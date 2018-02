Pane prezidente, mám prosbu! Okamura odkrývá své další kroky, hlavně Babiš nebude rád. Vrací úder a účtuje

Když se vrátím k vyhlášení výsledků prezidentských voleb. Sledoval jste je ve štábu prezidenta Miloše Zemana a bylo vidět, že máte velkou radost. Vedle vás se objevil také exministr Milan Chovanec, o kterém víme, že bude kandidovat na předsedu ČSSD. Už dříve Zeman řekl, že by preferoval vládu ANO s ČSSD tolerovanou komunisty. Doplnit lze, že Andrej Babiš vzkázal přes média, že s Chovancem ve vládě sedět nebude. Jak jste vnímal účast Milana Chovance ve štábu prezidenta? Vypadá to, že tyto skutečnosti mohou mít vliv i na pozici SPD a její šance na vyjednávání o vládě, podpoře a podobně. Bude?

Já jsem přišel do volebního štábu spontánně, nevěděl jsem, kdo tam bude přítomen, a podrobně mě to ani nezajímalo. Přišel jsem podpořit pana prezidenta, kterého jsem podporoval i v rámci předvolební kampaně. Až na místě jsem viděl, kdo přišel. Je to věc pana prezidenta. Já jsem se se všemi pozdravil, posadil se a společně jsme sledovali výsledky. Jaké má záměry pan Chovanec, to vůbec nevím a v rámci štábu jsem s ním kromě vzájemného krátkého pozdravu ani nehovořil.

Mimochodem, jaká byla atmosféra v okolí prezidenta Zemana?

Do vyhlášení výsledků, ale v podstatě i pak klidná. I pan prezident nás požádal, abychom v klidu sledovali výsledky, a i po vyhlášení prezident reagoval klidně, byl usměvavý a nabídl mi tykání. Bylo to velice příjemné. Měl jsem chřipku, ale tento okamžik jsem si nemohl nechat ujít. Pak šel pan prezident pozdravit veřejnost.

Vyhrál vítězstvím prezidenta Miloše Zemana i premiér Andrej Babiš?

To je otázka na pana prezidenta. Z mého pohledu vyhrál politický program, který ze značné části prezentuje hnutí SPD, což k mé radosti potvrdil pan prezident, kdy před celou Českou republikou akcentoval potřebu přímé demokracie, většího aktivního občanského zapojení a v podstatě poukázal i na mě, protože přímou demokracii prosazuji mnoho let. Pro mě to bylo vítězství důležitých bodů našeho politického programu, programu přímé demokracie, protiimigračního, protiislámského a programu, který má na prvním místě český národní zájem, nikoli diktát Bruselu, a z toho jsem měl opravdu velkou radost.

Jak si vysvětlujete, že po týdnech jednání, kdy hnutí ANO tvrdí, že souhlasí s velkou částí programu hnutí SPD, odmítá nějakou jasnější dohodu. Co je podle vás ten hlavní problém, že s vámi více spolupracovat nechtějí? Samozřejmě i vy máte své výhrady…Mimochodem, komunisté se netají tím, že by nejraději viděli spojenectví ANO s ČSSD, a vás se obávají. Co s tím?

My jsme hnutí ANO předložili naše programové body jako podmínky pro jednání a hnutí ANO je ochotné nám kývnout na značnou část našich programových bodů výměnou za to, že nadále budeme jednat o možnosti nějaké vládní podpory. Nás těší, že se nám dílčím způsobem daří vysvětlovat vítězi voleb, že bychom ho mohli přesvědčit k prosazování našeho volebního programu. To by byl pro nás jako pro stranu, která skončila na čtvrtém místě, skvělý výsledek našich politických jednání, který by nám ostatní strany a jejich voliči mohli závidět. Od první vteřiny po volbách se snažíme pořád jednat o programu. Víme, že je komplikovaná věc najít průsečíky, od kterých se můžeme odrazit.

