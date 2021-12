Paranoidní sluníčkáři už jedou konspirace. Kolaboranti Bruselu odkývou všechno, myslí si Okamura. Propaganda jede už ve školách

Anketa Má Miroslav Kalousek šanci stát se prezidentem České republiky? Má 2% Nemá 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10707 lidí

SPD tento týden ve Sněmovně navrhla usnesení, aby vláda nezaváděla povinné očkování. Proč podle vás ostatní strany váš návrh zamítly?

Ano, poslanci všech ostatních stran tento týden zamítli návrh SPD, aby Poslanecká sněmovna uložila vládě, aby nezaváděla povinné očkování proti covidu. Hnutí SPD nesouhlasí v povinným covid očkováním, protože nesouhlasíme s tímto drastickým zásahem do svobody našich občanů rozhodovat. Je naprostý nesmysl nutit plošně k očkování zdravé, odolné lidi, kteří by měli mít svobodu rozhodování, zda se naočkují, nebo se s virem poperou a získají přirozenou imunitu, přičemž miliony z nich se s virem už potkali a tu imunitu mají. Statistiky jasně ukazují, že tito lidé nemocnice nezatěžují. Samozřejmě je potřeba také se jasně postavit k problému, na který upozornil policejní prezident a my stojíme na straně policistů, hasičů a dalších těchto složek důležitých pro fungování státu, protože policejní prezident sdělil, že v případě nařízení povinného očkování až čtvrtina policistů zvažuje odchod. To znamená deset tisíc policistů. Podobná situace může být i u hasičů, vojáků a dalších důležitých složek pro fungování státu. Povinné očkování upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a ten zcela jednoznačně říká, že z povinného očkování je vyňat ten, kdo má proti dané infekci imunitu. Judikáty Nejvyššího správního soudu v minulosti navíc daly za pravdu odpůrcům jiných očkování v případě takzvané výhrady svědomí. Jinými slovy, kdo prokáže imunitu a to nejen protilátkami, ale také například buněčnou imunitu, prověřenou například certifikovanou laboratoří, ten se očkovat nebude muset, stejně jako ten, kdo ho odmítne z morálních důvodů. V souvislosti se stávajícími protiústavními opatřeními se na nás mimochodem obracejí hasiči a policisté. Kvůli šikanózním opatřením nesmějí například chodit cvičit, trénovat, plavat, dále do tělocvičen a bazénů. Mnozí dávají najevo, že pokud bude očkování povinné, od policie, armády či od hasičů odejdou. Ministr vnitra Hamáček to ostatně také potvrdil s nadějí, že jich prý až zas tolik nebude. To je opravdu „fajn“, že pokud to dobře vláda zmanipuluje, tak nám neodejdou desetitisíce, ale stovky či tisíce těch, kdo chrání a brání naše bezpečí a životy. Čili na základě vládního návrhu zdraví lidé, kteří se starají o naše bezpečí, nesmí své zdraví v tělocvičnách a bazénech posilovat a zvyšovat svoji imunitu, a ty, kdo se odmítnou zbytečně očkovat, navíc vystrnadí vláda ze služby. To je absurdní a současně opravdu odporné jednání s těmi, kteří nás chrání. Premiér Babiš k tomu řekl, že očkování je jediné řešení boje s covidem... To je lež. Každý lékař, každý člověk, který si zachoval zbytek zdravého rozumu, ví, že základem lidského zdraví je jeho odolnost vůči nepřátelským virům a bakteriím, tedy přirozená lidská imunita, kterou si člověk mimo jiné buduje od dětství, a to hlavně přirozeným stykem s viry a bakteriemi. Opravdu nesrovnávejme hrušky s jablky, tedy vyzkoušené a dlouhotrvající očkování, jako je například vakcína proti TBC, s očkováním proti koronavirům nebo chřipkovým virům, kde je přirozená imunita naprostý základ, protože proti stále novým mutacím těchto virů jsme nikdy neměli a stále nemáme univerzální a dlouhotrvající vakcínu. Praxe potvrzuje to, co vědí už například ve Velké Británii – covid se stává hlavně epidemií očkovaných. V nemocnicích tam samozřejmě leží většina neočkovaných, a to i s těmi nejtěžšími průběhy. Statistiky ale ukázaly, že ve věkové skupině 40-49 let byl relativní počet nakažených mezi očkovanými přibližně 2,3krát vyšší než mezi neočkovanými. Ve věkových skupinách 50-59 let; 60-69 let; 70-79 let byl rozdíl přibližně dvojnásobný. Na konci října bylo plně nebo částečně očkováno 73 % obyvatel Velké Británie. A přitom jejich podíl na úmrtnosti covidem v populaci činil 82,1 %. To znamená, že relativní úmrtnost mezi očkovanými je vyšší než mezi neočkovanými. Tento údaj se samozřejmě nehodí, takže z další zprávy Britské agentury pro zdravotní bezpečnost zmizel obvyklý graf srovnávající očkované a neočkované osoby z hlediska výskytu nákazy covidem. Každý odpůrce lockdownu a povinného očkování je označován za dezinformátora a konspirátora, ale největšími dezinformátory jsou ti, kdo falšují statistiky, kdo zamlčují závažná statistická data, kdo překrucují svět ve jménu své jediné covidové pravdy.

