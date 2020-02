Pavel Novotný? To bylo vystoupení, ale... Silný hlas z ODS odmítá kritiku. „To si můžeme dovolit.“

ROZHOVOR „Snad jen Babiš by mohl říci, že u něj by se takové překvapení nemohlo stát, a měl by pravdu. Ale ve skutečných stranách rozhodují lidé a platí přitom, že politika není žádná spravedlivá disciplína a rozhodně se s nikým nemazlí,“ říká poslanec ODS Martin Kupka k nezvolení Alexandry Udženiji do křesla místopředsedkyně strany. Podle něj žijeme v době, která si na fakta a racionální argumenty dvakrát nepotrpí, trvá však na tom, že v občanských demokratech mají voliči lepší alternativu než premiéra Andreje Babiše a jeho hnutí řízené jako firmu.

Jaké okamžiky z kongresu ODS si budete pamatovat? Jak na vás působil?

Jaké okamžiky z kongresu ODS si budete pamatovat? Jak na vás působil?

Kongres měl spád, správné napětí a přinesl i překvapivé momenty. Byl podle mě podařený. Splnil navíc to, co bych od kongresu moderní pravicové strany očekával. V projevech zaznělo to nejpodstatnější z programu, a hlavně z toho byla cítit energie a odhodlání uspět v dalších volbách. Poprvé byl otevřený i všem členům ODS, nejen zvoleným delegátům. To bychom v jiném prostoru nemohli uskutečnit.

Který projev považujete za nejzajímavější a proč?

Neříkám to z povinnosti, ale nejlepší byl nepochybně projev předsedy ODS Petra Fialy. Pokud si dá kdokoli práci s objektivním srovnáním politických projevů na podobných fórech, musí uznat, že to bylo to nejlepší, co současná politika nabízí. Je ale jasné, že samotné projevy ještě volby nevyhrávají. To bychom pak měli vítězství v kapse. Žijeme ovšem v době, která si na fakta a racionální argumenty dvakrát nepotrpí. Myslím, že ten projev jasně ukázal, že lidé v České republice mají proti volbě Andreje Babiše a jeho hnutí řízeného jako firma lepší alternativu.

Je jasné, že nedávno zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera zde měl svůj poslední proslov. Co jste mu říkal?

Jarda několikrát rozesmál sál, přesně jak to uměl. Nechtějte po mně, abych se s ním pouštěl do polemiky. Jeho síla spočívala v nadhledu, v ostrém vidění politických problémů a v ironicky nabroušeném jazyku. I tento projev byl naprosto kuberovsky autentický.

O co přišla ODS a o co česká politika s jeho odchodem?

Přišli jsme o výraznou osobnost. Jarda dokázal vzbudit zájem veřejnosti i médií. V každé době je humor vzácné koření. Dnes je ho ještě větší nedostatek. V tom bude nejen ODS, ale celé české politické scéně Jaroslav Kubera nejvíce scházet.

Politolog Bohumil Pečinka, který obvykle bývá se zákulisním děním obeznámený, v Reflexu napsal, že po nezvolení Alexandry Udženiji nabídl Petr Fiala funkci prvního místopředsedy jako prvnímu vám, a vy jste odmítl. Je to pravda? Proč jste odmítl?

Spolu s Alexandrem Vondrou a Zbyňkem Stanjurou jsem se ocitl v nejužším výběru pro rychlé řešení patové situace. Pro Alexandra Vondru by bylo složité se té role zhostit kvůli práci europoslance, který se pořád pohybuje mezi Prahou a Bruselem. Mě tento rok čekají náročné krajské volby. Volba padla nakonec na Zbyňka Stanjuru, což osobně pokládám za velmi dobré řešení.

Jaký signál a komu vyslali delegáti nezvolením Alexandry Udženiji první místopředsedkyní strany? V kuloárech zněl názor, že hlavním důvodem byl pro mnohé její velmi nepodařený kandidátský projev. Co si o tom myslíte?

Potvrdili jsme, že jsme demokratická strana, kde delegáti opravdu určují průběh kongresu. To musí každý vyhodnotit jako pozitivní signál. Snad jen Babiš by mohl říci, že u něj by se takové překvapení nemohlo stát, a měl by pravdu. Ale ve skutečných stranách rozhodují lidé a platí přitom, že politika není žádná spravedlivá disciplína a rozhodně se s nikým nemazlí.

