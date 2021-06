Pirát Šmída pro PL: Komunista a estébák nám nadává do svazáků. Srandovní. Migranty naváží on do drůběžáren

„Premiér, který kvůli vlastní předvolební kampani způsobí nekontrolovaný rozjezd smrtící vlny epidemie, si zaslouží jen pohrdání. Vláda obětovala lidské životy vlastních občanů, obětovala vzdělání našich dětí a obětovala živobytí mnoha lidí, zatímco rozhazovala miliony svým přátelům,“ myslí si Martin Šmída, radní Olomouckého kraje za Pirátskou stranu. „Je to vlastně srandovní, když komunista a estébák nadává Pirátům do svazáků či marxistů, nebo když sám migrant a někdo, kdo do naší republiky aktivně přiváží ekonomické migranty do svých drůbežáren a dalších podniků, zkouší skrze kritiku migrace získat nějaké politické body. Od Pirátů a Starostů žádný fanatismus nehrozí,“ doplňuje.

V souvislosti s vyslovováním nedůvěry vládě jste na sociálních sítích uvedl, že současná vláda nemá vaši důvěru. Proč?



Tato vláda nemá důvěru nejen moji, ale i většiny tohoto národa, ostatně i proto je od začátku menšinová. A těch důvodů je mnoho, počínaje absolutním selháním v době koronakrize a konče jeho obřím střetem zájmů, na čemž se shodli i naši sousedé z Evropy.

Premiér, který kvůli vlastní předvolební kampani způsobí nekontrolovaný rozjezd smrtící vlny epidemie, si zaslouží jen pohrdání. Vláda obětovala lidské životy vlastních občanů, obětovala vzdělání našich dětí a obětovala živobytí mnoha lidí, zatímco rozhazovala miliony svým přátelům, třeba na nesmyslnou a nikdy nepoužitou polní nemocnici.

Babiš si drží zbytky svých příznivců už jen svým mediálním vlivem a předvolebními dárečky z peněz budoucích generací. Nějaká procenta mu to možná přinese, ale jinak se historicky zcela znemožnil a ztrapnil. A to je ostuda, kterou způsobil až poslední rok. Z dřívějších dob tu máme další spousty důvodů, proč si Andrej Babiš zaslouží jen opovržení nebo posměch.



Mělo podobné vyslovování nedůvěry začátkem června, pár měsíců před volbami, vůbec nějaký smysl?



Jistě by bylo lepší, kdyby se Sněmovna rozpustila zcela a nechala na voličích, aby znovu rozdali karty, ale mnozí z poslanců, a především ti přeběhlíci, vědí, že již svůj mandát neobhájí, a „kapříci si rybník sami nevypustí“.

Ale jistou symboliku mělo i toto hlasování. Minimálně v tom, že přes všechny možné deklarace a slovní gymnastiky komunistů se ukázalo, že vládu oligarchy Babiše nadále podporují. Možná je spřízněnost s kariérním komunistou a estébákem Babišem silnější než předstíraný odpor vůči velkokapitálu. Komunisté jsou tak další tragikomická figurka na české politické scéně. A za toto ukázání pravdy ta procedura jistě stála.



Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo je u konce. Policie chce obžalovat Andreje Babiše z dotačního podvodu. Jak tuto zprávu vnímáte?



Vlastně je to špatná zpráva o tom, jak je v naší zemi možné zdržovat a oddalovat výkon spravedlnosti. Každý přece ví, že Agrofert není malý či střední podnik, a na dotaci 50 milionů tak neměl nárok. Jenže pomocí tlaků na státní zastupitelství nebo třeba i únosem vlastního syna na Krym, aby nemohl vypovídat, dokázal zdržovat vyšetřování. Teď se sice zdá, že se konečně dočkáváme nějakého rozuzlení, ale nedával bych si moc planých nadějí. Andrej Babiš má beztak nějaká další esa v rukávu, aby spravedlnosti mohl unikat i nadále.



Andrej Babiš se ve Sněmovně tvrdě navezl do Pirátů ohledně migrace, kdy uvedl: „Já vím, co se skrývá za tím zodpovědným řešením migrace. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afghánců a Pákistánců nás přece nezabije. To si asi myslí Piráti.“ A dále dodal: „My nechceme v Česku žádný multikulturní ekofanatický Pirátostán.“ Jak se vám toto poslouchá?

