Pirát Šmída: Babiš je jako feťák závislý na dotacích

Jak se jako kulturní člověk díváte na činnost ministra kultury Staňka. Souhlasíte s jeho odvoláváním? Je opravdu horší než jiní ministři kultury?

Ministerstvo kultury je taková česká politická popelka, která se choulí někde vzadu a čeká, kolik na ni zbude peněz v rozpočtu a komu zbude jako nějaké vyhandlované teplé místečko pro zasloužilého straníka. To se, myslím, stalo i teď. Nicméně se záhy ukázalo, že ministr Staněk nejenže není kulturním člověkem, ale není ani schopným manažerem, není člověkem schopným komunikace a neznal ani základní čísla o svém resortu. Zda odvolaní ředitelé skutečně chybovali, nebo je jejich odvolání pouze součástí politické hry, to se snad dozvíme v budoucnu.

Ovšem fakt, že ministr Staněk ztratil v kulturní obci jakýkoli kredit a projevil se jako ultimátní diletant neznaje svůj resort, je neoddiskutovatelný. S jeho odvoláním souhlasím a nic na tom nemění ani ten fakt, že jiní ministři kultury byli mnohdy podobně neschopní. Ta laťka je již nyní nebezpečně nízko. Rád budu věřit, že se v dohledné době najde vhodný ministr kultury, který ji zase pozvedne. Ani současná nominace ČSSD ve mně však mnoho nadějí nevzbuzuje.

Je přijatelné, že si prezident uzurpuje tak velký manévrovací prostor v kauze odvolání ministra kultury Antonína Staňka?

Troufl bych si říct, že jsme si na podobné politické tanečky od pana prezidenta Zemana již zvykli. On nemá mnoho skutečných pravomocí, a tak se možná v úřadu trochu nudí. Na nějaké velké zahraniční cesty už nemá fyzicky, takže se baví politickými hrami na tom svém písečku. Na jeho dlouhodobé misi za zničením ČSSD je pak toto jen dílčí krok. Na reálnou politiku to však nemá valný vliv, tak jestli ho to baví, já bych mu to snad i dopřál.

Je ale v pořádku, že ČSSD navrhne na ministra kultury (za Staňka) někoho, kdo resortu vůbec nerozumí?

V pořádku to není a mluvil jsem o tom už výše. Kultura by si zasloužila ve svém čele někoho respektovaného, někoho, kdo kulturu miluje, rozumí jí a dokáže ocenit. A nemyslím tím jenom výtvarné umění, hudbu, divadlo či film, ale také památky, stavby, architekturu, nehmotné dědictví, jako jsou tradice apod. V předvolební kampani se českou tradiční kulturou každý rád ohání, ale po volbách klasicky skutek utek’. Nicméně i v tomhle jsem optimista. Babišova vláda tu nebude na věčné časy, a až budou někdy o vládě vyjednávat Piráti, myslím, že resort kultury bude zrovna jeden z těch, pro kterého budou Piráti chtít nominovat někoho, kdo se o něj bude starat s plným nasazením, pílí, a nebojím se říct, i láskou.

První část auditu Evropské komise hovoří o tom, že premiér Andrej Babiš se skutečně dostal do střetu zájmů. Auditoři uvádějí, že k jednoznačnému porušování zákona dochází od 9. 2. 2017, kdy byl přijat tzv. lex Babiš. Česko by tak mělo donutit Agrofert, aby vrátil všechny dotace od tohoto dne, tedy téměř 2,5 roku dozadu. Jak se na závěry Komise díváte?

Předem je potřeba říct, že jsem celou tu zprávu nečetl a nemám žádnou radost z toho, že unikla do médií před jejím oficiálním zveřejněním. Nicméně to, co se v té zprávě píše, není asi pro našince nic nového. Babiš je beneficientem a konečným poživatelem výhod a zisků Agrofertu a zároveň je premiérem, který dotační toky ovlivňuje. Asi není náhoda, že se dotace pro Agrofert od nástupu Babiše do vlády zněkolikanásobily. Střet zájmů je to očividný a nevidí jej jen úplný zaslepenec. Ostatně sami Piráti vládu několikrát upozorňovali, že toto hrozí, vláda však všechny rady a upozornění ignorovala.

Celková suma, kterou by měl Agrofert vrátit, je 451 milionů Kč. Andrej Babiš již veřejnost ujistil, že Česko nic nebude muset vracet. Jak tedy podle vás celá věc skončí, kdo peníze vrátí?

Je to pozoruhodné, jak si Babiš Českou republiku už fakticky přivlastnil. Když sliboval, že ji bude řídit jako firmu, málokoho napadlo, že pod Babišem už Česká republika a Agrofert jedno jest. Pakliže za komunistů bylo centrálně plánováno a soukromé vlastnictví bylo potlačováno, v devadesátých letech se pak divoce privatizovalo a tunelovalo, tak dnes se kruh uzavírá, protože jestli Babiš doopravdy o něčem sní, když náhodou spí, tak je to absolutní vláda nad státem a maximální symbióza z jeho holdingem, kde už není místo pro malé podnikatele a živnostníky.

Pokud ani půlmiliarda, která bude sebrána z národního rozpočtu, aby zalepila Agrofertu díry po odmítnutí proplacení z EU, nebude tou poslední kapkou pro občany této země, pak se musím ptát, co se ještě musí stát? Kdy už se tento národ osvobodí od mafiánské nadvlády devadesátkových kmotrů, šíbrů a bývalých (a vlastně i současných) komunistů a estébáků?

Audit není finálním verdiktem Evropské komise, je tedy možné, že se kauza ještě protáhne. Domníváte se, že v ní ještě může dojít k zásadnímu zvratu ve prospěch premiéra?