Podobné trendy jsou ale i na úrovni EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla, že by se mělo zvažovat povinné očkování proti covidu-19 v rámci Evropské unie…

Hnutí SDP odmítá, aby se Evropská unie vměšovala do suverenity národních států. EU nám nemá co nařizovat! Jakékoli povinné očkování odmítáme i na národní úrovni. Pokud se někdo dobrovolně naočkoval či se chce naočkovat, je to jeho legitimní rozhodnutí, ale odmítáme, aby byl někdo nucen. Povinné očkování považujeme za porušení základních práv a svobod našich občanů a pokud by to nařizovala EU, jde o porušení naší suverenity.

Končící německá kancléřka Angela Merkelová chce po debatě s premiéry spolkových zemí rozšířit zákazy vstupu do obchodů pro neočkované a jednat o možné všeobecné očkovací povinnosti. V Rakousku těm, kteří i nadále budou odmítat očkování proti covidu-19, hrozí správní pokuty, v případě, že ji nebude daný člověk schopen zaplatit, hrozí takzvaný náhradní trest odnětí svobody…

Zdá se, že Rakousko i Německo se bohužel asi inspirovaly ve své totalitní historii. Totalita a nesvoboda má různé podoby. Nejhorší je, že když se bráníte proti novým totalitářům a skutečným extremistům, oni za extremisty označují vás!

V EU se ale řeší i jiné zásadní věci. Nový interní dokument Evropské komise ohledně „inkluzivní komunikace“, který je určen pro komisaře a byrokratický aparát komise určuje, která slova a výrazy se nesmí používat. Podle dokumentu, na který upozornil italský list il Giornale, je tak například zakázáno používat slovo Vánoce, vánoční svátky, oslovení „dámy a pánové“ a dokonce o výzkumu vesmíru užívat výraz „kolonizovat Mars“…

Je evidentní, že EU chce zničit naši křesťanskou civilizaci. V některých státech Evropské unie, hlavně na západě, probíhá snaha zakázat vánoční křesťanské tradice včetně vánočních stromků, koled a betlémů, aby náhodou tyto zvyklosti neurazily muslimské imigranty. My jsme tady doma a nevím, proč bychom se my měli přizpůsobovat imigrantům či cizincům. Musíme odejít z EU, nebo naši zemí zničí klima-hysterií, islámem, imigrací a sluníčkářským neomarxismem!

Připomněl bych v tomto směru slova spojence SPD a mého přítele Mattea Salviniho: „Když přijdeš do Říma, a nelíbí se ti svatý Jan, nelíbí se ti betlém, nelíbí se ti kříž, vrať se zpátky domů a dělej si co chceš. Protože to nejsme my, kdo má změnit způsob života a myšlení.“

Když jsme u těch Vánoc, tak ty letos také někde pojali velmi progresivně. Třeba v reklamě norské pošty má Santa Claus homosexuálního partnera…

Vidíme, že homosexualistická genderová propaganda se nevyhnula ani vánočním tradicím. Nic proti homosexuálům, ale Santa Claus, natož pak svatý Mikuláš, nemá žádného sexuálního partnera – ani heterosexuálního, natož pak homosexuálního… Svatý Mikuláš byl biskup.

Psali jsme: Neříkat „Vánoce“, nepoužívat křesťanská jména, přikazuje Evropská komise. Po kritice dokument stáhla, ale zkusí to prý znovu Norskou moderní Popelku uvidí svět v plné palbě. Verze bez líbání mužů prý byla omyl Nové Německo, nová Evropa? EU jako stát, konec mámy a táty, zelená migrantům Norsko: Nejen luk. „Muslimský Vilém Tell“, vrah pěti lidí, toho měl víc

Vraťme se domů a k očkování. Reportéři ČT v pondělí vysílali reportáž, podle níž zde funguje koordinovaná dezinformační scéna, která brání lidem v očkování a ve všech směrech záměrně ztěžuje boj s pandemií, a má mít snad dokonce nějaké vazby na Rusko. Co říkáte na takový výklad, podle kterého mají všechny problémy jmenovatele v proruských dezinformátorech z výročních zpráv ministerstva vnitra a analýz Semantic Visions?

To je zřejmě poněkud paranoidní konspirační teorie. Sluníčkáři se zjevně inspirovali u amerického senátora McCarthyho, který obviňoval z vazeb na Sovětský svaz lidi, kteří vazby žádné neměli. Upozorňovat na rizika očkování není dezinformace. Nechť tu máme svobodnou diskusi a nechť je možné uplatňovat argumenty všech stran. Totalitáři ale svým odpůrcům chtějí zavřít ústa a označují je automaticky za dezinformátory.