Realita je ale taková, že bez 78 hlasů poslanců hnutí ANO není možné následující čtyři roky cokoli ve sněmovně prosadit. To je prostě fakt. Ten zbytek se hádá a neprosadí nic. To je mi po třech měsících jasné. Já jsem profesionální politik, chci profesionálně prosadit náš program, kvůli kterému nás volilo 540 tisíc voličů. Jeden z klíčových bodů se nám už prosadit podařilo, a to stanovisko Poslanecké sněmovny České republiky k připravované novele evropských azylových zákonů Dublin IV, kdy nám chtěli vnutit jinou formou povinné kvóty na přijímání nezákonných migrantů. Bylo velké vítězství hnutí SPD, když se nám podařilo přesvědčit další čtyři politické strany včetně hnutí ANO, abychom dostali tento bod na jednání sněmovny. A nakonec pro náš návrh hlasovala většina. Pracujeme, daří se nám právě proto, že jednáme skrz naskrz politické spektrum. Je jedním z našich klíčových bodů bránit povinnému přijímání nezákonných migrantů do České republiky a tři měsíce po volbách jsme ho už na půdě Poslanecké sněmovny díky naší politické práci realizovali. V tomto duchu dál jednáme s hnutím ANO.

Od začátku ale říkám, že nechci být členem vlády a podporovat svou přítomností vládu, ve které je trestně obviněný premiér. Ale naší povinností je, abychom celé čtyři roky bojovali za prosazení našeho programu. A první ovoce už to přináší, protože jsme konstruktivní a jednáme napříč politickým spektrem. Dovolím si říct, možná jako jediná strana, protože ostatní selektují, odmítají spolu jednat, pomlouvají se. My chceme pro občany pracovat a hned realizovat náš program, aby měli lidé více peněz a více bezpečnosti.

Máme předložené už čtyři zákony, protože jsme velmi pracovití: zákon o referendu, zákon o přímé volbě a odvolatelnosti starostů a hejtmanů jako první krok k odvolatelnosti všech politiků, zákaz propagace nenávistných ideologií v České republice, máme na mysli pochopitelně islámskou ideologii, a přímou hmotnou odpovědnost politiků, kteří jsou na exekutivním místě, to znamená například hejtmanů. Protože jednáme a jsme konstruktivní, vláda nám je nezamítla a zaujala k nim neutrální stanovisko. Máme předjednáno, že budou propuštěny přes první čtení. To by byl historický milník. To by, tuším, poprvé po dvaceti letech prošel zákon o referendu přes první čtení a skutečně by se o něm začalo jednat.

Od hnutí ANO jsme pozváni na další jednání a signály jsou pozitivní. Příští týden se máme opět sejít. To je způsob, který se nám líbí, nehádat se, prosazovat program.

Dá se říci, že jediné dvě strany, které jsou ochotné s námi jednat a probrat komplexně náš politický program, věcně se bavit, pracovně, jsou jen hnutí ANO a KSČM. Že je ODS pasivní k jednání s ostatními stranami, to jsem celkem čekal, i když mě to nemile překvapilo, ale za tři měsíce už jsem si zvykl. Ale Piráti mě zklamali mnohem více, protože se ukázalo, že nejsou schopní jednat s nikým. Je opravdu hodně pro občany smutné, že tzv. Kalouskův Demokratický blok hanlivě označuje, že vzniká nějaká koalice. Oslovili jsme všechny politické strany, ale reálně jediné dvě strany jsou ochotné se bavit nad programem, pouze ANO a KSČM. ČSSD nechce bilaterální jednání vést vůbec. Nikdo jiný nechce reálně pracovat ve sněmovně. Žádná koalice nevzniká, jen když tři měsíce vyzývám strany: přestaňte se hádat a pojďte pracovat, tak jediní, kdo toho jsou schopní, jsou ANO a KSČM.

Jak aktuálně hodláte posunout vyjednávání?

Mám v plánu po dalším kole jednání s hnutím ANO a KSČM poprosit pana prezidenta o schůzku. Rád bych s ním konzultoval náš pohled na jednání o prosazování našeho politického programu, protože náš prezident je bezesporu v tuto chvíli tou nejdůležitější postavou, která má vlastně stoprocentně v ruce druhý pokus. Andrej Babiš ho nemá ani z procenta. Všechno u druhého pokusu má v podstatě v rukou prezident republiky. Zdali bude jmenován Andrej Babiš premiérem, má v rukou jen pan prezident. Nemusí jmenovat Andreje Babiše, pokud nebude konformní s vládou.

