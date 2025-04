Pět let za propagaci komunismu? Na ty vaše lumpárny upozorňovat nepřestanu, nikdy, vzkazuje Konečná

Paní poslankyně, tento týden Stačilo! představilo na tiskové konferenci své lídry do blížících se parlamentních voleb. Máte už nějaké odezvy od veřejnosti a třeba i od novinářů?

Ohlasů máme opravdu mnoho. Od občanů jsou velmi pozitivní. Od aktivistických novinářů jsme nic pozitivního ani nečekali – a skutečně. Obsahově o tiskové konferenci nenapsali nic. Ale okamžitě začali kádrovat a kydat špínu. Čest výjimkám, kterým upřímně děkuji.

Prostor zúčastnit se měli i naši voliči a sympatizanti. A média se mohla přesvědčit, že jich bylo opravdu hodně. A co mě těší, byli to lidé napříč všemi generacemi a sociálními skupinami. Stejně tak, jak jsou zastoupení lídři na krajských kandidátkách.

Ne každý tiskovku viděl a tak tedy pro naše čtenáře – s čím jdete do parlamentních voleb? Čím chcete získat voliče? A co si konkrétně představit pod slovy „za pár měsíců si vezmeme tuto zemi zpátky,“ která také na tiskovce zazněla?

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 78% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8938 lidí

Začala bych samotným místem konání tiskovky. Multifunkční hala GONG a celý areál Dolní oblasti Vítkovice byl ještě v 90. letech fungující výrobní podnik strategického významu. Po ukončení výroby se zde udělal obrovský kus práce a díky schopným lidem se toto místo změnilo v návštěvní areál, který ročně navštíví přes milion návštěvníků. A i naše nově vzniklé hnutí Stačilo! si dává za cíl navázat na schopnosti a um našich pracujících. Jsme zde pro ty, kdo si váží a respektují tradičních hodnoty a usilují o Českou republiku jako silný, nezávislý a respektovaný stát. To nabízíme jako nový začátek, jako protipól stávající vládě premiéra Fialy. Tím, že si vezmeme tuto zemi zpátky, chceme říct, že nesouhlasíme se stávajícím směřováním ČR pod vedením Petra Fialy.

Roste počet občanů, kteří jsou za poslední roky denně konfrontování s existenčními problémy. Skoková inflace připravila občany o 30 % jejich úspor, zdražování potravin, rostoucí energie prodražuje životní náklady vč. nákladů na bydlení. To vše pod vládní mantrou zvyšování nákladů na zbrojení a snaze tyto náklady stále zvyšovat.

Mimochodem, kdo má zájem podívat se na celou tiskovou konferenci, kde se představilo zároveň – krom mě samotné – dalších 13 lídrů v jednotlivých krajích, najde ji na mém YouTubovém kanále, nebo na Facebooku.

ČT vysílala v minulých dnech pořad s názvem Reportáž psaná na benzínce, prý o české dezinformační scéně. Jak se vám pořad líbil? Objevil se v něm mimo jiných i předseda Stačilo! Daniel Sterzik….

To, že se Česká televize cíleně vyhýbá tomu informovat objektivně o našich běžných aktivitách a vyjádřeních, kterými stávající vládě nastavujeme zrcadlo, a teď se snaží udělat senzaci z jiného názoru, mě nepřekvapuje. Dlouhodobě vysílání České televize kritizujeme a ani tento pořad nepřinesl nic nového, čím by překvapil. Jak jsem ale pročítala komentáře na tento ideologický počin, kterým chtěla naše „nezávislá“ ČT ukázat, kdo je ten špatný, tak se podařil přesný opak. Je vidět, že lidé už jim tato politická školení mužstva neberou.

Zase se po nějaké době zeptám, jezdíte za lidmi po celé republice, v tuto chvíli, aktuálně, co lidi v ČR nejvíc zajímá?

Další skupina dotazů směřuje k tomu, jak jsme připraveni na případný úspěch ve volbách. Nyní – po představení lídrů v krajích – můžu být v odpovědích na tyto dotazy konkrétnější. Zároveň mohu vašim čtenářům slíbit, že mezi více než třemi stovkami kandidátů do Sněmovny bude ještě celá řada zajímavých osobností a mnoho zajímavých programových bodů, které budeme postupně představovat.