Myslíte si, že nová vláda bude těmto „lovcům dezinformátorů“ naslouchat více než ta odcházející?

Nevím. Asi v tom moc rozdíl nebude. Andrej Babiš dělal ramena, jak hájí národní zájmy, ale nakonec vždy vše Bruselu i Washingtonu odkýval. Podpořil Zelený úděl EU (Green Deal), který zdražuje lidem energie, podpořil do čela šéfa BIS pana Koudelku, který dostává v Americe vyznamenání, podpořil například i Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která láká do ČR migranty. Babiš si verbálně hrál na českého Orbána, ale myslím si, že mezi zahraniční politikou jeho vlády a vlády pětikoalice demobloku moc velký rozdíl nebude. Nová vláda bude asi ještě o stupeň více kolaborantská než ta předchozí.

„Jsem přesvědčen, že nejsou vyčerpány ještě všechny možnosti přesvědčování a vytváření tlaku na to, aby se lidé nechali očkovat dobrovolně, “ řekl designovaný premiér Petr Fiala. Co říkáte na takový přístup, kombinující slova „dobrovolně“ a „tlak“?

Takže pokud někdo něco činí pod nátlakem, činí tak podle premiéra Petra Fialy z ODS dobrovolně? Je obecným pravidlem, že smlouvy podepsané pod nátlakem jsou neplatné. Cokoli, co člověk činí pod nátlakem, je nedobrovolné. Po pravdě řečeno jsme tuto marxistickou dialektiku ve stylu „svoboda je otroctví“ od premiéra, který se hlásí ke konzervativním a křesťanským myšlenkám, možná nečekali... Rovněž vidíme, že vláda Petra Fialy se nebude příliš lišit od vlády Andreje Babiše – vše odkýve Bruselu, Berlínu a Washingtonu, podpoří Green Deal a podpoří covidovou tyranii...

Kolem vznikající vlády se také děje mnoho zajímavého, především skandály, kvůli kterým se nestane ministrem průmyslu a obchodu Věslav Michalik. Čekal jste, že to půjde takto rychle?

O panu Michalikovi a jeho problémech se vědělo dávno. Je to spoluzaklatel STAN a jejich sponzor, který jim poslal miliony. STAN si hraje na slušnou čestnou stranu, ale podle mého názoru vidíme, že jsou za nimi lobbistické zájmy solárních baronů a podobně. Předseda STAN Vít Rakušan otevřeně prosazuje na místo klíčového ministra člověka s neprůhledným podnikáním v daňových rájích na Kypru a v solárním byznysu. Vidíme, že s touto vládou nás nečekají pozitivní změny.

Budoucí ministr školství Petr Gazdík ze STAN podporuje více výuky o změně klimatu. Jak píše Mladá fronta Dnes, téma klimatické změny můžou učitelé probírat hned v několika předmětech – například v matematice by žáci počítali efektivitu různých zdrojů energie, v hodinách přírodopisu pak můžou učit o extrémech v počasí... Co vy na to?

Klima-hysterická propaganda má dětem vymývat mozky i v českých školách. Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu přírody. Odmítáme šílený plán EU s názvem Zelený úděl (Green Deal), který likviduje peněženky českých občanů a firem. Takže si myslím, že by bylo spíše dobré děti učit, jak boj proti emisím CO2 v podání Evropské unie extrémně zdražuje elektřinu a vlastně všechny produkty. Navrhuji, aby děti v matematice počítaly, jak šíleně drahá tato agenda bude a co znamená, že EU produkuje méně než 10 procent celosvětových emisí CO2...

Cena emisních povolenek v Evropské unii se minulý čtvrtek vyšplhala na nové maximum nad 75 eury (více než 1900 Kč) za tunu. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš... A nově vznikající vládní pětikoalice podporuje Zelený úděl také... O tom by se měly děti učit.

Polsko požaduje reparace po Německu za škody z druhé světové války. Polská vláda strany Právo a spravedlnost (PiS) tvrdí, že Německo dluží Polsku nejméně 800 miliard eur (asi 20 bilionů korun). A dokonce k tomu oficiálně zřídilo institut pro válečné reparace...

Tento krok Polska vítám a měli bychom se jím inspirovat. Německo totiž rovněž nezaplatilo reparace ani České republice a hnutí SPD opakovaně vyzývalo a vyzývá vládu, aby tyto naše oprávněné nároky vymáhala. Německo nám dluží podle ministerstva zahraničí 306 miliard korun v tehdejší měně, což je v dnešní měně mnohonásobně více – částka jde řádově do bilionů korun. Hnutí SPD už dlouho prosazuje, aby to česká vláda vymáhala. Bohužel premiér Babiš to odmítá! A designovaný premiér Fiala, který se fotí s předákem sudetských Němců Berndem Posseltem, to také bude těžko vymáhat…