Myslím, že k obratu nedojde. Uplatit nebo nějak postrašit můžete ledaskoho, ale neuplatíte 27 dalších zemí v Evropě. Ty peníze tam posílají všichni občané Evropské unie a ti se těžko smíří s tím, že je u nás premiér, který hrabe sám pod sebe. Z venku to lze asi vidět snáz než zevnitř. Přece jen mediální trh je tady dost pokroucený, Babišova média už neskrytě některé zprávy ignorují a jiné zase zveličují, aby se premiérovy kauzy překryly. A pak chtějte po normálním člověku, který chodí do práce a stará se o rodinu, aby se ještě zabýval tím, jak dopadne celá kauza s naším premiérem. Předseda vlády má především řešit problémy svého svěřeného státu, nikoli aby celý stát musel řešit problémy svého premiéra.

Jak ve světle kauzy působíme v zahraničí, na naše kolegy z Evropské unie? Jde o problém skutečně celoevropského rozměru?

Stručně řečeno, je to ostuda. Tohle období bude už navždy zapsáno v dějinách jako doba, kdy si jeden oligarcha podmanil celou zemi a využil ji pro vlastní bohatnutí. Trápí mě to, protože Čechy, Moravu a Slezsko mám moc rád a všude se nás snažím vykreslovat v dobrém světle. Bohužel jméno, jaké nám dělají ve světě Babiš se Zemanem, není nijak lichotivé. Ale i přesto zůstávám optimistou, od každého dna se dá nakonec odrazit. A jak říkal John Lennon: „Nakonec všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec.“

Zneužil podle vás Andrej Babiš svého postavení? Je namístě rezignace?

Já myslím, že o tom už není pochyb. A i tato odkloněná půlmiliarda je jen začátek. Celý problém uvidíme, až se rozkryjí i zemědělské dotace, které do toho vůbec nejsou započítány. To může být další miliarda. A pak si řekněme, jestli toto je opravdu ten systém, který jsme chtěli? Dotovat nejbohatšího a dusit ty malé? A pokud bychom započítali i škody, které Babiš nepřímo způsobil – počítaje zrychlující se erozi půdy, otrávené spodní vody pesticidy, hynoucí včelstva, úbytek živočišných druhů, rostlin, krajinný ráz, likvidaci venkova atd., mohli bychom bez nadsázky říct, že škoda je nevyčíslitelná.

Babiš ale sám neodejde, je jako feťák závislý na dotacích a potřebuje zvyšovat dávky. A stejně jako se feťák ve své závislosti nezdráhá okrást i rodinu, tak se Babiš nezdráhá vzít si celé Česko jako rukojmí pro svůj dotační byznys. Ani formální rezignace by tak nic neřešila, kdyby skrze nastrčené loajalisty vládl fakticky dál. Zbavit se ho musí tato země a především všichni občané, kterým záleží na budoucnosti, a to jedině v demokratických volbách. A myslím, že ta doba brzo přijde.

Co si myslíte o tvrzení Andreje Babiše, že je vše účelově připraveno?

Víte, kdyby s takovou obhajobou přišel jakýkoli jiný politik, už by byl dávno terčem všeobecného posměchu. Kdo věří na nějaká konspirační spiknutí, chemtrails a falešné přistání na Měsíci, možná uvěří i tomu, že zrovna proti Babišovi se spikli všichni lidi, tedy kromě manažerů Agrofertu a bývalých estébáků. Babiš doufal, že bude mít podporu 35 % občanů, ale jak pořád opakuje, účelovka, kampaň, komplot, spiknutí, načasování, připraveno atd. atd. atd. Stává se směšným pro stále víc lidí.

Teď v eurovolbách mu podpora klesla ke dvaceti procentům. Chápu, že je nervózní. Bohužel doba, kdy ještě mohl odejít se ctí, už pominula. Teď už může odejít pouze s ostudou. A ještě bude rád, když nebude odcházet rovnou do vězení... za Krejčířem a ostatními, kam patří.

Na závěr se ještě zeptám na výsledky evropských voleb. Pirátům o několik tisíc hlasů utekl čtvrtý mandát. Je pro vás zisk necelých 14 procent a tří mandátů zklamáním?

Vypadá to jako taková smůla, bylo to opravdu jen o několik málo hlasů, ale zklamání to není určitě. Vždycky jsme si zakládali na tom, že rosteme pomalu, plynule, postupně. Dobrovolnicky na tom děláme už deset let, a i když to vypadá, že teď jsme na vrcholu, tak já myslím, že to je pořád jen začátek. Vlastně pořád sbíráme zkušenosti, učíme se, abychom to mohli jednou zúročit a této zemi vrátit všechno dobré, co nám dala ona. Jsme skutečně demokratická strana budovaná odspoda lidmi, nikoli shora penězi. Nepotrpíme si na nějaké funkcionáře, bafuňáře a kravaťáky. Je to úplně něco jiného, než naše politická scéna dosud poznala.

Proto je to pořád pro mnoho lidí nepochopitelné – máme přece ten divný název a nálepek tolik ze všech stran, že se v tom ani nedá vyznat. A stojí to trochu úsilí, ale kdo si tu práci dá, tak zjistí, že jsme autentický politický směr, středová liberální strana, skutečně prosazující svobodu a přímou demokracii. Dokonce za mnou teď nedávno přišlo několik bývalých voličů SPD s tím, že si uvědomili, že Okamurovi prostě naletěli a svou důvěru nyní vložili do Pirátské strany. Myslím, že Češi jsou v jádru duše opravdu svobodomyslní lidé, a tak věřím, že pirátská politika má budoucnost. Ostatně to ukazuje náš pozvolný, ale za to setrvalý růst.