Paní Bohdalová má pravdu. A rasismus na Spartě? Vyoral volá psychiatra

V Praze tento týden probíhá festival LGBTQ+ hrdosti Prague Pride. Akci obohatil i doprovodný program pro děti, které mají do 12 let navíc vstup zdarma. Jak se k Prague Pride stavíte? Co říkáte na obsah akce?

Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 98% Víc než dvě 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 8519 lidí

Internetem opět koluje video z rozhovoru Jiřiny Bohdalové s Čestmírem Strakatým pro pořad Prostor X. Video, které sdílel mj. premiér Andrej Babiš, zachycuje moment z debaty, kdy Bohdalová hovoří o svém odmítavém postoji k myšlence, že existují pohlaví s pořadovými čísly 3 a výše. „Svět je nemocnej. A naše malá zemička taky. Když máme několik pohlaví. Když máme Me Too. Když máme já nevím co. Vždyť je to příšerný. Vždyť je to proti zdravýmu rozumu. Já nevím, kde ty pohlaví mám, jestli v podpaždí nebo jestli mi je tatínek zapomněl udělat. Vždyť ty lidi mluvěj blbosti. To mě na tom straší,“ řekla mimo jiné Bohdalová. „Nemaj co dělat. Daří se jim moc dobře, za nic,“ rozčílila se. Jak se na její slova díváte vy?

S paní Bohdalovou tady beze zbytku souhlasím. Sociálními inženýry vymyšlený gender a 666 pohlaví je pouze ideologický balast sloužící k rozkladu tradičních hodnot. Dříve šlo o bigamisty, lidi s psychickými nebo genetickými vadami, teď jsou to mainstreamem, ať už politickým, nebo mediálním, opěvované nedotknutelné menšiny. A myšlenku z poslední věty paní Bohdalové jsem nedávno sám uvedl. Dejte jim do ruky lopatu nebo rýč, pošlete je do práce vydělat si na své živobytí jinak než parazitováním na občanech v neziskovkách, a uvidíte, že je na nějakých XYZ pohlaví přejde pomyšlení. Určitě velkou část z nich.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš minulý týden sdílel osobní vzpomínku na to, jak kdysi trénoval s dvojnásobným olympijským vítězem v judu Lukášem Krpálkem. Nádherný zážitek měl jednu vadu na kráse – nikdy se nestal. Jde o pouhý humorný přešlap, nebo tato záležitost signalizuje závažnější problém dovnitř Pirátů?

Anketa Co vy a Šlachtovo hnutí Přísaha? Budu Přísahu volit 14% Zvažuji, že budu Přísahu volit 18% Moc se mi to nezamlouvá 22% Banda fízlů a psychopatů 46% hlasovalo: 5225 lidí

„Česká diplomacie se jako nyní k Rusku nechovala ani k nacistickému Německu na konci třicátých let,“ míní Jaroslav Bašta, diplomat a lídr kandidátky SPD v Pardubickém kraji. Naráží tím na kauzu Vrbětice, která ještě není uzavřena. Souhlasíte s tímto pohledem?

V zásadě ano. Bohužel naše politické elity – přičemž elity myšleno pouze formálně, nikoliv obsahově – jsou jen prodlouženou rukou, lokajem a vykonavatelem pro západní údajně spojence a jejich zpravodajské služby. Velečučkařem z BIS Koudelkou počínaje a kvazi ministrem e-e-e Kulhánkem z globalistického a protičeského Aspen Institutu konče.

Opět po nějaké době vstoupila do veřejné debaty někdejší hvězda Milionu chvilek Jana Filipová. „A dost!“ píše. „Ještě nedávno stáli tito lidé se mnou bok po boku na demonstracích a tvářili se jako ohromní demokraté. A dnes by mě nejraději postavili na hranici a upálili?! Jenom proto, že mám po covidu vysokou hladinu protilátek, a proto odmítám očkování, protože nechci riskovat své zdraví, případně i život. Kde berou tu nezlomnou jistotu, že jedině jejich názor ohledně očkování je ten správný? Kde berou tu drzost označit všechny, kteří mají jiný názor, za téměř nesvéprávné jedince? O co jsou lepší než všichni ti sprostě nadávající a urážející babišovci?“ ptá se Filipová. Má pravdu?