Chci požádat pana prezidenta, zdali by při jednání s premiérem Andrejem Babišem zdůraznil také potřebu prosazování přímé demokracie. Především se jedná o jeden bod, u kterého se neustále točíme. Přesvědčili jsme sice Andreje Babiše, aby nám pomohl s nějakou formou zákona o referendu, ale on nechce, aby bylo občanům umožněno, pokud si sesbírají podpisy, hlasovat v referendu například o členství v Evropské unii. Já si nemyslím, že by otázky tohoto typu, například členství České republiky v mezinárodních organizacích, měly být vyčleněny.

Chci požádat pana prezidenta, aby když bude jednat s panem premiérem, vysvětlil panu premiérovi, že to je demokracie a že by tohle mělo být součástí zákona o referendu.

Andrej Babiš evidentně čeká na výsledek sjezdu ČSSD a nového předsedu. V současné době vaše jednání s premiérem dopadají úspěšně. Věříte ale tomu, že pokud by vaše hlasy k nějaké formě podpory už nepotřeboval, by byl stejně vstřícný k podpoře vašeho programu?

Nebyl. Z pohledu hnutí ANO jde o pragmatismus. Kdo má co nabídnout, co bude výhodnější, pro toho se rozhodnou. Já také nejsem naivka. A proto neotálíme s prosazováním našeho programu. Je zcela dobře možné, že Andrej Babiš řekne, že nechce umožnit široký zákon o referendu, že nechce, aby sociální dávky byly přeskupeny od nepřizpůsobivých a parazitujících k řádným občanům, že nechce zestátnění exekutorů a pomoct lidem z dluhových pastí atd. To jsou naše klíčové body, na kterých jsme se teď shodli, ale možná že to spadne pod stůl. Možná se dají ČSSD nebo KSČM tak lacino, že si Andrej Babiš řekne, než abych prosazoval Okamurův sofistikovaný program, kde bude Okamura sbírat kladné politické body u občanů, protože se mu podaří prosadit skvělé věci pro lidi, raději se na Okamuru vykašlu, abych mu nezvyšoval volební preference, a raději se dohodnu s ČSSD, která se utápí ve vlastních programech, a třeba i s KSČM, která si klade menší programové cíle. Nemyslím to negativně. Ale je zcela možné, že řekne Okamuru ne, budu mít dvě další partaje, které budou tzv. kývací, a nebudu muset nic pořádného prosazovat. Jistě, bylo by to pohodlnější. Ale já náš program za politická koryta prostě nevyměním, a to říkám od první vteřiny. Zatím hnutí ANO oceňuje naše jednání, že jednáme věcně, a jednání odsýpají. A i já z nich mám dobrý pocit.

Jiří Drahoš zvažuje kromě kandidatury do senátu i založení nového politického hnutí. Mimochodem, Miroslav Kalousek už dřív vyvíjel snahu zastřešit názorový proud, řekněme, s proevropskou agendou. Bude apel tak silný, že by něco takového mělo šanci?

Na proimigrační, probruselské, proislámské a odnárodněné scéně by to šanci mělo. Skutečně chybí silný subjekt, který by v parlamentu v podstatě byl schopen zvýšit preference tohoto proudu. To je zcela jasné. Tento proud reálně reprezentují KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti. Pirátům říkám Kalouskova juniorka. Oni mají stejný slovník, stejný způsob prosazování programu. Piráti topku nenahradí. A jak vidíte ve sněmovně, odmítají konstruktivní jednání s kýmkoli a od počátku říkají, že chtějí být jen v opozici a kritizovat. Nejsou seriózní alternativou pro voliče probruselského proudu. Kdyby se objevila osoba, která by tuto scénu dokázala seriózně oslovit, tak prostor určitě je. Nevím, jestli tou osobností je pan Drahoš. Když jsem ho viděl v kampani, nedokázal na otázky politicky fundovaně odpovědět. V politické diskusi nedokáže obstát. Nicméně třeba se zlepší. Pravda je, že by určitě oslovil více voličů než Miroslav Kalousek jen proto, že je novou tváří.