Poslouchá se mi to úplně stejně jako mraky dalších jiných výmyslů, které se na Piráty valí z mnoha jiných stran. Ale vidím to pozitivně v tom, že nic skutečného proti Pirátům nemají, tak si musejí pomáhat takovými nesmysly. A je to vlastně srandovní, když komunista a estébák nadává Pirátům do svazáků či marxistů, nebo když sám migrant a někdo, kdo do naší republiky aktivně přiváží ekonomické migranty do svých drůbežáren a dalších podniků, zkouší skrze kritiku migrace získat nějaké politické body. Od Pirátů a Starostů žádný fanatismus nehrozí. Všem můžu doporučit jen přečíst si náš program „Vraťme zemi budoucnost“, kde je popravdě napsáno, co a jak chceme po volbách dělat.

My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naše byty. My nechceme sdílet naši zemi, sdělil ještě Babiš. O legální sdílené ekonomice ale psal sám Babiš ve své knize O čem sním, když náhodou spím. Jsou zde věty o budoucím sdílení aut, bytů a chat. Jde o premiérův vlastní gól?



O tom právě mluvím. Kdyby pokrytectví mělo lidskou podobu, bude vypadat jako Andrej Babiš. Říká jen to, co mu zrovna vymyslí jeho marketingový tým. Podobně jako Okamura kdysi podporoval multikulturalismus a ve své knize podporoval legalizaci konopí, a dneska mluví obráceně. Nedá se jim věřit, je to podvod na voliče.





Babiš také obvinil opozici, že covid zneužila k politickému boji proti vládě. Co si o tom myslíte vy? A zneužila k něčemu covid vláda samotná?



Opozice je tady kvůli tomu, aby vládu kontrolovala. A pokud vláda dělá chyby, aby ji kritizovala a představovala vlastní řešení. A to se přesně stalo. Hned na začátku pandemie Piráti představili plán „budoucnost řešíme teď“, vláda tak dostala návod jak na zlatém podnose, a kdyby se jím řídila, tak jsme mohli být úspěšní. Vláda si z něj však zkopírovala jen několik málo věcí, a i ty většinou provedla špatně. Zkrátka, když dva dělají totéž, není to totéž.

Piráti po celou dobu pomáhali, abychom pandemii zvládli dobře. Jenže odpovědnost má vláda, a ta covid bezpochyby zneužila. Především k devastaci státního rozpočtu a vlastnímu PR. Pamatujeme si, že v první vlně si národ pomohl prakticky sám, lidé šili roušky a byli schopní se ochránit, vláda neudělala nic, ale výsledky se Babiš chlubil svým slavným „best in covid“. Jak to pak dopadlo, víme. Jenže Babiš svou mediální silou překrucuje realitu, a proto má opozice povinnost prezentovat skutečná data a skutečné výsledky vládního chaosu a Babišova egoismu.

V preferencích je teď hnutí ANO někdy druhé, někdy až třetí v pořadí. Je už ze hry? Nemůže už podle vás být Andrej Babiš znovu po volbách premiérem?



Pokud Babiš ovládá třetinu médií, tak jakýkoliv výsledek ANO pod 30 % je vlastně jejich selhání. Ale taky vezměme v potaz, že kampaň ANO ještě pořádně nezačala. Bude to jistě masivní a nechutné. A kdo bude premiérem, rozhodují nejen voliči, ale taky prezident, a ten už dlouho zemi spíše škodí, než pomáhá.

A vlastně je ta politická situace celkem přehledná. Na jedné straně jsou demokratické strany, které jsou buď v liberálním, nebo konzervativním bloku, ale pokud budou mít většinu, musejí najít nějaký kompromis. Na druhé straně je však populisticko-estébácká klika v čele s ANO, SPD, komunisty a nově i Babišovou pojistkou Přísahou.

Další léta rozkrádání státu a stagnace v oblasti vzdělávání, ekonomiky, výzkumu a vývoje si zkrátka nemůžeme dovolit. Kdysi jsme závistivě hleděli na bohaté německé důchodce na zahraničních dovolených. Jenže k tomu, abychom tohle měli i u nás, abychom se vyspělým a bohatým západním zemím přiblížili, musíme zkrátka hledět dopředu a prokázat trochu té odvahy, odhodlání a snahy. S populismem se nikam nepohneme, proto doufám, že ti, kterým na budoucnosti záleží, k volbám na podzim půjdou a podpoří Piráty a Starosty.