Slečnu, nebo paní neznám. Nicméně na vlastní kůži teď ochutnává jedovatou medicínu, kterou sama pomáhala onehdy šířit. Tahle kauzička mě minula, ale z povahy věci to trochu připomíná ono okřídlené, že revoluce požírá své děti. Celý spolek Milion chvilek neměl nikdy nic co dočinění s bojem za demokracii. Ba naopak. Tihle bůhví odkud podporovaní aktivisté se snažili bez mandátu voličů a bez jakékoliv zodpovědnosti zasahovat do politického dění a slušně se na tom ještě stihli napakovat. A to se vždycky hodí. Mimochodem, kam se poděli Minář, Roll a podobní eurojugendi v době, kdy u nás totalita kvete jak Babišova řepka? Kdy lidé jsou segregováni, vylučováni, lustrováni, rozeštváváni a označováni za lepší, tedy očkované, a horší, tedy neočkované? Kde a s kým se oni pazgřivci teď pasou?

Prezident Miloš Zeman svým podpisem stvrdil ústavní novelu na právo obrany se zbraní. Vítáte tento krok?

Vítám. Protože mám za to, že každý slušný, příčetný a bezúhonný člověk má mít právo na obranu sebe, své rodiny a majetku. A ozbrojené obyvatelstvo je rovněž jistou pojistkou a protiváhou potenciální vládní svévoli a totalitním choutkám.

Opět se řeší budoucnost šéfa BIS Michala Koudelky. Zatímco opozice tlačí na jeho opětovné jmenování, prezident Zeman Koudelku nemá rád. Jak na Koudelkovo případné další angažmá v čele BIS nahlížíte vy? Jak hodnotíte dosavadní Koudelkovu práci?

Koudelka je parodií na šéfa kvalitní zpravodajské služby, která by měla sloužit zájmům vlastní země, nikoliv zájmům zahraničním. Dokladem jeho farizejství budiž ocenění od CIA za zahraniční spolupráci, čti za poslušnost. Což prokázal v z prstu vycucané kauze Vrbětice, když navázal na fantasmagorickou telenovelu o Skripalovi a navíc vystavil naši zemi reálné hrozbě. Rovněž bych připomněl veřejné zprávy, které BIS pravidelně vydává a které jako by z oka vypadly aktivistům z neziskovek typu Evropské hodnoty nebo Semantic Visions psychopatů Jandy a Vrábela. A třešničkou na dortu byla snaha Koudelkových agentů indoktrinovat děti na základních školách, kdy se jim nepozdával údajně panslovanský dějepis. Zřejmě byl málo panevropský, málo proeunijní, málo antiruský a proanglosaský.

Fotbalová Sparta si zadělala na problémy. V mezistátním pohárovém utkání s týmem AS Monaco totiž její kotel fanoušků měl urážet soupeřova hráče černé pleti, který pod tribunou probíhal při gólové oslavě. Jak se na celou kauzu díváte? A měla by podobné projevy řešit policie?

Co jsem četl – tak zaprvé, černoch se po gólu vydal provokativně před sparťanský kotel, tudíž sic černoch, tak i kdyby byl barvy zelené, růžové nebo fialové, tak by asi potlesk od skalních fanoušků soupeře nezískal nikde. Leda že by v hledišti seděli uvědomělí soudruzi Dominik Hašek s Mirkem Kalouskem, Pavlem Novotným a jim podobnými. Zadruhé, na onoho černocha fanoušci bučeli. V bučení na soupeře vidí rasismus především rasisté. Tyhle projevy by neměla ani tak řešit policie, jako psychiatr, a to na straně oné sněhové vločky a baletky, která se zve fotbalistou.

„Impotentní muž oplodnil ženu, která bere antikoncepci!" Kauza olympijský „covid-doktor" jinak. Komentátor Vyoral přidává souvislosti „Kvůli EU zchudnete. Nic víc, nic míň." Tomáš Vyoral zasolil tentokrát Bruselu Redaktore ČT, přiznej, koho volíš! Komentátor Vyoral vypustil radikální výzvu. Koncesionáři, pozor Do ruky lopatu, rýč nebo krumpáč. A bude po problému! Vzkaz Tomáše Vyorala sesypaným umělkyním