V případě senátu, pokud by pan Drahoš kandidoval v Praze, pak šanci má.

Do jaké míry rozhodlo volby téma migrace?

Bylo určitě jedním z rozhodujících témat. Občané vědí, co se děje v západní Evropě. Trend akcentovaly i parlamentní volby. Mě překvapilo, že pana Drahoše podpořila ODS. Předseda ODS Fiala si raději vybral nenávist vůči Zemanovi než prosazování jejich politického programu, a to je pozoruhodné. ODS podpořila probruselského, odnárodněného kandidáta bez špetky vlasteneckého cítění. Měli upřednostnit program, ale je vidět, že jim na něm ani moc nezáleží. To si myslím, že z hlediska programu a voličů není ideální stav. My jsme také s některými názory pana Zemana nesouhlasili, ale když jsme se podívali na program jednotlivých kandidátů, řekli jsme na rovinu, že ho podpoříme, protože je protimigrační, protiislámský a má vlastenecké cítění. Jistě, nesouhlasíme s jeho názorem na EU, nemá tak euroskeptické názory a souhlasí se členstvím s EU.

Jaká byla role médií v předvolební prezidentské kampani? Byl nějaký klíčový moment, který rozhodl?

Média říkají, že je rozdělená společnost, ale společnost rozdělila právě média a různí elitáři a už to dělají několik let. Nemíní respektovat demokratickou diskusi, názorovou pluralitu a každý, kdo má jiný názor, než je probruselský, euroferedalistický, kdo náhodou řekne, že má vlastenecké cítění, je okamžitě onálepkován jako fašista, xenofob, nepřítel, populista a málem zločinec. Je to doslova fašizující tendence. Místo toho, aby média vyzývala k tomu, abychom se učili diskutovat, a brala to, že spolu můžeme diskutovat, jako kladný rys na rozdíl od období do roku 1989, vše hrotí, rozdělují, nenávidí se, škodí si, dělají naschvály. Já jsem čistým plátcem daní, nikdy jsem nic po státu nechtěl, nikdy jsem nic neukradl, nikdy nebyl za nic obviněn a odsouzen a média ze mě udělali málem v uvozovkách zločince. Jen proto, že prosazuji přímou demokracii, jsem protimigrační, protiislámský a jen proto, že mám jiný názor. Nic jsem nikomu neudělal, naopak jsem spoustě lidem pomohl. A některá média i někteří lidé mi ještě nadávají. Já to přežiju. Ale je otřesné, kam média a některé elity dostaly společnost. Já bych chtěl vyzvat všechny, abychom se neosočovali jen proto, že máme jiný názor. Jen štvát někoho proti druhému? Já vím, že to má pak větší čtenost. Ale nikomu to ve finále nepomůže. Společnost se stává čím dál více studenou, laxní vůči sobě a nebude se nám tu žít dobře. Rozdělení společnosti? To neudělali běžní pracující lidé, ale elity a média, protože ztratily schopnost se respektovat. A není to dobrý trend. Jednotlivci to nezvrátí. Opět to musejí velká mainstreamová média udělat a měla by o tom začít mluvit a společnost sjednocovat. Já se o to snažím.

Chtěl bych, abychom všichni společně mohli spolu mluvit. Ne abychom se nenáviděli kvůli názoru. A to jsem viděl i v prezidentské volbě. Rozdělilo to lidi na pracovišti, známé i přátele. Média a elity nastavily takovou atmosféru, jako by byl někdo vyvrhel a jiný ne, jen proto, že má jiný názor.

V uplynulém týdnu se objevily pochybnosti o financování vaši kampaně. Server iDNES.cz upozornil, že SPD dva dny před termínem pro vyúčtování kampaně zaplatila 7,4 milionu korun za PR a analýzy, ale neupřesnila, komu peníze vyplatila. Server Seznam Zprávy zase uvedl, že hnutí vybralo z účtu pro kampaň všechny peníze, za což mu hrozí pokuta. Tohle jste označil za kampaň a na Facebooku uvedl, že obě platby šly společnosti Play Net a.s., která pro SPD zajišťovala analýzy voličů a volební kampaně nebo strategické plánování. Objevily se ale i další pochybnosti, jak je vysvětlíte?