A v neposlední řadě se dotazy věnují tomu, zda stávající Fialova vláda ponese plnou odpovědnost za kroky, které velká část občanů považuje za činnost proti širokých společenským vrstvám. Tady odpovídám naprosto jasně – chceme udělat audit vládnutí a rozhodnutí vládních papalášů. Stačilo! je jediné uskupení, které s tímto požadavkem přichází.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celkově, jak vidíte atmosféru v zemi, takhle jen pár měsíců před volbami?

Jak to vnímám já, tak jsou připraveni vystavit vládě Petra Fialy účet a říct Stačilo! za všechny přešlapy, kterých se dopustila a stále dopouští. Mohla bych je zde vyjmenovávat dlouho, ale ty nejhorší jsou asi porušený slib nezvyšovat daně, prodlužování věku odchodu do důchodu, za působení této vlády se zvýší státní dluh o cca bilion, zpackaná digitalizace stavebního řízení, nedostupnost zdravotní péče a léčiv a mohla bych toho jmenovat na další A4.

Každopádně naprosto stěžejní bude, aby k volbám přišli ti, kteří sice nadávají na poměry, ale pak k volbám nejdou. Moc je prosím, aby za sebe nenechali rozhodovat voliče Spolu, kteří k volbám disciplinovaně půjdou – hlavně ve své baště, jíž je Praha.

Kampaň, především tedy ta billboardová, se nám už docela slušně „rozjela“. Jak ji vnímáte? Je nebo není na hraně? A pokud, tak která konkrétně, podle vás?

Možná vás překvapím, ale zatím se mi zdá strašně prázdná. To, že je premiér Fiala nejhorší premiér na světě, to už ví snad všichni a dokazují to všemožné různé statistiky oblíbenosti. Odpověď ze strany Spolu je pak ještě horší – je vidět, že nemá jiné téma než Antibabiš. A teď nově také návrh na kriminalizaci KSČM a jejích členů… Z toho se ale občané nenajedí, složenky jim to nezaplatí, ani lhůty byrokratického molochu nezkrátí.

Už jste to načala – skupina vládních poslanců v čele s Markem Bendou navrhla trestat každého, kdo se bude hlásit ke komunistům. Co k tomu říci?

V první řadě bych chtěla říct, že poslední, kdo kriminalizovali a systematicky likvidovali ty, kteří se hlásili ke komunistickému hnutí, byli nacisté. To o něčem svědčí.

Příznačné je také to, že to navrhuje Marek Benda, který si svou celoživotní politickou živnost založil na tom, že bude škodit. Vláda nebyla schopna účinně řešit extrémní propad mezd, které jsou aktuálně na úrovni roku 2018, nejdražší energie v EU, ba dokonce se nebyli schopni dohodnout ani na zákonu, který by pomohl s bydlením, které je za Fialovy demolice opět nejvyšší v celé unii. Ale pár měsíců před volbami přijdou se zákonem, který má umlčet ty největší kritiky jejich vlády. V politice na náhody nevěřím – zvláště ne ve světle toho, co se odehrává v Rumunsku nebo s Marine Le Penovou.

Vládě vzkazuju – i když mě vsadíte na 5 let do vězení, postavíte na hranici či cokoli jiného, mě neumlčíte. Nikdy nepřestanu upozorňovat na ty vaše lumpárny, nikdy nepřestanu bojovat za naši zemi a její slušné občany, které vaše vláda obrala, jak mohla.

Jediná šance, jak se zbavit této protilidové asociální cenzorské politiky, je říct jim na podzim Stačilo!

Podívejme se i do Francie, co tedy říkáte na to, co se odehrává kolem Marine Le Penové?

Ano, už jsem to částečně nakousla. V EU se přešlo na nový model. Když neumí stávající establishment porazit konkurenty ve volbách, tak je k nim pro jistotu vůbec nepustí. A mám pocit, že po Rumunsku je toto další případ, kdy je třeba odstranit favorita voleb. S paní Le Penovou máme na mnoho oblastí diametrálně odlišné názory, stejně tak je třeba říct, že pravidla porušila, nicméně trest, který jí má být udělen, je naprosto neadekvátní tomu, jak se provinila.