zprávy máte teď zrovna na mysli?

Podle dat projektu Česko 2022: Život k nezaplacení, na kterém spolupracuje společnost PAQ Research a ČRo, má 26 procent občanů za měsíc stejné výdaje jako příjmy, tedy nic neušetří. A osm procent občanů má dokonce vyšší výdaje než příjmy, čili musí žít z rezerv, které se jim tenčí, či se musí zadlužit.

Dále, lidi v ČR letos chudnou šestkrát rychleji než v dosud nejhorším roce historie, informoval ekonom Lukáš Kovanda. Z nové prognózy České národní banky plyne, že životní úroveň v Česku letos klesá ještě rychleji, než se dosud čekalo. Kvůli vysokým cenám energií krachují zemědělci i živnostníci. Prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal se dokonce obává, že mnohé zemědělské podniky skončí a potravinová soběstačnost Česka se tak ještě sníží. A bude další zdražování potravin.

Kvůli Fialově vládě si mají nově lidé připlácet tisíce korun navíc za chodítka, desítky tisíc za invalidní vozíky, stokoruny za francouzské berle atd. V šoku jsou z toho především vozíčkáři. Těm zdravotní pojišťovny vozíky půjčují, jenže zákon hovoří jasně. Pokud je doplatek při takovém půjčení vyšší než dva tisíce korun, pojišťovna může vozík invalidovi přenechat do jeho vlastnictví. Ten tím ztratí nárok na bezplatnou úhradu servisu po dobu sedmi let. Enormní částky za opravy tak bude platit ze své kapsy. Lidé na to nebudou mít peníze.

Výrobci též varují, že se jim produkce zdravotnických potřeb za vládou podmínek nevyplácí a na trhu budou brzy chybět. „V reálu pak nastává situace, že nejsou schopni dodávat zdravotnické pomůcky,“ uvedl Petr Kotlík z Asociace výrobců a dodavatelů zdravotních prostředků. Řešením je změna zákona tak, aby pro každého pacienta byla alespoň ta základní pomůcka vždy bezplatná. Arogantní a neschopná vláda Petra Fialy kašle na naše potřebné občany. Tato vláda rovněž občanům s rostoucími cenami bydlení nikterak nepomáhá, pouze je alibisticky posílá do fronty na sociální dávky!

Vláda namítá, že pomáhá přes doplatek na bydlení. Jak by podle vás měla vláda ještě pomoci jinak?

Podle SPD je potřeba razantně zvýšit normativní náklady u příspěvku na bydlení, protože už dávno neodpovídají reálné situaci v oblasti cen nájemného, energií, tepla či vody. Jejich současné nastavení totiž poškozuje hlavně malé domácnosti, rodiče samoživitele a seniory. Ale hlavně, jak hnutí SPD říká již dlouho, stát musí zavést a garantovat zásadní podporu dostupného bydlení pro naše občany, zavést výhodné manželské půjčky s nízkým úrokem pro pracující rodiny, musí bezúplatně převést pozemky městům a obcím, pokud budou ve své režii stavět byty s nízkým nájemným, musí citelně zvýšit podporu družstevního bydlení a zastropovat úroky u hypotečních úvěrů. Kvalitní bydlení musí být dostupným životním standardem pro všechny slušné a pracující občany!

Chtěli jste svolat mimořádnou schůzi sněmovny, kde se mělo řešit právě zdražování…

Ano, a vládní koalice podle očekávání tento problém řešit nechce a program schůze odmítla. Jediné „řešení“, které lidem Fialova vláda nabízí, je, aby si vzali svetry, čímž lidem vláda říká – pokazili jsme to a nemáme řešení, poraďte si sami! Taková vláda musí skončit. Zatímco v Německu, kde je průměrná mzda 110 tisíc korun, vláda snížila DPH na energie na 7 procent, vláda pětikoalice pracujícím v České republice, kde je průměrná mzda 38 tisíc korun (na niž většina občanů stejně ani nedosáhne), doporučuje „řešit“ energetickou krizi omezením topení a „nošením svetrů“.

Vláda krizi jen prohlubuje. To vše v době, kdy jen za poslední dva měsíce se cena elektřiny na evropské energetické burze zdvojnásobila a jedna megawatthodina tzv. silové elektřiny stojí v přepočtu již více než 17.500 korun, když ještě před dvěma měsíci to bylo 5675 korun. Nadále roste i velkoobchodní cena zemního plynu, která aktuálně na burze atakuje v přepočtu hranici 7400 korun za megawatthodinu. Taky dodám, že Češi platí za mobilní služby nejvyšší ceny v EU. Český telekomnikační úřad chtěl již někokrát situaci řešit, ale Evropská komise to odmítla. Další důkaz toho, že jsme v pozici kolonie Západu. A Fialova vláda tíživou situaci neřeší.

Co říkáte na vyhlášku o pravidlech pro vytápění v případě nouze, kdy by se mělo topit na nižší teploty, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu?

Vyhlášku kritizuje řada odborníků, ale i jiná ministerstva. Ukazuje to na neschopnost, nekoncepčnost a chaos ve Fialově vládě. Podle hnutí SPD by se tato věc vůbec řešit nemusela, kdyby česká vláda zajistila kontrakt na plyn přímo s jeho producentem, tedy s Ruskem, protože teď ani neexistuje jiná alternativa. Nyní už i Bulhaři chtějí dojednat přímé dodávky s Gazpromem, dodávky do Maďarska se zvýšily. Naše vláda by se neměla míchat do konfliktu na Ukrajině a měla by zajistit dostatek levného plynu a elektřiny pro české občany a firmy. Navíc, pro staré lidi či pro kojence přinese snižování teploty vytápění zdravotní problémy.