Nejdřív zopakuji, kampaň SPD byla financovaná z úvěru u Fio banky a za úvěr jsme ručili soukromými penězi s Radimem Fialou. Na rozdíl od jiných stran my jsme si vzali úvěr, za který jsme ručili, a ten byl splacen.

Problém teď samozřejmě v ničem není. V rámci kampaně jsme si jako strana objednali sociologické průzkumy u renomované firmy, do jejichž konsorcia patří mimochodem i sociologická agentura Sanep, kterou všichni znají. My jsme si vybrali tuto firmu, aby nám zpracovala sociologické průzkumy ohledně našich voličů, jak se chovají, jaké je demografické složení, co trápí našeho voliče, na co se máme soustředit. Máme na to smlouvy. Všechny politické strany si tyto analýzy nechávají dělat. Najednou nás napadl Babišův server.

Do analýz jsme skutečně investovali, protože jsme měli málo peněz na kampaň a nemohli jsme se splést. Neměli jsme už peníze, abychom opravovali celou kampaň. Nechápu, v čem je problém.

Prostě problém je v tom, že jsme byli úspěšní ve volbách a hlavně že uspěl prezident Zeman. Viděli mě tam na pódiu. Sluníčkáři samozřejmě strašně nelibě nesou, jsou úplně vzteky bez sebe, že náš názorový proud posílil. Na prezidenta teď nemůžou, po něm plivali pět let, tak okamžitě začali dělat špinavé antikampaně proti nám.

Ještě upřesním, že celé předsednictvo odsouhlasilo tuto spolupráci. Po krajských volbách jsme se podívali, která agentura byla nejblíž skutečným výsledkům. Byli jsme úspěšní, a to kromě Sanepu nikdo neodhadl. Dohodli jsme se, že oslovíme firmu, která dostala naši důvěru. V této práci hodláme pokračovat. I pro komunální volby potřebujeme analýzy. Mně připadá, že média, která nás nesnášejí, chtějí, abychom si snad nemohli objednat nic, abychom nemohli dělat žádnou kampaň.

Navíc se ze mě snaží udělat zloděje a podvodníka. Přitom jsem byl policejně prošetřen kvůli křivým nařčením v Úsvitu. Byly prošetřeny všechny účty, policie mě z ničeho neobvinila, a podívejte se na nadpisy v médiích, že Okamura asi něco tuneluje … zase.

Předali jsme to samozřejmě našemu advokátovi, proti všem, kdo vedli tuto kampaň, učiníme právní kroky. Není možné takovýmto způsobem otevřeně lhát. Je také vidět, jak chybí mediální zákon. Soudy trvají deset let, média hřeší na to, že se lidé nemohou bránit. Co je na tom špatného, že jsme si někde objednali billboardy nebo analýzu? Nutně je potřebujeme.

Ještě zprávy na seznamu, dali nadpis, že okamurovci převedli peníze z účtu, který je na nule. To jsem také vysvětlovat na Facebooku. Co tohle má znamenat? My máme dva účty. Oba transparentní, jeden volební. Po ukončení voleb nám zbylo na účtu cca 640 tisíc. Náš tajemník přehlédl, že se má nechat na účtu nějakou dobu částka, a peníze převedl na náš běžný transparentní účet, kde máme 37 milionů korun. Pak zavolala redaktorka, jak to, že to převedl, když ještě neuplynulo 180 dní. On řekl, aha, podíval se do zákona a opět převedl částku zpět a Seznam napsal, že jsme na nule. Nic nikam nezmizelo. Ano, bylo to formální pochybení tajemníka, ale podívejte se, jakým způsobem obelhávají čtenáře. To je otřesné. Jen proto, že nemají rádi SPD, protože jsme Seznam veřejně kritizovali za předvolební debatu. Tak se nám prostě mstí. Já nebrečím, jen takto to bohužel dopracovala česká mediální scéna. Co je smutné, že rukojmím je čtenář.

autor: Daniela Černá