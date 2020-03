Petr Gazdík pro PL: V základu vládu podporujeme. Díky, Češi, vydržte! Ochranné pomůcky bychom si měli vyrábět v Česku

reklama

Jak podle vás česká vláda zvládá současnou situaci kolem nákazy novým koronavirem?

Především to zvládají lidé v první linii: lékaři a zdravotníci vůbec, policisté, hasiči, vůbec všichni, kteří se starají, aby život v naší zemi neustrnul. Hlavní kroky vlády podporujeme, pokud kritizujeme, pak proto, abychom se poučili do budoucna. Pokud bych teď vládě něco vyčítal, pak nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky a chaos v jejich distribuci, to, že ustavila Ústřední krizový štáb později, než měla – a myslím, že jej má vést ministr s politickou odpovědností, a konečně, že neslyšíme kromě akutních opatření žádný hlas vládních ekonomů, jak pomoci nastartovat ekonomiku, až to nejhorší pomine.

Premiér Andrej Babiš poděkoval opozičním politikům, kteří si nechávají politické výměny a osočování na později. Domníváte se, že někteří politici zneužívají současnou situaci ke kritice vlády? Pokračují v boji s premiérem i v koronavirové krizi?

Nevidím žádný lítý boj s premiérem. Jen dílčí, vesměs věcnou kritiku.

Co říci k nedostatku ochranných pomůcek? Zásilky z Číny začínají pokrývat nejnutnější místa, na mnohých ale stále chybí. Nakolik je podle vás nedostatek způsobený rychlostí jednání vládních činitelů a nakolik celosvětovým problémem roušky a respirátory sehnat?

Spíš tu vidím chaos v tom, co rozděluje Ministerstvo zdravotnictví a co Ministerstvo vnitra. Obě ministerstva reagují zcela jinak – a já bych pochválil resort vnitra.

Vláda také čelí obviněním, že zákazem zničila volný trh s ochrannými prostředky. Ti, co je měli, je nemohli prodávat a nabízet. Co vy na to?

V době krize nejsou ochranné pomůcky běžným zbožím. Přece nemůžete chtít po lidech solidaritu a zároveň neochránit zdravotníky a s ochrannými pomůckami kšeftovat.

Jaký je váš názor na to, že přijímáme hojně pomoc z Číny, která se hlavně v poslední době dočkala útočných slov a reakcí z České republiky? Objevují se názory, že pomoci je málo, stojí příliš mnoho a nemá vysokou kvalitu – jako například nespolehlivost rychlotestů.

Tak především: není to humanitární pomoc, zdravotnický materiál nakupujeme. A za kvalitu odpovídá ten, kdo ji kupuje – tedy česká vláda.

Co nebo kdo podle vás pomáhá České republice nejvíce v získávání zásilek z Číny? Jde o roli Miloše Zemana? Vyjednávací schopnosti Jana Hamáčka?

Ministr vnitra je bezesporu velmi aktivní, už jsem mluvil o tom, že resort vnitra z mého pohledu pracuje operativněji než resort zdravotnictví. A opakuji: materiál od Číny nakupujeme.

Nakolik by se Česká republika po skončení pandemie měla věnovat tomu, aby si tyto základní věci dokázala zajistit výrobou ve vnitrozemí? Ukazuje nynější dění, že svět se příliš globalizoval ve smyslu, že jsme se domnívali, že nedostatek něčeho nemůže nastat a všichni jsme se spoléhali na dodávky ze zahraničí?

Nemyslím, že bychom se mohli uzavřít za české pohraniční hory a myslet si, že budeme prosperovat. Ochranné pomůcky bychom si ale asi měli vyrábět sami.

Brněnský advokát David Zahumenský by chtěl zrušit nouzový stav a některá další opatření přijatá vládou. Návrh na jejich zrušení předložil městskému soudu v Praze. Podle Zahumenského byla opatření přijata v rozporu s ústavním zákonem. „Nejsme proti konkrétním omezením, pokud budou řádně zdůvodněna. Požadujeme jen, aby se stát choval, jak se chovat má, a aby nelhal vlastním občanům,“ vysvětluje Zahumenský. Co si o tomto kroku myslíte? A co by zrušení těchto opatření přineslo?

My podporujeme základní rozhodnutí vlády. Ale chceme vědět, za jakých podmínek skončí – kdy přesně, se nedá říct, ale za jakých parametrů jistě ano. Tím myslím počet nakažených, rychlost nákazy a podobně. A od vlády potřebujeme pravdivé informace, ne sebeprezentaci.

Když sledujete počty infikovaných a množství provedených testů... Je to důkaz, že jsou přijatá opatření ku prospěchu věci?

To teď nevíme, to ukáže čas. Děláme, co můžeme.

Jak velkou důvěru máte v Ústřední krizový štáb s profesorem Prymulou v čele? A proč není na jeho místě Jan Hamáček podle vás?

Proč není v čele ministr vnitra, to je otázka na vládu a premiéra. Ale STAN by rád viděl v čele krizového štábu ministra s politickou odpovědností obklopeného odborníky.

Hospodářská krize, ekonomická recese… O těchto pojmech bezpochyby v následujících měsících uslyšíme hodně. Jsou přijatá opatření vlády na pomoc firmám, živnostníkům i zaměstnancům mířená správným směrem? Jaká další byste případně uvítal?

Zatím jsou velmi dílčí. Z našeho pohledu – a máme jako STAN ucelené recepty – musíme rozhýbat ekonomiku. Stát zkrátka musí podpořit investice, a to třeba i bezúročnými půjčkami. A peníze se musí alokovat na jedno místo a na tom samém místě se o ně musí žádat.

Jak vnímáte všemožné iniciativy českých obyvatel v krizi? Ať už jde o pomoc seniorům s nákupy, šití roušek a rozdávaní potřebným, založení organizace Vařte nepostradatelným, která sdružuje restaurace a vaří jídlo záchranářům, hasičům i policistům a mnoho dalších? Jsou ukázkou, že v těžkých chvílích jsou Češi schopni se zakousnout a držet při sobě?

To se teď ukazuje a je to dobře. Ne že bych vítal epidemii. Ale v krizi se ukazuje, že nejsme jen brblalové. A pomoc zdola je to, na čem zvládání nelehké situace skutečně stojí: na občanech, starostech, záchranářích.

Co říkáte na zodpovědnost Čechů? A co byste jim vzkázal do jejich domovů v karanténě?

Aby vydrželi. A poděkoval těm, kteří omezení dodržují.

Nosíte roušku nebo respirátor?

Samozřejmě – roušku vyrobenou manželkou.