Opakovaná volba prvního místopředsedy přinesla zcela nečekaný vzruch v podobě kandidátského projevu Pavla Novotného. Co jste mu říkal po obsahové stránce – tedy zejména výzvy k lepší mediální prezentaci myšlenek? A co po stránce formální – ať už značně netradičnímu způsobu prezentace, nebo tomu, že v jeho průběhu velmi nevybíravě urážel mimopražské delegáty, což je ve straně konzervativního ražení značná novinka?

Tak o formě se nemá smysl bavit. Projev to nebyl. Spíš vystoupení. Rozhodně i pro Pavla Novotného platí, že umí přitáhnout pozornost – veřejnosti i médií. To potřebuje každá politická strana. Nejsme tak úzkoprsí, abychom si nemohli dovolit osobnost typu Pavla Novotného.

Ta otázka se prostě nabízí. Jak celkově vnímáte politiku Pavla Novotného? Domníváte se, že narušuje hranice, kvůli čemuž by mohl skončit v ODS stejně jako Václav Klaus mladší?

Mezi těmi dvěma je ale podstatný rozdíl v mnoha směrech. Jsem ale přesvědčený o tom, že Pavel Novotný má snahu ODS prospět, ne ji oslabovat.

U Petra Fialy a Zbyňka Stanjury panují u mnohých obavy, že si jsou až příliš podobní, na internetu o tom kolují dokonce i vtipy. Nemáte strach z toho, že ODS bude příliš mluvit jedním hlasem?

Myslíte, že by bylo lepší, kdyby mluvila naprosto různými hlasy? To by se zase hledaly rozpory a nejasnosti v jednotlivých vyjádřeních. Zbyněk byl fakticky jednou z klíčových tváří ODS už před kongresem, protože umí být ve Sněmovně pohotovým a ostrým, a přitom stále slušným diskutujícím. Všichni kolegové napříč politickým spektrem ho vnímají jako jednu z nejvýraznějších osobností.

Mnoho se namluvilo o tom, že má opozice jediný program – antibabiš. Mluvím s dalšími členy ODS, nikdo z nich si to nemyslí. Proč se domníváte, že působíte tímto dojmem? Nebo jde o politické fráze a půtky?

Mnoho se namluvilo o tom, že má opozice jediný program – antibabiš. Mluvím s dalšími členy ODS, nikdo z nich si to nemyslí. Proč se domníváte, že působíte tímto dojmem? Nebo jde o politické fráze a půtky?

Když Andrej Babiš říká, že jediným programem opozice je antibabiš, jen zakrývá skutečnost, že sám nemá žádný skutečný program. Dělá jen to, co vidí na očích svých voličů – jakmile z marketingových průzkumů a ohlasů na sociálních sítích zjistí nesouhlas, klidně popře sám sebe a na někoho to svede – na opozici, vládní úředníky, na tradiční politické strany, na kmotry, na ministry, které si sám vybral, prostě na kohokoli. Dělá to tak často, že už to pomalu přestáváme vnímat. Vím, co všechno jsme byli z našeho skutečného programu i z opozice schopni v Parlamentu prosadit, takže mě nechává klidným kritika, že ODS nemá program. Zvlášť, když ji vysloví někdo, kdo se sice vydává za pravičáka, ale přijímá s ČSSD a KSČM jeden levicový nápad za druhým.

Jak snadné, nebo těžké je se tématu „Andrej Babiš“ vyhnout? Ať už kvůli kauzám, které se ho týkají, otázkám novinářů, dohadům, zda byste byli ochotni jít po dalších volbách s hnutím ANO do koalice a tak dále… A jak s tím nejlépe bojovat?

Když máme tak nestálého, konfliktem zájmů zmítaného premiéra, těžko se můžeme tvářit, že je všechno v pořádku, a bát se jeho jméno vyslovit, abychom nebyli obviňováni, že jsme jen antibabiš. My se ptáme a budeme se znovu ptát na jeho kauzy. A diskuse o tom, co se bude dít po volbách, má smysl vést po volbách, až bude jasné, kdo prošel a kdo je jak silný.

Na co se nyní zaměřujete, čemu nyní věnujete nejvíce času a energie?

Přípravě na krajské volby, programu, ve Sněmovně pak novému stavebnímu zákonu nebo zlepšení kontrolní činnosti státu.