Vláda sází na EU. Ministr Síkela hovoří o řešení energetické krize na úrovni Evropské unie a premiér Fiala o zastropování na úrovni Unie. Je to podle vás správná cesta?

Evropská unie není řešením energetické krize, ale její hlavní příčinou. Evropská unie sama totiž lidem extrémně zdražuje energie. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu, nebo nás EU zničí. Cena emisních povolenek Evropské unie se minulý pátek vyšplhala na rekordních 99,22 eura (zhruba 2450 Kč) za tunu. To se pak promítá do cen energií a do zdražování všeho. Emisní povolenky využívají spekulanti, aby šponovali ceny energií nahoru a měli větší zisky. Hnutí SPD odmítá tento systém emisních povolenek a prosazuje vystoupení ze systému obchodování s emisními povolenkami. EU formou svého Zeleného údělu (Green Deal) uměle zdražuje elektřinu, která by byla jinak levná. Nelze udělat stejný strop ceny na úrovni EU, protože v různých státech jsou různé cenové hladiny a mzdy. V Německu mají skoro třikrát vyšší mzdy. Můžou si dovolit platit vyšší cenu než čeští občané. Je to další Fialův hloupý návrh a je vidět, že totálně tápe, je nekompetentní a neschopný. Bez posvěcení protektorů z Bruselu nic neudělá.

Když jsme u té Evropské unie, Der Spiegel ocenil českou členku Evropské komise Věru Jourovou, že „v boji proti rostoucím autoritářským tendencím v Polsku a v Maďarsku zaujímá jasnější a tvrdší postoj než šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová“. Co říkáte na tuto reprezentaci Česka v Bruselu?

Andrej Babiš hraje dvojí hru; něco jiného říká tady, a něco jiného před papaláši v Bruselu. Hnutí ANO plně podporuje diktát Bruselu a těmito postoji rozvrací Visegrádskou čtyřku (V4). Věru Jourovou z hnutí ANO vynesl do nejvyšších pater politiky Andrej Babiš a on ji opakovaně podpořil na post eurokomisařky.

Posunula se nějak kauza ředitele ÚSZI Mlejnka a jeho napojení na skupinu zatčeného podnikatele Redla?

Stále platí, že premiér Fiala zavírá oči před kriminálním jednáním a organizovaným zločinem. Hnutí SPD i proto prosazuje vyslovení nedůvěry vládě. Nový šéf tajné služby Petr Mlejnek je dlouhodobě napojen na hlavu mafiánské skupiny Michala Redla, spolupracovníka mafiána a zločince Radovana Krejčíře, ale navzdory tomu ho do funkce prosadil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Premiér Petr Fiala (ODS) nechce a nedokáže situaci řešit. Řešením by bylo, pokud by prezidentu republiky podal návrh na odvolání ministra vnitra Rakušana a odchod STAN z vlády.

Teď se navíc v médiích objevily informace, že se šéf rozvědky Mlejnek osobně zná s bývalým detektivem Luďkem Vokálem, který byl odsouzený za korupci a vynášení informací od policie. Současně je Mlejnkova manželka spolumajitelkou firmy na ochranu proti odposlechům, jejímž jednatelem je odsouzený korupčník Vokál. Šéf rozvědky Mlejnek odmítá říct, zda sám v byznysu také figuroval. Tyto skutečnosti jsou další důvody pro okamžitou demisi vlády Petra Fialy.

Probíhá kampaň k zářijovým senátním a komunálním volbám. Kde se mohou lidé setkat s kandidáty hnutí SPD?

Pořádáme Tradiční poutě SPD, kde se lidé můžou těšit na pouťové atrakce, soutěže pro děti, občerstvení či na mléčné a masné výrobky regionálních prodejců za levné a přijatelné ceny. Na těchto akcích se mohu setkat i s našimi kandidáty. Čas prodeje mléčných a masných výrobků regionálních prodejců a možnosti využití atrakcí pro děti je vždy od 11 hod. do 18 hod., pódiový program s produkcí místních hudebních uskupení apod. a vystoupením našich kandidátů pro zářijové komunální a senátní volby je v čase 14 hod. až 18 hod. Já osobně se v následujícím týdnu zůčastním od 15 hod. do 18 hod. naší poutě v Olomouci. V Ostravě bude od 13 hod. kolega Radim Fiala, a samozřejmě všude naši poslanci a zastupitelé.

Seznam termínů a míst Tradičních poutí SPD:

30.8. Ostrava - Masarykovo náměstí

31.8. Olomouc – plocha před RCO a Krajským úřadem

1.9. Brno - Dominikánské náměstí

5.9. Zlín - náměstí Míru

6.9. Jihlava - Masarykovo náměstí

7.9. České Budějovice - Náměstí Přemysla Otakara II.

12.9. Pardubice - Pernštýnské náměstí

13.9. Hradec Králové - Masarykovo náměstí

14.9. Liberec - prostor mezi KD Liberec a OC Fórum (ul Jánská)

15.9. Kladno - Václavské náměstí

19.9. Plzeň - náměstí Republiky

21.9. Karlovy Vary - parkoviště Západní 1499

20. 9. Ústí n. Labem – Mírové náměstí

22.9. Praha - park na náměstí Jiřího z Poděbrad